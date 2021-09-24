Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города

5
1 отзыв
Заячий остров — отвоеванный у шведов остров в устье Невы, где в 1703 году была заложена Петропавловская крепость.

Вы разберетесь в ее прошлом, тайнах и фортификационных особенностях.

Посчитаете всех зайцев, рассмотрите разные типы «образцовых» домов и узнаете, почему именно это место Петр I выбрал для основания города.
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова

Что вас ожидает

Заячий остров: мосты, ворота и оригинальные барельефы

Мы начнем прогулку от Иоанновского моста: вы загадаете желание у первого зайца и раскроете историю древних поселений острова. Подойдя к Петровским воротам, рассмотрите герб Российской империи весом более 1000 килограмм и необычный барельеф «Низвержение Симона волхва апостолом Петром». Я расскажу историю о страшном волшебнике и шведском короле Карле XII.

Секреты Петропавловской крепости

Хотите попасть в старинный «город в миниатюре»? Тогда смело следуйте внутрь крепостных стен! Вы увидите Комендантский дом и Монетный двор, Петропавловский собор и Нарышкин бастион, тюрьму и Артиллерийский цейхгауз. Услышите о подлинной маске головы Петра I, о празднике «Вскрытие Невы» и о том, как Петербург страдал во время наводнений. А еще я раскрою, кого в России называли «подлыми» и зачем Петру I была нужна Северная война.

Организационные детали

  • Вход в крепость бесплатный
  • Экскурсия подходит путешественникам всех возрастов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. История Петербурга — это мое увлечение и любовь. Обожаю рассказывать о парадном городе и его сердце — Петропавловской крепости. Стараюсь сделать так, чтобы каждый гость ушел с моей экскурсии с ощущением, что узнал Северную столицу по-новому.
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1 реальный отзыв

М
24 сен 2021
Наталья прекрасный экскурсовод, увлечённый и восхищённый историей города. Нам удалось прояснить множество имеющихся вопросов про образование Санкт-Петербурга, расклад сил на международной арене тех времён, а также детали социального уклада первых жителей города. Благодарим и рекомендуем. 👍

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