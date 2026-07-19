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Тайны Заячьего острова

Заячий остров в Санкт-Петербурге - это место, где история оживает. Откройте для себя его тайны и секреты, гуляя по крепостным стенам
Заячий остров, отвоеванный у шведов, хранит множество историй. Здесь в 1703 году была заложена Петропавловская крепость.

Участники экскурсии смогут изучить её фортификационные особенности, узнать о барельефах и гербах, а также посчитать всех зайцев. Прогулка включает посещение Петровских ворот и рассказ о Северной войне.

Экскурсия подходит для всех возрастов и обещает стать увлекательным путешествием в прошлое Санкт-Петербурга
5
157 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐰 Узнать тайны Заячьего острова
  • 🏰 Посетить Петропавловскую крепость
  • 🎨 Рассмотреть уникальные барельефы
  • 📜 Изучить историю Северной войны
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Заячьего острова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплым климатом и минимальной загруженностью. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой остров покрыт снегом, что придаёт ему особое очарование, но стоит учитывать холод и ветер.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова
Тайны Заячьего острова

Что можно увидеть

  • Петропавловская крепость
  • Петровские ворота
  • Комендантский дом
  • Монетный двор
  • Петропавловский собор
  • Нарышкин бастион
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Артиллерийский цейхгауз

Описание экскурсии

Заячий остров: мосты, ворота и оригинальные барельефы

Мы начнем прогулку от Иоанновского моста: вы загадаете желание у первого зайца и раскроете историю древних поселений острова. Подойдя к Петровским воротам, рассмотрите герб Российской империи весом более 1000 килограмм и необычный барельеф «Низвержение Симона волхва апостолом Петром». Я расскажу историю о страшном волшебнике и шведском короле Карле XII.

Секреты Петропавловской крепости

Хотите попасть в старинный «город в миниатюре»? Тогда смело следуйте внутрь крепостных стен! Вы увидите Комендантский дом и Монетный двор, Петропавловский собор и Нарышкин бастион, тюрьму и Артиллерийский цейхгауз. Услышите о подлинной маске головы Петра I, о празднике «Вскрытие Невы» и о том, как Петербург страдал во время наводнений. А еще я раскрою, кого в России называли «подлыми» и зачем Петру I была нужна Северная война.

Организационные детали

  • Вход на территорию крепости бесплатный
  • Экскурсия подходит путешественникам всех возрастов
  • При желании можно посетить музейные объекты. Билеты оплачиваются отдельно:
    Петропавловский собор: взрослые — 700 руб., учащиеся — 450 руб., пенсионеры — 400 руб.
    Тюрьма Трубецкого бастиона: взрослые — 300 руб., учащиеся — 200 руб., пенсионеры — 200 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3803 туристов
Меня зовут Наталья. История Петербурга — это моё увлечение и любовь. Обожаю рассказывать о парадном городе и его сердце — Петропавловской крепости. Стараюсь сделать так, чтобы каждый гость ушел с моей экскурсии с ощущением, что узнал Северную столицу по-новому.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
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6
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Елена
Великолепная экскурсия! Время пролетело абсолютно незаметно — всё прошло на одном дыхании. Огромное спасибо Наталье за её талант и харизму: она рассказывала настолько живо и убедительно, что перед глазами вставали настоящие картины. Было полное ощущение, что мы не слушаем гида, а смотрим увлекательный исторический фильм. И муж, и наша 16-летняя дочь остались под огромным впечатлением. Настоятельно рекомендуем!
Великолепная экскурсия! Время пролетело абсолютно незаметно — всё прошло на одном дыхании. Огромное спасибо Наталье за
Великолепная экскурсия! Время пролетело абсолютно незаметно — всё прошло на одном дыхании. Огромное спасибо Наталье за
Великолепная экскурсия! Время пролетело абсолютно незаметно — всё прошло на одном дыхании. Огромное спасибо Наталье за
Великолепная экскурсия! Время пролетело абсолютно незаметно — всё прошло на одном дыхании. Огромное спасибо Наталье за
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А
Наталья, шикарная экскурсия! Большая благодарность за ваш труд! Во-первых, очень комфортно, что экскурсия индивидуальная. Во-вторых, информация преподнесена как для детей в интересной игровой форме, с проверкой знаний и понимания материала, так и для взрослых. Это определенно лучше, чем просто ходить бездумно и смотреть на все подряд, идите в собор и узнаете множество исторических интересных фактов.
Наталья, шикарная экскурсия! Большая благодарность за ваш труд! Во-первых, очень комфортно, что экскурсия индивидуальная. Во-вторых, информация
Наталья, шикарная экскурсия! Большая благодарность за ваш труд! Во-первых, очень комфортно, что экскурсия индивидуальная. Во-вторых, информация
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анастасия
Очень рады знакомству с Натальей! Замученные дети и уставшие взрослые после насыщенного дня быстро переключились и погрузились в рассказ гида. Материал подается с одной стороны не навязчиво, но в то же время очень познавательно и увлекательно. Все участники отметили эту прогулку по Петропавловской крепости самой интересной, получили приятные впечатления, а дети еще и памятные сувениры.
Очень рады знакомству с Натальей! Замученные дети и уставшие взрослые после насыщенного дня быстро переключились и
Очень рады знакомству с Натальей! Замученные дети и уставшие взрослые после насыщенного дня быстро переключились и
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Nadia
Наталья прекрасный рассказчик! она легко говорит на языке детей 9 и 12, легко переходит на мой взрослый язык, сообщая интересные детали, награждая сладостями за правильные ответы😁, а в конце еще и подарки! Спасибо большое за вовлеченность детей, оторвавшихся от телефонов!
Наталья прекрасный рассказчик! она легко говорит на языке детей 9 и 12, легко переходит на мой
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Ю
Большое спасибо Наталье!
Смогла заинтересовать детей, что время пролетело для них незаметно.
Нам это было важно, тк была первая экскурсия в Санкт-Петербурге.
Большое спасибо Наталье!
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Д
Добрый день!
Мы посетили Санкт-Петербург всей семьей, дети разных возрастов.
Очень рады, что выбрали экскурсию с Натальей!
Нам всем было интересно открывать тайны Петропавловской крепости! Дети с радостью отвечали на вопросы, запоминали факты, делали это с азартом!

Очень советуем пройтись по крепости с такой экскурсией, точно будет здорово!
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