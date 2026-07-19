Заячий остров, отвоеванный у шведов, хранит множество историй. Здесь в 1703 году была заложена Петропавловская крепость.



Участники экскурсии смогут изучить её фортификационные особенности, узнать о барельефах и гербах, а также посчитать всех зайцев. Прогулка включает посещение Петровских ворот и рассказ о Северной войне.



Экскурсия подходит для всех возрастов и обещает стать увлекательным путешествием в прошлое Санкт-Петербурга

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Заячьего острова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплым климатом и минимальной загруженностью. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой остров покрыт снегом, что придаёт ему особое очарование, но стоит учитывать холод и ветер.

Сейчас август — это идеальное время.