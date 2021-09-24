Что вас ожидает

Заячий остров: мосты, ворота и оригинальные барельефы

Мы начнем прогулку от Иоанновского моста: вы загадаете желание у первого зайца и раскроете историю древних поселений острова. Подойдя к Петровским воротам, рассмотрите герб Российской империи весом более 1000 килограмм и необычный барельеф «Низвержение Симона волхва апостолом Петром». Я расскажу историю о страшном волшебнике и шведском короле Карле XII.

Секреты Петропавловской крепости

Хотите попасть в старинный «город в миниатюре»? Тогда смело следуйте внутрь крепостных стен! Вы увидите Комендантский дом и Монетный двор, Петропавловский собор и Нарышкин бастион, тюрьму и Артиллерийский цейхгауз. Услышите о подлинной маске головы Петра I, о празднике «Вскрытие Невы» и о том, как Петербург страдал во время наводнений. А еще я раскрою, кого в России называли «подлыми» и зачем Петру I была нужна Северная война.

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