58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком

Alisa
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Alisa – ваш гид
Вы пройдете по парадным залам Зимнего дворца, увидите полотна Рафаэля, Леонардо, Рубенса, Рембрандта и поймете их символику.

Кроме того, я покажу вам тайные уголки музея, о которых не написано ни в одном путеводителе.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Иорданской лестницы
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У этой экскурсии58 отзывов
4.88
Тайны шедевров Эрмитажа
Тайны шедевров Эрмитажа

Что вас ожидает

Эрмитаж — осознать и не потеряться
Вы подниметесь по Иорданской лестнице и рассмотрите роскошные залы дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный и Галерею 1812 года. Найдете часы «Павлин», услышите об Эрмитаже Екатерины II и увидите, как архитектурные и декоративные стили сменяли друг друга в интерьере с каждой новой эпохой и хозяином.

Шедевры-бренды Эрмитажа
Исследовать тысячи квадратных метров за несколько часов практически невозможно. Но я познакомлю вас с самыми значимыми полотнами и скульптурами гениев да Винчи, Рубенса и Рембрандта. Раскрою тайну, как в музее появились Лоджии Рафаэля, и покажу единственную в России скульптуру Микеланджело. В завершение помогу разобраться с устройством Эрмитажа и составить план для дальнейшего знакомства с коллекциями после экскурсии.

Организационные детали

  • Входной билет не включен в стоимость экскурсии. Вы можете купить его на официальном сайте музея, в аппарате во дворе Зимнего дворца или в кассах Генерального штаба.
  • Эрмитаж закрыт по понедельникам
  • Если в группе есть дети, пожалуйста, сообщите об этом заранее — мы можем отклониться от классического маршрута и сделать акцент на рыцарском и античном залах
Тайны шедевров Эрмитажа
Тайны шедевров Эрмитажа
Тайны шедевров Эрмитажа
Тайны шедевров Эрмитажа
Тайны шедевров Эрмитажа
Тайны шедевров Эрмитажа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Иорданской лестницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alisa
Alisa
Меня зовут Алиса. Я родилась в Санкт-Петербурге, по специальности — историк. Последние несколько лет вожу экскурсии по Эрмитажу и каждый раз открываю в нем для себя что-то новое. С радостью поделюсь знаниями и опытом с вами. До встречи!
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58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Алиса очень приятная в общении девушка, заранее позвонила все рассказала и объяснила как и где купить билеты и зайти в здании Эрмитажа. Отлично провела экскурсию, интересно рассказывала, обладает хорошими знаниями!
1 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Алисой 01.02.20. С нами был ребенок 11 лет,Алиса и к нему нашла подход и заинтересовывала рассказами. Мы не заметили как подощло время прощаться. Сомневаюсь,что с аудиогидом мы столько бы узнали об эрмитаже. Очень рекомендую,воспользоваться гидом Алисой. Спасибо трипстер за знакомство и прекрасное времяпровождение🤗
16 января 2020
Алиса прекрасный рассказчик. 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Она абсолютно влюбленный в свою работу работу профессионал, который заряжает своей энергией, знаниями и умением преподнести материал, других. Очень рекомендую!
Евгений
15 января 2020
Каждый, кто хоть однажды побывал в Санкт-Петербурге, обязательно должен был посетить Эрмитаж. Постоять часа три в очереди, подняться по Посольской лестнице, а потом часа четыре бесцельно побродить по его бесконечным залам, иногда выхватывая взглядом очередной шедевр искусства. Так вот в компании с Алисой в нашем очередном походе в Эрмитаж появилась система, смысл и цель. Она очень просто смогла объяснить планировку огромного дворца, назначение залов и расположение коллекций. Показала знаковые экспонаты, рассказала об их принадлежность к стилям и направлениям живописи и скульптуры, историю их создания. Четыре часа ее экскурсии пролетели незаметно, Алиса прекрасно выдерживает темп и чувствует настроение гостей. Экскурсовод прекрасно справилась со своей задачей - показать всю красоту главного музея страны, не утомив и на запутав экскурсантов. Огромное спасибо, Алиса!
9 января 2020
Спасибо, Алиса! Вы сумели заинтересовать, захотелось узнать больше информации о коллекции картин Эрмитажа. Если будет возможность, вернемся снова.
8 января 2020
Алиса. Большое спасибо. Нам показалось, что Вы не только "живёте Эрмитажем", а живёте в нём.
Так глубоко и с такой любовью к великим творениям пронизан Ваш рассказ, что невольно мы сами прожили эти несколько часов, как современники всех этапов создания этого шедевра нашей Истории.
Большое спасибо!
7 января 2020
Интересная и познавательная экскурсия! Спасибо Алисе, за увлекательное погружение в мир Эрмитажа.
6 января 2020
Понравилось все! Молодец! Доступно и интересно рассказать и ,самое главное, уложиться за такое короткое время, историю Эрмитажа и кратко историю искусства.
6 января 2020
Хочу выразить огромную благодарность Алисе . Мы были с ребенком 9 лет . Алиса действительно профессионал, экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую .
5 января 2020
Все прошло отлично, интересно и познавательно
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