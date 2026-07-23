58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдете по парадным залам Зимнего дворца, увидите полотна Рафаэля, Леонардо, Рубенса, Рембрандта и поймете их символику. Кроме того, я покажу вам тайные уголки музея, о которых не написано ни в одном путеводителе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эрмитаж — осознать и не потеряться

Вы подниметесь по Иорданской лестнице и рассмотрите роскошные залы дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный и Галерею 1812 года. Найдете часы «Павлин», услышите об Эрмитаже Екатерины II и увидите, как архитектурные и декоративные стили сменяли друг друга в интерьере с каждой новой эпохой и хозяином.

Шедевры-бренды Эрмитажа

Исследовать тысячи квадратных метров за несколько часов практически невозможно. Но я познакомлю вас с самыми значимыми полотнами и скульптурами гениев да Винчи, Рубенса и Рембрандта. Раскрою тайну, как в музее появились Лоджии Рафаэля, и покажу единственную в России скульптуру Микеланджело. В завершение помогу разобраться с устройством Эрмитажа и составить план для дальнейшего знакомства с коллекциями после экскурсии.

Организационные детали