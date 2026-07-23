58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Вы пройдете по парадным залам Зимнего дворца, увидите полотна Рафаэля, Леонардо, Рубенса, Рембрандта и поймете их символику. Кроме того, я покажу вам тайные уголки музея, о которых не написано ни в одном путеводителе.
Вы подниметесь по Иорданской лестнице и рассмотрите роскошные залы дворца: Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый, Георгиевский, Павильонный и Галерею 1812 года. Найдете часы «Павлин», услышите об Эрмитаже Екатерины II и увидите, как архитектурные и декоративные стили сменяли друг друга в интерьере с каждой новой эпохой и хозяином.
Шедевры-бренды Эрмитажа
Исследовать тысячи квадратных метров за несколько часов практически невозможно. Но я познакомлю вас с самыми значимыми полотнами и скульптурами гениев да Винчи, Рубенса и Рембрандта. Раскрою тайну, как в музее появились Лоджии Рафаэля, и покажу единственную в России скульптуру Микеланджело. В завершение помогу разобраться с устройством Эрмитажа и составить план для дальнейшего знакомства с коллекциями после экскурсии.
Организационные детали
Входной билет не включён в стоимость экскурсии. Из-за введённых Эрмитажем ограничений нужно заранее согласовать с гидом время, затем приобрести входной билет в Главный музейный комплекс (вход со стороны Иорданской лестницы) на определённый сеанс на официальном сайте Эрмитажа
Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (1200 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
Эрмитаж закрыт по понедельникам
Если в группе есть дети, пожалуйста, сообщите об этом заранее — мы можем отклониться от классического маршрута и сделать акцент на рыцарском и античном залах
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2641 туриста
Меня зовут Алиса. Я родилась в Санкт-Петербурге, по специальности — историк. Последние несколько лет вожу экскурсии по Эрмитажу и каждый раз открываю в нем для себя что-то новое. С радостью поделюсь знаниями и опытом с вами. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 273 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инга
Экскурсовод Алиса - профессионал, любящий свою тему, Эрмитаж, историю. Высокий информативный уровень экскурсии произвел впечатление. Несмотря на богатый опыт экскурсий и любовь к информации, рекомендовала бы рассказчице разбить экскурсию на блоки. Есть точка, когда количество перестает быть качеством, к сожалению. Будь я роботом, однако, слушала бы Алису бесконечно!
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Елена
Бывали мы конечно и раньше в Эрмитаже, но замечательная Алиса провела нас по настоящей стране чудес! Столько деталей, нюансов, открытий и историй рассказала нам, уверенно шествуя сквозь залы, лестницы и читать дальшеуменьшить
галереи только ей известным маршрутом! И чем дольше продолжалось путешествие, тем больше мы входили во вкус! Мы и не заметили как пролетели 3,5 часа (вместо заявленных 2,5)! Алиса очень эрудирована в области и искусства, и архитектуры, и истории, и мифологии, и религии, и информация в ее интерпритации воспринимается легко и понятно! Мы очень рады новому знакомству и с Алисой, и с загадочным Эрмитажем! С удовольствием можем рекомендовать гида!
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия с Алисой, она просто замечательный рассказчик: увлеченный, восторженный, любящий и знающий свое дело. Интересный рассказ о царской семье, истории Зимнего Дворца и музея Эрмитаж, об основных шедеврах. читать дальшеуменьшить
Экскурсия продлилась даже дольше заявленного и все это время Алиса без остановки рассказывала и рассказывала множество интересных фактов, при этом постоянно узнавая как мы себя чувствуем, не устали ли и готовы ли идти дальше))) Очень советуем данного гида и экскурсию!
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М
Марина
Очень рекомендуем Алису- великолепного профессионала, рассказчика и просто милую интеллигентную девушку. Экскурсия получилась насыщенной по информации, но Алиса настолько искренне увлечена темой, что мы не заметили как пролетело 3 часа!
+1
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К
Карина
Огромнейшее спасибо Алисе за то, что смогла адаптировать экскурсию под 8летнего ребенка и взрослого, которые впервые были в Эрмитаже! Были заинтересованы с первой минуты до последней! 💜
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М
Максим
Спасибо Алисе! Очень интересно, прекрасно провела экскурсию!