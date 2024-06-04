Кто такие масоны, мартинисты, розенкрейцеры и в чём их различия? Где жили и принимали посвящения самые известные представители этих «лож» в Петербурге? Обо всём этом я расскажу на экскурсии! А также вы узнаете, к какой «секте» принадлежал композитор Прокофьев, как астрологи влияли на биржевые сделки, и другие интересные факты.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тайные общества: идеи, правила и удивительные факты

Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете:

О деятельности тайных обществ до революции и в СССР

Кто был «мастером», или другом № 1, императорской семьи

Где находилась библиотека «Ложи», и кто её содержал

Что мартинисты предсказывали Николаю II и при чём здесь Единоверческая церковь

Какие тайны скрывались за стенами Бехтеревского психоневрологического института

Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга

Кроме того, я покажу вам на планшете старые виды Петрограда, портреты героев, их книги.

Маршрут экскурсии

Большой дом меблированных квартир Пале-Рояль

Никольская единоверческая церковь

Психоневрологический институт им. Бехтерева

Павловский женский институт

Греческая церковь св. Димитрия Солунского

Дом магистра «Ложи»

Организационные детали