Кто такие масоны, мартинисты, розенкрейцеры и в чём их различия? Где жили и принимали посвящения самые известные представители этих «лож» в Петербурге? Обо всём этом я расскажу на экскурсии! А также вы узнаете, к какой «секте» принадлежал композитор Прокофьев, как астрологи влияли на биржевые сделки, и другие интересные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Тайные общества: идеи, правила и удивительные факты
Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете:
- О деятельности тайных обществ до революции и в СССР
- Кто был «мастером», или другом № 1, императорской семьи
- Где находилась библиотека «Ложи», и кто её содержал
- Что мартинисты предсказывали Николаю II и при чём здесь Единоверческая церковь
- Какие тайны скрывались за стенами Бехтеревского психоневрологического института
- Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга
Кроме того, я покажу вам на планшете старые виды Петрограда, портреты героев, их книги.
Маршрут экскурсии
- Большой дом меблированных квартир Пале-Рояль
- Никольская единоверческая церковь
- Психоневрологический институт им. Бехтерева
- Павловский женский институт
- Греческая церковь св. Димитрия Солунского
- Дом магистра «Ложи»
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате для 1-5 человек — 7000 руб. за экскурсию
в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:30, в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Евгений. Уже более 17 лет я изучаю влияние различных Тайных обществ на культуру. Являюсь художником-автором колоды таро. Опыт работы преподавателем позволяет мне говорить о сложном доступным языком. Экскурсии созданы на материале уникальных архивных данных, исторических обзоров, религиозных, психологических и социологических исследований. В них раскрываются особенности Тайных обществ, неразрывно связанных с историей России, развитием мысли и искусства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 43 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
4 июня 2024
Потрясающая по глубине информации экскурсия для тех, кто интересуется данной темой. Евгений - кладезь интересной и редкой информации
А
Алексей
3 июня 2024
Все понравилось, захотелось прочитать много новой литературы:) не представляю сколько прочитал и запомнил Евгений:) Он молодец, держал интерес до конца экскурсии и не сбавлял накал интересных фактов:) Рекомендую.
Т
Татьяна
2 июня 2024
Очень понравилась экскурсия! Евгений открыл нам Петербург с малоизвестной стороны. Очень атмосферно, много интересной информации, хорошая подача материала. Чувствуется, что за этим стоит серьезная подготовка, глубокий интерес к теме тайных обществ и, конечно же, любовь к Петербургу! Душевно рекомендую!
Е
Елена
1 июня 2024
Экскурсия очень понравилась. Евгений - настоящий исследователь и знаток темы тайных обществ и оккультизма. Он излагает не "модную","жаренную", тривиальную информацию "мистического Петербурга", а как истинный ученый опирается на архивные данные,
Д
Денис
31 мая 2024
Всё, что вы хотели узнать про мистический Петербург, но стеснялись спросить! Разрешите себе погрузиться туда, где были немногие. Не забудьте делать пометки - информация очень структурированно-концентрированная! Крайне удобный формат экскурсии,
А
Анна
31 мая 2024
Потрясающие впечатления! Огромная благодарность Евгению, что собирает уникальные факты, которые чтобы добыть самому-понадобиться много времени и усилий. Прогулка по центральным улицам Питера-это особый шик за возможность не просто увидеть своими
А
Алексей
22 мая 2024
Информация, составляющая предмет дискуссии аналогов не имеет. Собрать все факты вместе - работа, требующая колоссальных усилий и дисциплины. Евгений - блистательный и тонкий рассказчик. Эта экскурсия - штучный товар в единственном экземпляре. Если тема вызывает хоть малейший интерес - брать, не задумываясь.
Anna
12 мая 2024
Тема очень интересная, экскурсовод рассказывает много разных фактов и показывает архивные материалы на планшете.
Как писали в отзывах ниже - не хватает структурности рассказа. И мне не хватило глубины погружения.
Как писали в отзывах ниже - не хватает структурности рассказа. И мне не хватило глубины погружения.
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо Анна за комментарий, впредь учтем.
О
Ольга
3 мая 2024
Экскурсия потрясающая! Много материала, имён. Есть о чем подумать после, что почитать. Видно, что экскурсовод "в теме", не равнодушен. В общем, все очень понравилось, рекомендую.
А
Алиса
20 мар 2024
Экскурсовод прекрасный! Но всё очень запутанно и как будто хотелось бы больше узнать про само масонство, а не про его членов. Вполне возможно, что кому-то, наоборот, зайдет. Насчёт маршрута: ничего особо красивого вы не увидите, просто разные дома, в которых проживали члены общества. Но! у меня осталось хорошее впечатление и, повторюсь, экскурсовод прекрасный, очень хорошо разбирается в теме:)
К
Кирилл
22 окт 2023
Было интересно👍
Наталья
22 сен 2023
Интересная экскурсия, развенчивающая многие мифы, некоторые взгляды на историю несколько поменялись, хотелось бы ещё посетить экскурсии этого автора, но к сожалению сроки отпуска в Санкт-Петербурге подошли к концу. Поэтому обязательно запишемся к нему, но уже в следующем году!
В конце нам бонусом порекомендовали литературу по данной тематике, за что отдельное спасибо от любознательных тайных личностей:)
В конце нам бонусом порекомендовали литературу по данной тематике, за что отдельное спасибо от любознательных тайных личностей:)
А
Анастасия
17 сен 2023
Очень интересно! Захотелось еще больше погрузиться в эту тему! Очень приятно,что есть еще люди на столько интересующиеся не для галочки!
Е
Елена
15 сен 2023
Большое спасибо Евгению за экскурсию. Было очень познавательно и интересно.
Е
Евгения
10 сен 2023
На наш взгляд все очень гармонично, Евгений действительно погружён в тему, обладает энциклопедическими знаниями. Но нам не хватило мистики, какой-то "попсы" которая сделала бы экскурсию более живой. Много фактов и имен, которые для нас были новыми.
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