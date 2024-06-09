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Мы хотим познакомить вас не с «очередной» императорской резиденцией, а с местом, которое не похоже на остальные. Ораниенбаум был одной из любимых резиденций правителей. При этом он не получил такой славы, как Петергоф.



Чем же он прекрасен? Вы побываете в Меншиковском и Китайском дворцах, оцените парк с интересными павильонами и погрузитесь в историю.