Мы хотим познакомить вас не с «очередной» императорской резиденцией, а с местом, которое не похоже на остальные. Ораниенбаум был одной из любимых резиденций правителей. При этом он не получил такой славы, как Петергоф.
Чем же он прекрасен? Вы побываете в Меншиковском и Китайском дворцах, оцените парк с интересными павильонами и погрузитесь в историю.
Чем же он прекрасен? Вы побываете в Меншиковском и Китайском дворцах, оцените парк с интересными павильонами и погрузитесь в историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Отправляемся на южный берег Финского залива, где расположилась живописная резиденция императоров — Ораниенбаум. Там мы исследуем:
- Большой Меншиковский дворец (снаружи и изнутри)
- Китайский дворец (снаружи, в летнее время — и изнутри)
- Павильон Катальной горки
- Парк
В переводе с немецкого «Ораниенбаум» означает «апельсиновое дерево». Вы узнаете, почему он был так назван. Поймёте, почему это была одна из любимых резиденций императоров, узнаете об архитектурных и интерьерных отличиях Ораниенбаума от других дворцов. Услышите интересные факты о Японском павильоне. А в парке сможете сделать отличные снимки — это очень фотогеничное место.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид-эксперт по Ораниенбауму
- Экскурсия проводится на автобусе 18–50 мест (в зависимости от размера группы)
- Билеты во дворцы входят в стоимость. Китайский дворец закрыт для посещения до 27 мая.
в среду, пятницу и воскресенье в 12:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 300 ₽
|Дети до 18 лет
|3 100 ₽
|Пенсионеры
|2 800 ₽
|Школьники
|2 700 ₽
|Студенты
|1 200 ₽
|Иностранный
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 12:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Привет! Мы небольшая команда опытных трэвел-экспертов. Будем рады показать вам красоты Санкт-Петербурга и его окрестностей.Задать вопрос
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