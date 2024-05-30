читать дальше Очень понравилось, что не успели устать, всё основное узнали.

Советую всем, кто с детьми школьниками, любит прогулки на природе. Жалеем, что так на мало поехали (был куплен билет на метеор, и осталось очень мало свободного времени). После экскурсии вся информация про Петергоф в голове структурирована, следующий раз поедем посещать музеи на территории.

Были несколько раз в Петергофе, просто гуляли. В этот раз решили с экскурсией. И Петергоф заиграл "новыми красками". Дети подростки слушали всю экскурсию, задавали вопросы, узнали много интересного из истории.