Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны

Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Петергоф ждёт в любое время года! Встретимся у дворца и отправимся на прогулку по аллеям Нижнего парка. Посетите оранжерею и узнайте, какой необычный фрукт выращивали в 18 веке. Полюбуйтесь фонтанами
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Большого каскада и архитектурой дворца Монплезир. Узнайте, как с годами менялся дворцово-парковый ансамбль и какие тайны он хранит. Экскурсия начинается в Петергофе, куда нужно добраться самостоятельно из Петербурга. Все объекты осматриваются снаружи. Отдельно оплачивается билет в Нижний парк. Рекомендую приобрести билет заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди в день экскурсии. Экскурсию проведёт гид из нашей команды

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Посещение дворца Монплезир
  2. 💦 Полюбоваться фонтанами Большого каскада
  3. 🍊 Узнать, какие фрукты выращивали в оранжерее
  4. 🌳 Прогулка по аллеям Нижнего парка
  5. 🌊 Вид на Финский залив с морской террасы

Что можно увидеть

  • Большой каскад
  • Дворец Монплезир
  • Фонтаны-шутихи
  • Большая оранжерея
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Большой каскад — грандиозное фонтанное сооружение начала 18 века.
  • Дворец Монплезир, построенный по указу Петра I. Вы побываете на морской террасе и полюбуетесь панорамой на Финский залив.
  • Фонтаны-шутихи (в сезон), развлекающие гостей в жаркие дни лета.
  • Большую оранжерею — первую в России!

Вы узнаете:

  • Как работают петергофские фонтаны и каскады.
  • Что выращивали в оранжерее Нижнего парка в 18 веке.
  • Где любил отдыхать император Пётр I.
  • Какое место считается самым красивым в Нижнем парке.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия начинается в Петергофе, куда вам нужно добраться самостоятельно из Петербурга (это недолго и несложно).
  • Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим.
  • Отдельно оплачивается билет в Нижний парк — 750 руб. /чел. Для детей до 14 лет, многодетных родителей, инвалидов 1 и 2 групп вход бесплатный. С собой необходимо взять паспорт.
  • Рекомендую приобрести билет заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди в день экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Дети до 16 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади в Петергофе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны (Светлана)Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны (Светлана)Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны (Светлана)Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны (Светлана)Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны (Андрей)
С
30 мая 2024
Спасибо Наталье за интересную экскурсию по Нижнему Саду Петергофа. Интересная история, Орешки для белочки, внимание к деталям, фонтаны шутихи. Мы в восторге! Очень грамотно, легко, лаконично и незабываемо! Рекомендуем услуги Натальи.
Спасибо Наталье за интересную экскурсию по Нижнему Саду Петергофа. Интересная история, Орешки для белочки, внимание кСпасибо Наталье за интересную экскурсию по Нижнему Саду Петергофа. Интересная история, Орешки для белочки, внимание кСпасибо Наталье за интересную экскурсию по Нижнему Саду Петергофа. Интересная история, Орешки для белочки, внимание кСпасибо Наталье за интересную экскурсию по Нижнему Саду Петергофа. Интересная история, Орешки для белочки, внимание к
Т
27 мая 2024
Были несколько раз в Петергофе, просто гуляли. В этот раз решили с экскурсией. И Петергоф заиграл "новыми красками". Дети подростки слушали всю экскурсию, задавали вопросы, узнали много интересного из истории.
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Очень понравилось, что не успели устать, всё основное узнали.
Советую всем, кто с детьми школьниками, любит прогулки на природе. Жалеем, что так на мало поехали (был куплен билет на метеор, и осталось очень мало свободного времени). После экскурсии вся информация про Петергоф в голове структурирована, следующий раз поедем посещать музеи на территории.

Юлия
26 мая 2024
Какая же прекрасная экскурсия!!! Наталья - прекрасный экскурсовод, я наслаждалась ее рассказом, в процессе экскурсии мы практически не сталкивались с толпами туристов, настолько Наталья знает этот парк. Была в Нижнем
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парке три раза и только сейчас увидела самый полноводный фонтан Пирамида)Наталья, зная, что мы будем с ребенком, захватила заботливо орешки и мы смогли покормить белок, их в парке очень много)Желаем хороших туристов!

Светлана
23 мая 2024
Историческое наследие как понимание истории развития величия России - суть и направленность этого мероприятия!
Рекомендую к посещению в обязательном порядке! Очень увлекательно!
Е
21 мая 2024
Заказывала экскурсию для родителей, Наталья ответила на все волнующие меня вопросы и мы легко решили все организационные моменты! Далее отзыв от мамы: Наталья - замечательный экскурсовод, настоящий профессионал. Подстраивается под запросы клиентов, маршрут построила с учётом наших пожеланий. Отвечает на все вопросы, слушает внимательно и не торопит. Большое спасибо!
Наталия
12 мая 2024
Петергоф-красавец, а прогулка по нему с эскурсоводом ещё и познавательно. Спасибо Наталье, что составила нам компанию и рассказала об этом удивительном месте.
Д
12 мая 2024
Большое спасибо Наталье за прекрасный рассказ о Петергофе. Особенно спасибо за то что смогла заинтересовать детей. которые на следующий день опять просились поехать в парк чтобы покормить обитателей и промокнуть под фонтанами… … …..
О
12 мая 2024
Очень интересно рассказывала Наталья. И была очень приветлива и дружелюбна. Экскурсия замечательная! Рекомендуем!
Андрей
10 мая 2024
Отличная экскурсия. История парка и дворца раскрыта в деталях. Побывали в новых локациях, до которых раньше не добирались
Отличная экскурсия. История парка и дворца раскрыта в деталях. Побывали в новых локациях, до которых раньше не добирались
С
9 мая 2024
Наталья прекрасный экскурсовод. Нам очень понравилась экскурсия по Нижнему парку. Интересная экскурсия, структурированный материал. Было интересно и взрослым и детям. От души рекомендую!
Е
2 мая 2024
30 апреля были на экскурсии с замечательной, эрудированной, тактичной Натальей. Рассказ был настолько интересный, что 1,5 часа экскурсии пролетел на одном дыхании. Рекомендую 100%.
С
30 апр 2024
Добрый день. Редко пишу отзывы, но здесь- особенный случай, т. к. очень хочется поделиться необыкновенно приятными впечатлениями. Экскурсия с Натальей прошла на одном дыхании: очень грамотно, интеллигентно, доступно, с множеством интересных фактов. Наталья предусмотрела все организационные моменты -даже мелкие детали. Мы были с детьми 5 и 9 лет, подход к детям нашла мгновенно. Дала много полезных рекомендаций по дальнейшему путешествию
Л
29 апр 2024
Наталья,спасибо Вам огромное за экскурсию. Очень интересно,не перегруженно,интересно даже подросткам! Очень довольны, однозначно советуем всей семьёй!
А
28 апр 2024
Спасибо большое за проведенную нам экскурсию. Узнали много для себя интересного про фонтаны и про сам парк. Спасибо за такое внимание к детям, переданные им орехи для белок и синиц подарили нам всем дополнительные положительные эмоции
Валерия
9 апр 2024
Наталья, хочу сказать Вам большое спасибо за экскурсию!
В Петергофе бывала и раньше, несколько раз.
В этот раз заказала экскурсию на Трипстер. У меня было много вопросов к Гиду, во время экскурсии.
Наталья оказалась интересным, знающим и любящий свое дело экскурсоводом. Потрясающая красота Петергофа, интересная, познавательная экскурсия оставили незабываемое впечатление.

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