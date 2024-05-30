Петергоф ждёт в любое время года! Встретимся у дворца и отправимся на прогулку по аллеям Нижнего парка. Посетите оранжерею и узнайте, какой необычный фрукт выращивали в 18 веке. Полюбуйтесь фонтанами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение дворца Монплезир
- 💦 Полюбоваться фонтанами Большого каскада
- 🍊 Узнать, какие фрукты выращивали в оранжерее
- 🌳 Прогулка по аллеям Нижнего парка
- 🌊 Вид на Финский залив с морской террасы
Что можно увидеть
- Большой каскад
- Дворец Монплезир
- Фонтаны-шутихи
- Большая оранжерея
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Большой каскад — грандиозное фонтанное сооружение начала 18 века.
- Дворец Монплезир, построенный по указу Петра I. Вы побываете на морской террасе и полюбуетесь панорамой на Финский залив.
- Фонтаны-шутихи (в сезон), развлекающие гостей в жаркие дни лета.
- Большую оранжерею — первую в России!
Вы узнаете:
- Как работают петергофские фонтаны и каскады.
- Что выращивали в оранжерее Нижнего парка в 18 веке.
- Где любил отдыхать император Пётр I.
- Какое место считается самым красивым в Нижнем парке.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия начинается в Петергофе, куда вам нужно добраться самостоятельно из Петербурга (это недолго и несложно).
- Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим.
- Отдельно оплачивается билет в Нижний парк — 750 руб. /чел. Для детей до 14 лет, многодетных родителей, инвалидов 1 и 2 групп вход бесплатный. С собой необходимо взять паспорт.
- Рекомендую приобрести билет заранее онлайн, чтобы не стоять в очереди в день экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети до 16 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади в Петергофе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 131 туриста
Здравствуйте, мы — команда гидов. С радостью покажем вам Петергоф. Более 12 лет проводим экскурсии по Нижнему парку Петергофа — красивейшему месту в Санкт-Петербурге.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
30 мая 2024
Спасибо Наталье за интересную экскурсию по Нижнему Саду Петергофа. Интересная история, Орешки для белочки, внимание к деталям, фонтаны шутихи. Мы в восторге! Очень грамотно, легко, лаконично и незабываемо! Рекомендуем услуги Натальи.
Т
Татьяна
27 мая 2024
Были несколько раз в Петергофе, просто гуляли. В этот раз решили с экскурсией. И Петергоф заиграл "новыми красками". Дети подростки слушали всю экскурсию, задавали вопросы, узнали много интересного из истории.
Юлия
26 мая 2024
Какая же прекрасная экскурсия!!! Наталья - прекрасный экскурсовод, я наслаждалась ее рассказом, в процессе экскурсии мы практически не сталкивались с толпами туристов, настолько Наталья знает этот парк. Была в Нижнем
Светлана
23 мая 2024
Историческое наследие как понимание истории развития величия России - суть и направленность этого мероприятия!
Рекомендую к посещению в обязательном порядке! Очень увлекательно!
Рекомендую к посещению в обязательном порядке! Очень увлекательно!
Е
Екатерина
21 мая 2024
Заказывала экскурсию для родителей, Наталья ответила на все волнующие меня вопросы и мы легко решили все организационные моменты! Далее отзыв от мамы: Наталья - замечательный экскурсовод, настоящий профессионал. Подстраивается под запросы клиентов, маршрут построила с учётом наших пожеланий. Отвечает на все вопросы, слушает внимательно и не торопит. Большое спасибо!
Наталия
12 мая 2024
Петергоф-красавец, а прогулка по нему с эскурсоводом ещё и познавательно. Спасибо Наталье, что составила нам компанию и рассказала об этом удивительном месте.
Д
Дмитрий
12 мая 2024
Большое спасибо Наталье за прекрасный рассказ о Петергофе. Особенно спасибо за то что смогла заинтересовать детей. которые на следующий день опять просились поехать в парк чтобы покормить обитателей и промокнуть под фонтанами… … …..
О
Ольга
12 мая 2024
Очень интересно рассказывала Наталья. И была очень приветлива и дружелюбна. Экскурсия замечательная! Рекомендуем!
Андрей
10 мая 2024
Отличная экскурсия. История парка и дворца раскрыта в деталях. Побывали в новых локациях, до которых раньше не добирались
С
Светлана
9 мая 2024
Наталья прекрасный экскурсовод. Нам очень понравилась экскурсия по Нижнему парку. Интересная экскурсия, структурированный материал. Было интересно и взрослым и детям. От души рекомендую!
Е
Евгения
2 мая 2024
30 апреля были на экскурсии с замечательной, эрудированной, тактичной Натальей. Рассказ был настолько интересный, что 1,5 часа экскурсии пролетел на одном дыхании. Рекомендую 100%.
С
Светлана
30 апр 2024
Добрый день. Редко пишу отзывы, но здесь- особенный случай, т. к. очень хочется поделиться необыкновенно приятными впечатлениями. Экскурсия с Натальей прошла на одном дыхании: очень грамотно, интеллигентно, доступно, с множеством интересных фактов. Наталья предусмотрела все организационные моменты -даже мелкие детали. Мы были с детьми 5 и 9 лет, подход к детям нашла мгновенно. Дала много полезных рекомендаций по дальнейшему путешествию
Л
Любовь
29 апр 2024
Наталья,спасибо Вам огромное за экскурсию. Очень интересно,не перегруженно,интересно даже подросткам! Очень довольны, однозначно советуем всей семьёй!
А
Анастасия
28 апр 2024
Спасибо большое за проведенную нам экскурсию. Узнали много для себя интересного про фонтаны и про сам парк. Спасибо за такое внимание к детям, переданные им орехи для белок и синиц подарили нам всем дополнительные положительные эмоции
Валерия
9 апр 2024
Наталья, хочу сказать Вам большое спасибо за экскурсию!
В Петергофе бывала и раньше, несколько раз.
В этот раз заказала экскурсию на Трипстер. У меня было много вопросов к Гиду, во время экскурсии.
Наталья оказалась интересным, знающим и любящий свое дело экскурсоводом. Потрясающая красота Петергофа, интересная, познавательная экскурсия оставили незабываемое впечатление.
В Петергофе бывала и раньше, несколько раз.
В этот раз заказала экскурсию на Трипстер. У меня было много вопросов к Гиду, во время экскурсии.
Наталья оказалась интересным, знающим и любящий свое дело экскурсоводом. Потрясающая красота Петергофа, интересная, познавательная экскурсия оставили незабываемое впечатление.
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