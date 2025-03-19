Во время похода по трём петербургским пабам вы проследите развитие пабной культуры Северной столицы.
Узнаете, при каких обстоятельствах был открыт первый ирландский паб в городе, оцените разницу между ирландскими и английскими заведениями.
И попробуете уловить знаменитую пабную атмосферу, не покидая исторического центра: гулять будем от Рубинштейна до Сенной.
Узнаете, при каких обстоятельствах был открыт первый ирландский паб в городе, оцените разницу между ирландскими и английскими заведениями.
И попробуете уловить знаменитую пабную атмосферу, не покидая исторического центра: гулять будем от Рубинштейна до Сенной.
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Улицу Рубинштейна с её барами и ресторанами
- Памятник Сергею Довлатову
- Первый ирландский паб, открытый выходцами с Изумрудного острова в 94-м году
- Проходные дворы Загородного проспекта
- Джазовую филармонию, первую и единственную в России
- Витебский вокзал, архитектурный шедевр эпохи модерн
- Набережную Фонтанки
- Английский паб в викторианском стиле
- Район Сенной площади, известный нам как Петербург Достоевского
- Современный паб, работающий во дворе общественного пространства
И узнаете
- Без чего не могут жить ирландцы, находящиеся вдали от родного изумрудного острова,
- Что такое современный паб и почему старинные печатные машинки, пивные бочки, волынки и скрипки в нём уже не нужны
- В чём отличие ирландских заведений от английских
- Почему гости, которые возвращаются в ирландский паб спустя 5-6 лет, встречают здесь знакомых официантов и барменов и радуются им как родным
- Чем петербургский Диккенс обязан Диккенсу рижскому
- Почему традиция отмечать День Святого Патрика так важна для каждого паба (в особенности ирландского)
Кроме того, мы поговорим о пенных напитках — элях, лагерах, стаутах — и, разумеется, продегустируем их. В стоимость экскурсии включена дегустация трёх стилей пива.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — яхтсмен и автор YouTube-канала о парусном спорте в Санкт-Петербурге. Пришёл в этот замечательный спорт во взрослом возрасте, летом 2015 года. С тех пор почти каждый выходной день тёплогоЗадать вопрос
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