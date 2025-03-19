Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге

читать дальше времени года я провожу на воде, под парусами. Регулярно участвую в городских регатах и соревнованиях в составе экипажа яхты первой стартовой группы. Ходил на яхте из Петербурга в Таллин, Хаапсалу и Хельсинки. Обожаю рассказы о лодках, парусах и людях моря. С огромным удовольствием рассказываю о своём увлечении всем, кому близка тема моря и путешествий под парусами.

Я — яхтсмен и автор YouTube-канала о парусном спорте в Санкт-Петербурге. Пришёл в этот замечательный спорт во взрослом возрасте, летом 2015 года. С тех пор почти каждый выходной день тёплого