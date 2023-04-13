Погрузиться в питейную культуру города, посетить необычные заведения и оценить их настойки
Петербург и алкоголь всегда были верными спутниками друг друга.
Вы узнаете, как пили классики и простые люди в разные времена, какие улицы считались самыми загульными и какие интересные истории на них происходили. Заглянете в нетривиальные бары и попробуете местные настойки.
Мы предлагаем не классический бар-хоппинг, а погружение в историю с приятным алкогольным сопровождением!
Вы узнаете, как пили классики и простые люди в разные времена, какие улицы считались самыми загульными и какие интересные истории на них происходили. Заглянете в нетривиальные бары и попробуете местные настойки.
Мы предлагаем не классический бар-хоппинг, а погружение в историю с приятным алкогольным сопровождением!
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Описание
Что вас ожидает
Хмельной Петербург
Наша прогулка будет посвящена питейной культуре Петербурга в прошлые эпохи и сегодня. Вы узнаете:
- Какие переулки считались самыми «пьющими» в дореволюционное время
- Как боролись с алкогольным пристрастием классики и какое злачное место оказало неизгладимое влияние на Достоевского
- Какие «неудобные» факты связаны с Сенной площадью
- Как развивался знаменитый бренд Smirnoff и почему сегодня он принадлежит Британии
Кроме того, мы посетим несколько нетривиальных заведений, которые поддержат настроение нашей экскурсии. В них мы попробуем различные настойки и не только.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Это экскурсия для путешественников 18+
- В стоимость включены три гостевых шота. Остальные напитки вы можете приобрести самостоятельно (по желанию).
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Сенная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00Экскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Денис. Я представляю команду молодых гидов, выросших в Петербурге и по-настоящему увлечённых им. Уже более трех лет мы проводим необычные экскурсии. В легком, душевном формате стараемся раскрыть любимый город с разных сторон!
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