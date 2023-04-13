Петербург и алкоголь всегда были верными спутниками друг друга. Вы узнаете, как пили классики и простые люди в разные времена, какие улицы считались самыми загульными и какие интересные истории на них происходили. Заглянете в нетривиальные бары и попробуете местные настойки. Мы предлагаем не классический бар-хоппинг, а погружение в историю с приятным алкогольным сопровождением!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Хмельной Петербург

Наша прогулка будет посвящена питейной культуре Петербурга в прошлые эпохи и сегодня. Вы узнаете:

Какие переулки считались самыми «пьющими» в дореволюционное время

Как боролись с алкогольным пристрастием классики и какое злачное место оказало неизгладимое влияние на Достоевского

Какие «неудобные» факты связаны с Сенной площадью

Как развивался знаменитый бренд Smirnoff и почему сегодня он принадлежит Британии

Кроме того, мы посетим несколько нетривиальных заведений, которые поддержат настроение нашей экскурсии. В них мы попробуем различные настойки и не только.

Организационные детали