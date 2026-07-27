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важных аспектов, на который вы, как участник, к сожалению, не сможете никак повлиять (если только не ввосьмером идете) - наличие хорошей компании, это существенная часть удачной экскурсии такого формата. Нам очень повезло!!! Компания собралась замечательная! Провели время как со старыми друзьями))) Ребята- Питер, Ростов, Калининград - привет вам большущий! Сам формат экскурсии классный - никто тебя не гонит, не торопит, никаких дедлайнов и временных графиков. Участники сами решают, где задержаться подольше, а откуда уйти побыстрее. Ты получаешь удовольствие, дегустируешь, кушаешь (по желанию), общаешься и слушаешь интересный рассказ. Для тех, кто планирует экскурсию, хочу все же отметить, что это мероприятие не про "напиться и забыться". У кого такая цель- лучше просто в бар пойти) Здесь же достаточно много пеших прогулок, интересных исторических рассказов, и, все таки, дегустация, которая в своём формате больших объёмов не предусматривает. Вас, конечно, ограничивать никто не будет, но все взрослые люди и должны понимать, что в рамках экскурсии это не совсем уместно)) На нашем мероприятии атмосфера была чудесная)) Все заведения достойны внимания - самобытные, со своей историей, с частичкой питерской души. В одно даже вернулись потом спустя пару дней)) В общем, спасибо Кириллу, спасибо ребятам, все было супер!