Петербург и алкоголь - два неразделимых понятия в истории города.
Эта экскурсия предлагает не только познакомиться с историческими аспектами питейной культуры, но и лично оценить разнообразие местных настоек.
Гости узнают о самых
Эта экскурсия предлагает не только познакомиться с историческими аспектами питейной культуры, но и лично оценить разнообразие местных настоек.
Гости узнают о самых
7 причин купить эту экскурсию
- 🍸 Окунитесь в атмосферу питейной культуры Петербурга
- 📜 Узнайте интересные истории о знаменитых улицах и переулках
- 🍹 Посетите уникальные бары и попробуйте местные настойки
- 🎩 Погрузитесь в прошлое и узнайте, как пили классики и простые люди
- 🧐 Откройте для себя факты о Сенной площади и бренде Smirnoff
- 🥂 Получите 5 бесплатных шотов в рамках экскурсии
- 👥 Возможность индивидуального формата экскурсии для небольших групп
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться атмосферой города и посетить бары, где подают уникальные настойки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сенная площадь
- Переулки дореволюционного Петербурга
- Злачное место Достоевского
- Нетривиальные бары
Описание экскурсии
Хмельной Петербург
Наша прогулка будет посвящена питейной культуре Петербурга в прошлые эпохи и сегодня. Вы узнаете:
- Какие переулки считались самыми «пьющими» в дореволюционное время
- Как боролись с алкогольным пристрастием классики и какое злачное место оказало неизгладимое влияние на Достоевского
- Какие «неудобные» факты связаны с Сенной площадью
- Как развивался знаменитый бренд Smirnoff и почему сегодня он принадлежит Британии
Кроме того, мы посетим несколько нетривиальных заведений, которые поддержат настроение нашей экскурсии. В них мы попробуем различные настойки и не только.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Это экскурсия для путешественников 18+
- В стоимость включены 5 гостевых шотов. Остальные напитки вы можете приобрести самостоятельно (по желанию)
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Безалкогольный (вы приобретаете любые напитки самостоятельно)
|1530 ₽
|Алкогольный (включены 5 шотов, на выбор)
|3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 3707 туристов
Меня зовут Денис. Я представляю команду молодых гидов, выросших в Петербурге и по-настоящему увлечённых им. Уже более 3 лет мы проводим необычные экскурсии. В лёгком, душевном формате стараемся раскрыть любимый город с разных сторон!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 352 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Алексей интересный рассказчик, интересно и весело провели время. Узнали про культуру питейных заведений. По пути следования интересно рассказывал про город, жителей. спасибо
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Прекрасная прогулка - наш гид на прекрасных вечерних улицах читал тематические стихи местных поэтов, увлекательно рассказывал про питейную дореволюционную культуру Питера и показывал интересные бары и рюмочные с историей.
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А
Все понравилось, удобное место встречи, по расположению от метро, классный экскурсовод Андрей, очень интеллектуально и познавательно прошла наша вчерашняя экскурсия. Современный подход, не долго и нудно, вообщем мы остались довольны.
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О
очень занимательная экскурсия, рекомендуем
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В
Экскурсия просто огонь!!! Сделала мужу сюрприз))) И совсем не пожалела! Экскурсию проводил Кирилл - интересный, эрудированный рассказчик, выдал столько информации, что мы до сих пор в приятном удивлении. Один из
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Экскурсия нам очень понравилась! Как раз искали такую необычную, запоминающуюся, оригинальную. У нас был гид Андрей, очень общительный молодой человек, интересно рассказывал, отвечал на любые вопросы, давал рекомендации. Не смотря на морозную погоду на улице, у нас получилась чудесная теплая атмосфера и подобралась очень душевная компания.
Спасибо огромное за организацию прекрасно проведенный вечер!
Спасибо огромное за организацию прекрасно проведенный вечер!
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