в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя

Авторский бар-хоппинг с дегустациями шотов и погружением в историю барной культуры

Мини-группа
Наша прогулка по барам — это сочетание классического хоппинга и увлекательного экскурса в историю питейной культуры Петербурга.

За вечер вы посетите 5 антуражных баров и рюмочных — дореволюционных, советских и современных.

Продегустируете неожиданные шоты, побываете в коммуналке и прачечной, а в результате поймете, почему именно в Питере — пить!
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Авторский бар-хоппинг. За 4 часа мы посетим 5 заведений — от культовых до почти секретных. Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в действующей ленинградской коммуналке, в готичной рюмочной и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга.

История барной культуры. Каждое заведение на нашем пути будет вплетено в историческую канву прогулки. Вы заглянете в старейший бар города, узнаете, где тратили последние гроши Ахматова и Маяковский, как граждане СССР обходили сухой закон, где проводили досуг Сергей Довлатов и Виктор Цой. А в итоге проследите, как менялась питейная культура вместе со сменой эпох.

Дегустация 3 шотов. В стоимость прогулки включены 3 шота в разных заведениях — но вам наверняка захочется попробовать больше! Настоящий австрийский шнапс, шот с 22 каратами чистого золота, фирменные питерские настойки и наливки с необычными ягодными сочетаниями: это лишь малая часть напитков, стоящих вашего внимания.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки входят 3 шота. Остальные напитки — по вашему желанию.
  • Не забудьте взять паспорт для подтверждения вашего возраста в заведениях
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Участвовать в прогулке могут люди от 18 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные🌃Ночные🍤ГастрономическиеБары и ночная жизнь🧐АвторскиеПо барамДегустационные туры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
3 часа
Индивидуальная
Ползком
4.7
13 отзывов
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
6 000 за 1-5 чел.
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Анастасия
Нет отзывов
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Пройти по следам императора и проследить историю города на Неве с помощью дополненной реальности
13001 170 за 1 человека
Авторский винный променад по Петербургу
3.5 часа
Индивидуальная
Артемий
Нет отзывов
Авторский винный променад по Петербургу
«От Кометы до колготок» - эно-элегантная прогулка с погружением в винную историю и культуру
от 9 900 за 1-2 чел.
Неформальная прогулка по барам Петербурга
5 часов
🚶 Пешая
Групповая
Денис
4.8
161 отзыв
Неформальная прогулка по барам Петербурга
Пережить познавательное и веселое приключение в компании экспертов ночной жизни
2 400 за 1 человека
Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Олег
4.3
40 отзывов
Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
Вас ждет тур по четырем барам Санкт-Петербурга, каждый из которых отличается своей особенной атмосферой
1 999 за 1 человека
Ползком по клубам и барам
6 часов
🚶 Пешая
Групповая
Ползком
4.8
405 отзывов
Ползком по клубам и барам
Вечером центр Петербурга превращается в эпицентр барной и клубной жизни России: открываются двери более 100 заведений
от 2 400 за 1 человека
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
Индивидуальная
Иван
4.8
23 отзыва
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Многим известно, что Санкт-Петербург чудесным образом вырос на болотах по желанию
6 300 за 1-4 чел.
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
4.9
11 отзывов
История со вкусом, или гастро-путешествие по Петербургу
Погрузиться в прошлое и культуру города через еду на авторской прогулке
6 000 за 1-6 чел.
Места силы Петербурга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Места силы Петербурга
Во время нашей экскурсии мы будем исследовать историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга, символику
5 000 за 1 человека
Царь-плотник: морская история Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Аделина
4.9
9 отзывов
Царь-плотник: морская история Петербурга
Заглянуть в глаза медного всадника, узнать историю флота и ощутить себя капитаном петровских времен
45004 050 за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ползком
4.8
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Санкт-Петербург традиционно ассоциируется с высокой культурой и аристократическими традициями
3 500 за 1-6 чел.
Тур по барам Питера
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Олег
4.4
17 отзывов
Тур по барам Питера
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться
19991 700 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ