в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по барам Санкт-Петербурга, где каждое заведение раскроет страницы истории питейной культуры города.
Вас ждет путешествие от дореволюционных рюмочных до современных авторских баров, где каждый интерьер и читать дальшеуменьшить
каждый шот расскажут свою уникальную историю.
Откройте для себя места, где писатели и поэты проводили свои вечера, узнайте, как жители СССР обходили запреты на алкоголь, и почувствуйте дух Санкт-Петербурга в лучших его проявлениях.
Ваш вечер обещает быть незабываемым: пять баров, четыре уникальных шота и множество историй, которые изменят ваше восприятие культурной столицы. Не упустите шанс стать частью этого путешествия по векам и вкусам
Авторский бар-хоппинг. За 4 часа мы посетим 5 заведений — от культовых до почти секретных. Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга.
История барной культуры. Каждое заведение на нашем пути будет вплетено в историческую канву прогулки. Вы заглянете в старейший бар города, узнаете, где тратили последние гроши Ахматова и Маяковский, как граждане СССР обходили сухой закон, где проводили досуг Сергей Довлатов и Виктор Цой. А в итоге проследите, как менялась питейная культура вместе со сменой эпох.
Дегустация 4 шотов. В стоимость прогулки включены 4 шота в разных заведениях — но вам наверняка захочется попробовать больше! Настоящий австрийский шнапс, шот с 22 каратами чистого золота, фирменные питерские настойки и наливки с необычными ягодными сочетаниями: это лишь малая часть напитков, стоящих вашего внимания.
Организационные детали
В стоимость прогулки входят 4 шота. Остальные напитки — по вашему желанию.
Не забудьте взять паспорт для подтверждения вашего возраста в заведениях
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Участвовать в прогулке могут люди от 18 лет
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2800 туристов
Наша команда гидов радует гостей Петербурга нестандартным подходом к экскурсиям уже третий год. Наша миссия — показать вам город во всём его многообразии: от имперской помпезности до эксцентричного андеграунда, без нудных дат и скучных монологов!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 341 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
310
4
15
3
4
2
3
1
9
Г
Гаранов
Дата посещения: 19 ноя 2025
Прекрасная прогулка с подогревом! Мария не заставила нас скучать. 4 чел оптимально!
Вам был полезен этот отзыв?
о
оксана
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Раиса
Спасибо большое Дарье, за незабываемый вечер, очень крутая экскурсия, от баров с историей начиная с Питерской богемы, поэты серебрянного века и заканчивая креативными барами такие как лаборатория, прачечная, Гоблинский пунш. Коктейли и настойки входящие в программу необычные по составу, на вкус бомба, всё пробовала впервые! Рекомендую всем эту экскурсию от гида Дарьи! Даша, большое тебе спасибо за незабываемые впечатления!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но и о самом Питере и его. заветных жителям. не пожалеете. Наш зашёл бар Лаборатория!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Это настоящее погружение в барную культуру. Гид Дарья рассказала много интересных историй о создании коктейлей, истории заведений и самого города. Все локации подобраны со вкусом, в некоторые из них я бы сама точно никогда не зашла. Организация четкая, нигде не стояли в очередях на входе. Огромное спасибо Даше за классную атмосферу и крутой маршрут!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной культуры. Была частью компании и готова поддержать любые темы в беседе. Необычный формат экскурсии. Проходит налегке. Обязательно сходим еще летом!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя»