в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

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Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя

Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по барам Санкт-Петербурга, где каждое заведение раскроет страницы истории питейной культуры города.

Вас ждет путешествие от дореволюционных рюмочных до современных авторских баров, где каждый интерьер и
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каждый шот расскажут свою уникальную историю.

Откройте для себя места, где писатели и поэты проводили свои вечера, узнайте, как жители СССР обходили запреты на алкоголь, и почувствуйте дух Санкт-Петербурга в лучших его проявлениях.

Ваш вечер обещает быть незабываемым: пять баров, четыре уникальных шота и множество историй, которые изменят ваше восприятие культурной столицы. Не упустите шанс стать частью этого путешествия по векам и вкусам

4.7
341 отзыв
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя

Описание экскурсии

Авторский бар-хоппинг. За 4 часа мы посетим 5 заведений — от культовых до почти секретных. Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга.

История барной культуры. Каждое заведение на нашем пути будет вплетено в историческую канву прогулки. Вы заглянете в старейший бар города, узнаете, где тратили последние гроши Ахматова и Маяковский, как граждане СССР обходили сухой закон, где проводили досуг Сергей Довлатов и Виктор Цой. А в итоге проследите, как менялась питейная культура вместе со сменой эпох.

Дегустация 4 шотов. В стоимость прогулки включены 4 шота в разных заведениях — но вам наверняка захочется попробовать больше! Настоящий австрийский шнапс, шот с 22 каратами чистого золота, фирменные питерские настойки и наливки с необычными ягодными сочетаниями: это лишь малая часть напитков, стоящих вашего внимания.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки входят 4 шота. Остальные напитки — по вашему желанию.
  • Не забудьте взять паспорт для подтверждения вашего возраста в заведениях
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Участвовать в прогулке могут люди от 18 лет

ежедневно в 19:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2800 туристов
Наша команда гидов радует гостей Петербурга нестандартным подходом к экскурсиям уже третий год. Наша миссия — показать вам город во всём его многообразии: от имперской помпезности до эксцентричного андеграунда, без нудных дат и скучных монологов!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 341 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 19 ноя 2025
Прекрасная прогулка с подогревом! Мария не заставила нас скучать. 4 чел оптимально!
Прекрасная прогулка с подогревом! Мария не заставила нас скучать. 4 чел оптимально!
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о
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
экскурсовод дарь очень классная рассказала много интересных историй прекрасно провели время
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Р
Спасибо большое Дарье, за незабываемый вечер, очень крутая экскурсия, от баров с историей начиная с Питерской богемы, поэты серебрянного века и заканчивая креативными барами такие как лаборатория, прачечная, Гоблинский пунш. Коктейли и настойки входящие в программу необычные по составу, на вкус бомба, всё пробовала впервые! Рекомендую всем эту экскурсию от гида Дарьи! Даша, большое тебе спасибо за незабываемые впечатления!!!
Спасибо большое Дарье, за незабываемый вечер, очень крутая экскурсия, от баров с историей начиная с Питерской
Спасибо большое Дарье, за незабываемый вечер, очень крутая экскурсия, от баров с историей начиная с Питерской
Спасибо большое Дарье, за незабываемый вечер, очень крутая экскурсия, от баров с историей начиная с Питерской
Спасибо большое Дарье, за незабываемый вечер, очень крутая экскурсия, от баров с историей начиная с Питерской
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А
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но и о самом Питере и его. заветных жителям. не пожалеете. Наш зашёл бар Лаборатория!
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но
очень рекомендую прогуляться с великолепной и обаятельный Дарье. Она вам расскажет не только про бары, но
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Е
Это настоящее погружение в барную культуру. Гид Дарья рассказала много интересных историй о создании коктейлей, истории заведений и самого города. Все локации подобраны со вкусом, в некоторые из них я бы сама точно никогда не зашла. Организация четкая, нигде не стояли в очередях на входе. Огромное спасибо Даше за классную атмосферу и крутой маршрут!
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Ю
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной культуры. Была частью компании и готова поддержать любые темы в беседе. Необычный формат экскурсии. Проходит налегке. Обязательно сходим еще летом!
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной
03.01.26 отлично провели вечер с Дарьей. Интересно и не занудно рассказала и показала нам прелести барной
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