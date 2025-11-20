в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по барам Санкт-Петербурга, где каждое заведение раскроет страницы истории питейной культуры города.Вас ждет путешествие от дореволюционных рюмочных до современных авторских баров, где каждый интерьер и

каждый шот расскажут свою уникальную историю. Откройте для себя места, где писатели и поэты проводили свои вечера, узнайте, как жители СССР обходили запреты на алкоголь, и почувствуйте дух Санкт-Петербурга в лучших его проявлениях. Ваш вечер обещает быть незабываемым: пять баров, четыре уникальных шота и множество историй, которые изменят ваше восприятие культурной столицы. Не упустите шанс стать частью этого путешествия по векам и вкусам

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Описание экскурсии

Авторский бар-хоппинг. За 4 часа мы посетим 5 заведений — от культовых до почти секретных. Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга.

История барной культуры. Каждое заведение на нашем пути будет вплетено в историческую канву прогулки. Вы заглянете в старейший бар города, узнаете, где тратили последние гроши Ахматова и Маяковский, как граждане СССР обходили сухой закон, где проводили досуг Сергей Довлатов и Виктор Цой. А в итоге проследите, как менялась питейная культура вместе со сменой эпох.

Дегустация 4 шотов. В стоимость прогулки включены 4 шота в разных заведениях — но вам наверняка захочется попробовать больше! Настоящий австрийский шнапс, шот с 22 каратами чистого золота, фирменные питерские настойки и наливки с необычными ягодными сочетаниями: это лишь малая часть напитков, стоящих вашего внимания.

Организационные детали