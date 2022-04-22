в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

Что вас ожидает

Авторский бар-хоппинг. За 4 часа мы посетим 5 заведений — от культовых до почти секретных. Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в действующей ленинградской коммуналке, в готичной рюмочной и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга.

История барной культуры. Каждое заведение на нашем пути будет вплетено в историческую канву прогулки. Вы заглянете в старейший бар города, узнаете, где тратили последние гроши Ахматова и Маяковский, как граждане СССР обходили сухой закон, где проводили досуг Сергей Довлатов и Виктор Цой. А в итоге проследите, как менялась питейная культура вместе со сменой эпох.

Дегустация 3 шотов. В стоимость прогулки включены 3 шота в разных заведениях — но вам наверняка захочется попробовать больше! Настоящий австрийский шнапс, шот с 22 каратами чистого золота, фирменные питерские настойки и наливки с необычными ягодными сочетаниями: это лишь малая часть напитков, стоящих вашего внимания.

Организационные детали