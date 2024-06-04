Улица Рубинштейна – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 19 экскурсий в категории «Улица Рубинштейна» в Санкт-Петербурге, цены от 795 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Петербург детям и их родителям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
41 отзыв
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000 за всё до 6 чел.
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Примечательные дворы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
148 отзывов
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Неформальный Петербург
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
376 отзывов
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500 за человека
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
9 июня в 15:00
12 июня в 14:00
1 000 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1075 отзывов
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795 за человека
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
88 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500 за человека
Женские истории предреволюционного Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Женские истории предреволюционного Петербурга
Узнать обо всём, что волновало петербурженок, - мода, шопинг, знакомства и другие женские штучки
Начало: На ул. Малая Конюшенная
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
от 29002 610 за всё до 10 чел.
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Криминальный Петербург
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Криминальный Петербург
Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Ленинград Сергея Довлатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ленинград Сергея Довлатова
Узнать больше о писателе и окунуться в непередаваемую атмосферу его произведений
Начало: У СТ.М. Звенигородская выход на улицу Звенигородск...
10 июня в 19:30
11 июня в 19:30
5 000 за всё до 5 чел.
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
2 отзыва
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
Посмотреть, как живут люди в историческом доме, и побывать в комнате, которую занимал Довлатов
Начало: Рядом с метро Владимирская
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
990 за человека
Нетривиальный велосипедный променад
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Стендап-экскурсия по Петербургу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Стендап-прогулка по историческим местам Санкт-Петербурга
Забудьте о скучных экскурсиях! Откройте Петербург через смех и оригинальные рассказы нашего гида-комика
Начало: На улице Рубинштейна
9 июня в 15:00
12 июня в 14:00
1 000 за человека
Только не по Рубинштейна
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Только не по Рубинштейна
Погулять в окрестностях самой тусовочной улицы города и узнать, какие тайны хранят дома
Начало: Рубинштейна 1
Расписание: ежедневно в 14:00
24 июня в 14:00
25 июня в 14:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Петербурге
    Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
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    и мой муж очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. PS. в качестве бонуса отличные, профессиональные фото от Кирилла.

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Нам все очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
    Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимыйСпасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Стендап-экскурсия по Петербургу
    Приятная экскурсия в формате прогулки с друзьями по городу. Рекомендую всем, кто хочет отвлечься, погулять, услышать неформальные подробности про город и его жителей.
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А в компании с таким замечательным и образованным гидом было особенно приятно открывать для себя любимый город с другой стороны. Браво!
    Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А
  • А
    Агниия
    1 июня 2024
    Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
    Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻 Дополнительно показали квартиру Довлатова. Не для слабонервных конечно Гид Сергей смог удивить даже моих местных друзей!
    Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻
  • К
    Катерина
    31 мая 2024
    Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
    Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
    читать дальше

    нас была разная компания с различным уровнем знаний, но все остались в восторге от прогулки! Отдельно хочу отметить стрессоустойчивость и понимание экскурсовода) Спасибо огромное Никите, мы обязательно вернемся на другие маршруты)

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    26.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
    Всё легко, непринуждённо. Было ощущение, что Элла не экскурсовод, а подруга которую давно не видел и приехал в гости. Огромное спасибо.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
    Рекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперь сами будем посещать с удовольствием.
    Рекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперьРекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперь

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Улица Рубинштейна»

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  1. Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
  2. Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
  3. Ваш идеальный день в Петербурге
  4. Петербург детям и их родителям
  5. Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
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  2. Набережная
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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