1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Неформальный Петербург
Начало: Лиговский проспект, д. 47
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Завтра в 17:00
13 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
9 июня в 15:00
12 июня в 14:00
1 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
993795₽ за человека
Групповая
6 часов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории предреволюционного Петербурга
Узнать обо всём, что волновало петербурженок, - мода, шопинг, знакомства и другие женские штучки
Начало: На ул. Малая Конюшенная
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
от 29002 610₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературный Петербург, Петроград, Ленинград
Вело-экскурсия по следам великих писателей и поэтов России
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Криминальный Петербург
Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города
Начало: В районе метро Сенная
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ленинград Сергея Довлатова
Узнать больше о писателе и окунуться в непередаваемую атмосферу его произведений
Начало: У СТ.М. Звенигородская выход на улицу Звенигородск...
10 июня в 19:30
11 июня в 19:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
Посмотреть, как живут люди в историческом доме, и побывать в комнате, которую занимал Довлатов
Начало: Рядом с метро Владимирская
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нетривиальный велосипедный променад
Знаменитые и не очень проспекты, дворы и набережные с примечательными объектами и историями
Начало: Охта Молл, Веломарка, Брантовская дорога, дом 3
11 июня в 13:30
17 июня в 13:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Стендап-прогулка по историческим местам Санкт-Петербурга
Забудьте о скучных экскурсиях! Откройте Петербург через смех и оригинальные рассказы нашего гида-комика
Начало: На улице Рубинштейна
9 июня в 15:00
12 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Только не по Рубинштейна
Погулять в окрестностях самой тусовочной улицы города и узнать, какие тайны хранят дома
Начало: Рубинштейна 1
Расписание: ежедневно в 14:00
24 июня в 14:00
25 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я
- ААлександра3 июня 2024Нам все очень понравилось
- ЮЮлия2 июня 2024Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍
- ТТатьяна2 июня 2024Приятная экскурсия в формате прогулки с друзьями по городу. Рекомендую всем, кто хочет отвлечься, погулять, услышать неформальные подробности про город и его жителей.
- ММаргарита1 июня 2024Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А в компании с таким замечательным и образованным гидом было особенно приятно открывать для себя любимый город с другой стороны. Браво!
- ААгниия1 июня 2024Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻 Дополнительно показали квартиру Довлатова. Не для слабонервных конечно Гид Сергей смог удивить даже моих местных друзей!
- ККатерина31 мая 2024Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у
- ННаталья30 мая 202426.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍
- ИИгорь29 мая 2024Всё легко, непринуждённо. Было ощущение, что Элла не экскурсовод, а подруга которую давно не видел и приехал в гости. Огромное спасибо.
- ССветлана29 мая 2024Рекомендую! Познакомились с ночной жизнью Питера, прокатились по барам с прекрасной Эллой. Узнали тайные местечки, теперь сами будем посещать с удовольствием.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Улица Рубинштейна»
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