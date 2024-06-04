И Ирина Ваш идеальный день в Петербурге читать дальше и мой муж очень довольны и будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. PS. в качестве бонуса отличные, профессиональные фото от Кирилла. Экскурсия супер! Кирилл хороший собеседник и замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно, как будто приехали в гости к старому знакомому. Я

А Александра Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Нам все очень понравилось

Ю Юлия Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов Спасибо Никите за интересную экскурсию! Мне и моим друзьям очень понравился маршрут, открыли для себя любимый Петербург с новой стороны❤️! Познавательно и конечно же, захотелось пересмотреть все фильмы, вспоминая увиденные локации! Здорово! 👍

Т Татьяна Стендап-экскурсия по Петербургу Приятная экскурсия в формате прогулки с друзьями по городу. Рекомендую всем, кто хочет отвлечься, погулять, услышать неформальные подробности про город и его жителей.

М Маргарита Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию! Я житель Петербурга, но открыла для себя много нового. А в компании с таким замечательным и образованным гидом было особенно приятно открывать для себя любимый город с другой стороны. Браво!

А Агниия Ускользающий мир петербургских дворов и парадных Спасибо организаторам! Время пролетело незаметно, нам всё понравилось 👍🏻 Дополнительно показали квартиру Довлатова. Не для слабонервных конечно Гид Сергей смог удивить даже моих местных друзей!

К Катерина Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов читать дальше нас была разная компания с различным уровнем знаний, но все остались в восторге от прогулки! Отдельно хочу отметить стрессоустойчивость и понимание экскурсовода) Спасибо огромное Никите, мы обязательно вернемся на другие маршруты) Очень классная экскурсия от Никиты, не тривиальная, не заезженная, не обычная) были приятные сюрпризы и подкупил сам подход рассказчика) у

Н Наталья Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу 26.05 побывала на этой замечательной экскурсии, спасибо нашу гиду Роману, как и должно в этой экскурсии подача материала было с шутками и юмором и очень прикольная еще группа попалась. 😁😁😍😍😍

И Игорь Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары Всё легко, непринуждённо. Было ощущение, что Элла не экскурсовод, а подруга которую давно не видел и приехал в гости. Огромное спасибо.