Соберите друзей или коллег и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по пивоварне в Санкт-Петербурге. Здесь каждый сможет узнать о тонкостях производства пива, от солода до линии розлива. Дегустация пяти сортов и
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Дегустация пяти сортов пива
- 🔍 Знакомство с процессом пивоварения
- 🎓 Узнайте различия между пивом и элем
- 🍻 Пиво прямо из бродильного танка
- 🎉 Атмосфера действующего производства
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения пивоварни - это весна и осень. В эти месяцы экскурсия особенно приятна благодаря уютной атмосфере и возможности насладиться новыми сортами пива, которые появляются в это время.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пивоварня
- Колд-рум
Описание экскурсии
Благодаря лёгкой подаче экскурсия подойдёт как тем, кто особо не разбирается в стилях и сортах, так и тем, кто считает себя продвинутым пивным любителем.
В программе:
- Разогрев welcome-дринком и сетом закусок в баре
- Знакомство с винокуренным оборудованием и магией дистилляции
- Изучение процесса рождения пива — от солода до линии розлива
- Посещение одного из самых больших колд-румов в России
- Дегустация пяти сортов пива и пива прямиком из танка
- А также множество редких фактов и разрушение мифов о любимом напитке
Вы узнаете:
- Из чего состоит пиво
- Чем пиво отличается от эля, а эль от лагера
- В чём отличие классического и исторического пива
- Когда человечество освоило дикое брожение
- Как готовят пиво на современных производствах
- Как делают пиво высокой крепости
Организационные детали
- Экскурсия предназначена для участников 18+. Будьте готовы к тому, что вас попросят предъявить документ, подтверждающий возраст
- Гости с животными до экскурсии не допускаются
- Несмотря на то, что во время экскурсии проводится дегустация алкогольных напитков, гости в состоянии явного алкогольного опьянения до экскурсии не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1194 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, и я работаю гидом-экскурсоводом с 2021 года. Начинал свою деятельность на Дальнем Востоке в качестве помощника гида, затем начал вести экскурсии сам. Сейчас работаю в Петербурге,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 140 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
26 июл 2025
Для меня это был необычный формат экскурсии. Понравилось и даже очень. Приятный экскурсовод Александр, который знает о пиве все и даже больше. Те, кому интересно, как рождается пиво, приходите сюда:).
Дата посещения: 26 июля 2025
Т
Татьяна
4 июл 2025
Были с дочерью на экскурсии 3 июня. Сказать понравилось- ничего не сказать. Были просто ошеломлены количеством информации, которую получили. От истории до всех нюансов современного производства. Огромное спасибо организаторам и великолепноиу экскурсоводу. Очень рекомендуем для посещения.
Дата посещения: 3 июля 2025
К
Калинина
3 мая 2025
Отличная экскурсия
Дата посещения: 3 мая 2025
В
Валентин
5 ноя 2025
Было интересно и вкусно. После экскурсии скупились в их магазине, классный выбор!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Действительно классная экскурсия, легкая подача большого объема информации, гид Александр знает толк в своем деле, большое спасибо за ликбез) теперь при выборе пива рука тянется к чумному доктору)
К
Ксения
4 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, большое спасибо Александру за легкое и понятное изложение и ответы на все вопросы:)
Е
Екатерина
24 окт 2025
Все супер,,очень понравилось и как организатор Александр,было очень интересно слушать,благодарю!
О
Оксана
23 окт 2025
Все прошло хорошо. программа полностью соответствовала Гид все доступно обьяснил
Н
Никита
20 окт 2025
Очень интересная экскурсия!
А
Анна
19 окт 2025
Экскурсия очень понравилось от и до. Отличный экскурсовод- знает о чем говорит и не боится вопросов, смело отвечает на всё что спрашивает аудитория. Обязательно вернемся на экскурсию с друзьями. Спасибо!
Е
Екатерина
18 окт 2025
Экскурсия оказалась настоящим открытием для любителей пива и ценителей истории пивоваренного дела. Мы посетили пивоварню, где узнали много интересного о традициях производства напитка, начиная с древних времен и заканчивая современными
A
Anna
17 окт 2025
Понравилась экскурсия, встреча была в баре, в начале дают 15 минут на сет закусок и пиво (у нас был офигенный сауэр с грушей, дыней и ананасом), потом проходите в соседние
Danil
16 окт 2025
Экскурсия прошла на 5+
Было очень познавательно и вкусно)
Было очень познавательно и вкусно)
Сабина
12 окт 2025
Отличная экскурсия — лёгкая и интересная! 🍺 Узнали, как рождается пиво, побывали в колд-руме и попробовали несколько сортов, включая пиво прямо из танка. Особенно запомнилось пиво с грибами и чесноком 🔥 Атмосфера классная, гид — супер! Рекомендую всем, кто хочет провести время познавательно и вкусно. В конце можно приобрести пиво в фирменном магазине по приятным ценам.
с
светлана
3 окт 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПитейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2700 ₽
3375 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия и дегустация в пивоварне Санкт-Петербурга
Добро пожаловать в уникальную пивоварню в центре Санкт-Петербурга! Откройте для себя секреты крафтового пива и насладитесь дегустацией 10 сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в среду в 17:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
12 ноя в 17:30
16 ноя в 15:30
2500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне (18+)
Проследить путь создания древнего напитка - от маленького зернышка до пенной кружки
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду в 17:30, в пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 17:30
12 ноя в 15:30
2475 ₽
2750 ₽ за человека