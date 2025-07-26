Мои заказы

Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге

Пригласите друзей на увлекательную экскурсию по пивоварне в Петербурге. Узнайте секреты пивоварения и насладитесь дегустацией крафтового пива
Соберите друзей или коллег и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по пивоварне в Санкт-Петербурге. Здесь каждый сможет узнать о тонкостях производства пива, от солода до линии розлива. Дегустация пяти сортов и
читать дальше

пива прямо из танка позволит ощутить настоящий вкус питерского крафта. Посетители также узнают о различиях между пивом, элем и лагером, а также о процессе дикого брожения. Возрастное ограничение 18+, всё включено в стоимость

5
140 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Дегустация пяти сортов пива
  • 🔍 Знакомство с процессом пивоварения
  • 🎓 Узнайте различия между пивом и элем
  • 🍻 Пиво прямо из бродильного танка
  • 🎉 Атмосфера действующего производства

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения пивоварни - это весна и осень. В эти месяцы экскурсия особенно приятна благодаря уютной атмосфере и возможности насладиться новыми сортами пива, которые появляются в это время.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге© Александр
Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге© Александр
Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге© Александр
Ближайшие даты:
10
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 15:30, 17:30

Что можно увидеть

  • Пивоварня
  • Колд-рум

Описание экскурсии

Благодаря лёгкой подаче экскурсия подойдёт как тем, кто особо не разбирается в стилях и сортах, так и тем, кто считает себя продвинутым пивным любителем.

В программе:

  • Разогрев welcome-дринком и сетом закусок в баре
  • Знакомство с винокуренным оборудованием и магией дистилляции
  • Изучение процесса рождения пива — от солода до линии розлива
  • Посещение одного из самых больших колд-румов в России
  • Дегустация пяти сортов пива и пива прямиком из танка
  • А также множество редких фактов и разрушение мифов о любимом напитке

Вы узнаете:

  • Из чего состоит пиво
  • Чем пиво отличается от эля, а эль от лагера
  • В чём отличие классического и исторического пива
  • Когда человечество освоило дикое брожение
  • Как готовят пиво на современных производствах
  • Как делают пиво высокой крепости

Организационные детали

  • Экскурсия предназначена для участников 18+. Будьте готовы к тому, что вас попросят предъявить документ, подтверждающий возраст
  • Гости с животными до экскурсии не допускаются
  • Несмотря на то, что во время экскурсии проводится дегустация алкогольных напитков, гости в состоянии явного алкогольного опьянения до экскурсии не допускаются

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1194 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, и я работаю гидом-экскурсоводом с 2021 года. Начинал свою деятельность на Дальнем Востоке в качестве помощника гида, затем начал вести экскурсии сам. Сейчас работаю в Петербурге,
читать дальше

провожу экскурсии по пивоваренному производству. Отличительная черта моих программ — комплексное погружение в тему производства пива, при этом весь материал подаётся последовательно и легко. У вас останутся не только положительные эмоции, но и хорошая база знаний о пенном напитке.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
139
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Екатерина)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Екатерина)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Екатерина)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Анна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Екатерина)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Anna)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Danil)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Danil)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Danil)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Danil)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Юлия)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Юлия)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Юлия)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Жанна)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Светлана)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Светлана)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Светлана)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Светлана)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Алина)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Алина)Там, где рождается пиво: экскурсия на пивоварню с дегустацией в Петербурге (Мария)
Е
Елена
26 июл 2025
Для меня это был необычный формат экскурсии. Понравилось и даже очень. Приятный экскурсовод Александр, который знает о пиве все и даже больше. Те, кому интересно, как рождается пиво, приходите сюда:).
Дата посещения: 26 июля 2025
Т
Татьяна
4 июл 2025
Были с дочерью на экскурсии 3 июня. Сказать понравилось- ничего не сказать. Были просто ошеломлены количеством информации, которую получили. От истории до всех нюансов современного производства. Огромное спасибо организаторам и великолепноиу экскурсоводу. Очень рекомендуем для посещения.
Дата посещения: 3 июля 2025
К
Калинина
3 мая 2025
Отличная экскурсия
Дата посещения: 3 мая 2025
В
Валентин
5 ноя 2025
Было интересно и вкусно. После экскурсии скупились в их магазине, классный выбор!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Действительно классная экскурсия, легкая подача большого объема информации, гид Александр знает толк в своем деле, большое спасибо за ликбез) теперь при выборе пива рука тянется к чумному доктору)
Действительно классная экскурсия, легкая подача большого объема информации, гид Александр знает толк в своем деле, большоеДействительно классная экскурсия, легкая подача большого объема информации, гид Александр знает толк в своем деле, большое
К
Ксения
4 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, большое спасибо Александру за легкое и понятное изложение и ответы на все вопросы:)
Е
Екатерина
24 окт 2025
Все супер,,очень понравилось и как организатор Александр,было очень интересно слушать,благодарю!
Все супер,,очень понравилось и как организатор Александр,было очень интересно слушать,благодарю!
О
Оксана
23 окт 2025
Все прошло хорошо. программа полностью соответствовала Гид все доступно обьяснил
Н
Никита
20 окт 2025
Очень интересная экскурсия!
А
Анна
19 окт 2025
Экскурсия очень понравилось от и до. Отличный экскурсовод- знает о чем говорит и не боится вопросов, смело отвечает на всё что спрашивает аудитория. Обязательно вернемся на экскурсию с друзьями. Спасибо!
Экскурсия очень понравилось от и до. Отличный экскурсовод- знает о чем говорит и не боится вопросов,
Е
Екатерина
18 окт 2025
Экскурсия оказалась настоящим открытием для любителей пива и ценителей истории пивоваренного дела. Мы посетили пивоварню, где узнали много интересного о традициях производства напитка, начиная с древних времен и заканчивая современными
читать дальше

технологиями. Гид Александр увлекательно рассказывал о процессе варки, особенностях разных сортов и культуре потребления пива в России и мире.

Особенно впечатлила дегустация свежих сортов прямо из бочек, каждый из которых обладал своим уникальным вкусом и ароматом.

Организаторы позаботились о комфорте участников: приветственное накрытие столов, маршрут экскурсии.
Отдельно хочется отметить профессионализм гида, который легко отвечал на любые вопросы и поддерживал интересную беседу. Рекомендую всем, кто хочет провести вечер интересно и познавательно!

Экскурсия оказалась настоящим открытием для любителей пива и ценителей истории пивоваренного дела. Мы посетили пивоварню, где
A
Anna
17 окт 2025
Понравилась экскурсия, встреча была в баре, в начале дают 15 минут на сет закусок и пиво (у нас был офигенный сауэр с грушей, дыней и ананасом), потом проходите в соседние
читать дальше

помещения производства. Понравилось, что дегустация была не только лагера и ипы, были интересные вкусы. Гид супер. Из минусов - про производство рассказывают, но не показывают наглядно, т. к. работы ведутся днем и само помещение небольшое. Продегустировали видов 6 пива, иногда был интерактив. По длительности все заняло ровно два часа. В конце вас ведут в магазин с приятными ценами и интересным ассортиментом.

Понравилась экскурсия, встреча была в баре, в начале дают 15 минут на сет закусок и пиво
Danil
Danil
16 окт 2025
Экскурсия прошла на 5+
Было очень познавательно и вкусно)
Экскурсия прошла на 5+Экскурсия прошла на 5+Экскурсия прошла на 5+Экскурсия прошла на 5+
Сабина
Сабина
12 окт 2025
Отличная экскурсия — лёгкая и интересная! 🍺 Узнали, как рождается пиво, побывали в колд-руме и попробовали несколько сортов, включая пиво прямо из танка. Особенно запомнилось пиво с грибами и чесноком 🔥 Атмосфера классная, гид — супер! Рекомендую всем, кто хочет провести время познавательно и вкусно. В конце можно приобрести пиво в фирменном магазине по приятным ценам.
с
светлана
3 окт 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
Пешая
4 часа
-
20%
308 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2700 ₽3375 ₽ за человека
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Пешая
2 часа
53 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия и дегустация в пивоварне Санкт-Петербурга
Добро пожаловать в уникальную пивоварню в центре Санкт-Петербурга! Откройте для себя секреты крафтового пива и насладитесь дегустацией 10 сортов
Начало: На Финляндском проспекте
Расписание: в среду в 17:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30
12 ноя в 17:30
16 ноя в 15:30
2500 ₽ за человека
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне (18+)
2 часа
-
10%
5 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне (18+)
Проследить путь создания древнего напитка - от маленького зернышка до пенной кружки
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду в 17:30, в пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 17:30
12 ноя в 15:30
2475 ₽2750 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге