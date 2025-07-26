Соберите друзей или коллег и отправляйтесь на увлекательную экскурсию по пивоварне в Санкт-Петербурге. Здесь каждый сможет узнать о тонкостях производства пива, от солода до линии розлива. Дегустация пяти сортов и

пива прямо из танка позволит ощутить настоящий вкус питерского крафта. Посетители также узнают о различиях между пивом, элем и лагером, а также о процессе дикого брожения. Возрастное ограничение 18+, всё включено в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения пивоварни - это весна и осень. В эти месяцы экскурсия особенно приятна благодаря уютной атмосфере и возможности насладиться новыми сортами пива, которые появляются в это время.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.