Согласно расписанию в календаре

Первый раз в Санкт-Петербурге

Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург

Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург.

Или вы были здесь так давно, что ничего не помните? Вы по адресу – я покажу вам самые важные и интересные места города, и расскажу его историю.

На комфортабельном автомобиле бизнес-класса мы сможем доехать в места, куда вы вряд ли дойдете, гуляя самостоятельно.

Будет интересно: обойдемся без скучного перечисления дат и фамилий архитекторов.
Первый раз в Санкт-Петербурге
Первый раз в Санкт-Петербурге
Первый раз в Санкт-Петербурге
Первый раз в Санкт-Петербурге
Первый раз в Санкт-Петербурге
Первый раз в Санкт-Петербурге
Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург. Или вы были здесь так давно, что ничего не помните? Вы по адресу – я покажу вам самые важные и интересные места города, и расскажу его историю. На комфортабельном автомобиле бизнес-класса мы сможем доехать в места, куда вы вряд ли дойдете, гуляя самостоятельно. Будет интересно: обойдемся без скучного перечисления дат и фамилий архитекторов.
Мы проедем по парадному Невскому проспекту, посетим Дворцовую площадь, чтобы воочию убедиться в том, что 400-тонная Александровская колонна стоит под собственным весом без дополнительной опоры, увидим тех самых Атлантов, которые держат небо на каменных плечах, и Зимнюю канавку, близ которой Петербург особенно напоминает Венецию.
Рядом с собором Спаса-на-Крови вспомним о последних минутах жизни императора Александра, убитого на месте, где позднее появился собор (отсюда и название), а возле Смольного собора вспомним о роскошной эпохе дочери Петра Елизаветы Петровны.
Петропавловская крепость, Аврора, Летний сад, набережные Невы, Медный всадник, сфинксы, стрелка – виды города будут сменять друг друга словно в игрушечном калейдоскопе.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
    Завершение: Место окончания по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Согласно расписанию в календаре

    Антон Т.
    Антон Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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