Согласно расписанию в календаре

Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург. Или вы были здесь так давно, что ничего не помните? Вы по адресу – я покажу вам самые важные и интересные места города, и расскажу его историю. На комфортабельном автомобиле бизнес-класса мы сможем доехать в места, куда вы вряд ли дойдете, гуляя самостоятельно. Будет интересно: обойдемся без скучного перечисления дат и фамилий архитекторов.

Мы проедем по парадному Невскому проспекту, посетим Дворцовую площадь, чтобы воочию убедиться в том, что 400-тонная Александровская колонна стоит под собственным весом без дополнительной опоры, увидим тех самых Атлантов, которые держат небо на каменных плечах, и Зимнюю канавку, близ которой Петербург особенно напоминает Венецию.

Рядом с собором Спаса-на-Крови вспомним о последних минутах жизни императора Александра, убитого на месте, где позднее появился собор (отсюда и название), а возле Смольного собора вспомним о роскошной эпохе дочери Петра Елизаветы Петровны.

Петропавловская крепость, Аврора, Летний сад, набережные Невы, Медный всадник, сфинксы, стрелка – виды города будут сменять друг друга словно в игрушечном калейдоскопе.