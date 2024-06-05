1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450₽ за человека
Круиз
1 час
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Адмиралтейство для детей
Легко изучить символ города и другие объекты, благодаря интересным загадкам и понятному рассказу
Начало: У главного фасада Адмиралтейства
9 июня в 16:00
11 июня в 14:00
от 4 420₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург со вкусом кофе
Открыть кофейные страницы в истории города на прогулке по Невскому и окрестностям
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2 часа
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Первый раз в Санкт-Петербурге
Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Васильевский остров для детей и их родителей
Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Знакомство с Петербургом через фотографию
Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы
Начало: возле метро «Адмиралтейская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург - любовь с первого взгляда
Погулять по главным местам города, услышать его историю и посетить необычный музей
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
82007 380₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 10 300₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
2 часа
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65004 225₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтика и тайны невских берегов
Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова
Начало: На Сенатской площади
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 6 200₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Царь-плотник: морская история Петербурга
Заглянуть в глаза медного всадника, узнать историю флота и ощутить себя капитаном петровских времен
Начало: Адмиралтейская набережная
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Найти послания от императорской семьи за фасадами дворцов и в памятниках исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
По Петербургу на катере-тримаране
Прокатиться по центру Северной столицы на современном катере в мини-группе
Начало: На причале «Крейсер Аврора»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Классический Петербург в мини-группе
Оценить главные достопримечательности центра и узнать о них интересные факты
Начало: у Спаса на Крови
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
- ЮЮлия4 июня 2024Ирина, благодарю за интереснейший экскурс в историю архитектуры Петербурга. Мы прошли по живописным улочкам, маршрут интересный. Время пролетело незаметно. Я
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо за незабываемые эмоции сына! Мотогид Юрий, выше всяких похвал: кроме того, что он пилот профессионал, он ещё и
- ААнна3 июня 2024Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
- ГГалина3 июня 2024Это было супер! Ветер в лицо,огни большого города,интересные факты! Адреналин зашкаливает! Отдельное спасибо за суперское музыкальное сопровождение! Советую!!!
- ТТатьяна3 июня 2024Выбрала фото-экскурсию от Натальи в качестве свадебного подарка брату. И молодожены, и немногочисленные гости остались очень довольны. Прошлись по самым
- ААлина3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «Классический Петербург». Маршрут грамотно построен
- ССветлана3 июня 2024Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень понравилось! Час пролетел -
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Адмиралтейство»
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