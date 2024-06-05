Экскурсии в Адмиралтейство

Найдено 63 экскурсии в категории «Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге, цены от 550 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Классический Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
403 отзыва
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600 за всё до 2 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Петербургом
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
215 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550 за человека
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор»
Расписание: ежедневно в 23:00
1 окт в 23:00
2 окт в 23:00
1 690 за человека
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800 за всё до 12 чел.
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
40 отзывов
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450 за человека
Круиз «Город - Порт»
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
7 отзывов
Круиз «Город - Порт»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400 за человека
Символика масонского Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Адмиралтейство для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Адмиралтейство для детей
Легко изучить символ города и другие объекты, благодаря интересным загадкам и понятному рассказу
Начало: У главного фасада Адмиралтейства
9 июня в 16:00
11 июня в 14:00
от 4 420 за всё до 10 чел.
Архитектура площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500 за человека
Петербург: история и стихи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000 за всё до 6 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
🚤 На катере
Аудиогид
1.5 часа
3 отзыва
На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе)
Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга
Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц...
Завтра в 13:45
9 июня в 13:45
1 600 за человека
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Петербург со вкусом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Петербург со вкусом кофе
Открыть кофейные страницы в истории города на прогулке по Невскому и окрестностям
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
🚶 Пешая
скидка
5%
Групповая
2 часа
9 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто»
Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть
Начало: У гостиницы «Астория»
Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 15:00
1000950 за человека
Первый раз в Санкт-Петербурге
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Первый раз в Санкт-Петербурге
Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Начало: У здания Биржи
9 июня в 18:00
13 июня в 13:30
1 200 за человека
История трех старейших площадей Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Васильевский остров для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Васильевский остров для детей и их родителей
Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 700 за всё до 4 чел.
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400 за человека
Знакомство с Петербургом через фотографию
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Петербургом через фотографию
Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы
Начало: возле метро «Адмиралтейская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Петербург - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Петербург - любовь с первого взгляда
Погулять по главным местам города, услышать его историю и посетить необычный музей
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
82007 380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург»
Начало: В любом удобном месте в центре города
Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 10 300 за всё до 3 чел.
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400 за человека
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300 за всё до 10 чел.
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463 за всё до 10 чел.
Удивительные истории Старого Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
208 отзывов
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850 за человека
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65004 225 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Романтика и тайны невских берегов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтика и тайны невских берегов
Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова
Начало: На Сенатской площади
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 6 200 за всё до 30 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Царь-плотник: морская история Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Царь-плотник: морская история Петербурга
Заглянуть в глаза медного всадника, узнать историю флота и ощутить себя капитаном петровских времен
Начало: Адмиралтейская набережная
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Квест
2 часа
1 отзыв
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Найти послания от императорской семьи за фасадами дворцов и в памятниках исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
По Петербургу на катере-тримаране
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
По Петербургу на катере-тримаране
Прокатиться по центру Северной столицы на современном катере в мини-группе
Начало: На причале «Крейсер Аврора»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 000 за человека
Классический Петербург в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Классический Петербург в мини-группе
Оценить главные достопримечательности центра и узнать о них интересные факты
Начало: у Спаса на Крови
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Ирина, благодарю за интереснейший экскурс в историю архитектуры Петербурга. Мы прошли по живописным улочкам, маршрут интересный. Время пролетело незаметно. Я
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    почти научилась разбираться в стилях, различать из особенности. Экскурсия для любителей разглядывать здания и понимать смысловое значение из элементов. Знания у Ирины очень обширные!!!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Огромное спасибо за незабываемые эмоции сына! Мотогид Юрий, выше всяких похвал: кроме того, что он пилот профессионал, он ещё и
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    великолепный экскурсовод и фотограф! мото не поддается описанию: новенький, быстрый, сияющий! Организатору отдельное спасибо, за подробную навигацию, за тонкое чувство понимания и желание не втюхать, а именно помочь и оставить лишь положительные эмоции. Ребята, я всем желаю вам ни гвоздя, ни жезла, побольше благодарных клиентов (хотя, куда уж больше) вы делаете отличное дело: вы влюбляете в Петербург с новой стороны: со стороны скорости, драйва и совершенно иной стороны! Ещё раз, огромное вам спасибо!!!

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Это было супер! Ветер в лицо,огни большого города,интересные факты! Адреналин зашкаливает! Отдельное спасибо за суперское музыкальное сопровождение! Советую!!!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Выбрала фото-экскурсию от Натальи в качестве свадебного подарка брату. И молодожены, и немногочисленные гости остались очень довольны. Прошлись по самым
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    живописным местам в центре города, поговорили об истории, увидели много любопытного и получили прекрасные фотографии. Наталья очень вниательно и тактично отнеслась к пожеланиям всех участников, включая детей. Великолепная рассказчица, очень приятный человек и замечательный фотограф.

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Классический Петербург
    Экскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «Классический Петербург». Маршрут грамотно построен
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    по главным достопримечательностям центра города, успели все посмотреть. Артем грамотно и доступно преподносит информацию, было интересно слушать. Выражаем свою благодарность за приятно и полезно проведенное время!

    Экскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «КлассическийЭкскурсия очень понравилась! Были в Питере первый раз и данная экскурсия очень была кстати, действительно «Классический
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень понравилось! Час пролетел -
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    даже не заметили. Было 3 остановки. В каждой локации небольшой рассказ с интересными фактами про место нашей остановки. Ребята молодцы! Я бы повторила😄

    Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Адмиралтейство»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
  2. На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
  3. Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
  4. Классический Петербург
  5. Фотопрогулка по Петроградской стороне
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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