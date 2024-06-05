🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора 1000 750 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 358 отзывов В тренде На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида Начало: Площадь Александра Невского 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры Начало: На Сенатской площади 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 403 отзыва Классический Петербург Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 74 отзыва Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа Начало: У метро Горьковская 4000 3 600 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 215 отзывов Нескучное знакомство с Петербургом Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии Начало: На выходе из метро Адмиралтейская 550 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 17 отзывов Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной) Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе Начало: В районе СТ.М. «Гостиный Двор» Расписание: ежедневно в 23:00 1 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Фото-экскурсия «Классический Петербург» Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом Начало: На Исаакиевской площади от 9 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 40 отзывов Променад по классическому Петербургу в мини-группе Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город Начало: У грифонов у Банковского моста Расписание: ежедневно в 10:00 1 450 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Круиз 1 час 7 отзывов Круиз «Город - Порт» 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 51 отзыв Символика масонского Петербурга Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное Начало: В районе метро площадь Восстания от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 3 отзыва Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка Начало: Английская набережная, 28 Расписание: Ежедневно в 23.30 1 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Адмиралтейство для детей Легко изучить символ города и другие объекты, благодаря интересным загадкам и понятному рассказу Начало: У главного фасада Адмиралтейства от 4 420 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Архитектура площадей О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними Начало: Исаакиеская площадь 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Петербург: история и стихи Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения Начало: в районе м. Адмиралтейская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 17 отзывов На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции Начало: Набережная реки Мойки, д. 11 от 6 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями Начало: В центре города в вашем месте 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Аудиогид 1.5 часа 3 отзыва На катере - через закрытые территории Адмиралтейских верфей (в мини-группе) Авторская экскурсия по уникальному маршруту с аудиогидом и погружением в морскую историю Петербурга Начало: У причала на набережной реки Фонтанки вблизи станц... 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы» Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Петербург со вкусом кофе Открыть кофейные страницы в истории города на прогулке по Невскому и окрестностям Начало: В районе метро Адмиралтейская 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Групповая 2 часа 9 отзывов В тренде Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто» Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть Начало: У гостиницы «Астория» Расписание: в понедельник, пятницу и субботу в 11:00, в среду в 12:00, в четверг и воскресенье в 15:00 1000 950 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Первый раз в Санкт-Петербурге Начало: Заберу Вас из любого места в центре города Расписание: Согласно расписанию в календаре 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади Начало: У здания Биржи 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов История трех старейших площадей Петербурга Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города 3 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Васильевский остров для детей и их родителей Начало: Начало экскурсии на Стрелке Васильевского острова Расписание: Ежедневно 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 6 отзывов Парадный Петербург с выходом в Финский залив Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана Начало: На причале «Спуск со львами» Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 1 400 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 4 отзыва Теплоходная прогулка «Тайны северных островов» Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга Начало: На Адмиралтейской наб Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 2 отзыва Знакомство с Петербургом через фотографию Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы Начало: возле метро «Адмиралтейская» 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 19 отзывов Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту Начало: на Адмиралтейской набережной Расписание: ежедневно в 19:00 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Петербург - любовь с первого взгляда Погулять по главным местам города, услышать его историю и посетить необычный музей Начало: У метро Адмиралтейская 8200 7 380 ₽ за всё до 6 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия «Мой Петербург» Начало: В любом удобном месте в центре города Расписание: Ежедневно, время начала экскурсии по согласованию от 10 300 ₽ за всё до 3 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 8 отзывов Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка» Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы Начало: На причале «Спуск со львами» Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 8 отзывов Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 3 отзыва Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании Начало: У здания Адмиралтейства от 1625 1 463 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 208 отзывов Удивительные истории Старого Петербурга Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты Начало: У здания Адмиралтейства Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая 35% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора Начало: В районе метро «Адмиралтейская» 6500 4 225 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений» Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты Начало: У метро Адмиралтейская 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Романтика и тайны невских берегов Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова Начало: На Сенатской площади от 6 200 ₽ за всё до 30 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 3 отзыва На катере - по Финскому заливу и центру города Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды Начало: В районе Лопухинского сада 15 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Царь-плотник: морская история Петербурга Заглянуть в глаза медного всадника, узнать историю флота и ощутить себя капитаном петровских времен Начало: Адмиралтейская набережная 5 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Квест 2 часа 1 отзыв Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест Найти послания от императорской семьи за фасадами дворцов и в памятниках исторического центра 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Мини-группа 1 час По Петербургу на катере-тримаране Прокатиться по центру Северной столицы на современном катере в мини-группе Начало: На причале «Крейсер Аврора» 1 000 ₽ за человека