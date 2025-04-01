Пешком по Невскому проспекту (в группе)

Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге».

Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера.

Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи, а я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию проспекта.
Пешком по Невскому проспекту (в группе)
Пешком по Невскому проспекту (в группе)
Пешком по Невскому проспекту (в группе)

Описание экскурсии

Архитектурные доминанты Невского

Нашу прогулку по Невскому проспекту от Екатерининского сада до Адмиралтейства будут сопровождать не только виды петербургских достопримечательностей, но и их нетривиальные истории без нудных фактов и дат. Вы познакомитесь с купеческой династией Елисеевых и заглянете в, пожалуй, самый красивый магазин Петербурга. А ещё мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времён Первой мировой о легендарном доме Зингера. Все эти архитектурные шедевры перестанут для вас быть лишь красивыми зданиями и превратятся в источник интереснейших петербургских преданий.

На маршруте будут и другие локации, на первый взгляд непримечательные — я раскрою их любопытные истории. Поделюсь информацией «только для местных», и вы сможете попасть в такие места, где никогда и не думали очутиться.

Магия и быт петербургских дворов

Сворачивая с парадного проспекта в потайные дворики, мы поговорим о том, что из себя представляли доходные дома дореволюционного Петербурга. Вы прочувствуете атмосферу знаменитых дворов-колодцев и поймёте, как в прошлые эпохи обустраивался петербургский быт.

После прогулки вы сможете уже самостоятельно отправиться к ближайшим достопримечательностям Петербурга — погулять по новогодней Дворцовой площади, полюбоваться Адмиралтейством, Исаакиевским собором и Эрмитажем.

Организационные детали

Вы можете также заказать эту экскурсию в индивидуальном формате.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 10 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Екатерининский сад
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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