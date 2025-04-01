«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге». Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера. Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи, а я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию проспекта.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектурные доминанты Невского

Нашу прогулку по Невскому проспекту от Екатерининского сада до Адмиралтейства будут сопровождать не только виды петербургских достопримечательностей, но и их нетривиальные истории без нудных фактов и дат. Вы познакомитесь с купеческой династией Елисеевых и заглянете в, пожалуй, самый красивый магазин Петербурга. А ещё мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времён Первой мировой о легендарном доме Зингера. Все эти архитектурные шедевры перестанут для вас быть лишь красивыми зданиями и превратятся в источник интереснейших петербургских преданий.

На маршруте будут и другие локации, на первый взгляд непримечательные — я раскрою их любопытные истории. Поделюсь информацией «только для местных», и вы сможете попасть в такие места, где никогда и не думали очутиться.

Магия и быт петербургских дворов

Сворачивая с парадного проспекта в потайные дворики, мы поговорим о том, что из себя представляли доходные дома дореволюционного Петербурга. Вы прочувствуете атмосферу знаменитых дворов-колодцев и поймёте, как в прошлые эпохи обустраивался петербургский быт.

После прогулки вы сможете уже самостоятельно отправиться к ближайшим достопримечательностям Петербурга — погулять по новогодней Дворцовой площади, полюбоваться Адмиралтейством, Исаакиевским собором и Эрмитажем.

Организационные детали

Вы можете также заказать эту экскурсию в индивидуальном формате.