Эта экскурсия для всех, кто интересуется историей Петербурга и историей христианства.
Наличие высшего богословского образования поможет мне доходчиво и образно объяснить вам различия между основными христианскими конфессиями и, самое главное, я расскажу, что их всех объединяет.
Наличие высшего богословского образования поможет мне доходчиво и образно объяснить вам различия между основными христианскими конфессиями и, самое главное, я расскажу, что их всех объединяет.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:45, 13:45, 14:30, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке я познакомлю вас с прошлым и настоящим христианских храмов Невского проспекта.
Вы узнаете:
- Когда и как строились церкви
- Кто из известных людей посещал их в качестве прихожан
- Какая судьба постигла храмы после революции
- Как идёт возрождение приходской жизни в постсоветское время
Вы увидите:
- Дом голландской реформатской церкви (Голландская церковь)
- Лютеранскую церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе)
- Базилику святой Екатерины Александрийской — один из старейших католических храмов России
- Кафедральный собор Святой Марии Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии
- Шведскую лютеранско-евангелическую церковь Святой Екатерины
- Церковь Святой Екатерины — храм Армянской апостольской церкви
Организационные детали
- Экскурсия предполагает только внешний осмотр храмов, но при желании мы можем зайти внутрь
- Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово
- Рекомендуемый возраст участников — не младше 12 лет
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:45, 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зелёного моста
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:45, 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Я не совсем обычный гид-экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже «известным» вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
17 мая 2024
Понравилась сама прогулка в центре города по дворам и улочкам. Уютная. Интересна история появления в городе инородных общин, как они формировались и существовали бок о бок в неродной стране, как влияло то или иное вероисповедание на их жизнь, какие были особенности. Экскурсия живая, нескучная и познавательная. Узнала много нового.
Евгения
17 мая 2024
Экскурсия будет интересна не только гостям нашего города, но и петербуржцам. Многократно пробегая по Невскому проспекту по своим делам, даже не задумываешься об удивительном мире, который скрывается за прекрасными храмами различных конфессий. Рассказ был увлекательным и познавательным. Ждите нас на других экскурсиях!
Вера
16 мая 2024
Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой.
Все объекты показы совсем рядышком, что очень удобно. Лично для меня некоторые из них явились открытием. Спасибо!
Все объекты показы совсем рядышком, что очень удобно. Лично для меня некоторые из них явились открытием. Спасибо!
С
Сергей
8 мая 2024
Очень понравилась экскурсия "Конфессии Невского проспекта"! На экскурсии узнали много интересной информации о различиях между конфессиями, обсуждали известных личностей, связанных с определенным собором, заходили в разные храмы и воочию могли познакомиться с их архитектурным убранством. Понравился вдумчивый и глубинный анализ фактов, гид очень эрудированный и погруженный в данную тематику. Сама экскурсия проходила в дружеской и приятной атмосфере. Рекомендуем!
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