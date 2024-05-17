Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:45, 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала