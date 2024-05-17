Конфессии Невского проспекта

Познакомиться с христианскими храмами Петербурга в мини-группе
Эта экскурсия для всех, кто интересуется историей Петербурга и историей христианства.

Наличие высшего богословского образования поможет мне доходчиво и образно объяснить вам различия между основными христианскими конфессиями и, самое главное, я расскажу, что их всех объединяет.
5
4 отзыва
Конфессии Невского проспекта
Конфессии Невского проспекта
Конфессии Невского проспекта
Ближайшие даты:
Время начала: 12:45, 13:45, 14:30, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке я познакомлю вас с прошлым и настоящим христианских храмов Невского проспекта.

Вы узнаете:

  • Когда и как строились церкви
  • Кто из известных людей посещал их в качестве прихожан
  • Какая судьба постигла храмы после революции
  • Как идёт возрождение приходской жизни в постсоветское время

Вы увидите:

  • Дом голландской реформатской церкви (Голландская церковь)
  • Лютеранскую церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе)
  • Базилику святой Екатерины Александрийской — один из старейших католических храмов России
  • Кафедральный собор Святой Марии Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии
  • Шведскую лютеранско-евангелическую церковь Святой Екатерины
  • Церковь Святой Екатерины — храм Армянской апостольской церкви

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает только внешний осмотр храмов, но при желании мы можем зайти внутрь
  • Я выдаю радиогиды с регулировкой уровня громкости, даже при движении между точками экскурсии вы будете слышать каждое слово
  • Рекомендуемый возраст участников — не младше 12 лет

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:45, 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Зелёного моста
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:45, 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 13:45, 14:30, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
17 мая 2024
Понравилась сама прогулка в центре города по дворам и улочкам. Уютная. Интересна история появления в городе инородных общин, как они формировались и существовали бок о бок в неродной стране, как влияло то или иное вероисповедание на их жизнь, какие были особенности. Экскурсия живая, нескучная и познавательная. Узнала много нового.
Евгения
17 мая 2024
Экскурсия будет интересна не только гостям нашего города, но и петербуржцам. Многократно пробегая по Невскому проспекту по своим делам, даже не задумываешься об удивительном мире, который скрывается за прекрасными храмами различных конфессий. Рассказ был увлекательным и познавательным. Ждите нас на других экскурсиях!
Вера
16 мая 2024
Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой.
Все объекты показы совсем рядышком, что очень удобно. Лично для меня некоторые из них явились открытием. Спасибо!
Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой.Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой.Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой.Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой.
С
8 мая 2024
Очень понравилась экскурсия "Конфессии Невского проспекта"! На экскурсии узнали много интересной информации о различиях между конфессиями, обсуждали известных личностей, связанных с определенным собором, заходили в разные храмы и воочию могли познакомиться с их архитектурным убранством. Понравился вдумчивый и глубинный анализ фактов, гид очень эрудированный и погруженный в данную тематику. Сама экскурсия проходила в дружеской и приятной атмосфере. Рекомендуем!

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