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Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной

4.9
168 отзывов
Илья П.
Илья П. – Гид из Санкт-Петербурга
Я родился и вырос в Петербурге, поэтому знаю все о его нетуристических сторонах и городских особенностях.

Мы поговорим об истории 📖 и секретах дворов, домов и людей, живших здесь.

Я покажу вам дворы-колодцы, именитые доходные дома и важные детали в их архитектуре, а также расскажу как менялся быт города на протяжении веков.

Я помогу вам понять настоящий характер города и проникнуться духом таинственного Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 990 ₽ за человека

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Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной

Что вы увидите

  • Где мы побываем:
  • Мы посмотрим на Печального ангела
  • Узнаем что такое в Питере Хреновы дома
  • Поприветствуем Английскую королеву
  • Посмотрим на Храм построенный из остатков моста
  • Остановимся и передохнем в очень Петербургском месте
  • Найдем один из знаменитых Дворов духов
  • Просочимся через настоящий "Сквозняк"
  • Познакомимся с настоящими Варварами
Приглашаю вас в путешествие по настоящему Санкт-Петербургу, в путешествие по проходным дворам.
Мы пройдем с вами проходными дворами от Невского проспекта до Кирочной улицы оставив за собой десяток городских кварталов.
Обычно туристы побаиваются заглядывать в Питерские подворотни и подъезды. Они кажутся им темными и неприветливыми.
А зря ведь за ними скрывается целый мир. Мир проходных дворов.
Внутри за шикарными фасадами скрывается еще один город 🏙️. Настоящий Петербург, такой какой он есть, без прикрас и глянца. Попасть в этот изнаночный мир не так просто, арки и парадные зачастую закрыты. Для такого путешествия вам точно потребуется надежный проводник.
Я стану вашим проводником в этот мир, мир неправильного, неизвестного Петербурга, города «для своих».
Вы узнаете, как устроена система проходных дворов и как она связана с особенностями застройки города. Мы поговорим о необычной истории 📖 и тайнах дворов, домов и людей, живших здесь. Я помогу вам по-настоящему освоить внутреннее пространство города. Вы сможете на какое то время настоящими петербуржцами.
В маршрут входит много мест информацию о которых вы не сможете найти в путеводителях. Мы рассмотрим с вами важные детали в архитектуре и застройке города, поговорим о не парадных сторонах жизни Петербурга и о том, как менялся быт города на протяжении веков.
Мы побываем в очень атмосферных местах о которых зачастую не знают даже местные жители.
Что входит
  • Пешая экскурсия
  • услуги гида
Что не входит
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • скрытые и обязательные дополнительные платежи
Начало
🚩 Невский просп., д. 106
Место завершения
🏁 проспект Чернышевского д.20
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья П.
Илья П.
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168 отзывов оставили туристы

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