Приглашаю вас в путешествие по настоящему Санкт-Петербургу, в путешествие по проходным дворам.

Мы пройдем с вами проходными дворами от Невского проспекта до Кирочной улицы оставив за собой десяток городских кварталов.

Обычно туристы побаиваются заглядывать в Питерские подворотни и подъезды. Они кажутся им темными и неприветливыми.

А зря ведь за ними скрывается целый мир. Мир проходных дворов.

Внутри за шикарными фасадами скрывается еще один город 🏙️. Настоящий Петербург, такой какой он есть, без прикрас и глянца. Попасть в этот изнаночный мир не так просто, арки и парадные зачастую закрыты. Для такого путешествия вам точно потребуется надежный проводник.

Я стану вашим проводником в этот мир, мир неправильного, неизвестного Петербурга, города «для своих».

Вы узнаете, как устроена система проходных дворов и как она связана с особенностями застройки города. Мы поговорим о необычной истории 📖 и тайнах дворов, домов и людей, живших здесь. Я помогу вам по-настоящему освоить внутреннее пространство города. Вы сможете на какое то время настоящими петербуржцами.

В маршрут входит много мест информацию о которых вы не сможете найти в путеводителях. Мы рассмотрим с вами важные детали в архитектуре и застройке города, поговорим о не парадных сторонах жизни Петербурга и о том, как менялся быт города на протяжении веков.

Мы побываем в очень атмосферных местах о которых зачастую не знают даже местные жители.