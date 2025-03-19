Я яхтсмен и автор YouTube-канала о парусном спорте в Петербурге. На экскурсии я с удовольствием познакомлю вас с ним.
Мы побываем на Крестовском и Петровском островах и увидим, где в 1860-х
Мы побываем на Крестовском и Петровском островах и увидим, где в 1860-х
Описание водной прогулки
Вы побываете в четырёх яхт-клубах:
- Императорском яхт-клубе
- Яхт-клубе «Нева»
- Петербургском парусном клубе
- Речном яхт-клубе
А также побываете в самой зелёной части Петроградского района, вдоволь нагуляетесь по Приморскому парку Победы, Крестовскому и Петровскому островам.
И узнаете:
- Как за 150 лет яхт-клубы превратились из сугубо элитных заведений в «кружки», куда на трамвае ездили советские ребята
- Как полагалось выглядеть яхтсмену в разные времена
- Кто такой капитан, а кто — командор яхт-клуба и почему без них не обойтись
- Как современная инфраструктура яхт-клуба отличается от той, которой пользовались яхтсмены в дореволюционную и советскую эпохи
- Почему все, кто прошёл через этот спорт, относятся друг другу как к братьям
Кому подойдёт программа
Экскурсия рассчитана на людей, интересующихся морской культурой и историей. На действующих яхтсменов и на тех, кто хотел бы заняться парусным спортом, но не знает, с чего начать. А также на тех, кто любит проводить время с пользой на свежем воздухе. Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет, которые интересуются парусным спортом и готовы 2-3 часа гулять на улице.
Организационные детали
- Поздней осенью, зимой и в начале весны экскурсия проходит в пешем формате. В тёплое время года — на велосипедах или пешком
- В стоимость включены услуги гида и чай/кофе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Крестовский остров»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — яхтсмен и автор YouTube-канала о парусном спорте в Санкт-Петербурге. Пришёл в этот замечательный спорт во взрослом возрасте, летом 2015 года. С тех пор почти каждый выходной день тёплогоЗадать вопрос
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