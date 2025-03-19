Я яхтсмен и автор YouTube-канала о парусном спорте в Петербурге. На экскурсии я с удовольствием познакомлю вас с ним.Мы побываем на Крестовском и Петровском островах и увидим, где в 1860-х

был открыт первый в России яхт-клуб. Вы посмотрите, как «зимуют лодки», познакомитесь с инфраструктурой клубов — эллингами, причалами, местами для хранения яхт и мачт, а также с традициями — уставом, формой одежды и советом капитанов.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Вы побываете в четырёх яхт-клубах:

Императорском яхт-клубе

Яхт-клубе «Нева»

Петербургском парусном клубе

Речном яхт-клубе

А также побываете в самой зелёной части Петроградского района, вдоволь нагуляетесь по Приморскому парку Победы, Крестовскому и Петровскому островам.

И узнаете:

Как за 150 лет яхт-клубы превратились из сугубо элитных заведений в «кружки», куда на трамвае ездили советские ребята

Как полагалось выглядеть яхтсмену в разные времена

Кто такой капитан, а кто — командор яхт-клуба и почему без них не обойтись

Как современная инфраструктура яхт-клуба отличается от той, которой пользовались яхтсмены в дореволюционную и советскую эпохи

Почему все, кто прошёл через этот спорт, относятся друг другу как к братьям

Кому подойдёт программа

Экскурсия рассчитана на людей, интересующихся морской культурой и историей. На действующих яхтсменов и на тех, кто хотел бы заняться парусным спортом, но не знает, с чего начать. А также на тех, кто любит проводить время с пользой на свежем воздухе. Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет, которые интересуются парусным спортом и готовы 2-3 часа гулять на улице.

Организационные детали