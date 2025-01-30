Вас ждёт посещение советской коммунальной квартиры с уникальными деталями прошлого, такими как дореволюционные газеты и старинные предметы быта. Прогулка по
5 причин купить эту экскурсию
- 🏠 Уникальная коммунальная квартира
- 🏛️ Величественные парадные
- 🔍 Исторические факты о Петербурге
- 🌆 Необычные дворы-колодцы
- 👣 Пешеходная прогулка без затрат
Что можно увидеть
- Доходный дом Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого
- Дворянское гнездо
- Хренов дом
- Голубая парадная дома Каншиных
- Пряничный дом
Описание экскурсии
Жизнь в коммуналках
У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов.
- Из очень длинного коридора вы попадёте в одну из 14 комнат квартиры
- Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины
- Научитесь включать патефон, оцените кровать, пережившую блокаду, и старинную швейную машинку
Квартира находится в бывшем доме меблированных комнат. Вы узнаете, чем они отличаются от всем известных доходных домов.
Дворы и парадные
В нашем маршруте:
📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо»
📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн
📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой
📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема
📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами
И это далеко не все места, которые мы посетим!
ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.
Организационные детали
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате: 1 чел. — 3500₽, от 2 чел. — 2000₽/чел., 3-5 чел. — 1500₽/чел., 5 и более — 1200₽/чел.
- При заказе этой экскурсии в индивидуальном формате можем дойти до знаменитой парадной «Ромашка» или в известную пирожковую
- Мы много времени проводим на улице, поэтому необходимо позаботиться о комфортной одежде
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
в будние дни в 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1275 ₽
|Пенсионеры
|1105 ₽
|Школьники
|935 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Экскурсовод ДмитриЙ - это знаток своего дела (жолтая сумка СУПЕР)👍
Интересные места с интереснейшими рассказами и сопровождением ДмитриЯ сделали её лёгкой, познавательной и незабываемой (лично моё мнение и мнение моей спутницы Татьянушки)🤗
ОтдельнаЯ БлагоДарностЬ присутствующим на экскурсии)))
Есть желание и возможность просветиться в интересном формате о Питере, значит Вам можно порекомендовать данную экскурсию🔥👍
Гид Альбина очень приятная девушка.
Очень хорошо рассказывает.
Все устроило.