Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга через экскурсию по коммуналкам, дворам и парадным.Вас ждёт посещение советской коммунальной квартиры с уникальными деталями прошлого, такими как дореволюционные газеты и старинные предметы быта. Прогулка по

знаменитым парадным и дворам-колодцам раскроет секреты городской архитектуры. Узнайте о жизни петербуржцев в 19-20 веках и почувствуйте дух города. Эта экскурсия станет настоящим открытием для всех, кто хочет увидеть Петербург с другой стороны

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Описание экскурсии

Жизнь в коммуналках

У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов.

Из очень длинного коридора вы попадёте в одну из 14 комнат квартиры

Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины

Научитесь включать патефон, оцените кровать, пережившую блокаду, и старинную швейную машинку

Квартира находится в бывшем доме меблированных комнат. Вы узнаете, чем они отличаются от всем известных доходных домов.

Дворы и парадные

В нашем маршруте:

📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо»

📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн

📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой

📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема

📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами

И это далеко не все места, которые мы посетим!

ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.

Организационные детали