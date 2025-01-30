Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные

Откройте для себя настоящий Петербург: коммуналки, дворы-колодцы и парадные. Уникальная возможность узнать, как живут петербуржцы в центре города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга через экскурсию по коммуналкам, дворам и парадным.

Вас ждёт посещение советской коммунальной квартиры с уникальными деталями прошлого, такими как дореволюционные газеты и старинные предметы быта. Прогулка по
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знаменитым парадным и дворам-колодцам раскроет секреты городской архитектуры. Узнайте о жизни петербуржцев в 19-20 веках и почувствуйте дух города. Эта экскурсия станет настоящим открытием для всех, кто хочет увидеть Петербург с другой стороны

4.71
118 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏠 Уникальная коммунальная квартира
  • 🏛️ Величественные парадные
  • 🔍 Исторические факты о Петербурге
  • 🌆 Необычные дворы-колодцы
  • 👣 Пешеходная прогулка без затрат
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Ближайшие даты:
14
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фев20
фев
Время начала: 12:00, 13:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Доходный дом Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого
  • Дворянское гнездо
  • Хренов дом
  • Голубая парадная дома Каншиных
  • Пряничный дом

Описание экскурсии

Жизнь в коммуналках

У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов.

  • Из очень длинного коридора вы попадёте в одну из 14 комнат квартиры
  • Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины
  • Научитесь включать патефон, оцените кровать, пережившую блокаду, и старинную швейную машинку

Квартира находится в бывшем доме меблированных комнат. Вы узнаете, чем они отличаются от всем известных доходных домов.

Дворы и парадные

В нашем маршруте:

📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо»
📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн
📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой
📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема
📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами

И это далеко не все места, которые мы посетим!

ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.

Организационные детали

  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате: 1 чел. — 3500₽, от 2 чел. — 2000₽/чел., 3-5 чел. — 1500₽/чел., 5 и более — 1200₽/чел.
  • При заказе этой экскурсии в индивидуальном формате можем дойти до знаменитой парадной «Ромашка» или в известную пирожковую
  • Мы много времени проводим на улице, поэтому необходимо позаботиться о комфортной одежде
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

в будние дни в 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1275 ₽
Пенсионеры1105 ₽
Школьники935 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 118 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Елена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Елена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Елена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Елена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Елена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Елена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Рекс)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Иван)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Иван)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Юрий)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Димитрий)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Димитрий)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Димитрий)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Димитрий)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Алена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Алена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Алена)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Арина)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Арина)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Арина)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Арина)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Арина)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Арина)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Таисия)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Анна)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Анна)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Анна)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Анна)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Людмила)Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные (Людмила)
Д
30 янв 2025
Буду советовать. Да, Петербург очень многогранный, посмотрели так сказать остатки былой роскоши. Живая экскурсия, время пролетело, обязательно схожу на другие экскурсии этой компании☺️
Е
19 янв 2025
Интересная насыщенная экскурсия по городу, хорошая подача материала. Один момент - будьте готовы к ускоренному темпу, чтобы посетить больше локаций.
Интересная насыщенная экскурсия по городу, хорошая подача материала. Один момент - будьте готовы к ускоренному темпу, чтобы посетить больше локаций.Интересная насыщенная экскурсия по городу, хорошая подача материала. Один момент - будьте готовы к ускоренному темпу, чтобы посетить больше локаций.Интересная насыщенная экскурсия по городу, хорошая подача материала. Один момент - будьте готовы к ускоренному темпу, чтобы посетить больше локаций.Интересная насыщенная экскурсия по городу, хорошая подача материала. Один момент - будьте готовы к ускоренному темпу, чтобы посетить больше локаций.Интересная насыщенная экскурсия по городу, хорошая подача материала. Один момент - будьте готовы к ускоренному темпу, чтобы посетить больше локаций.Интересная насыщенная экскурсия по городу, хорошая подача материала. Один момент - будьте готовы к ускоренному темпу, чтобы посетить больше локаций.
Р
16 янв 2025
Экскурсия восторг! Советую, много красивых парадных и очень увлекательный рассказ гида👍
Экскурсия восторг! Советую, много красивых парадных и очень увлекательный рассказ гида👍
Е
5 янв 2025
Все хорошо. Маршрут интересный, экскурсовод эрудированный. Но, на мой взгляд, заводить в коммунальную квартиру по лестнице, не видевшей уборщицы годами и провонявшей бомжами и всеми их отходами, не стоит. Есть немало коммунальных квартир, в которые можно попасть не столь отталкивающим образом.
И
2 дек 2024
Все понравилось👍
Все понравилось👍Все понравилось👍
Ю
22 ноя 2024
Нам не очень повезло с погодой, но очень повезло с экскурсоводом, с такой заинтересованностью и горящими глазами рассказывал нам об потаённых (потрепанных жизнью) уголках и закромах Петербурга. Остались в полнейшем восторге. Это было прекрасно
Нам не очень повезло с погодой, но очень повезло с экскурсоводом, с такой заинтересованностью и горящими
С
16 ноя 2024
Не побоюсь этого сказать, я испытал самые наверно самые лучшие эмоции в своей жизни!
Димитрий
1 ноя 2024
В Петербурге второй раз, хотелось узнать его получше и мне повело, попал на такое интересное предложение, где можно узнать город со всех сторон. У меня был гид Дмитрий. Прекрасный молодой человек, харизматичный и много знает о городе. Посетили крутые парадные и дворы колодцы.
В Петербурге второй раз, хотелось узнать его получше и мне повело, попал на такое интересное предложение,В Петербурге второй раз, хотелось узнать его получше и мне повело, попал на такое интересное предложение,В Петербурге второй раз, хотелось узнать его получше и мне повело, попал на такое интересное предложение,В Петербурге второй раз, хотелось узнать его получше и мне повело, попал на такое интересное предложение,
П
3 июл 2024
Всем советую. Такого Петербурга вы точно сами не увидите, только с экскурсоводом.
Д
16 июн 2024
Отличная экскурсия имевшая место быть 15.06.2024 в 16.00😉👍
Экскурсовод ДмитриЙ - это знаток своего дела (жолтая сумка СУПЕР)👍
Интересные места с интереснейшими рассказами и сопровождением ДмитриЯ сделали её лёгкой, познавательной и незабываемой (лично моё мнение и мнение моей спутницы Татьянушки)🤗
ОтдельнаЯ БлагоДарностЬ присутствующим на экскурсии)))
Есть желание и возможность просветиться в интересном формате о Питере, значит Вам можно порекомендовать данную экскурсию🔥👍
К
12 июн 2024
Все хорошо
А
9 июн 2024
Спасибо большое Александру за интересную экскурсию, показал много интересных мест,прекрасный рассказчик)
Спасибо большое Александру за интересную экскурсию, показал много интересных мест,прекрасный рассказчик)Спасибо большое Александру за интересную экскурсию, показал много интересных мест,прекрасный рассказчик)Спасибо большое Александру за интересную экскурсию, показал много интересных мест,прекрасный рассказчик)
Арина
26 мая 2024
Очень рекомендую посетить такую экскурсию. Гид Альбина рассказала и показала много всего интересного. Во время экскурсии пройдетесь по дворам, посмотрите коммунальную квартиру и парадные.
Очень рекомендую посетить такую экскурсию. Гид Альбина рассказала и показала много всего интересного. Во время экскурсииОчень рекомендую посетить такую экскурсию. Гид Альбина рассказала и показала много всего интересного. Во время экскурсииОчень рекомендую посетить такую экскурсию. Гид Альбина рассказала и показала много всего интересного. Во время экскурсииОчень рекомендую посетить такую экскурсию. Гид Альбина рассказала и показала много всего интересного. Во время экскурсииОчень рекомендую посетить такую экскурсию. Гид Альбина рассказала и показала много всего интересного. Во время экскурсииОчень рекомендую посетить такую экскурсию. Гид Альбина рассказала и показала много всего интересного. Во время экскурсии
Е
11 мая 2024
Все отлично. Спасибо.
Гид Альбина очень приятная девушка.
Очень хорошо рассказывает.
Все устроило.
Н
11 мая 2024
Все понравилось

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