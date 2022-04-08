Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.
Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба. Посмотрим, где зимуют лодки, и поднимемся на яхту. Во время плавания я расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути: поближе взглянем на них через бинокль. Если захотите — разберем устройство яхты и поговорим об особенностях управления судном, о снастях, ветрах и различных морских терминах. А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами!
Мы проплывем мимо петербуржских островов: Петровского, Крестовского, Декабристов, Васильевского. Увидим Зенит-Арену и пройдем под белоснежным Вантовым мостом. Через морской фарватер выйдем в залив, где перед вами предстанет вид на Лахта-центр и Парк 300-летия Петербурга. Если будет попутный ветер, подберемся к маякам — створным знакам, — а после отправимся обратно.