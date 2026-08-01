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Романтическая прогулка на парусной яхте

Идеально для влюбленных: прогулка на яхте по Неве с видом на современные и исторические достопримечательности Петербурга
Индивидуальная водная прогулка на парусной яхте станет идеальным выбором для влюбленных пар.

Вас ждет путешествие по акватории Невы с выходом в залив, где можно полюбоваться петербуржскими набережными и современными архитектурными шедеврами.

В
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ходе плавания предоставляется возможность пройти краткий курс по яхтенному делу и попробовать свои силы в управлении судном.

На борту созданы все условия для комфортного отдыха: пледы, чай с печеньем и возможность включить романтический плейлист. Прогулка подарит незабываемые впечатления и романтические моменты

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Уникальный маршрут по Неве
  • 🍾 Шампанское и фрукты на борту
  • 🎶 Возможность включить любимую музыку
  • 🌊 Управление яхтой под руководством
  • 📸 Виды на современные и исторические достопримечательности

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для водных прогулок. В это время температура комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться видами города в полной мере. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные погодные изменения. В остальные месяцы яхтенные прогулки не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Романтическая прогулка на парусной яхте
Романтическая прогулка на парусной яхте
Романтическая прогулка на парусной яхте

Что можно увидеть

  • Лахта-центр
  • Зенит-Арена
  • Петровский остров
  • Крестовский остров
  • Васильевский остров

Описание экскурсии

Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.

Что вас ожидает

Введение в яхтенное дело

Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба. Посмотрим, где зимуют лодки, и поднимемся на яхту. Во время плавания я расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути: можем поближе взглянуть на них в бинокль. Если захотите — разберем устройство яхты и поговорим об особенностях управления судном, о снастях, ветрах и различных морских терминах. А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поуправлять парусами!

Курс на «Лахта-центр»

Мы проплывем мимо петербуржских островов: Петровского, Крестовского, Декабристов, Васильевского. Увидим Зенит-Арену, вантовый мост, парк 300-летия Петербурга и «Лахта-центр». Если будет попутный ветер, подберёмся к маякам — створным знакам, — а после отправимся обратно.

  • На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем. Вы также можете взять перекус и алкоголь (символически, не цветной)
  • На колонке можно поставить музыку для атмосферы, в том числе ваш плейлист.
  • Летом, если будет желание, можно искупаться — захватите купальные костюмы, полотенца.

Организационные детали

  • Если будет плохая погода, не подходящая для плавания, мы можем отменить прогулку или перенести на другую удобную для вас дату
  • Для яхтенной прогулки выбирайте обувь без каблука, желательно на светлой подошве
  • Редко кого укачивает за 2 часа, но если в себе не уверены, можете принять средство от укачивания.

Дополнительные опции:

  • Бутылка шампанского и фрукты — от 2000 ₽; вы также можете принести свой алкоголь (белое вино или шампанское — цветные напитки могут запачкать палубу; находиться на борту в состоянии алкогольного опьянения опасно, поэтому алкоголь можно в умеренной дозе, только для настроения)
  • Фотосъемка: от 7500 ₽ за прогулку
  • Продление прогулки: 5000 ₽/час, если нет следующего выхода; продление прогулки лучше планировать заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Крестовский остров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1230 туристов
Меня часто спрашивают: «Почему яхта называется „Подорожник“?» Очень просто: есть такая трава у дороги, которая лечит раны. А парус, ветер и море — отличное средство от скуки и печали! Каждый выход в море — это неповторимое приключение, когда ты забываешь о повседневных проблемах и чувствуешь себя свободным, настоящим…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Д
Прекрасная прогулка.
Были частью команды: подняли паруса, шли галсом, приветствовали окружающих и махали им руками.
В заливе сделали небольшую стоянку, ныряли и плавали. После купания капитан играл на волынке, очень красиво и необычно.
Обратно шли на моторе, т. к ветер стих.
В конце прогулки, подарили фирменный магнит
Прекрасная прогулка.
Прекрасная прогулка.
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Олег
Отлично сходили на яхте "Подорожник" под парусом с Александром!!! Нам с супругой очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
Отлично сходили на яхте "Подорожник" под парусом с Александром!!! Нам с супругой очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
Отлично сходили на яхте "Подорожник" под парусом с Александром!!! Нам с супругой очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
Отлично сходили на яхте "Подорожник" под парусом с Александром!!! Нам с супругой очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
Отлично сходили на яхте "Подорожник" под парусом с Александром!!! Нам с супругой очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
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К
Эмоции переполняют!) Александр чудесный человек, он обладает глубокими знаниями в яхтенном деле.
Само путешествие было замечательным, нам все благоволило и ветер и погода.
Эмоции переполняют!) Александр чудесный человек, он обладает глубокими знаниями в яхтенном деле.
Эмоции переполняют!) Александр чудесный человек, он обладает глубокими знаниями в яхтенном деле.
Эмоции переполняют!) Александр чудесный человек, он обладает глубокими знаниями в яхтенном деле.
Эмоции переполняют!) Александр чудесный человек, он обладает глубокими знаниями в яхтенном деле.
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Г
Очень интересный опыт. Романтического свидания не получилось, потому что погода слегка подвела, но однозначно было интересно!
Спасибо капитану!
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А
Александр-удивительный высокоинтеллектуальный человек и мастер своего дела! В восторге от прогулки на яхте! Всем рекомендуем! также прекрасный фотограф!
с благодарностью и любовью из Беларуси🇧🇾
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Олеся
Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой. Мы так торопимся и бежим в бешенном ритме города, что порой забываем сколь важны
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моменты и впечатления. Они как крупицы врезаются в память и оставляют неизгладимые радостные лучики, о котором вспоминаешь потом длительное время.
Александр и яхта "Подорожник" прекрасные и уверенные компаньоны для выхода в акваторию и знакомства с городом по морскому транспортному пути. Рекомендую для знакомства как компаниям взрослых, так и с детьми. За 2 часа Александр увлёк меня своими знаниями и умением делиться и передавать опыт как терпеливый наставник. Возвращаюсь уже домой в поезде с улыбкой на лице как маленьким ребёнком. Спасибо огромное за подаренные эмоции.

Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой.
Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой.
Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой.
Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой.
Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой.
Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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