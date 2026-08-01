📸 Виды на современные и исторические достопримечательности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для водных прогулок. В это время температура комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться видами города в полной мере. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные погодные изменения. В остальные месяцы яхтенные прогулки не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лахта-центр
Зенит-Арена
Петровский остров
Крестовский остров
Васильевский остров
Описание экскурсии
Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.
Что вас ожидает
Введение в яхтенное дело
Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба. Посмотрим, где зимуют лодки, и поднимемся на яхту. Во время плавания я расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути: можем поближе взглянуть на них в бинокль. Если захотите — разберем устройство яхты и поговорим об особенностях управления судном, о снастях, ветрах и различных морских терминах. А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поуправлять парусами!
Курс на «Лахта-центр»
Мы проплывем мимо петербуржских островов: Петровского, Крестовского, Декабристов, Васильевского. Увидим Зенит-Арену, вантовый мост, парк 300-летия Петербурга и «Лахта-центр». Если будет попутный ветер, подберёмся к маякам — створным знакам, — а после отправимся обратно.
На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем. Вы также можете взять перекус и алкоголь (символически, не цветной)
На колонке можно поставить музыку для атмосферы, в том числе ваш плейлист.
Летом, если будет желание, можно искупаться — захватите купальные костюмы, полотенца.
Организационные детали
Если будет плохая погода, не подходящая для плавания, мы можем отменить прогулку или перенести на другую удобную для вас дату
Для яхтенной прогулки выбирайте обувь без каблука, желательно на светлой подошве
Редко кого укачивает за 2 часа, но если в себе не уверены, можете принять средство от укачивания.
Дополнительные опции:
Бутылка шампанского и фрукты — от 2000 ₽; вы также можете принести свой алкоголь (белое вино или шампанское — цветные напитки могут запачкать палубу; находиться на борту в состоянии алкогольного опьянения опасно, поэтому алкоголь можно в умеренной дозе, только для настроения)
Фотосъемка: от 7500 ₽ за прогулку
Продление прогулки: 5000 ₽/час, если нет следующего выхода; продление прогулки лучше планировать заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Крестовский остров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1230 туристов
Меня часто спрашивают: «Почему яхта называется „Подорожник“?»
Очень просто: есть такая трава у дороги, которая лечит раны. А парус, ветер и море — отличное средство от скуки и печали!
Каждый выход в море — это неповторимое приключение, когда ты забываешь о повседневных проблемах и чувствуешь себя свободным, настоящим…
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
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3
–
2
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1
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Д
Дарья
Прекрасная прогулка. Были частью команды: подняли паруса, шли галсом, приветствовали окружающих и махали им руками. В заливе сделали небольшую стоянку, ныряли и плавали. После купания капитан играл на волынке, очень красиво и необычно. Обратно шли на моторе, т. к ветер стих. В конце прогулки, подарили фирменный магнит
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Олег
Отлично сходили на яхте "Подорожник" под парусом с Александром!!! Нам с супругой очень понравилось. Однозначно рекомендую!!!
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К
Ксения
Эмоции переполняют!) Александр чудесный человек, он обладает глубокими знаниями в яхтенном деле. Само путешествие было замечательным, нам все благоволило и ветер и погода.
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Г
Григорий
Очень интересный опыт. Романтического свидания не получилось, потому что погода слегка подвела, но однозначно было интересно! Спасибо капитану!
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А
Ахраменко
Александр-удивительный высокоинтеллектуальный человек и мастер своего дела! В восторге от прогулки на яхте! Всем рекомендуем! также прекрасный фотограф! с благодарностью и любовью из Беларуси🇧🇾
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Олеся
Огромное спасибо Александру за подаренные знания, возможность побыть участником команды и снова провести свидание с собой. Мы так торопимся и бежим в бешенном ритме города, что порой забываем сколь важны читать дальшеуменьшить
моменты и впечатления. Они как крупицы врезаются в память и оставляют неизгладимые радостные лучики, о котором вспоминаешь потом длительное время. Александр и яхта "Подорожник" прекрасные и уверенные компаньоны для выхода в акваторию и знакомства с городом по морскому транспортному пути. Рекомендую для знакомства как компаниям взрослых, так и с детьми. За 2 часа Александр увлёк меня своими знаниями и умением делиться и передавать опыт как терпеливый наставник. Возвращаюсь уже домой в поезде с улыбкой на лице как маленьким ребёнком. Спасибо огромное за подаренные эмоции.
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