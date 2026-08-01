Индивидуальная водная прогулка на парусной яхте станет идеальным выбором для влюбленных пар.Вас ждет путешествие по акватории Невы с выходом в залив, где можно полюбоваться петербуржскими набережными и современными архитектурными шедеврами.

ходе плавания предоставляется возможность пройти краткий курс по яхтенному делу и попробовать свои силы в управлении судном. На борту созданы все условия для комфортного отдыха: пледы, чай с печеньем и возможность включить романтический плейлист. Прогулка подарит незабываемые впечатления и романтические моменты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее благоприятна для водных прогулок. В это время температура комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться видами города в полной мере. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать возможные погодные изменения. В остальные месяцы яхтенные прогулки не проводятся из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.