Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Сколько раз вы были в Петербурге? Быть может, это ваша первая поездка или же вы бываете здесь каждые выходные. Своей экскурсией я хочу создать образ города, перекрывающий всё, что вы знали о нём до этого.
Культурная столица, прекрасная архитектура, родина рок-звёзд и бандитов 80–90-х… Что из этого будет актуально в этот самый, первый или сотый, раз? Решим, погуляем, пофотографируемся!
Культурная столица, прекрасная архитектура, родина рок-звёзд и бандитов 80–90-х… Что из этого будет актуально в этот самый, первый или сотый, раз? Решим, погуляем, пофотографируемся!
Ближайшие даты:
6
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Исаакиевский собор. Как и для чего он был создан? Во славу Господу? Нет. Тогда зачем же? Узнаете!
- Медный всадник — памятник Петру I? А без него забыли бы великого реформатора, чью чудовищную волю ощущаем и сейчас? Очевидно, нет, — тогда для чего он был нужен?
- Кунсткамера. Здесь обсудим, как появилась наука в России.
- Петропавловская крепость — на земле, отвоёванной у шведов.
- Зимний дворец — чем он был до революции?
- Атланты, что держат небо на плечах.
- Невский проспект. Улица веротерпимости и иноверцев.
- Лучшая пышечная. Петербуржцы туда не ходят и не любят её: почему же лучшая? И почему пышки, а не пончики?!
- Казанский собор. Кто всё-таки главнее — он или Исаакий?
- Дом Книги. Или Зингера? В любом случае прекрасен для фото и прекрасно отражает страсть России к национализации и её последствия.
- Михайловский дворец. Зачем вообще нужны дворцы, хорошо ли в них жилось (отвечая — плохо жилось) и почему Пётр заставлял их строить?
- Спас на Крови. О пользе (или вреде) терроризма для имперской архитектуры. И вообще, что за терем в центре столицы классицизма?
А ещё вы узнаете:
- Почему в Петербурге 160 лет не было парка для всех и зелени вообще (сегрегация — норма жизни в дореволюционной России?).
- Где центр Петербурга и почему он не там, где хотел Пётр.
- О чём могли бы рассказать сторонники альтернативной истории Петербурга (рептилоиды, привет).
- Зачем России болота Петербурга.
- Почему вдруг культурная столица стала символом мафиозной новой России.
- Что такое архитектурный ансамбль и зачем нужен городу.
- И многое, многое другое.
Организационные детали
- На моих экскурсиях интересно как взрослым, так и детям.
- После экскурсии я пришлю вам фотографии в моей авторской обработке.
- Дополнительные предложения — горячий глинтвейн (600 руб. /л).
- По маршруту запланированы остановки в тёплых местах, важных для истории города, — они не мешают, а, наоборот, позволяют более полно раскрыть темы экскурсии. Но можно и не заходить, как захотите.
- Предоставляется (бесплатно) инвалидное кресло для маломобильных граждан и его сопровождение (в маршруте нет сложных для движения маломобильных гостей участков).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 180 туристов
Здравствуйте! Я экскурсовод с 9-летним стажем, имею аккредитацию гида, участвую в ТВ-проектах. Благодаря высокой эрудированности легко перехожу на интересную вам тему, сочетая её с основой экскурсии. Рассказ выстраиваю индивидуально под каждого гостя: от классической до неформальной беседы. Однако всегда слежу за вниманием гостя к рассказу, стараясь добавить в него нотки юмора и непринужденного общения.
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