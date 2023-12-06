Сколько раз вы были в Петербурге? Быть может, это ваша первая поездка или же вы бываете здесь каждые выходные. Своей экскурсией я хочу создать образ города, перекрывающий всё, что вы знали о нём до этого.



Культурная столица, прекрасная архитектура, родина рок-звёзд и бандитов 80–90-х… Что из этого будет актуально в этот самый, первый или сотый, раз? Решим, погуляем, пофотографируемся!