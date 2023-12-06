Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии

Индивидуальная фото-прогулка в Санкт-Петербурге

Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве

Сколько раз вы были в Петербурге? Быть может, это ваша первая поездка или же вы бываете здесь каждые выходные. Своей экскурсией я хочу создать образ города, перекрывающий всё, что вы знали о нём до этого.

Культурная столица, прекрасная архитектура, родина рок-звёзд и бандитов 80–90-х… Что из этого будет актуально в этот самый, первый или сотый, раз? Решим, погуляем, пофотографируемся!
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Ближайшие даты:
6
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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

  • Исаакиевский собор. Как и для чего он был создан? Во славу Господу? Нет. Тогда зачем же? Узнаете!
  • Медный всадник — памятник Петру I? А без него забыли бы великого реформатора, чью чудовищную волю ощущаем и сейчас? Очевидно, нет, — тогда для чего он был нужен?
  • Кунсткамера. Здесь обсудим, как появилась наука в России.
  • Петропавловская крепость — на земле, отвоёванной у шведов.
  • Зимний дворец — чем он был до революции?
  • Атланты, что держат небо на плечах.
  • Невский проспект. Улица веротерпимости и иноверцев.
  • Лучшая пышечная. Петербуржцы туда не ходят и не любят её: почему же лучшая? И почему пышки, а не пончики?!
  • Казанский собор. Кто всё-таки главнее — он или Исаакий?
  • Дом Книги. Или Зингера? В любом случае прекрасен для фото и прекрасно отражает страсть России к национализации и её последствия.
  • Михайловский дворец. Зачем вообще нужны дворцы, хорошо ли в них жилось (отвечая — плохо жилось) и почему Пётр заставлял их строить?
  • Спас на Крови. О пользе (или вреде) терроризма для имперской архитектуры. И вообще, что за терем в центре столицы классицизма?

А ещё вы узнаете:

  • Почему в Петербурге 160 лет не было парка для всех и зелени вообще (сегрегация — норма жизни в дореволюционной России?).
  • Где центр Петербурга и почему он не там, где хотел Пётр.
  • О чём могли бы рассказать сторонники альтернативной истории Петербурга (рептилоиды, привет).
  • Зачем России болота Петербурга.
  • Почему вдруг культурная столица стала символом мафиозной новой России.
  • Что такое архитектурный ансамбль и зачем нужен городу.
  • И многое, многое другое.

Организационные детали

  • На моих экскурсиях интересно как взрослым, так и детям.
  • После экскурсии я пришлю вам фотографии в моей авторской обработке.
  • Дополнительные предложения — горячий глинтвейн (600 руб. /л).
  • По маршруту запланированы остановки в тёплых местах, важных для истории города, — они не мешают, а, наоборот, позволяют более полно раскрыть темы экскурсии. Но можно и не заходить, как захотите.
  • Предоставляется (бесплатно) инвалидное кресло для маломобильных граждан и его сопровождение (в маршруте нет сложных для движения маломобильных гостей участков).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станции метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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