Первое впечатление — самое важное! Именно поэтому наша экспресс-прогулка по Петербургу охватит самые значимые достопримечательности и архитектурные шедевры города. На удобном автомобиле вы проедете от Дворцовой площади до Смольного собора, увидите город с неожиданных ракурсов, а во время остановок я поделюсь интересными историями Петербурга.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с визитными карточками города

Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, познакомимся и отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы:

Проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечём Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и Биржевой мост.

Затем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости.

Сделаем первую остановку на Петровской набережной, у домика Петра, где я расскажу, с чего начинался наш город.

Затем пересечём Неву через Троицкий мост, объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой.

Продолжим путь по Воскресенской и Смольной набережным, увидим легендарную тюрьму «Кресты».

Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному. Я расскажу, как он превратился в почти вековой долгострой и чуть не стал одним из самых высоких сооружений в мире.

Первое знакомство с Петербургом

Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия отлично подойдет в качестве первого знакомства с городом. Но также будет интересна и тем, кто давно не был в городе и хочет «освежить» воспоминания.

Организационные детали