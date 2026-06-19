Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка на автомобиле охватит значимые достопримечательности и архитектурные шедевры города. От Дворцовой площади до Смольного собора, увидите город с неожиданных ракурсов. Остановки позволят насладиться видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный автомобиль
- 🏛️ Главные достопримечательности
- 📚 Интересные истории
- 🌉 Неожиданные ракурсы
- 👶 Детское кресло для маленьких детей
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Санкт-Петербургу - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода радует теплом, а белые ночи создают особую атмосферу. Также стоит учесть, что летом дороги могут быть загружены, но это не помешает насладиться видами. Весной и осенью (апрель, май, сентябрь, октябрь) также приятно прогуляться, хотя погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что добавляет свой шарм городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворцовая площадь
- Дворцовый мост
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Петровская набережная
- Троицкий мост
- Мраморный дворец
- Летний сад
- Воскресенская набережная
- Смольная набережная
- Тюрьма «Кресты»
- Смольный собор
Описание экскурсии
Знакомство с визитными карточками города
Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, познакомимся и отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы:
- Проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечём Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и Биржевой мост.
- Затем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости.
- Сделаем первую остановку на Петровской набережной, у домика Петра, где я расскажу, с чего начинался наш город.
- Затем пересечём Неву через Троицкий мост, объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой.
- Продолжим путь по Воскресенской и Смольной набережным, увидим легендарную тюрьму «Кресты».
- Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному. Я расскажу, как он превратился в почти вековой долгострой и чуть не стал одним из самых высоких сооружений в мире.
Первое знакомство с Петербургом
Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.
Кому подойдет прогулка
Экскурсия отлично подойдет в качестве первого знакомства с городом. Но также будет интересна и тем, кто давно не был в городе и хочет «освежить» воспоминания.
Организационные детали
- Экскурсия длится от 1 до 2 часов (в зависимости от загруженности дорог) и проходит на автомобиле Renault Grand Espace
- Если с нами будет маленький ребенок, то для него есть детское кресло
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3521 туриста
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 93 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень очень интересно и познавательно. То что душа просила. С удовольствием покатались и послушали.
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И
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Лилия отлично знает всё о городе и потрясающе преподносит материал! Рекомендую!
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Н
Брали экскурсию по центру на 1,5 часа. Алексей рассказывал понятно, интересно, содержательно. Было не скучно
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И
Алексей замечательный экскурсовод, сразу видно, что человек очень любит свой город и прекрасно знает его историю и знаковые места. Мы узнали много нового об истории Петербурга, увидели город с разных ракурсов. Алексей по нашей просьбе подъехал к нашему отелю и отвез потом к месту нашей следующей экскурсии. Однозначно рекомендуем Алексея как гида по прекрасному городу всем туристам.
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А
Очень интересно! В тепле и комфорте увидеть самые известные места города. Экскурсовод очень интеллигентный молодой человек,который увлекательно рассказывает про историю родного города. Большое спасибо🙌
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В
отличный экскурсовод! очень приятный парень! был с детьми. все довольны!
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