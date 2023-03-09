Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга

Проехать по главным проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Первое впечатление — самое важное! Именно поэтому наша экспресс-прогулка по Петербургу охватит самые значимые достопримечательности и архитектурные шедевры города.

На удобном автомобиле вы проедете от Дворцовой площади до Смольного собора, увидите город с неожиданных ракурсов, а во время остановок я поделюсь интересными историями Петербурга.
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с визитными карточками города

Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, познакомимся и отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы:

  • Проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечём Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и Биржевой мост.
  • Затем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости.
  • Сделаем первую остановку на Петровской набережной, у домика Петра, где я расскажу, с чего начинался наш город.
  • Затем пересечём Неву через Троицкий мост, объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой.
  • Продолжим путь по Воскресенской и Смольной набережным, увидим легендарную тюрьму «Кресты».
  • Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному. Я расскажу, как он превратился в почти вековой долгострой и чуть не стал одним из самых высоких сооружений в мире.

Первое знакомство с Петербургом

Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия отлично подойдет в качестве первого знакомства с городом. Но также будет интересна и тем, кто давно не был в городе и хочет «освежить» воспоминания.

Организационные детали

  • Экскурсия длится около полутора часов (в зависимости от загруженности дорог) и проходит на автомобиле Citroen C5
  • Если с нами будет маленький ребенок, то для него есть детское кресло

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 мар 2023
Всё прошло отлично. С Алексеем заранее обговорили маршрут. Поездка получилась интересной и познавательной.

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