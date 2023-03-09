Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, познакомимся и отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы:
Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.
Экскурсия отлично подойдет в качестве первого знакомства с городом. Но также будет интересна и тем, кто давно не был в городе и хочет «освежить» воспоминания.