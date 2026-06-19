Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка на автомобиле охватит значимые достопримечательности и архитектурные шедевры города. От Дворцовой площади до Смольного собора, увидите город с неожиданных ракурсов. Остановки позволят насладиться видами

и узнать интересные истории. Маршрут включает Дворцовую площадь, Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Петровскую набережную, Троицкий мост, Мраморный дворец, Летний сад, Воскресенскую и Смольную набережные, тюрьму «Кресты» и Смольный собор. Экскурсия длится около полутора часов на автомобиле Renault Grand Espace. Подходит для первого знакомства с городом или освежения воспоминаний

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Санкт-Петербургу - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода радует теплом, а белые ночи создают особую атмосферу. Также стоит учесть, что летом дороги могут быть загружены, но это не помешает насладиться видами. Весной и осенью (апрель, май, сентябрь, октябрь) также приятно прогуляться, хотя погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что добавляет свой шарм городу.

Сейчас август — это идеальное время.