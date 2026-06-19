Мои заказы

Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга

Погрузитесь в атмосферу Северной столицы, проезжая мимо её знаковых мест и узнавая удивительные истории о городе
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка на автомобиле охватит значимые достопримечательности и архитектурные шедевры города. От Дворцовой площади до Смольного собора, увидите город с неожиданных ракурсов. Остановки позволят насладиться видами
читать дальшеуменьшить

и узнать интересные истории.

Маршрут включает Дворцовую площадь, Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Петровскую набережную, Троицкий мост, Мраморный дворец, Летний сад, Воскресенскую и Смольную набережные, тюрьму «Кресты» и Смольный собор. Экскурсия длится около полутора часов на автомобиле Renault Grand Espace. Подходит для первого знакомства с городом или освежения воспоминаний

5
93 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный автомобиль
  • 🏛️ Главные достопримечательности
  • 📚 Интересные истории
  • 🌉 Неожиданные ракурсы
  • 👶 Детское кресло для маленьких детей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Санкт-Петербургу - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода радует теплом, а белые ночи создают особую атмосферу. Также стоит учесть, что летом дороги могут быть загружены, но это не помешает насладиться видами. Весной и осенью (апрель, май, сентябрь, октябрь) также приятно прогуляться, хотя погода может быть переменчивой. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что добавляет свой шарм городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга

Что можно увидеть

  • Дворцовая площадь
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Петровская набережная
  • Троицкий мост
  • Мраморный дворец
  • Летний сад
  • Воскресенская набережная
  • Смольная набережная
  • Тюрьма «Кресты»
  • Смольный собор

Описание экскурсии

Знакомство с визитными карточками города

Мы встретимся в районе Невского проспекта и Большой Морской улицы, познакомимся и отправимся колесить по дорогам исторического центра Северной столицы:

  • Проедем мимо помпезной Дворцовой площади, пересечём Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова с её Ростральными колоннами и Биржевой мост.
  • Затем по Кронверкской набережной мимо Петропавловской крепости.
  • Сделаем первую остановку на Петровской набережной, у домика Петра, где я расскажу, с чего начинался наш город.
  • Затем пересечём Неву через Троицкий мост, объедем Мраморный дворец, прокатимся мимо Летнего сада с красивейшей кованой оградой.
  • Продолжим путь по Воскресенской и Смольной набережным, увидим легендарную тюрьму «Кресты».
  • Наконец, приедем к одному из самых красивых соборов города — Смольному. Я расскажу, как он превратился в почти вековой долгострой и чуть не стал одним из самых высоких сооружений в мире.

Первое знакомство с Петербургом

Во время остановок вас ждет немало историй, главным героем которых будет, конечно, Петербург. Я расскажу об эпохах и современных тенденциях города, о его влиянии на ход мировой истории и главных петербургских брендах — роскошных дворцах, разводных мостах и любимых заведениях местных жителей.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия отлично подойдет в качестве первого знакомства с городом. Но также будет интересна и тем, кто давно не был в городе и хочет «освежить» воспоминания.

Организационные детали

  • Экскурсия длится от 1 до 2 часов (в зависимости от загруженности дорог) и проходит на автомобиле Renault Grand Espace
  • Если с нами будет маленький ребенок, то для него есть детское кресло

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3521 туриста
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
3
1
2
1
1
Святослав
Очень очень интересно и познавательно. То что душа просила. С удовольствием покатались и послушали.
Очень очень интересно и познавательно. То что душа просила. С удовольствием покатались и послушали.
Очень очень интересно и познавательно. То что душа просила. С удовольствием покатались и послушали.
Очень очень интересно и познавательно. То что душа просила. С удовольствием покатались и послушали.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Лилия отлично знает всё о городе и потрясающе преподносит материал! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Брали экскурсию по центру на 1,5 часа. Алексей рассказывал понятно, интересно, содержательно. Было не скучно
Вам был полезен этот отзыв?
И
Алексей замечательный экскурсовод, сразу видно, что человек очень любит свой город и прекрасно знает его историю и знаковые места. Мы узнали много нового об истории Петербурга, увидели город с разных ракурсов. Алексей по нашей просьбе подъехал к нашему отелю и отвез потом к месту нашей следующей экскурсии. Однозначно рекомендуем Алексея как гида по прекрасному городу всем туристам.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересно! В тепле и комфорте увидеть самые известные места города. Экскурсовод очень интеллигентный молодой человек,который увлекательно рассказывает про историю родного города. Большое спасибо🙌
Очень интересно! В тепле и комфорте увидеть самые известные места города. Экскурсовод очень интеллигентный молодой человек,который
Вам был полезен этот отзыв?
В
отличный экскурсовод! очень приятный парень! был с детьми. все довольны!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга»

Мотопрогулка по центру Петербурга
На мотоцикле
30 минут
317 отзывов
Индивидуальная
Мотопрогулка по центру Петербурга
Отправьтесь в увлекательное мото-приключение по историческому центру Санкт-Петербурга. Промчитесь по главным проспектам и набережным, наслаждаясь видами города
Начало: В районе Большой Морской
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4300 ₽ за человека
Сердце Петербурга: мототур по центру города
На мотоцикле
30 минут
33 отзыва
Индивидуальная
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от 6500 ₽ за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
На автобусе
3 часа
52 отзыва
Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
Начало: В районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
11 авг в 10:00
2950 ₽ за человека
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Пешая
30 минут
29 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Запечатлеть себя и город в разных ракурсах за 30 минут
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-5%
до 28 августа
от 8075 ₽ за экскурсию