А Анна Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!

Ю Юлия Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии Замечательное путешествие!!! Большое спасибо! Очень приятная прогулка по городу и замечательная подача материала! С нетерпением жду фото.

Е Евгений Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе Отличный романтический ужин… Прекрасная музыка… Красивый вид… Рекомендую…

Л Людмила Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора» Замечательная экскурсия!

О Ольга На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции Всё понравилось! Ветер в волосах;) Если хотите выпить шампанского на борту - берите свои бокалы 🥂 Мы очень опаздывали, но Вячеслав(капитан) вошёл в положение, ждал нас) Всем советую! Прекрасное настроение будет гарантировано:)

А Альбина Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе читать дальше очень уютно и атмосферно, еда вкусная, официанты внимательные и дружелюбные, спасибо всей команде. Музыка создавала особую атмосферу! Проезжая Крейсер Аврора звучала мелодия из известного мультфильма, тронуло до глубины души!!! Обзор и виды впечатляют, встретили закат на финском заливе тоже особое зрелище!!! Наш организатор Мария, вела нас просто и доступно, все ссылки и время все было понятно! Маленький нюанс немного озадачил это платные пледы, для выхода в холодное время на верхнюю палубу, но мы сочли это за мелочи жизни Добрый день, заказывала Ужин -Круиз по Неве с выездом на Финский залив. Теплоход Корюшка, на самом деле он замечательный внутри

Н Наталья Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия Вчера посетили Кунсткамеру, очень интересное место как будто смогли прикоснуться к разным эпохам, жизни разных народов. Спасибо за предоставленную возможность окунуться в прошлое

И Игорь На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции Увидеть город с воды - это совершенно новый взгляд на знакомые места. Вячеславу огромное спасибо, был ненавязчивым и рассказывал только самое интересное. Мы отлично провели время, и остались очень довольны и с удовольствием бы снова прокатились.

М Марина Мифы и легенды Петербурга читать дальше смело заказывайте «Мифы и легенды». Для нашей семьи мы давно поняли что формат экскурсии в котором сочетаются переходные фрагменты с передвижением на автомобиле, самый удобный! Чистая, удобная, просторная машина. Евгения интересно рассказывала, вплетая мифические факты в исторические, отвечала на наши дополнительные вопросы. Прекрасно провели время. Если хотите узнать новое и интересное про Санкт Петербург и чтобы это было интересно не только взрослым но и детям,