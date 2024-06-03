1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
«В ходе экскурсии вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Спас-на-Крови, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, домик Петра I, Петропавловскую крепость и посетите легендарный крейсер «Аврора»»
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Кунсткамере
Начало: Университетская набережная, 3
«Приглашаю вас на прогулка по залам Кунсткамеры или Кабинету редкостей»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите главные достопримечательности Петербурга: Зимнюю канавку, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Кунсткамеру, Адмиралтейство и многое другое»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
«Поговорим о тайнах, скрываемых в стенах Кунсткамеры, и печальных историях об узниках Петропавловской крепости»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Начало: Ул. Думская, 2
«Ярким завершающим аккордом станет посещение «Кабинета редкостей» – знаменитой Кунсткамеры»
Расписание: По средам и пятницам в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Увидеть главные достопримечательности центра из окна автобуса и побывать в знаменитом музее в группе
Начало: На улице Думская
«Завершим экскурсию прогулкой по Кунсткамере — одному из старейших музеев Северной столицы»
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Начало: Университетская наб., 3
«Узнаете об истории создания Кунсткамеры, рассмотрите первые коллекции уродцев, собранные Петром I, узнаете о происхождении экспонатов, собранных по всему миру»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 190₽ за билет
Билеты
2 часа
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с первой коллекцией Петра I и этнографическими артефактами, собранными по всему миру
Начало: Около входа в Кунсткамеру
«Заспиртованные экспонаты в банках — самая популярная ассоциация с Кунсткамерой»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 190₽ за билет
Индивидуальная
1 час
Японская культура в Петербурге: Кунсткамера
Начало: Университетская наб., 3
«Добро пожаловать в богатейший зал Японии в Кунсткамере»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15
«Кунсткамера откроет, как появилась наука в нашей стране и как она полностью изменила мировоззрение россиян»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 9 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу + самостоятельное посещение Кунсткамеры
Полюбоваться ключевыми локациями из окна автобуса и увидеть двухголовый скелет в Комнате редкостей
Начало: Недалеко от станции метро «Гостиный двор»
«Прогулка по Кунсткамере (без экскурсии)»
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Аудиогид
13 часов
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться с городом по удобной системе Hop on Hop off (2 маршрута, билет на 24 или 48 часов)
Начало: На Исаакиевской площади
«Включает крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, сфинксов на Университетской набережной, Кунсткамеру»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
- ЮЮлия2 июня 2024Замечательное путешествие!!! Большое спасибо! Очень приятная прогулка по городу и замечательная подача материала! С нетерпением жду фото.
- ЕЕвгений26 мая 2024Отличный романтический ужин… Прекрасная музыка… Красивый вид… Рекомендую…
- ЛЛюдмила25 мая 2024Замечательная экскурсия!
- ООльга25 мая 2024Всё понравилось! Ветер в волосах;) Если хотите выпить шампанского на борту - берите свои бокалы 🥂 Мы очень опаздывали, но Вячеслав(капитан) вошёл в положение, ждал нас) Всем советую! Прекрасное настроение будет гарантировано:)
- ААльбина24 мая 2024Добрый день, заказывала Ужин -Круиз по Неве с выездом на Финский залив. Теплоход Корюшка, на самом деле он замечательный внутри
- ННаталья18 мая 2024Вчера посетили Кунсткамеру, очень интересное место как будто смогли прикоснуться к разным эпохам, жизни разных народов. Спасибо за предоставленную возможность окунуться в прошлое
- ИИгорь14 мая 2024Увидеть город с воды - это совершенно новый взгляд на знакомые места. Вячеславу огромное спасибо, был ненавязчивым и рассказывал только самое интересное. Мы отлично провели время, и остались очень довольны и с удовольствием бы снова прокатились.
- ММарина9 мая 2024Если хотите узнать новое и интересное про Санкт Петербург и чтобы это было интересно не только взрослым но и детям,
- ЮЮля8 мая 2024Экскурсия с Владимиром может затянуться на часик - полтора, так что закладывайте доп. время) потому что не торопимся, ходим, стоим,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кунсткамера»
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