Экскурсии в Кунсткамеру Санкт-Петербурга

Найдено 14 экскурсий в категории «Кунсткамера» в Санкт-Петербурге, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
312 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
«В ходе экскурсии вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Спас-на-Крови, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, домик Петра I, Петропавловскую крепость и посетите легендарный крейсер «Аврора»»
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600 за человека
Индивидуальная экскурсия по Кунсткамере
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Кунсткамере
Начало: Университетская набережная, 3
«Приглашаю вас на прогулка по залам Кунсткамеры или Кабинету редкостей»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите главные достопримечательности Петербурга: Зимнюю канавку, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Кунсткамеру, Адмиралтейство и многое другое»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
«Поговорим о тайнах, скрываемых в стенах Кунсткамеры, и печальных историях об узниках Петропавловской крепости»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Начало: Ул. Думская, 2
«Ярким завершающим аккордом станет посещение «Кабинета редкостей» – знаменитой Кунсткамеры»
Расписание: По средам и пятницам в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
1 600 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Увидеть главные достопримечательности центра из окна автобуса и побывать в знаменитом музее в группе
Начало: На улице Думская
«Завершим экскурсию прогулкой по Кунсткамере — одному из старейших музеев Северной столицы»
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
1 600 за человека
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300 за всё до 10 чел.
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
30 отзывов
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Начало: Университетская наб., 3
«Узнаете об истории создания Кунсткамеры, рассмотрите первые коллекции уродцев, собранные Петром I, узнаете о происхождении экспонатов, собранных по всему миру»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 190 за билет
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
2 часа
21 отзыв
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с первой коллекцией Петра I и этнографическими артефактами, собранными по всему миру
Начало: Около входа в Кунсткамеру
«Заспиртованные экспонаты в банках — самая популярная ассоциация с Кунсткамерой»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 190 за билет
Японская культура в Петербурге: Кунсткамера
Индивидуальная
1 час
Японская культура в Петербурге: Кунсткамера
Начало: Университетская наб., 3
«Добро пожаловать в богатейший зал Японии в Кунсткамере»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15
«Кунсткамера откроет, как появилась наука в нашей стране и как она полностью изменила мировоззрение россиян»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за всё до 9 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу + самостоятельное посещение Кунсткамеры
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу + самостоятельное посещение Кунсткамеры
Полюбоваться ключевыми локациями из окна автобуса и увидеть двухголовый скелет в Комнате редкостей
Начало: Недалеко от станции метро «Гостиный двор»
«Прогулка по Кунсткамере (без экскурсии)»
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
2 100 за человека
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
Санкт-Петербург на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться с городом по удобной системе Hop on Hop off (2 маршрута, билет на 24 или 48 часов)
Начало: На Исаакиевской площади
«Включает крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, сфинксов на Университетской набережной, Кунсткамеру»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Замечательное путешествие!!! Большое спасибо! Очень приятная прогулка по городу и замечательная подача материала! С нетерпением жду фото.
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
    Отличный романтический ужин… Прекрасная музыка… Красивый вид… Рекомендую…
  • Л
    Людмила
    25 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
    Замечательная экскурсия!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
    Всё понравилось! Ветер в волосах;) Если хотите выпить шампанского на борту - берите свои бокалы 🥂 Мы очень опаздывали, но Вячеслав(капитан) вошёл в положение, ждал нас) Всем советую! Прекрасное настроение будет гарантировано:)
  • А
    Альбина
    24 мая 2024
    Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
    Добрый день, заказывала Ужин -Круиз по Неве с выездом на Финский залив. Теплоход Корюшка, на самом деле он замечательный внутри
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    очень уютно и атмосферно, еда вкусная, официанты внимательные и дружелюбные, спасибо всей команде. Музыка создавала особую атмосферу! Проезжая Крейсер Аврора звучала мелодия из известного мультфильма, тронуло до глубины души!!! Обзор и виды впечатляют, встретили закат на финском заливе тоже особое зрелище!!! Наш организатор Мария, вела нас просто и доступно, все ссылки и время все было понятно! Маленький нюанс немного озадачил это платные пледы, для выхода в холодное время на верхнюю палубу, но мы сочли это за мелочи жизни

  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
    Вчера посетили Кунсткамеру, очень интересное место как будто смогли прикоснуться к разным эпохам, жизни разных народов. Спасибо за предоставленную возможность окунуться в прошлое
    Вчера посетили Кунсткамеру, очень интересное место как будто смогли прикоснуться к разным эпохам, жизни разных народовВчера посетили Кунсткамеру, очень интересное место как будто смогли прикоснуться к разным эпохам, жизни разных народовВчера посетили Кунсткамеру, очень интересное место как будто смогли прикоснуться к разным эпохам, жизни разных народов
  • И
    Игорь
    14 мая 2024
    На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
    Увидеть город с воды - это совершенно новый взгляд на знакомые места. Вячеславу огромное спасибо, был ненавязчивым и рассказывал только самое интересное. Мы отлично провели время, и остались очень довольны и с удовольствием бы снова прокатились.
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Мифы и легенды Петербурга
    Если хотите узнать новое и интересное про Санкт Петербург и чтобы это было интересно не только взрослым но и детям,
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    смело заказывайте «Мифы и легенды». Для нашей семьи мы давно поняли что формат экскурсии в котором сочетаются переходные фрагменты с передвижением на автомобиле, самый удобный! Чистая, удобная, просторная машина. Евгения интересно рассказывала, вплетая мифические факты в исторические, отвечала на наши дополнительные вопросы. Прекрасно провели время.

  • Ю
    Юля
    8 мая 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Экскурсия с Владимиром может затянуться на часик - полтора, так что закладывайте доп. время) потому что не торопимся, ходим, стоим,
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    слушаем, задаем вопросы - получаем ответы. Прошлись по, казалось бы,стандартному маршруту и все близко, но на это ушло больше 4-х часов. А если бы было тепло, то и того дольше могли бы гулять) встретились у Исаакия, прошли мимо памятника Петру, обошли Эрмитаж с обеих сторон, поели пышек, закончили у Спаса на крови. Владимир историк по образованию, много что рассказывает. Ну и бонусом фотки - красотишшша! Отличная память. Рекомендасьон!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кунсткамера»

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  1. Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
  2. Индивидуальная экскурсия по Кунсткамере
  3. На частном катере по рекам и каналам Северной Венеции
  4. Мифы и легенды Петербурга
  5. Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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