Петербург
Именно здесь Россия вышла к морю и укрепилась на берегах Балтики! Мы узнаем о том, как создавался Петербург, познакомимся с его «сердцем» – Петропавловской крепостью.
Посетим форпост, укрепивший за нами эти территории, – морской город-крепость Кронштадт – и увидим, как в наши дни сохраняются традиции петровских времён. Тур признан Национальным туристским маршрутом Санкт-Петербурга экспертным советом Минэкономразвития.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия "Мечта Петра Великого", интерактивная экскурсия
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка по названию тура.
11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Эмеральд», «Новотель», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь».
11:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками.
Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни.
Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».
Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.
Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний, узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.
Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев.
Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.
Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения.
При этом рассматривать эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города.
14:00 Обед в кафе или ресторане города.
15:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла.
Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.
Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости.
Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.
17:45 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория».
Представьте: перед вами – весь Петербург как на ладони, движущиеся фигурки и интерактивные кнопки, при нажатии которых панорама наполняется жизнью, световой эффект дня и ночи, разные времена года.
Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.
19:30-20:30 Трансфер по гостиницам «Азимут», «Октябрьская» и Площадь Искусств.
Размещение.
Экскурсия «Новый Петербург», Кронштадт, экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
9:30 Автобусная экскурсия «Новый Петербург».
Петербург – это огромный мегаполис, который должен работать как часы.
В этом ему помогают достижения инженерной мысли.
Мы проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных городских магистралей, увидим рядом с ней символ современного Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, стадион «Газпром Арена», пассажирский морской порт и намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга.
А затем совершим путешествие по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений.
Дамба приведёт нас в Кронштадт – уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.
Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Вы увидите парк ниже уровня моря, чугунную мостовую, знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений, и посетите удивительный Морской собор, хранящий память о всех моряках российского флота.
12:00 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
13:30 Обед в кафе или ресторане города.
Продолжим наше путешествие по Комплексу защитных сооружений: тоннель, проходящий под Балтийским морем на глубине 24 м., приведёт нас на южный берег Финского залива, где располагалась парадная резиденция «первого» вельможи петровского времени.
16:00 Экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца.
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
Вы посетите парадную резиденцию его первого владельца – светлейшего князя А. Д. Меншикова – и увидите уникальные возрождённые интерьеры XVIII – XIX веков.
19:30-20:00 Трансфер по гостиницам «Азимут», «Октябрьская» и Площадь Искусств.
Загородная экскурсия в Стрельну, Константиновский дворец, Большой Петергофский дворец
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Выезд с вещами.
10:00 Автобусная загородная экскурсия в Стрельну.
Вы увидите одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец.
По преданию, именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель.
Здесь же по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе.
11:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу (Дворцу конгрессов) «Век нынешний и век минувший», где вы увидите парадные залы и официальные апартаменты Президента РФ, залы для встреч и переговоров в неформальной обстановке, узнаете о трагических временах упадка и возрождении Стрельны.
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Меншиковский дворец в Санкт-Петербурге.
13:00 Петровский Обед в ресторане Петергофа «Красный кабачок» во время которого вы попробуете блюда петровской эпохи в современном прочтении шеф-повара ресторана.
14:30 Экскурсия в Большой Петергофский дворец.
Петергоф – жемчужина южного побережья Финского залива, своеобразный триумфальный памятник в честь победы России за выход к Балтийскому морю.
На его берегу свои широкие крылья «раскинул» величественный и изысканный Большой Петергофский дворец.
В его интерьерах вы увидите многочисленные произведения искусства и узнаете о жизни российских правителей.
17:30-18:30 Ориентировочное время окончания программы у Московского вокзала.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Стоимость экскурсионного пакета без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская») — 11800 руб.
Также в туре предоставляется возможность размещения в гостинице.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Катарина Арт Отель 4*
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (3 минуты) выход через Итальянскую улицу.
Акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный Взрослый
Смарт
Стандартный
Комфорт
04.11.23
15200
18000
15400
18500
15800
15800
19300
04.01.24
15800
19100
16500
20300
17100
16900
21600
23.02.24
15000
17600
15200
18100
15600
15900
18800
29.03.24
15000
17600
15200
18100
15600
15900
18800
А-отель Фонтанка 4*
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
04.11.23
15700
15400
18200
04.01.24
15200
15000
17200
23.02.24
14700
14700
16300
Октябрьская 4*
Завтрак "шведский стол".
Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Стандартный МТК (18м)
Комфорт МК
04.11.23
16000
18900
16200
15800
15700
19400
04.01.24
16600
20000
16900
16400
16200
20600
23.02.24
15500
18100
15800
15400
15200
18700
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Полулюкс
04.11.23
17000
16400
16200
21000
04.01.24
17900
17600
18900
22700
23.02.24
16600
16300
17200
20300
Азимут 4*
Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Одноместный
Смарт стандарт
04.11.23
16200
19000
04.01.24
16600
19300
23.02.24
1550
17600
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Достоевский 4*
Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный
Стандартный
Супериор
04.11.23
15600
18500
16600
16100
19800
04.01.24
15600
18500
16600
16100
19800
23.02.24
15200
18200
15700
16700
19000
29.03.24
15300
18100
16300
15800
19300
Порт Комфорт Лиговский 29 4*.
Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт Плюс
04.11.23
15000
14700
17300
04.01.24
17500
16300
22300
Ибис 3*
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Одноместный Взрослый
Стандартный
04.11.23
16000
19200
04.01.24
19000
24800
Бест Вестерн - Best Western Plus Center Hotel 4*.
Завтрак "континентальный". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Комфорт
04.11.23
16200
15900
15700
19200
04.01.24
17000
16500
16200
20800
23.02.24
15800
15500
15300
18500
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург)
Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств:
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
04.11.23
16500
20100
17300
16600
21800
04.01.24
19300
25500
20300
18600
28000
23.02.24
16500
20100
17300
16600
21800
29.03.24
16500
20100
17300
16600
21800
Новотель - Novotel St. Petersburg Centre 4*
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
Одноместный Взрослый
Стандартный
Премиум
Полулюкс
04.11.23
18100
22000
19700
25200
20800
19900
27300
04.01.24
18100
22000
19700
25200
20800
19900
27300
23.02.24
17700
21300
19200
24300
20200
19400
26300
29.03.24
17700
21300
19200
24300
20200
19400
26300
Гранд Отель Эмеральд 5*
Завтрак "шведский стол». В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: новая цена
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Улучшенный
04.11.23
20300
20400
25300
23000
22200
30600
04.01.24
21800
21200
28500
24300
22900
33500
23.02.24
19800
19900
24500
22300
21600
29500
29.03.24
19800
19900
24500
22300
21600
29500
Варианты проживания
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Смарт- номера 10 кв, удобства в номере
Стандарт - номера 15 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20 кв, удобства в номере
А-отель Фонтанка 3
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере.
Супериор - номера 14 кв, удобства в номере. Отличается более разнообразным набором мебели.
Москва 4
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Стандарт - номера 13 кв, удобства в номере
Комфорт - номера 20-25 кв, удобства в номере
Октябрьская 4
Гостиница расположена близко к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Храм Спас на Крови (2,1 км) и Смольный Собор (2,8 км), Гостиница "Октябрьская" превосходно подходит для туристов.
В номерах Гостиница "Октябрьская" есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Азимут 4
AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург расположен на набережной реки Фонтанки всего в 2-х остановках метро от центра города. Здание отеля является самым высоким в исторической части Санкт-Петербурга. Из каждого номера открывается незабываемый панорамный вид на главные достопримечательности северной столицы. Светлые уютные номера выполнены в концепции SMART и оборудованы всем, что может потребоваться современному гостю для комфортного сна и для продуктивной работы.
Сокорома Пая-София Апартс
Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.
Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Ибис 3
Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.
Русь 4
К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».
Бест Вестерн 4
Western Plus Centre Hotel — это комфортабельный, современный отель, соответствующий мировым стандартам гостеприимства. Best Western Plus Centre Hotel является первым и пока единственным отелем бренда в Санкт-Петербурге.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "Yard Residence" - новый 4-звездочный восьмиэтажный комплекс бизнесс-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах пешком до Невского проспекта и станции метро "Площадь Александра Невского".
Номерной фонд представлен апартаментами от компактных "Смартов" до двухкомнатных номеров категории "Резиденс" с эксклюзивным дизайном и уникальными видовыми характеристиками. Каждый номер вне зависимости от категории оборудован стиральной машиной, кухонной зоной с варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машиной, необходимой посудой для сервировки и готовки, а также электрическим чайником с чайным набором. Дополнительно номера укомплектованы халатами, тапочками, гладильными принадлежностями, сушилкой.
Круглосуточную безопасность обеспечит охрана, индивидуальный контроль доступа и система видеонаблюдения. Клининговый сервис, заказ трансфера до нужной локации или доставка продуктов из любимого гастронома, стойка ресепшн, WI-fi на всей территории комплекса - все услуги доступны гостям комплекса 24/7.
Izzzi у Гостиного Двора 3
- платная частная парковка поблизости;
- бесплатный WiFi;
- ресторан;
- бесплатное размещение для детей;
- детская игровая зона в помещении;
- питомцы разрешены;
- трансфер из/до аэропорта;
- хранение багажа.
- шторы, блокирующие свет;
- звукоизоляция номеров;
- уборка номеров;
- имеются номера с сообщающимися комнатами;
- обслуживание номеров;
- мини-кухня;
- кабельное или спутниковое ТВ;
- душевая кабина без поддона на полу.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная – отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала и 30 минутах езды на автомобиле – от аэропорта Пулково. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга
Новотель 4
Вы сможете прекрасно отдохнуть в номерах с ТВ с плоским экраном, кондиционером и мини-баром. Вы также cможете постоянно быть на связи, так как St. Petersburg Novotel предлагает гостям бесплатный Wi-Fi.
Отель предлагает услуги консьержа и обслуживание в номер. Кроме того, к услугам гостей Novotel St Petersburg фитнес-центр и ресторан, что поможет отдохнуть после насыщенного дня.
Кравт Невский СПА 4
Семейный SPA-отель категории 4*, расположенный в центральном районе Санкт-Петербурга, по соседству с главной магистралью города, в исторически сложившейся бутиковой зоне Невского проспекта, а также пешей доступности от основных достопримечательностей.
Гранд Отель Эмеральд 5
В распоряжении гостей отеля собственный Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс, фитнес-центр и студия красоты.
Ресторанный комплекс отеля предлагает гостям ресторан современной японской кухни «Room DND», европейские блюда в Атриум-кафе, ароматный кофе и широкая коктейльная карта в лобби-баре «Суворовский».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Радиооборудование (наушники)
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть скидки?
- Скидка детям до 16 лет: 1000 руб.
- Могут ли быть изменены экскурсии?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.