1 день

Автобусная экскурсия "Петровский Петербург", экскурсия "Мечта Петра Великого", интерактивная экскурсия

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка по названию тура.

11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Эмеральд», «Новотель», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь».

11:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с VR очками.

Начнём наше знакомство с городом с истории его основания и первых лет жизни.

Проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I, посетим места, где ещё живёт «петровский век».

Благодаря очкам виртуальной реальности посмотрим за пределы привычного мира и увидим то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите Петропавловскую крепость, созданную в ходе Северной войны, и первую судоверфь России на Балтике – Адмиралтейство, первую в городе постройку – Домик Петра I – и первый сад – Летний, узнаете об истории роскошного Меншиковского дворца, где когда-то проходили знаменитые петровские ассамблеи, и здании первого музея России – Кунсткамеры.

Традиционную экскурсию дополнят образы утраченных памятников архитектуры и панорамы музеев.

Достаточно лишь в нужный момент надеть специальные VR очки и погрузиться в иной мир.

Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения.

При этом рассматривать эти панорамы мы будем так, чтобы не упустить возможность насладиться обликом реального города.

14:00 Обед в кафе или ресторане города.

15:00 Экскурсия «Мечта Петра Великого» в Петропавловской крепости с посещением собора Святых Петра и Павла.

Мы пройдем по первой улице Петербурга, познакомимся со сподвижниками царя и его врагами, узнаем, какие петровские традиции сохранились и прочно вошли в нашу жизнь.

Новые порядки жизни, создание «идеального города» – все эти стремления царя нашли отражение в «Петербурге в миниатюре» – Петропавловской крепости.

Во время прогулки по ней вы увидите Петербург – город, ставший символом и воплощением всех реформ императора.

17:45 Интерактивная экскурсия «Как это делается» в Музее-макете «Петровская Акватория».

Представьте: перед вами – весь Петербург как на ладони, движущиеся фигурки и интерактивные кнопки, при нажатии которых панорама наполняется жизнью, световой эффект дня и ночи, разные времена года.

Здесь воссозданы значимые достопримечательности столицы Российской империи XVIII столетия и её пригородов, и это отличная возможность увидеть Петербург петровского времени и узнать, какие мастера создавали этот город и его макет.

19:30-20:30 Трансфер по гостиницам «Азимут», «Октябрьская» и Площадь Искусств.

Размещение.