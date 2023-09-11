Петербургская коллекция. Тур на 3 дня

Петербургская коллекция

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Классический тур в Санкт-Петербург на 3 дня отлично подойдет для знакомства с городом.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многие другие. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 16 октября 2023 г. по 29 декабря 2023 г. и с 12 января 2024 по 21 апреля 2024. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
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Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Будем любоваться имперским размахом площадей, вглядываться в замысловатые элементы фасадов и питаться духом старого города
Прогулки с любовью
Прогулки с любовью
Каждый день будем проходить минимум 10 000 шагов

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»).

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.

В наши дни Морской собор — это главный храм военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт», «Россия».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.

Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (билет приобретается отдельно: взрослым — 500 руб., школьникам — 300 руб., студентам — 400 руб., пенсионерам — 400 руб.).

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.

Билет приобретается отдельно: взрослым — 800 руб., школьникам — 600 руб., студентам — 600 руб., пенсионерам — 400 руб.

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
5 день

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
6 день

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия».

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.).

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 1 минуте ходьбы от отеля “Азимут”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-24.10.23

10900

11100

12800

25.10.23

11300

11250

13400

26.10.23-02.11.23

11700

11400

14000

03.11.23

11800

11500

14200

04.11.23-05.11.23

11900

11600

14400

06.11.23

11400

11350

13600

07.11.23-27.12.23

10900

11100

12800

12.01.24-18.03.24

10900

10900

12500

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 4 минутах ходьбы Площадь Искусств (встреча с гидом там). Выход через Итальянскую улицу.

По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СмартСтандартныйКомфорт
16.10.23-02.11.23

11200

13800

11400

14300

11800

11800

15000

03.11.23

11300

14000

11500

14500

11900

11900

15250

04.11.23-05.11.23

11400

14200

11600

14700

12000

12000

15500

06.11.23

11300

14000

11500

14500

11900

11900

15250

07.11.23-27.11.23

11200

13800

11400

14300

11800

11800

15000

12.01.24-30.03.24

11200

13800

11400

14300

11800

12100

15000

Москва 4*. Завтрак “шведский стол”.

Раннее заселение и поздний выезд платные.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный Комфорт
16.10.23-25.10.23

11400

11500

14000

12300

12100

15800

26.10.23

11600

11750

14400

12550

12350

16300

27.10.23-02.11.23

11800

12000

14800

12800

12600

16800

03.11.23

11900

12100

15000

12950

12750

17100

04.11.23-05.11.23

12000

12200

15200

13100

12900

17400

06.11.23

11700

11850

14600

12700

12500

16600

07.11.23-27.12.23

11400

11500

14000

12300

12100

15800

12.01.24-20.01.24

11500

11600

14200

12200

-

15700

21.03.24

11850

11950

14850

12700

-

16600

22.03.24-30.03.24

12200

12300

15500

13200

13000

17500

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол".

По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный МТК (18 м)Комфорт МК
16.10.23-18.10.23

11700

14300

12000

11600

11400

14900

19.10.23

11950

14700

12200

11800

11650

15250

20.10.23-05.11.23

12200

15100

12400

12000

11900

15600

06.11.23

11950

14700

12200

11800

11650

15250

07.11.23-27.12.23

11700

14300

12000

11600

11400

14900

Азимут 4*. Завтрак “шведский стол”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт стандарт
16.10.23-18.10.23

11900

14300

19.10.23

12050

14550

20.10.23

12200

14800

21.10.23

12050

14550

22.10.23-24.10.23

11900

14300

25.10.23

12050

14550

26.10.23-02.11.23

12200

14800

03.11.23

12300

15000

04.11.23-05.11.23

12400

15200

06.11.23

12050

14500

07.11.23-27.12.23

11700

13800

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Россия 3*. Завтрак “шведский стол”. 5 остановок на метро без пересадок до станции “Невский проспект”, встреча с гидом на Площади Искусств (исключение — суббота, поездка в Царское Село).

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйБизнес
16.10.23-25.10.23

10800

13500

11200

10900

13400

26.10.23

11100

14150

11400

11050

13450

27.10.23

11400

14800

11600

11200

13500

28.10.23-04.11.23

11400

14800

11250

10950

13250

05.11.23

10900

13800

10900

10700

13000

06.11.23-27.12.23

10400

12800

11000

10800

13300

12.01.24-20.02.24

10500

12900

11200

10900

13500

21.02.24

10700

13350

11400

11000

13700

22.02.24-23.02.24

10900

13800

11200

10900

13500

24.02.24

10700

12850

11000

10800

13300

25.02.24-05.03.24

10500

11900

11200

10900

13500

06.03.24

10700

12850

11400

11000

13700

07.03.24-08.03.24

10900

13800

11200

10900

13500

09.03.24

10700

12850

11000

10800

13300

10.03.24-21.03.24

10500

11900

11350

11050

13550

22.03.24

11000

13450

11700

11300

13800

23.03.24-29.03.24

11500

15000

11550

11150

13750

30.03.24-19.04.24

11200

14400

11400

11000

13700

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак “шведский стол”. В 3 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт Плюс
16.10.23-27.12.24

11200

10900

13500

Русь 4*. Завтрак “шведский стол”. В 19 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Классик (стандарт)Джуниор Сюит
16.10.23-02.11.23

12000

13300

12700

12200

16000

03.11.23

12150

13450

12850

12350

16300

04.11.23-05.11.23

12300

13600

13000

12500

16600

06.11.23

12150

13450

12850

12350

16300

07.11.23-27.12.23

12000

13300

12700

12200

16000

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак “Континентальный” в Цехе 85 или завтрак “шведский стол” в кафе через дорогу. В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Москва”.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт без кухниСмартСтудия (бывший стандарт)
16.10.23-18.10.2312000157001240016400128001260017200
03.11.2312150159501255016700129501275017 00
04.11.23-05.11.2312300162001270017000131001290017 800
06.11.2312150159501255016700129501330017 500
07.11.23-27.12.2312000157001240016400128001370017 200

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйКомфорт
16.10.23-27.12.23

12800

14800

13300

13200

15800

Ибис 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". В 12 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-02.11.23

12000

14900

03.11.23

12100

15150

04.11.23-05.11.23

12200

15400

06.11.23

11650

14300

07.11.23-27.12.23

11100

13200

Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), завтрак “шведский стол”. В 12 минутах ходьбы от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СмартКомфорт
16.10.23-21.10.23

12200

15300

12700

12200

16300

22.10.23

12450

15800

13100

12500

17150

23.10.23-05.11.23

12700

16300

13500

12800

18000

06.11.23

11850

14650

12600

12150

16150

07.11.23-20.02.24

11000

13000

11700

11500

14300

21.02.24

11850

14650

12600

12150

16150

22.02.23-24.02.24

12700

16300

13500

12800

18000

25.02.24

12000

14850

12650

12200

16350

26.02.24-05.03.24

11300

13400

11800

11600

14700

06.03.24

12000

14850

12650

12200

16350

07.03.24-09.03.24

12700

16300

13500

12800

18000

10.03.24

12000

14850

12650

12200

16350

11.03.24-16.03.24

11300

13400

11800

11600

14700

17.03.24

12000

14850

12650

12200

16350

18.03.24-31.03.24

12700

16300

13500

12800

18000

Best Western 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "накрытие". В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Комфорт
16.10.23-18.10.23

12000

11800

11500

14700

19.10.23

12200

11950

11700

15050

20.10.23-05.11.23

12400

12100

11900

15400

06.11.23

12200

11950

11700

15050

07.11.23-27.12.23

12000

11800

11500

14700

Достоевский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 16 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская” и в 20 минутах ходьбы от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный Супериор
16.10.23-26.10.23

11800

15000

12500

13500

15900

27.10.23

11650

14650

12500

12750

15700

28.10.23-02.11.23

11500

14300

12500

12000

15500

03.11.23

11650

14500

12650

12150

15750

04.11.23-05.11.23

11800

14700

12800

12300

16000

06.11.23

11600

14550

12350

12600

15600

07.11.23-23.03.24

11400

14400

11900

12900

15200

24.03.24

11450

14350

12200

12450

15350

25.03.24-30.03.24

11500

14300

12500

12000

15500

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". В 7 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трехместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйПолулюкс
16.10.23-02.11.23

13900

17500

16400

15600

22500

03.11.23

14100

17850

16700

15850

23000

04.11.23-05.11.23

14300

18200

17000

16100

23500

06.11.23

14100

17850

16700

15850

23000

07.11.23-29.03.24

13900

17500

16400

15600

22500

“Гранд Отель Эмеральд” 5* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 10 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-02.11.23

16000

16100

20700

03.11.23

16250

16350

21100

04.11.23-05.11.23

16500

16600

21500

06.11.23

16250

16350

21100

07.11.23-29.03.24

16000

16100

20700

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы “Москва”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-30.12.23

14500

18800

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 3 дня — 8000 руб.

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

Отель «Азимут» 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Катарина Арт Отель»

2 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.

Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов. В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном.

В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Все номера оснащены сейфом.

Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»

Отель «Октябрьская»

2 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин.

Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать”)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 3 дня – 850 рублей.

Скидка детям 14-16 лет: 3 дня – 400 рублей.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.);
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.);
  • Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.);
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.);
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.

А-Отель Фонтанка

Лермонтовский просп., 43/1

Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.

Азимут

Лермонтовский просп., 43/1

Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).

ИбисЛиговский просп., 54Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки.
Кравт Невскийул. Александра Невского, 8АДо 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки.
Москваплощадь Александра Невского, 2Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении.
Новотельул. Маяковского 3аСтоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога.
ОктябрьскаяЛиговский просп., 10/118Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки.
Порт Комфорт Лиговский 29Лиговский пр., 29До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб.
Россияплощадь Чернышевского, 111300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог.
РусьАртиллерийская ул., 1Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей.
Ярд Резиденсул. Херсонская 43/12Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
11 сен 2023
Всё прекрасно организовано, никаких задержек, всё строго по расписанию. Новые комфортабельные автобусы. Единственный минус -завтраки в гостинице "Октябрьская". Дешевые полуфабрикаты, маленький выбор, не вкусно (уровень совковой столовой). Никак гостиница не тянет на 4*. Даже халатов в номерах нет, убирались кое как.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания и питания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
С
30 авг 2023
Организация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выбор туристических продуктов… на любой вкус и кошелек. Рекомендую!!!
Организация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выборОрганизация тура на высоком уровне - все понятно, доступно, оперативно. Кураторы всегда на связи. Большой выбор
К
30 авг 2023
Доброе утро! Поездка в Санкт- Петербург прошла очень здорово. Благодаря менеджеру план мероприятий составлен грамотно.

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