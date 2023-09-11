Петербургская коллекция
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многие другие. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 16 октября 2023 г. по 29 декабря 2023 г. и с 12 января 2024 по 21 апреля 2024. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»).
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор — это главный храм военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт», «Россия».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.
Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.
Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.
Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.
14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.
Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (билет приобретается отдельно: взрослым — 500 руб., школьникам — 300 руб., студентам — 400 руб., пенсионерам — 400 руб.).
Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.
Билет приобретается отдельно: взрослым — 800 руб., школьникам — 600 руб., студентам — 600 руб., пенсионерам — 400 руб.
Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия».
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 1 минуте ходьбы от отеля “Азимут”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-24.10.23
10900
11100
12800
|25.10.23
11300
11250
13400
|26.10.23-02.11.23
11700
11400
14000
|03.11.23
11800
11500
14200
|04.11.23-05.11.23
11900
11600
14400
|06.11.23
11400
11350
13600
|07.11.23-27.12.23
10900
11100
12800
|12.01.24-18.03.24
10900
10900
12500
Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 4 минутах ходьбы Площадь Искусств (встреча с гидом там). Выход через Итальянскую улицу.
По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|16.10.23-02.11.23
11200
13800
11400
14300
11800
11800
15000
|03.11.23
11300
14000
11500
14500
11900
11900
15250
|04.11.23-05.11.23
11400
14200
11600
14700
12000
12000
15500
|06.11.23
11300
14000
11500
14500
11900
11900
15250
|07.11.23-27.11.23
11200
13800
11400
14300
11800
11800
15000
|12.01.24-30.03.24
11200
13800
11400
14300
11800
12100
15000
Москва 4*. Завтрак “шведский стол”.
Раннее заселение и поздний выезд платные.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|16.10.23-25.10.23
11400
11500
14000
12300
12100
15800
|26.10.23
11600
11750
14400
12550
12350
16300
|27.10.23-02.11.23
11800
12000
14800
12800
12600
16800
|03.11.23
11900
12100
15000
12950
12750
17100
|04.11.23-05.11.23
12000
12200
15200
13100
12900
17400
|06.11.23
11700
11850
14600
12700
12500
16600
|07.11.23-27.12.23
11400
11500
14000
12300
12100
15800
|12.01.24-20.01.24
11500
11600
14200
12200
-
15700
|21.03.24
11850
11950
14850
12700
-
16600
|22.03.24-30.03.24
12200
12300
15500
13200
13000
17500
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол".
По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный МТК (18 м)
|Комфорт МК
|16.10.23-18.10.23
11700
14300
12000
11600
11400
14900
|19.10.23
11950
14700
12200
11800
11650
15250
|20.10.23-05.11.23
12200
15100
12400
12000
11900
15600
|06.11.23
11950
14700
12200
11800
11650
15250
|07.11.23-27.12.23
11700
14300
12000
11600
11400
14900
Азимут 4*. Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт стандарт
|16.10.23-18.10.23
11900
14300
|19.10.23
12050
14550
|20.10.23
12200
14800
|21.10.23
12050
14550
|22.10.23-24.10.23
11900
14300
|25.10.23
12050
14550
|26.10.23-02.11.23
12200
14800
|03.11.23
12300
15000
|04.11.23-05.11.23
12400
15200
|06.11.23
12050
14500
|07.11.23-27.12.23
11700
13800
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Россия 3*. Завтрак “шведский стол”. 5 остановок на метро без пересадок до станции “Невский проспект”, встреча с гидом на Площади Искусств (исключение — суббота, поездка в Царское Село).
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Бизнес
|16.10.23-25.10.23
10800
13500
11200
10900
13400
|26.10.23
11100
14150
11400
11050
13450
|27.10.23
11400
14800
11600
11200
13500
|28.10.23-04.11.23
11400
14800
11250
10950
13250
|05.11.23
10900
13800
10900
10700
13000
|06.11.23-27.12.23
10400
12800
11000
10800
13300
|12.01.24-20.02.24
10500
12900
11200
10900
13500
|21.02.24
10700
13350
11400
11000
13700
|22.02.24-23.02.24
10900
13800
11200
10900
13500
|24.02.24
10700
12850
11000
10800
13300
|25.02.24-05.03.24
10500
11900
11200
10900
13500
|06.03.24
10700
12850
11400
11000
13700
|07.03.24-08.03.24
10900
13800
11200
10900
13500
|09.03.24
10700
12850
11000
10800
13300
|10.03.24-21.03.24
10500
11900
11350
11050
13550
|22.03.24
11000
13450
11700
11300
13800
|23.03.24-29.03.24
11500
15000
11550
11150
13750
|30.03.24-19.04.24
11200
14400
11400
11000
13700
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак “шведский стол”. В 3 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт Плюс
|16.10.23-27.12.24
11200
10900
13500
Русь 4*. Завтрак “шведский стол”. В 19 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|16.10.23-02.11.23
12000
13300
12700
12200
16000
|03.11.23
12150
13450
12850
12350
16300
|04.11.23-05.11.23
12300
13600
13000
12500
16600
|06.11.23
12150
13450
12850
12350
16300
|07.11.23-27.12.23
12000
13300
12700
12200
16000
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак “Континентальный” в Цехе 85 или завтрак “шведский стол” в кафе через дорогу. В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Москва”.
|Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (бывший стандарт)
|16.10.23-18.10.23
|12000
|15700
|12400
|16400
|12800
|12600
|17200
|03.11.23
|12150
|15950
|12550
|16700
|12950
|12750
|17 00
|04.11.23-05.11.23
|12300
|16200
|12700
|17000
|13100
|12900
|17 800
|06.11.23
|12150
|15950
|12550
|16700
|12950
|13300
|17 500
|07.11.23-27.12.23
|12000
|15700
|12400
|16400
|12800
|13700
|17 200
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|16.10.23-27.12.23
12800
14800
13300
13200
15800
Ибис 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". В 12 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-02.11.23
12000
14900
|03.11.23
12100
15150
|04.11.23-05.11.23
12200
15400
|06.11.23
11650
14300
|07.11.23-27.12.23
11100
13200
Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), завтрак “шведский стол”. В 12 минутах ходьбы от Площади Искусств.
|Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|16.10.23-21.10.23
12200
15300
12700
12200
16300
|22.10.23
12450
15800
13100
12500
17150
|23.10.23-05.11.23
12700
16300
13500
12800
18000
|06.11.23
11850
14650
12600
12150
16150
|07.11.23-20.02.24
11000
13000
11700
11500
14300
|21.02.24
11850
14650
12600
12150
16150
|22.02.23-24.02.24
12700
16300
13500
12800
18000
|25.02.24
12000
14850
12650
12200
16350
|26.02.24-05.03.24
11300
13400
11800
11600
14700
|06.03.24
12000
14850
12650
12200
16350
|07.03.24-09.03.24
12700
16300
13500
12800
18000
|10.03.24
12000
14850
12650
12200
16350
|11.03.24-16.03.24
11300
13400
11800
11600
14700
|17.03.24
12000
14850
12650
12200
16350
|18.03.24-31.03.24
12700
16300
13500
12800
18000
Best Western 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "накрытие". В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Комфорт
|16.10.23-18.10.23
12000
11800
11500
14700
|19.10.23
12200
11950
11700
15050
|20.10.23-05.11.23
12400
12100
11900
15400
|06.11.23
12200
11950
11700
15050
|07.11.23-27.12.23
12000
11800
11500
14700
Достоевский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 16 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская” и в 20 минутах ходьбы от Площади Искусств.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|16.10.23-26.10.23
11800
15000
12500
13500
15900
|27.10.23
11650
14650
12500
12750
15700
|28.10.23-02.11.23
11500
14300
12500
12000
15500
|03.11.23
11650
14500
12650
12150
15750
|04.11.23-05.11.23
11800
14700
12800
12300
16000
|06.11.23
11600
14550
12350
12600
15600
|07.11.23-23.03.24
11400
14400
11900
12900
15200
|24.03.24
11450
14350
12200
12450
15350
|25.03.24-30.03.24
11500
14300
12500
12000
15500
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол". В 7 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трехместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Полулюкс
|16.10.23-02.11.23
13900
17500
16400
15600
22500
|03.11.23
14100
17850
16700
15850
23000
|04.11.23-05.11.23
14300
18200
17000
16100
23500
|06.11.23
14100
17850
16700
15850
23000
|07.11.23-29.03.24
13900
17500
16400
15600
22500
“Гранд Отель Эмеральд” 5* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 10 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-02.11.23
16000
16100
20700
|03.11.23
16250
16350
21100
|04.11.23-05.11.23
16500
16600
21500
|06.11.23
16250
16350
21100
|07.11.23-29.03.24
16000
16100
20700
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы “Москва”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-30.12.23
14500
18800
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 3 дня — 8000 руб.
Варианты проживания
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Катарина Арт Отель»
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.
Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов. В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном.
В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Все номера оснащены сейфом.
Отель «Октябрьская»
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.
Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин.
Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки после ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать”)
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 3 дня – 850 рублей.
Скидка детям 14-16 лет: 3 дня – 400 рублей.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
- Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.);
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.);
- Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.);
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.);
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.
А-Отель Фонтанка
Лермонтовский просп., 43/1
Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.
Азимут
Лермонтовский просп., 43/1
Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).
Ибис Лиговский просп., 54 Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки. Кравт Невский ул. Александра Невского, 8А До 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки. Москва площадь Александра Невского, 2 Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении. Новотель ул. Маяковского 3а Стоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога. Октябрьская Лиговский просп., 10/118 Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки. Порт Комфорт Лиговский 29 Лиговский пр., 29 До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб. Россия площадь Чернышевского, 11 1300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог. Русь Артиллерийская ул., 1 Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей. Ярд Резиденс ул. Херсонская 43/12 Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания и питания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!