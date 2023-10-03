Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 6 дней подойдет для знакомства с городом. Гибкая экскурсионная программа в туре позволит вам выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Что вас ожидает:

Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многи известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Окончание у ст. м. «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)

Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания: 6 дней – 12500 с человека.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйУлучшенный
22.04.24 - 25.04.241875023750200002025025000
26.04.241975025500211002095027000
27.04.242075027250222002165029000
28.04.242175029000233002235031000
29.04.242275030750244002305033000
30.04.242375032500255002375035000
01.05.242335031650252502360034500
02.05.242295030800250002345034000
03.05.242255029950247502330033500
04.05.242215029100245002315033000
05.05.24 - 10.05.242175028250242502300032500
11.05.242235029500245002315033250
12.05.242295030750247502330034000
13.05.242355032000250002345034750
14.05.242415033250252502360035500
15.05.24 - 26.05.242475034500255002375036250
27.05.242515035000260502415037150
28.05.242555035500266002455038050
29.05.242595036000271502495038950
30.05.242635036500277002535039850
31.05.24 - 28.06.242675037000282502575040750
29.06.242615036100276002530039600
30.06.242555035200269502485038450
01.07.242495034300263002440037300
02.07.242435033400256502395036150
03.07.24 - 26.07.242375032500250002350035000
27.07.242365032000250002350034900
28.07.242355031500250002350034800
29.07.242345031000250002350034700
30.07.242335030500250002350034600
31.07.24 - 23.08.242325030000250002350034500
24.08.242300029650247002330033850
25.08.242275029300244002310033200
26.08.242250028950241002290032550
27.08.242225028600238002270031900
28.08.24 - 20.09.242200028250235002250031250
21.09.242160027600231502225030650
22.09.242120026950228002200030050
23.09.242080026300224502175029450
24.09.242040025650221002150028850
25.09.24 - 08.10.242000025000217502125028250

Россия 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартКомфортБизнесБизнес с конд.
22.04.241975027000225002200032500210002000026750215002050027250
23.04.242055028600234002240034250217002050027900223002100028550
24.04.242135030200243002280036000224002100029050231002150029850
25.04.242215031800252002320037750231002150030200239002200031150
26.04.242295033400261002360039500238002200031350247002250032450
27.04.242325034000263502360040000239502215031400250502270032500
28.04.242275033000257002320038750234002180030300246002240031250
29.04.242225032000250502280037500228502145029200241502210030000
30.04.242175031000244002240036250223002110028100237002180028750
01.05 - 03.052125030000237502200035000217502075027000232502150027500
04.05.242175031000244002240036250223002110028100237002180028750
05.05.242225032000250502280037500228502145029200241502210030000
06.05.242275033000257002320038750234002180030300246002240031250
07.05 - 08.052325034000263502360040000239502215031400250502270032500
09.05.242275033000257002320038750234002180030300246002240031250
10.05.242225032000250502280037500228502145029200241502210030000
11.05.242175031000244002240036250223002110028100237002180028750
12.05 - 28.052125030000237502200035000217502075027000232502150027500
29.05.242220031900250002285037500228002140029250243002220029950
30.05.242315033800262502370040000238502205031500253502290032400
31.05.242830044100331502910053800300502695040000318002800041950
01.06.243345054400400503450067600362503185048500382503310051500
02.06.243860064700469503990081400424503675057000447003820061050
03.06 - 04.064280073100526004445092700476004100063250501004260068150
05.06.243860064700469503990081400424503675057000447003820061050
06.06.243440056300413003535070100373003250050750393003380053950
07.06.243020047900356503080058800321502825044500339002940046850
08.06 - 10.072600039500300002625047500270002400038250285002500039750
11.07.242555038600294002580046250265002370037100279002460038550
12.07.242510037700288002535045000260002340035950273002420037350
13.07.242465036800282002490043750255002310034800267002380036150
14.07.242420035900276002445042500250002280033650261002340034950
15.07 - 27.082375035000270002400041250245002250032500255002300033750
28.08.242275033000257002320038750234002180030300246002240031250
29.08.242225032000250502280037500228502145029200241502210030000
30.08.242175031000244002240036250223002110028100237002180028750
31.08 - 30.092125030000237502200035000217502075027000232502150027500
01.10.242095029400235002185034500216002060026950229002130027450
02.10.242065028800232502170034000214502045026900225502110027400
03.10.242035028200230002155033500213002030026850222002090027350
04.10.242005027600227502140033000211502015026800218502070027300
05.10 - 08.101975027000225002125032500210002000026750215002050027250

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)Одноместный
СтандартныйСупериор
22.04.2422250215002000020750270002550023750220002275033250
23.04.2423150222002070021450287502635024450227002345035000
24.04.2424050229002140022150305002720025150234002415036750
25.04.2424950236002210022850322502805025850241002485038500
26.04.2425850243002280023550340002890026550248002555040250
27.04.24 - 07.05.2426750250002350024250357502975027250255002625042000
08.05.2426500248502330024100352502950027050253502610041500
09.05.2426250247002310023950347502925026850252002595041000
10.05.2426000245502290023800342502900026650250502580040500
11.05.2425750244002270023650337502875026450249002565040000
12.05.24 - 30.05.2425500242502250023500332502850026250247502550039500
31.05.2427050253002355024550363503005027300258002655042600
01.06.2428600263502460025600394503160028350268502760045700
02.06.2430150274002565026650425503315029400279002865048800
03.06.2431700284502670027700456503470030450289502970051900
04.06.2432450289502720028200471503545030950294503020053400
05.06.2431650284002665027650455503465030400289002965051800
06.06.2430850278502610027100439503385029850283502910050200
07.06.2430050273002555026550423503305029300278002855048600
08.06 - 26.0629250267502500026000407503225028750272502800047000
27.06.2428800264502475025700398503180028500269502770046100
28.06.2428350261502450025400389503135028250266502740045200
29.06.2427900258502425025100380503090028000263502710044300
30.06.2427450255502400024800371503045027750260502680043400
01.07 - 27.0827000252502375024500362503000027500257502650042500
28.08.2426450247502325024000351502945027000252502600041400
29.08.2425900242502275023500340502890026500247502550040300
30.08.2425350237502225023000329502835026000242502500039200
31.08.2424800232502175022500318502780025500237502450038100
01.09- 08.1024250227502125022000307502725025000232502400037000

Москва 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
22.04.24229502295031450253502455036000
23.04.24239002365033400264502535038250
24.04.24248502435035350275502615040500
25.04.24258002505037300286502695042750
26.04.24 - 07.05.24267502575039250297502775045000
08.05.24265002560038650295502765044650
09.05.24262502545038050293502755044300
10.05.24260002530037450291502745043950
11.05.24257502515036850289502735043600
12.05.24 - 26.05.24255002500036250287502725043250
27.05.24265002565038250301502815046000
28.05.24275002630040250315502905048750
29.05.24285002695042250329502995051500
30.05.24295002760044250343503085054250
31.05.24 - 26.06.24305002825046250357503175057000
27.06.24297502775044850345503095054600
28.06.24290002725043450333503015052200
29.06.24282502675042050321502935049800
30.06.24275002625040650309502855047400
01.07.24 - 27.08.24267502575039250297502775045000
28.08.24265002560038650295502765044650
29.08.24262502545038050293502755044300
30.08.24260002530037450291502745043950
31.08.24257502515036850289502735043600
01.09.24 - 26.09.24255002500036250287502725043250
27.09.24248002445034900287502725043250
28.09.24241002390033550278502655041350
29.09.24234002335032200269502585039450
30.09.24227002280030850260502515037550
01.10.24 - 08.10.24220002225029500251502445035650

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
22.04.2430100283502735032200297502875048000
23.04.2431550293002830033350305002950049000
24.04 - 11.0533000302502925034500312503025050000
12.05.2433600307002965035450319003090052500
13.05.2434200311503005036400325503155055000
14.05.2434800316003045037350332003220057500
15.05.2435400320503085038300338503285060000
16.05 - 31.0536000325003125039250345003350062500
01.06.2445400387503750048600407503975080000
02.06.2454800450004375057950470004600097500
03.06.24642005125050000673005325052250115000
04.06.24736005750056250766505950058500132500
05.06.24736005750056250766505950058500132500
06.06.24642005125050000673005325052250115000
07.06.2454800450004375057950470004600097500
08.06.2445400387503750048600407503975080000
09.06 - 06.0736000325003125039250345003350062500
07.07.2436150325503135039050343503335061500
08.07.2436300326003145038850342003320060500
09.07.2436450326503155038650340503305059500
10.07.2436600327003165038450339003290058500
11.07 - 27.0836750327503175038250337503275057500
28.08.2435600320003100037100330003200055250
29.08.2434450312503025035950322503125053000
30.08.2433300305002950034800315003050050750
31.08.2432150297502875033650307502975048500
01.09 - 26.0931000290002800032500300002900046250
27.09.2430250285002750032100297502870046000
28.09.2429500280002700031700295002840045750
29.09.2428750275002650031300292502810045500
30.09.2428000270002600030900290002780045250
01.10 - 08.1027250265002550030500287502750045000

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйМансардаУлучшенный
22.04.24 - 25.04.2420500250002050025000235002250031250
26.04.2421150266502115026650239002275032250
27.04.2421800283002180028300243002300033250
28.04.2422450299502245029950247002325034250
29.04.2423100316002310031600251002350035250
30.04.2423750332502375033250255002375036250
01.05.2423600328502360032850253002365035900
02.05.2423450324502345032450251002355035550
03.05.2423300320502330032050249002345035200
04.05.2423150316502315031650247002335034850
05.05.24 - 10.05.2423000312502300031250245002325034500
11.05.2423150316502315031650247002335034850
12.05.2423300320502330032050249002345035200
13.05.2423450324502345032450251002355035550
14.05.2423600328502360032850253002365035900
15.05.24 - 26.05.2423750332502375033250255002375036250
27.05.2424400341002440034100261002415037150
28.05.2425050349502505034950267002455038050
29.05.2425700358002570035800273002495038950
30.05.2426350366502635036650279002535039850
31.05.24 - 28.06.2427000375002700037500285002575040750
29.06.2426350366502635036650279002535039850
30.06.2425700358002570035800273002495038950
01.07.2425050349502505034950267002455038050
02.07.2424400341002440034100261002415037150
03.07.24 - 26.07.2423750332502375033250255002375036250
27.07.2423450326002345032600251502355035650
28.07.2423150319502315031950248002335035050
29.07.2422850313002285031300244502315034450
30.07.2422550306502255030650241002295033850
31.07.24 - 20.09.2422250300002225030000237502275033250
21.09.2421900291502190029150234502255032350
22.09.2421550283002155028300231502235031450
23.09.2421200274502120027450228502215030550
24.09.2420850266002085026600225502195029650
25.09.24 - 08.10.2420500257502050025750222502175028750

Атриум 3*. Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандарт
22.04.24 - 23.04.24212502075028250
24.04.24222502160030250
25.04.24232502245032250
26.04.24242502330034250
27.04.24252502415036250
28.04.24 - 08.05.24262502500038250
09.05.24260002480037750
10.05.24257502460037250
11.05.24255002440036750
12.05.24252502420036250
13.05.24 - 27.05.24250002400035750
28.05.24261002485037850
29.05.24272002570039950
30.05.24283002655042050
31.05.24294002740044150
08.06.24 - 26.06.24305002825046250
27.06.24296502760044650
28.06.24288002695043050
29.06.24279502630041450
30.06.24271002565039850
01.07.24 - 27.08.24262502500038250
28.08.24260002480037750
29.08.24257502460037250
30.08.24255002440036750
31.08.24252502420036250
01.09.24 - 26.09.24250002400035750
27.09.24242502335034250
28.09.24235002270032750
29.09.24227502205031250
30.09.24220002140029750
01.10.24 - 08.10.24212502075028250

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
22.04.24 - 26.04.242200030000237502300031250
27.04.242295031500246502385033150
28.04.242390033000255502470035050
29.04.242485034500264502555036950
30.04.242580036000273502640038850
01.05.24 - 27.05.242675037500282502725040750
28.05.242800039400301002830043850
29.05.242925041300319502935046950
30.05.243050043200338003040050050
31.05.243175045100356503145053150
01.06.24 - 06.07.243300047000375003250056250
07.07.243175045100356503145053150
08.07.243050043200338003040050050
09.07.242925041300319502935046950
10.07.242800039400301002830043850
11.07.24 - 26.09.242675037500282502725040750
27.09.242580036000273502640038850
28.09.242485034500264502555036950
29.09.242390033000255502470035050
30.09.242295031500246502385033150
01.10.24 - 08.10.242200030000237502300031250

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт (быв. Cмарт Плюс)Супериор
22.04.24 - 23.04.2423500237503250023500330002725050000
24.04.2424400246003375024250345002825053000
25.04.2425300254503500025000360002925056000
26.04.2426200263003625025750375003025059000
27.04.2427100271503750026500390003125062000
28.04.24 - 05.05.2428000280003875027250405003225065000
06.05.2427850279003850027150403503215064750
07.05.2427700278003825027050402003205064500
08.05.2427500276503790026850400003190064150
09.05.2427300275003755026650398003175063800
10.05.2427100273503720026450396003160063450
11.05.2427050273003710026350395503155063350
12.05.2427000272503700026250395003150063250
13.05.2427050273003710026350395503155063350
14.05.24 - 17.05.2427100273503720026450396003160063450
18.05.2427050273003710026350395503155063350
19.05.2427000272503700026250395003150063250
20.05.2427050273003710026350395503155063350
21.05.2428000278503895027300403503210064950
22.05.2428800282504055028150409003250066050
23.05.2429600286504215029000414503290067150
24.05.2430400290504375029850420003330068250
25.05.2431150294004525030600425003365069250
26.05.2431000292504500030500422503350068750
27.05.2431150294004525030600425003365069250
28.05.24 - 31.05.2431300295504550030700427503380069750
01.06.2431150294004525030600425003365069250
02.06.2431000292504500030500422503350068750
03.06.2431150294004525030600425003365069250
04.06.24 - 07.06.2431300295504550030700427503380069750
08.06.2431150294004525030600425003365069250
09.06.2431000292504500030500422503350068750
10.06.2431150294004525030600425003365069250
11.06.24 - 14.06.2431300295504550030700427503380069750
15.06.2431150294004525030600425003365069250
16.06.2431000292504500030500422503350068750
17.06.2431150294004525030600425003365069250
18.06.24 - 21.06.2431300295504550030700427503380069750
22.06.2431150294004525030600425003365069250
23.06.2431000292504500030500422503350068750
24.06.2431150294004525030600425003365069250
25.06.24 - 26.06.2431300295504550030700427503380069750
27.06.2430950295504475030300427503380069750
28.06.2430600295504400029900427503380069750
29.06.2430100294004300029400425003365069250
30.06.2429600292504200028900422503350068750
01.07.2429300294004140028550425003365069250
02.07.24 - 05.07.2429350295504155028600427503380069750
06.07.2429300294004140028550425003365069250
07.07.2429250292504125028500422503350068750
08.07.2429300294004140028550425003365069250
09.07.24 - 12.07.2429350295504155028600427503380069750
13.07.2429300294004140028550425003365069250
14.07.2429250292504125028500422503350068750
15.07.2429300294004140028550425003365069250
16.07.24 - 19.07.2429350295504155028600427503380069750
20.07.2429300294004140028550425003365069250
21.07.2429250292504125028500422503350068750
22.07.2429300294004140028550425003365069250
23.07.24 - 26.07.2429350295504155028600427503380069750
27.07.2429300294004140028550425003365069250
28.07.2429250292504125028500422503350068750
29.07.2429300294004140028550425003365069250
30.07.24 - 02.08.2429350295504155028600427503380069750
03.08.2429300294004140028550425003365069250
04.08.2429250292504125028500422503350068750
05.08.2429300294004140028550425003365069250
06.08.24 - 09.08.2429350295504155028600427503380069750
10.08.2429300294004140028550425003365069250
11.08.2429250292504125028500422503350068750
12.08.2429300294004140028550425003365069250
13.08.24 - 16.08.2429350295504155028600427503380069750
17.08.2429300294004140028550425003365069250
18.08.2429250292504125028500422503350068750
19.08.2429300294004140028550425003365069250
20.08.24 - 23.08.2429350295504155028600427503380069750
24.08.2429300294004140028550425003365069250
25.08.2429250292504125028500422503350068750
26.08.2429300294004140028550425003365069250
27.08.2429350295504155028600427503380069750
28.08.2429100291504105028350421503335068500
29.08.2428850287504055028100415503290067250
30.08.2428600283504005027850409503245066000
31.08.2428300278003940027550401003185064250
01.09.24 - 26.09.2428000272503875027250392503125062500
27.09.2427650272503815026950392503125062500
28.09.2427300272503755026650392503125062500
29.09.2426950272503695026350392503125062500
30.09.2426600272503635026050392503125062500
01.10.24 - 08.10.2426250272503575025750392503125062500

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
22.04.24 - 25.04.242350027000255002425033750
26.04.242455028600268502540036650
27.04.242560030200282002655039550
28.04.242665031800295502770042450
29.04.242770033400309002885045350
30.04.24 - 19.05.242875035000322503000048250
20.05.242985036150332503085050100
21.05.243095037300342503170051950
22.05.243205038450352503255053800
23.05.243315039600362503340055650
24.05.243425040750372503425057500
25.05.24 - 09.07.243425040750372503425057500
10.07.243315039600362503340055650
11.07.243205038450352503255053800
12.07.243095037300342503170051950
13.07.242985036150332503085050100
14.07.24 – 17.09.242875035000322503000048250
18.09.242770033400309002885045350
19.09.242665031800295502770042450
20.09.242560030200282002655039550
21.09.242455028600268502540036650
22.09.24 - 08.10.242350027000255002425033750

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
22.04.24 - 23.04.242475037000260002575039500
24.04.242525038000265002610040500
25.04.242575039000270002645041500
26.04.242625040000275002680042500
27.04.242675041000280002715043500
28.04.24 - 21.05.242725042000285002750044500
22.05.242815043750294002805046250
23.05.242905045500303002860048000
24.05.242995047250312002915049750
25.05.243085049000321002970051500
26.05.24 - 05.07.243175050750330003025053250
06.07.243110049500323502985052000
07.07.243045048250317002945050750
08.07.242980047000310502905049500
09.07.242915045750304002865048250
10.07.24 - 17.08.242850044500297502825047000
18.08.242805043600293002795046100
19.08.242760042700288502765045200
20.08.242715041800284002735044300
21.08.242670040900279502705043400
22.08.24 - 26.09.242625040000275002675042500
27.09.242595039400272002655041900
28.09.242565038800269002635041300
29.09.242535038200266002615040700
30.09.242505037600263002595040100
01.10.24 - 08.10.242475037000260002575039500

Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Комфорт
22.04.2425400243002375034950
23.04.2426300251002450036400
24.04.2427200259002525037850
25.04.2428100267002600039300
26.04.24 - 19.05.2429000275002675040750
20.05.2430150282502755043100
21.05.2431300290002835045450
22.05.2432450297502915047800
23.05.2433600305002995050150
24.05.24 - 31.05.2434750312503075052500
01.06.2435050315003095053100
02.06.2435350317503115053700
03.06.2435650320003135054300
04.06.24 - 05.06.2435950322503155054900
06.06.2435650320003135054300
07.06.2435350317503115053700
08.06.2435050315003095053100
09.06.24 - 16.06.2434750312503075052500
17.06.2435050315003095053100
18.06.2435350317503115053700
19.06.24 - 21.06.2435650320003135054300
22.06.2435350317503115053700
23.06.2435050315003095053100
24.06.2435050315003095053100
25.06.24 - 28.06.2435350317503115053700
29.06.2435050315003095053100
30.06.24 - 02.07.2434750312503075052500
03.07.2434200309003035051200
04.07.2433650305502995049900
05.07.2433100302002955048600
06.07.2432550298502915047300
07.07.24 - 20.08.2432000295002875046000
21.08.2431200288502815044750
22.08.2430400282002755043500
23.08.2429600275502695042250
24.08.2428800269002635041000
25.08.24 - 26.09.2428000262502575039750

Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартКомфорт
22.04.242575034750297502725043000
23.04.242620035650303002780044100
24.04.242665036550308502835045200
25.04.242710037450314002890046300
26.04.242755038350319502945047400
27.04.24 - 30.05.242800039250325003000048500
31.05.243080044850353503210054150
01.06.243360050450382003420059800
02.06.243640056050410503630065450
03.06.243920061650439003840071100
04.06.244045064150451503925073600
05.06.243890061050435503800070450
06.06.243735057950419503675067300
07.06.243580054850403503550064150
08.06.24 - 27.07.243425051750387503425061000
28.07.243340050100379503370059400
29.07.243255048450371503315057800
30.07.243170046800363503260056200
31.07.243085045150355503205054600
01.08.24 - 27.08.243000043500347503150053000
28.08.242915041750337503065051000
29.08.242830040000327502980049000
30.08.242745038250317502895047000
31.08.242660036500307502810045000
01.09.24 - 08.10.242575034750297502725043000

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт без кухниСмартСтудия
22.04.24 - 24.04.2425750380002675039750275002625041750
23.04.24 - 24.04.2425750380002675039750275002625041750
25.04.2425850382502685040000276502630042000
26.04.2425950385002695040250278002635042250
27.04.2426050387502705040500279502640042500
28.04.2426150390002715040750281002645042750
29.04.24 - 22.05.2426250392502725041000282502650043000
23.05.2426950406002805042650290502705044600
24.05.2427650419502885044300298502760046200
25.05.2428350433002965045950306502815047800
26.05.2429050446503045047600314502870049400
27.05.24 - 29.05.2429750460003125049250322502925051000
30.05.2430050466503160049850327002955051900
31.05.2430350473003195050450331502985052800
01.06.2430650479503230051050336003015053700
02.06.2430950486003265051650340503045054600
03.06.24 - 05.06.2431250492503300052250345003075055500
06.06.2430950486003265051650340503045054600
07.06.2430650479503230051050336003015053700
08.06.2430350473003195050450331502985052800
09.06.2430050466503160049850327002955051900
10.06.24 - 10.07.2429750460003125049250322502925051000
11.07.2429450454003090048500318002895050150
12.07.2429150448003055047750313502865049300
13.07.2428850442003020047000309002835048450
14.07.2428550436002985046250304502805047600
15.07.24 - 21.08.2428250430002950045500300002775046750
22.08.2427600417502885044250294502740045600
23.08.2426950405002820043000289002705044450
24.08.2426300392502755041750283502670043300
25.08.2425650380002690040500278002635042150
26.08.24 - 02.10.2425000367502625039250272502600041000
03.10.2424900365002590038250266502545039650
04.10.2424800362502580038000265502540039550
05.10.2424700360002570037750264502535039450
06.10.2424600357502560037500263502530039350
07.10.24 - 08.10.2424500355002550037250262502525039250

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандарт
22.04.24 - 09.05.242725038500
10.05.242800040050
11.05.242875041600
12.05.242950043150
13.05.243025044700
14.05.24 - 25.06.243100046250
26.06.243060045350
27.06.243020044450
28.06.242980043550
29.06.242940042650
30.06.24 - 27.08.242900041750
28.08.242865041150
29.08.242830040550
30.08.242795039950
31.08.242760039350
01.09.24 - 24.09.242725038750
25.09.242660037450
26.09.242595036150
27.09.242530034850
28.09.242465033550
29.09.24 - 08.10.242400032250

Багратион 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандарт
22.04.242875039500
23.04.242960041500
24.04.243045043500
25.04.243130045500
26.04.243215047500
27.04.24 - 07.05.243300049500
08.05.243265048500
09.05.243230047500
10.05.243195046500
11.05.243160045500
12.05.24 - 27.05.243125044500
28.05.243215046350
29.05.243305048200
30.05.243395050050
31.05.243660055400
01.06.243925060750
02.06.244100064250
03.06.244275067750
04.06.244450071250
05.06.244450071250
06.06.244275067750
07.06.244100064250
08.06.243925060750
09.06.243750057250
10.06.24 - 27.07.243575053750
28.07.243520052900
29.07.243465052050
30.07.243410051200
31.07.243355050350
01.08.24 - 27.08.243300049500
28.08.243265048500
29.08.243230047500
30.08.243195046500
31.08.243160045500
01.09.24 - 26.09.243125044500
27.09.243075043500
28.09.243025042500
29.09.242975041500
30.09.242925040500
01.10.24 - 08.10.242875039500

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПремиумЛюкс (быв. Полулюкс)
22.04.24 - 08.05.2430500420003500051250367503375054500
09.05.2431250435003610053400381003470057250
10.05.2432000450003720055550394503565060000
11.05.2432750465003830057700408003660062750
12.05.2433500480003940059850421503755065500
13.05.24 - 20.08.2434250495004050062000435003850068250
21.08.2433600482503955060100422503765065750
22.08.2432950470003860058200410003680063250
23.08.2432300457503765056300397503595060750
24.08.2431650445003670054400385003510058250
25.08.24 - 08.10.2431000432503575052500372503425055750

Скидка детям до 14 лет: 6 дней 2150 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 6 дней 1250 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.

Доплата за иностранные билеты (кроме Республики Беларусь): 1000 рублей.

Варианты проживания

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

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Арт Деко Невский 4

5 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

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Достоевский 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Москва 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

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Ибис 3

5 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

5 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Best Western Plus Center Hotel 4

5 ночей

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

5 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

5 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

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Арт Нуво Палас 4

5 ночей

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

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Гранд Отель Эмеральд 5

5 ночей

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Отель Багратион

5 ночей

Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.

Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.

Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.

В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.

Отель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель Багратион

Cosmos Pribaltiyskaya Hotel

5 ночей

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Cosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya Hotel

Россия 3

5 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

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Невский берег 3

5 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

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Кронвелл Инн 4

5 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

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Атриум 3

5 ночей

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

5 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

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Русь 4

5 ночей

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт - отель, 1 650 руб. - вокзал - отель за машину
  • Дополнительные экскурсии
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Время встречи уточнять перед заездом.

Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 окт 2023
Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло, чисто, уютно, а континентальные завтраки до сих пор вспоминаем)))
Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,Тур классный, всем советую! яркая и насыщенная программа, отличный гид Ирина Евгеньевна, и с отелем повезло,
Э
3 сен 2023
Спасибо Огромное за тур! Все было просто прекрасно. Получили колоссальное удовольствие! Масса впечатлений! Спасибо большое нашему гиду Елецкой И. Е. За её прекрасное ведение экскурсии. Чувствуется что человек любит свою профессию и свой восхитительный город Санкт-Петербург. Узнали много познавательный и интересной информации. Спасибо водителям автобусов. Автобусы комфортные. Спасибо тур агентству за такие прекрасные каникулы
А
30 авг 2023
Большое спасибо за экскурсию! Было очень интересно и занимательно. И огромноая благодарность Ирине за интересные рассказы.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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