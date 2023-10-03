Петербургская коллекция
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многи известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания: 6 дней – 12500 с человека.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|22.04.24 - 25.04.24
|18750
|23750
|20000
|20250
|25000
|26.04.24
|19750
|25500
|21100
|20950
|27000
|27.04.24
|20750
|27250
|22200
|21650
|29000
|28.04.24
|21750
|29000
|23300
|22350
|31000
|29.04.24
|22750
|30750
|24400
|23050
|33000
|30.04.24
|23750
|32500
|25500
|23750
|35000
|01.05.24
|23350
|31650
|25250
|23600
|34500
|02.05.24
|22950
|30800
|25000
|23450
|34000
|03.05.24
|22550
|29950
|24750
|23300
|33500
|04.05.24
|22150
|29100
|24500
|23150
|33000
|05.05.24 - 10.05.24
|21750
|28250
|24250
|23000
|32500
|11.05.24
|22350
|29500
|24500
|23150
|33250
|12.05.24
|22950
|30750
|24750
|23300
|34000
|13.05.24
|23550
|32000
|25000
|23450
|34750
|14.05.24
|24150
|33250
|25250
|23600
|35500
|15.05.24 - 26.05.24
|24750
|34500
|25500
|23750
|36250
|27.05.24
|25150
|35000
|26050
|24150
|37150
|28.05.24
|25550
|35500
|26600
|24550
|38050
|29.05.24
|25950
|36000
|27150
|24950
|38950
|30.05.24
|26350
|36500
|27700
|25350
|39850
|31.05.24 - 28.06.24
|26750
|37000
|28250
|25750
|40750
|29.06.24
|26150
|36100
|27600
|25300
|39600
|30.06.24
|25550
|35200
|26950
|24850
|38450
|01.07.24
|24950
|34300
|26300
|24400
|37300
|02.07.24
|24350
|33400
|25650
|23950
|36150
|03.07.24 - 26.07.24
|23750
|32500
|25000
|23500
|35000
|27.07.24
|23650
|32000
|25000
|23500
|34900
|28.07.24
|23550
|31500
|25000
|23500
|34800
|29.07.24
|23450
|31000
|25000
|23500
|34700
|30.07.24
|23350
|30500
|25000
|23500
|34600
|31.07.24 - 23.08.24
|23250
|30000
|25000
|23500
|34500
|24.08.24
|23000
|29650
|24700
|23300
|33850
|25.08.24
|22750
|29300
|24400
|23100
|33200
|26.08.24
|22500
|28950
|24100
|22900
|32550
|27.08.24
|22250
|28600
|23800
|22700
|31900
|28.08.24 - 20.09.24
|22000
|28250
|23500
|22500
|31250
|21.09.24
|21600
|27600
|23150
|22250
|30650
|22.09.24
|21200
|26950
|22800
|22000
|30050
|23.09.24
|20800
|26300
|22450
|21750
|29450
|24.09.24
|20400
|25650
|22100
|21500
|28850
|25.09.24 - 08.10.24
|20000
|25000
|21750
|21250
|28250
Россия 3*. Завтрак «шведский стол».
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|22.04.24
|19750
|27000
|22500
|22000
|32500
|21000
|20000
|26750
|21500
|20500
|27250
|23.04.24
|20550
|28600
|23400
|22400
|34250
|21700
|20500
|27900
|22300
|21000
|28550
|24.04.24
|21350
|30200
|24300
|22800
|36000
|22400
|21000
|29050
|23100
|21500
|29850
|25.04.24
|22150
|31800
|25200
|23200
|37750
|23100
|21500
|30200
|23900
|22000
|31150
|26.04.24
|22950
|33400
|26100
|23600
|39500
|23800
|22000
|31350
|24700
|22500
|32450
|27.04.24
|23250
|34000
|26350
|23600
|40000
|23950
|22150
|31400
|25050
|22700
|32500
|28.04.24
|22750
|33000
|25700
|23200
|38750
|23400
|21800
|30300
|24600
|22400
|31250
|29.04.24
|22250
|32000
|25050
|22800
|37500
|22850
|21450
|29200
|24150
|22100
|30000
|30.04.24
|21750
|31000
|24400
|22400
|36250
|22300
|21100
|28100
|23700
|21800
|28750
|01.05 - 03.05
|21250
|30000
|23750
|22000
|35000
|21750
|20750
|27000
|23250
|21500
|27500
|04.05.24
|21750
|31000
|24400
|22400
|36250
|22300
|21100
|28100
|23700
|21800
|28750
|05.05.24
|22250
|32000
|25050
|22800
|37500
|22850
|21450
|29200
|24150
|22100
|30000
|06.05.24
|22750
|33000
|25700
|23200
|38750
|23400
|21800
|30300
|24600
|22400
|31250
|07.05 - 08.05
|23250
|34000
|26350
|23600
|40000
|23950
|22150
|31400
|25050
|22700
|32500
|09.05.24
|22750
|33000
|25700
|23200
|38750
|23400
|21800
|30300
|24600
|22400
|31250
|10.05.24
|22250
|32000
|25050
|22800
|37500
|22850
|21450
|29200
|24150
|22100
|30000
|11.05.24
|21750
|31000
|24400
|22400
|36250
|22300
|21100
|28100
|23700
|21800
|28750
|12.05 - 28.05
|21250
|30000
|23750
|22000
|35000
|21750
|20750
|27000
|23250
|21500
|27500
|29.05.24
|22200
|31900
|25000
|22850
|37500
|22800
|21400
|29250
|24300
|22200
|29950
|30.05.24
|23150
|33800
|26250
|23700
|40000
|23850
|22050
|31500
|25350
|22900
|32400
|31.05.24
|28300
|44100
|33150
|29100
|53800
|30050
|26950
|40000
|31800
|28000
|41950
|01.06.24
|33450
|54400
|40050
|34500
|67600
|36250
|31850
|48500
|38250
|33100
|51500
|02.06.24
|38600
|64700
|46950
|39900
|81400
|42450
|36750
|57000
|44700
|38200
|61050
|03.06 - 04.06
|42800
|73100
|52600
|44450
|92700
|47600
|41000
|63250
|50100
|42600
|68150
|05.06.24
|38600
|64700
|46950
|39900
|81400
|42450
|36750
|57000
|44700
|38200
|61050
|06.06.24
|34400
|56300
|41300
|35350
|70100
|37300
|32500
|50750
|39300
|33800
|53950
|07.06.24
|30200
|47900
|35650
|30800
|58800
|32150
|28250
|44500
|33900
|29400
|46850
|08.06 - 10.07
|26000
|39500
|30000
|26250
|47500
|27000
|24000
|38250
|28500
|25000
|39750
|11.07.24
|25550
|38600
|29400
|25800
|46250
|26500
|23700
|37100
|27900
|24600
|38550
|12.07.24
|25100
|37700
|28800
|25350
|45000
|26000
|23400
|35950
|27300
|24200
|37350
|13.07.24
|24650
|36800
|28200
|24900
|43750
|25500
|23100
|34800
|26700
|23800
|36150
|14.07.24
|24200
|35900
|27600
|24450
|42500
|25000
|22800
|33650
|26100
|23400
|34950
|15.07 - 27.08
|23750
|35000
|27000
|24000
|41250
|24500
|22500
|32500
|25500
|23000
|33750
|28.08.24
|22750
|33000
|25700
|23200
|38750
|23400
|21800
|30300
|24600
|22400
|31250
|29.08.24
|22250
|32000
|25050
|22800
|37500
|22850
|21450
|29200
|24150
|22100
|30000
|30.08.24
|21750
|31000
|24400
|22400
|36250
|22300
|21100
|28100
|23700
|21800
|28750
|31.08 - 30.09
|21250
|30000
|23750
|22000
|35000
|21750
|20750
|27000
|23250
|21500
|27500
|01.10.24
|20950
|29400
|23500
|21850
|34500
|21600
|20600
|26950
|22900
|21300
|27450
|02.10.24
|20650
|28800
|23250
|21700
|34000
|21450
|20450
|26900
|22550
|21100
|27400
|03.10.24
|20350
|28200
|23000
|21550
|33500
|21300
|20300
|26850
|22200
|20900
|27350
|04.10.24
|20050
|27600
|22750
|21400
|33000
|21150
|20150
|26800
|21850
|20700
|27300
|05.10 - 08.10
|19750
|27000
|22500
|21250
|32500
|21000
|20000
|26750
|21500
|20500
|27250
Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|22.04.24
|22250
|21500
|20000
|20750
|27000
|25500
|23750
|22000
|22750
|33250
|23.04.24
|23150
|22200
|20700
|21450
|28750
|26350
|24450
|22700
|23450
|35000
|24.04.24
|24050
|22900
|21400
|22150
|30500
|27200
|25150
|23400
|24150
|36750
|25.04.24
|24950
|23600
|22100
|22850
|32250
|28050
|25850
|24100
|24850
|38500
|26.04.24
|25850
|24300
|22800
|23550
|34000
|28900
|26550
|24800
|25550
|40250
|27.04.24 - 07.05.24
|26750
|25000
|23500
|24250
|35750
|29750
|27250
|25500
|26250
|42000
|08.05.24
|26500
|24850
|23300
|24100
|35250
|29500
|27050
|25350
|26100
|41500
|09.05.24
|26250
|24700
|23100
|23950
|34750
|29250
|26850
|25200
|25950
|41000
|10.05.24
|26000
|24550
|22900
|23800
|34250
|29000
|26650
|25050
|25800
|40500
|11.05.24
|25750
|24400
|22700
|23650
|33750
|28750
|26450
|24900
|25650
|40000
|12.05.24 - 30.05.24
|25500
|24250
|22500
|23500
|33250
|28500
|26250
|24750
|25500
|39500
|31.05.24
|27050
|25300
|23550
|24550
|36350
|30050
|27300
|25800
|26550
|42600
|01.06.24
|28600
|26350
|24600
|25600
|39450
|31600
|28350
|26850
|27600
|45700
|02.06.24
|30150
|27400
|25650
|26650
|42550
|33150
|29400
|27900
|28650
|48800
|03.06.24
|31700
|28450
|26700
|27700
|45650
|34700
|30450
|28950
|29700
|51900
|04.06.24
|32450
|28950
|27200
|28200
|47150
|35450
|30950
|29450
|30200
|53400
|05.06.24
|31650
|28400
|26650
|27650
|45550
|34650
|30400
|28900
|29650
|51800
|06.06.24
|30850
|27850
|26100
|27100
|43950
|33850
|29850
|28350
|29100
|50200
|07.06.24
|30050
|27300
|25550
|26550
|42350
|33050
|29300
|27800
|28550
|48600
|08.06 - 26.06
|29250
|26750
|25000
|26000
|40750
|32250
|28750
|27250
|28000
|47000
|27.06.24
|28800
|26450
|24750
|25700
|39850
|31800
|28500
|26950
|27700
|46100
|28.06.24
|28350
|26150
|24500
|25400
|38950
|31350
|28250
|26650
|27400
|45200
|29.06.24
|27900
|25850
|24250
|25100
|38050
|30900
|28000
|26350
|27100
|44300
|30.06.24
|27450
|25550
|24000
|24800
|37150
|30450
|27750
|26050
|26800
|43400
|01.07 - 27.08
|27000
|25250
|23750
|24500
|36250
|30000
|27500
|25750
|26500
|42500
|28.08.24
|26450
|24750
|23250
|24000
|35150
|29450
|27000
|25250
|26000
|41400
|29.08.24
|25900
|24250
|22750
|23500
|34050
|28900
|26500
|24750
|25500
|40300
|30.08.24
|25350
|23750
|22250
|23000
|32950
|28350
|26000
|24250
|25000
|39200
|31.08.24
|24800
|23250
|21750
|22500
|31850
|27800
|25500
|23750
|24500
|38100
|01.09- 08.10
|24250
|22750
|21250
|22000
|30750
|27250
|25000
|23250
|24000
|37000
Москва 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|22.04.24
|22950
|22950
|31450
|25350
|24550
|36000
|23.04.24
|23900
|23650
|33400
|26450
|25350
|38250
|24.04.24
|24850
|24350
|35350
|27550
|26150
|40500
|25.04.24
|25800
|25050
|37300
|28650
|26950
|42750
|26.04.24 - 07.05.24
|26750
|25750
|39250
|29750
|27750
|45000
|08.05.24
|26500
|25600
|38650
|29550
|27650
|44650
|09.05.24
|26250
|25450
|38050
|29350
|27550
|44300
|10.05.24
|26000
|25300
|37450
|29150
|27450
|43950
|11.05.24
|25750
|25150
|36850
|28950
|27350
|43600
|12.05.24 - 26.05.24
|25500
|25000
|36250
|28750
|27250
|43250
|27.05.24
|26500
|25650
|38250
|30150
|28150
|46000
|28.05.24
|27500
|26300
|40250
|31550
|29050
|48750
|29.05.24
|28500
|26950
|42250
|32950
|29950
|51500
|30.05.24
|29500
|27600
|44250
|34350
|30850
|54250
|31.05.24 - 26.06.24
|30500
|28250
|46250
|35750
|31750
|57000
|27.06.24
|29750
|27750
|44850
|34550
|30950
|54600
|28.06.24
|29000
|27250
|43450
|33350
|30150
|52200
|29.06.24
|28250
|26750
|42050
|32150
|29350
|49800
|30.06.24
|27500
|26250
|40650
|30950
|28550
|47400
|01.07.24 - 27.08.24
|26750
|25750
|39250
|29750
|27750
|45000
|28.08.24
|26500
|25600
|38650
|29550
|27650
|44650
|29.08.24
|26250
|25450
|38050
|29350
|27550
|44300
|30.08.24
|26000
|25300
|37450
|29150
|27450
|43950
|31.08.24
|25750
|25150
|36850
|28950
|27350
|43600
|01.09.24 - 26.09.24
|25500
|25000
|36250
|28750
|27250
|43250
|27.09.24
|24800
|24450
|34900
|28750
|27250
|43250
|28.09.24
|24100
|23900
|33550
|27850
|26550
|41350
|29.09.24
|23400
|23350
|32200
|26950
|25850
|39450
|30.09.24
|22700
|22800
|30850
|26050
|25150
|37550
|01.10.24 - 08.10.24
|22000
|22250
|29500
|25150
|24450
|35650
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|22.04.24
|30100
|28350
|27350
|32200
|29750
|28750
|48000
|23.04.24
|31550
|29300
|28300
|33350
|30500
|29500
|49000
|24.04 - 11.05
|33000
|30250
|29250
|34500
|31250
|30250
|50000
|12.05.24
|33600
|30700
|29650
|35450
|31900
|30900
|52500
|13.05.24
|34200
|31150
|30050
|36400
|32550
|31550
|55000
|14.05.24
|34800
|31600
|30450
|37350
|33200
|32200
|57500
|15.05.24
|35400
|32050
|30850
|38300
|33850
|32850
|60000
|16.05 - 31.05
|36000
|32500
|31250
|39250
|34500
|33500
|62500
|01.06.24
|45400
|38750
|37500
|48600
|40750
|39750
|80000
|02.06.24
|54800
|45000
|43750
|57950
|47000
|46000
|97500
|03.06.24
|64200
|51250
|50000
|67300
|53250
|52250
|115000
|04.06.24
|73600
|57500
|56250
|76650
|59500
|58500
|132500
|05.06.24
|73600
|57500
|56250
|76650
|59500
|58500
|132500
|06.06.24
|64200
|51250
|50000
|67300
|53250
|52250
|115000
|07.06.24
|54800
|45000
|43750
|57950
|47000
|46000
|97500
|08.06.24
|45400
|38750
|37500
|48600
|40750
|39750
|80000
|09.06 - 06.07
|36000
|32500
|31250
|39250
|34500
|33500
|62500
|07.07.24
|36150
|32550
|31350
|39050
|34350
|33350
|61500
|08.07.24
|36300
|32600
|31450
|38850
|34200
|33200
|60500
|09.07.24
|36450
|32650
|31550
|38650
|34050
|33050
|59500
|10.07.24
|36600
|32700
|31650
|38450
|33900
|32900
|58500
|11.07 - 27.08
|36750
|32750
|31750
|38250
|33750
|32750
|57500
|28.08.24
|35600
|32000
|31000
|37100
|33000
|32000
|55250
|29.08.24
|34450
|31250
|30250
|35950
|32250
|31250
|53000
|30.08.24
|33300
|30500
|29500
|34800
|31500
|30500
|50750
|31.08.24
|32150
|29750
|28750
|33650
|30750
|29750
|48500
|01.09 - 26.09
|31000
|29000
|28000
|32500
|30000
|29000
|46250
|27.09.24
|30250
|28500
|27500
|32100
|29750
|28700
|46000
|28.09.24
|29500
|28000
|27000
|31700
|29500
|28400
|45750
|29.09.24
|28750
|27500
|26500
|31300
|29250
|28100
|45500
|30.09.24
|28000
|27000
|26000
|30900
|29000
|27800
|45250
|01.10 - 08.10
|27250
|26500
|25500
|30500
|28750
|27500
|45000
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Мансарда
|Улучшенный
|22.04.24 - 25.04.24
|20500
|25000
|20500
|25000
|23500
|22500
|31250
|26.04.24
|21150
|26650
|21150
|26650
|23900
|22750
|32250
|27.04.24
|21800
|28300
|21800
|28300
|24300
|23000
|33250
|28.04.24
|22450
|29950
|22450
|29950
|24700
|23250
|34250
|29.04.24
|23100
|31600
|23100
|31600
|25100
|23500
|35250
|30.04.24
|23750
|33250
|23750
|33250
|25500
|23750
|36250
|01.05.24
|23600
|32850
|23600
|32850
|25300
|23650
|35900
|02.05.24
|23450
|32450
|23450
|32450
|25100
|23550
|35550
|03.05.24
|23300
|32050
|23300
|32050
|24900
|23450
|35200
|04.05.24
|23150
|31650
|23150
|31650
|24700
|23350
|34850
|05.05.24 - 10.05.24
|23000
|31250
|23000
|31250
|24500
|23250
|34500
|11.05.24
|23150
|31650
|23150
|31650
|24700
|23350
|34850
|12.05.24
|23300
|32050
|23300
|32050
|24900
|23450
|35200
|13.05.24
|23450
|32450
|23450
|32450
|25100
|23550
|35550
|14.05.24
|23600
|32850
|23600
|32850
|25300
|23650
|35900
|15.05.24 - 26.05.24
|23750
|33250
|23750
|33250
|25500
|23750
|36250
|27.05.24
|24400
|34100
|24400
|34100
|26100
|24150
|37150
|28.05.24
|25050
|34950
|25050
|34950
|26700
|24550
|38050
|29.05.24
|25700
|35800
|25700
|35800
|27300
|24950
|38950
|30.05.24
|26350
|36650
|26350
|36650
|27900
|25350
|39850
|31.05.24 - 28.06.24
|27000
|37500
|27000
|37500
|28500
|25750
|40750
|29.06.24
|26350
|36650
|26350
|36650
|27900
|25350
|39850
|30.06.24
|25700
|35800
|25700
|35800
|27300
|24950
|38950
|01.07.24
|25050
|34950
|25050
|34950
|26700
|24550
|38050
|02.07.24
|24400
|34100
|24400
|34100
|26100
|24150
|37150
|03.07.24 - 26.07.24
|23750
|33250
|23750
|33250
|25500
|23750
|36250
|27.07.24
|23450
|32600
|23450
|32600
|25150
|23550
|35650
|28.07.24
|23150
|31950
|23150
|31950
|24800
|23350
|35050
|29.07.24
|22850
|31300
|22850
|31300
|24450
|23150
|34450
|30.07.24
|22550
|30650
|22550
|30650
|24100
|22950
|33850
|31.07.24 - 20.09.24
|22250
|30000
|22250
|30000
|23750
|22750
|33250
|21.09.24
|21900
|29150
|21900
|29150
|23450
|22550
|32350
|22.09.24
|21550
|28300
|21550
|28300
|23150
|22350
|31450
|23.09.24
|21200
|27450
|21200
|27450
|22850
|22150
|30550
|24.09.24
|20850
|26600
|20850
|26600
|22550
|21950
|29650
|25.09.24 - 08.10.24
|20500
|25750
|20500
|25750
|22250
|21750
|28750
Атриум 3*. Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|22.04.24 - 23.04.24
|21250
|20750
|28250
|24.04.24
|22250
|21600
|30250
|25.04.24
|23250
|22450
|32250
|26.04.24
|24250
|23300
|34250
|27.04.24
|25250
|24150
|36250
|28.04.24 - 08.05.24
|26250
|25000
|38250
|09.05.24
|26000
|24800
|37750
|10.05.24
|25750
|24600
|37250
|11.05.24
|25500
|24400
|36750
|12.05.24
|25250
|24200
|36250
|13.05.24 - 27.05.24
|25000
|24000
|35750
|28.05.24
|26100
|24850
|37850
|29.05.24
|27200
|25700
|39950
|30.05.24
|28300
|26550
|42050
|31.05.24
|29400
|27400
|44150
|08.06.24 - 26.06.24
|30500
|28250
|46250
|27.06.24
|29650
|27600
|44650
|28.06.24
|28800
|26950
|43050
|29.06.24
|27950
|26300
|41450
|30.06.24
|27100
|25650
|39850
|01.07.24 - 27.08.24
|26250
|25000
|38250
|28.08.24
|26000
|24800
|37750
|29.08.24
|25750
|24600
|37250
|30.08.24
|25500
|24400
|36750
|31.08.24
|25250
|24200
|36250
|01.09.24 - 26.09.24
|25000
|24000
|35750
|27.09.24
|24250
|23350
|34250
|28.09.24
|23500
|22700
|32750
|29.09.24
|22750
|22050
|31250
|30.09.24
|22000
|21400
|29750
|01.10.24 - 08.10.24
|21250
|20750
|28250
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|22.04.24 - 26.04.24
|22000
|30000
|23750
|23000
|31250
|27.04.24
|22950
|31500
|24650
|23850
|33150
|28.04.24
|23900
|33000
|25550
|24700
|35050
|29.04.24
|24850
|34500
|26450
|25550
|36950
|30.04.24
|25800
|36000
|27350
|26400
|38850
|01.05.24 - 27.05.24
|26750
|37500
|28250
|27250
|40750
|28.05.24
|28000
|39400
|30100
|28300
|43850
|29.05.24
|29250
|41300
|31950
|29350
|46950
|30.05.24
|30500
|43200
|33800
|30400
|50050
|31.05.24
|31750
|45100
|35650
|31450
|53150
|01.06.24 - 06.07.24
|33000
|47000
|37500
|32500
|56250
|07.07.24
|31750
|45100
|35650
|31450
|53150
|08.07.24
|30500
|43200
|33800
|30400
|50050
|09.07.24
|29250
|41300
|31950
|29350
|46950
|10.07.24
|28000
|39400
|30100
|28300
|43850
|11.07.24 - 26.09.24
|26750
|37500
|28250
|27250
|40750
|27.09.24
|25800
|36000
|27350
|26400
|38850
|28.09.24
|24850
|34500
|26450
|25550
|36950
|29.09.24
|23900
|33000
|25550
|24700
|35050
|30.09.24
|22950
|31500
|24650
|23850
|33150
|01.10.24 - 08.10.24
|22000
|30000
|23750
|23000
|31250
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Cмарт Плюс)
|Супериор
|22.04.24 - 23.04.24
|23500
|23750
|32500
|23500
|33000
|27250
|50000
|24.04.24
|24400
|24600
|33750
|24250
|34500
|28250
|53000
|25.04.24
|25300
|25450
|35000
|25000
|36000
|29250
|56000
|26.04.24
|26200
|26300
|36250
|25750
|37500
|30250
|59000
|27.04.24
|27100
|27150
|37500
|26500
|39000
|31250
|62000
|28.04.24 - 05.05.24
|28000
|28000
|38750
|27250
|40500
|32250
|65000
|06.05.24
|27850
|27900
|38500
|27150
|40350
|32150
|64750
|07.05.24
|27700
|27800
|38250
|27050
|40200
|32050
|64500
|08.05.24
|27500
|27650
|37900
|26850
|40000
|31900
|64150
|09.05.24
|27300
|27500
|37550
|26650
|39800
|31750
|63800
|10.05.24
|27100
|27350
|37200
|26450
|39600
|31600
|63450
|11.05.24
|27050
|27300
|37100
|26350
|39550
|31550
|63350
|12.05.24
|27000
|27250
|37000
|26250
|39500
|31500
|63250
|13.05.24
|27050
|27300
|37100
|26350
|39550
|31550
|63350
|14.05.24 - 17.05.24
|27100
|27350
|37200
|26450
|39600
|31600
|63450
|18.05.24
|27050
|27300
|37100
|26350
|39550
|31550
|63350
|19.05.24
|27000
|27250
|37000
|26250
|39500
|31500
|63250
|20.05.24
|27050
|27300
|37100
|26350
|39550
|31550
|63350
|21.05.24
|28000
|27850
|38950
|27300
|40350
|32100
|64950
|22.05.24
|28800
|28250
|40550
|28150
|40900
|32500
|66050
|23.05.24
|29600
|28650
|42150
|29000
|41450
|32900
|67150
|24.05.24
|30400
|29050
|43750
|29850
|42000
|33300
|68250
|25.05.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|26.05.24
|31000
|29250
|45000
|30500
|42250
|33500
|68750
|27.05.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|28.05.24 - 31.05.24
|31300
|29550
|45500
|30700
|42750
|33800
|69750
|01.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|02.06.24
|31000
|29250
|45000
|30500
|42250
|33500
|68750
|03.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|04.06.24 - 07.06.24
|31300
|29550
|45500
|30700
|42750
|33800
|69750
|08.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|09.06.24
|31000
|29250
|45000
|30500
|42250
|33500
|68750
|10.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|11.06.24 - 14.06.24
|31300
|29550
|45500
|30700
|42750
|33800
|69750
|15.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|16.06.24
|31000
|29250
|45000
|30500
|42250
|33500
|68750
|17.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|18.06.24 - 21.06.24
|31300
|29550
|45500
|30700
|42750
|33800
|69750
|22.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|23.06.24
|31000
|29250
|45000
|30500
|42250
|33500
|68750
|24.06.24
|31150
|29400
|45250
|30600
|42500
|33650
|69250
|25.06.24 - 26.06.24
|31300
|29550
|45500
|30700
|42750
|33800
|69750
|27.06.24
|30950
|29550
|44750
|30300
|42750
|33800
|69750
|28.06.24
|30600
|29550
|44000
|29900
|42750
|33800
|69750
|29.06.24
|30100
|29400
|43000
|29400
|42500
|33650
|69250
|30.06.24
|29600
|29250
|42000
|28900
|42250
|33500
|68750
|01.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|02.07.24 - 05.07.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|06.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|07.07.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|08.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|09.07.24 - 12.07.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|13.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|14.07.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|15.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|16.07.24 - 19.07.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|20.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|21.07.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|22.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|23.07.24 - 26.07.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|27.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|28.07.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|29.07.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|30.07.24 - 02.08.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|03.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|04.08.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|05.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|06.08.24 - 09.08.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|10.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|11.08.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|12.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|13.08.24 - 16.08.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|17.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|18.08.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|19.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|20.08.24 - 23.08.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|24.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|25.08.24
|29250
|29250
|41250
|28500
|42250
|33500
|68750
|26.08.24
|29300
|29400
|41400
|28550
|42500
|33650
|69250
|27.08.24
|29350
|29550
|41550
|28600
|42750
|33800
|69750
|28.08.24
|29100
|29150
|41050
|28350
|42150
|33350
|68500
|29.08.24
|28850
|28750
|40550
|28100
|41550
|32900
|67250
|30.08.24
|28600
|28350
|40050
|27850
|40950
|32450
|66000
|31.08.24
|28300
|27800
|39400
|27550
|40100
|31850
|64250
|01.09.24 - 26.09.24
|28000
|27250
|38750
|27250
|39250
|31250
|62500
|27.09.24
|27650
|27250
|38150
|26950
|39250
|31250
|62500
|28.09.24
|27300
|27250
|37550
|26650
|39250
|31250
|62500
|29.09.24
|26950
|27250
|36950
|26350
|39250
|31250
|62500
|30.09.24
|26600
|27250
|36350
|26050
|39250
|31250
|62500
|01.10.24 - 08.10.24
|26250
|27250
|35750
|25750
|39250
|31250
|62500
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|22.04.24 - 25.04.24
|23500
|27000
|25500
|24250
|33750
|26.04.24
|24550
|28600
|26850
|25400
|36650
|27.04.24
|25600
|30200
|28200
|26550
|39550
|28.04.24
|26650
|31800
|29550
|27700
|42450
|29.04.24
|27700
|33400
|30900
|28850
|45350
|30.04.24 - 19.05.24
|28750
|35000
|32250
|30000
|48250
|20.05.24
|29850
|36150
|33250
|30850
|50100
|21.05.24
|30950
|37300
|34250
|31700
|51950
|22.05.24
|32050
|38450
|35250
|32550
|53800
|23.05.24
|33150
|39600
|36250
|33400
|55650
|24.05.24
|34250
|40750
|37250
|34250
|57500
|25.05.24 - 09.07.24
|34250
|40750
|37250
|34250
|57500
|10.07.24
|33150
|39600
|36250
|33400
|55650
|11.07.24
|32050
|38450
|35250
|32550
|53800
|12.07.24
|30950
|37300
|34250
|31700
|51950
|13.07.24
|29850
|36150
|33250
|30850
|50100
|14.07.24 – 17.09.24
|28750
|35000
|32250
|30000
|48250
|18.09.24
|27700
|33400
|30900
|28850
|45350
|19.09.24
|26650
|31800
|29550
|27700
|42450
|20.09.24
|25600
|30200
|28200
|26550
|39550
|21.09.24
|24550
|28600
|26850
|25400
|36650
|22.09.24 - 08.10.24
|23500
|27000
|25500
|24250
|33750
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|22.04.24 - 23.04.24
|24750
|37000
|26000
|25750
|39500
|24.04.24
|25250
|38000
|26500
|26100
|40500
|25.04.24
|25750
|39000
|27000
|26450
|41500
|26.04.24
|26250
|40000
|27500
|26800
|42500
|27.04.24
|26750
|41000
|28000
|27150
|43500
|28.04.24 - 21.05.24
|27250
|42000
|28500
|27500
|44500
|22.05.24
|28150
|43750
|29400
|28050
|46250
|23.05.24
|29050
|45500
|30300
|28600
|48000
|24.05.24
|29950
|47250
|31200
|29150
|49750
|25.05.24
|30850
|49000
|32100
|29700
|51500
|26.05.24 - 05.07.24
|31750
|50750
|33000
|30250
|53250
|06.07.24
|31100
|49500
|32350
|29850
|52000
|07.07.24
|30450
|48250
|31700
|29450
|50750
|08.07.24
|29800
|47000
|31050
|29050
|49500
|09.07.24
|29150
|45750
|30400
|28650
|48250
|10.07.24 - 17.08.24
|28500
|44500
|29750
|28250
|47000
|18.08.24
|28050
|43600
|29300
|27950
|46100
|19.08.24
|27600
|42700
|28850
|27650
|45200
|20.08.24
|27150
|41800
|28400
|27350
|44300
|21.08.24
|26700
|40900
|27950
|27050
|43400
|22.08.24 - 26.09.24
|26250
|40000
|27500
|26750
|42500
|27.09.24
|25950
|39400
|27200
|26550
|41900
|28.09.24
|25650
|38800
|26900
|26350
|41300
|29.09.24
|25350
|38200
|26600
|26150
|40700
|30.09.24
|25050
|37600
|26300
|25950
|40100
|01.10.24 - 08.10.24
|24750
|37000
|26000
|25750
|39500
Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|22.04.24
|25400
|24300
|23750
|34950
|23.04.24
|26300
|25100
|24500
|36400
|24.04.24
|27200
|25900
|25250
|37850
|25.04.24
|28100
|26700
|26000
|39300
|26.04.24 - 19.05.24
|29000
|27500
|26750
|40750
|20.05.24
|30150
|28250
|27550
|43100
|21.05.24
|31300
|29000
|28350
|45450
|22.05.24
|32450
|29750
|29150
|47800
|23.05.24
|33600
|30500
|29950
|50150
|24.05.24 - 31.05.24
|34750
|31250
|30750
|52500
|01.06.24
|35050
|31500
|30950
|53100
|02.06.24
|35350
|31750
|31150
|53700
|03.06.24
|35650
|32000
|31350
|54300
|04.06.24 - 05.06.24
|35950
|32250
|31550
|54900
|06.06.24
|35650
|32000
|31350
|54300
|07.06.24
|35350
|31750
|31150
|53700
|08.06.24
|35050
|31500
|30950
|53100
|09.06.24 - 16.06.24
|34750
|31250
|30750
|52500
|17.06.24
|35050
|31500
|30950
|53100
|18.06.24
|35350
|31750
|31150
|53700
|19.06.24 - 21.06.24
|35650
|32000
|31350
|54300
|22.06.24
|35350
|31750
|31150
|53700
|23.06.24
|35050
|31500
|30950
|53100
|24.06.24
|35050
|31500
|30950
|53100
|25.06.24 - 28.06.24
|35350
|31750
|31150
|53700
|29.06.24
|35050
|31500
|30950
|53100
|30.06.24 - 02.07.24
|34750
|31250
|30750
|52500
|03.07.24
|34200
|30900
|30350
|51200
|04.07.24
|33650
|30550
|29950
|49900
|05.07.24
|33100
|30200
|29550
|48600
|06.07.24
|32550
|29850
|29150
|47300
|07.07.24 - 20.08.24
|32000
|29500
|28750
|46000
|21.08.24
|31200
|28850
|28150
|44750
|22.08.24
|30400
|28200
|27550
|43500
|23.08.24
|29600
|27550
|26950
|42250
|24.08.24
|28800
|26900
|26350
|41000
|25.08.24 - 26.09.24
|28000
|26250
|25750
|39750
Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|22.04.24
|25750
|34750
|29750
|27250
|43000
|23.04.24
|26200
|35650
|30300
|27800
|44100
|24.04.24
|26650
|36550
|30850
|28350
|45200
|25.04.24
|27100
|37450
|31400
|28900
|46300
|26.04.24
|27550
|38350
|31950
|29450
|47400
|27.04.24 - 30.05.24
|28000
|39250
|32500
|30000
|48500
|31.05.24
|30800
|44850
|35350
|32100
|54150
|01.06.24
|33600
|50450
|38200
|34200
|59800
|02.06.24
|36400
|56050
|41050
|36300
|65450
|03.06.24
|39200
|61650
|43900
|38400
|71100
|04.06.24
|40450
|64150
|45150
|39250
|73600
|05.06.24
|38900
|61050
|43550
|38000
|70450
|06.06.24
|37350
|57950
|41950
|36750
|67300
|07.06.24
|35800
|54850
|40350
|35500
|64150
|08.06.24 - 27.07.24
|34250
|51750
|38750
|34250
|61000
|28.07.24
|33400
|50100
|37950
|33700
|59400
|29.07.24
|32550
|48450
|37150
|33150
|57800
|30.07.24
|31700
|46800
|36350
|32600
|56200
|31.07.24
|30850
|45150
|35550
|32050
|54600
|01.08.24 - 27.08.24
|30000
|43500
|34750
|31500
|53000
|28.08.24
|29150
|41750
|33750
|30650
|51000
|29.08.24
|28300
|40000
|32750
|29800
|49000
|30.08.24
|27450
|38250
|31750
|28950
|47000
|31.08.24
|26600
|36500
|30750
|28100
|45000
|01.09.24 - 08.10.24
|25750
|34750
|29750
|27250
|43000
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия
|22.04.24 - 24.04.24
|25750
|38000
|26750
|39750
|27500
|26250
|41750
|23.04.24 - 24.04.24
|25750
|38000
|26750
|39750
|27500
|26250
|41750
|25.04.24
|25850
|38250
|26850
|40000
|27650
|26300
|42000
|26.04.24
|25950
|38500
|26950
|40250
|27800
|26350
|42250
|27.04.24
|26050
|38750
|27050
|40500
|27950
|26400
|42500
|28.04.24
|26150
|39000
|27150
|40750
|28100
|26450
|42750
|29.04.24 - 22.05.24
|26250
|39250
|27250
|41000
|28250
|26500
|43000
|23.05.24
|26950
|40600
|28050
|42650
|29050
|27050
|44600
|24.05.24
|27650
|41950
|28850
|44300
|29850
|27600
|46200
|25.05.24
|28350
|43300
|29650
|45950
|30650
|28150
|47800
|26.05.24
|29050
|44650
|30450
|47600
|31450
|28700
|49400
|27.05.24 - 29.05.24
|29750
|46000
|31250
|49250
|32250
|29250
|51000
|30.05.24
|30050
|46650
|31600
|49850
|32700
|29550
|51900
|31.05.24
|30350
|47300
|31950
|50450
|33150
|29850
|52800
|01.06.24
|30650
|47950
|32300
|51050
|33600
|30150
|53700
|02.06.24
|30950
|48600
|32650
|51650
|34050
|30450
|54600
|03.06.24 - 05.06.24
|31250
|49250
|33000
|52250
|34500
|30750
|55500
|06.06.24
|30950
|48600
|32650
|51650
|34050
|30450
|54600
|07.06.24
|30650
|47950
|32300
|51050
|33600
|30150
|53700
|08.06.24
|30350
|47300
|31950
|50450
|33150
|29850
|52800
|09.06.24
|30050
|46650
|31600
|49850
|32700
|29550
|51900
|10.06.24 - 10.07.24
|29750
|46000
|31250
|49250
|32250
|29250
|51000
|11.07.24
|29450
|45400
|30900
|48500
|31800
|28950
|50150
|12.07.24
|29150
|44800
|30550
|47750
|31350
|28650
|49300
|13.07.24
|28850
|44200
|30200
|47000
|30900
|28350
|48450
|14.07.24
|28550
|43600
|29850
|46250
|30450
|28050
|47600
|15.07.24 - 21.08.24
|28250
|43000
|29500
|45500
|30000
|27750
|46750
|22.08.24
|27600
|41750
|28850
|44250
|29450
|27400
|45600
|23.08.24
|26950
|40500
|28200
|43000
|28900
|27050
|44450
|24.08.24
|26300
|39250
|27550
|41750
|28350
|26700
|43300
|25.08.24
|25650
|38000
|26900
|40500
|27800
|26350
|42150
|26.08.24 - 02.10.24
|25000
|36750
|26250
|39250
|27250
|26000
|41000
|03.10.24
|24900
|36500
|25900
|38250
|26650
|25450
|39650
|04.10.24
|24800
|36250
|25800
|38000
|26550
|25400
|39550
|05.10.24
|24700
|36000
|25700
|37750
|26450
|25350
|39450
|06.10.24
|24600
|35750
|25600
|37500
|26350
|25300
|39350
|07.10.24 - 08.10.24
|24500
|35500
|25500
|37250
|26250
|25250
|39250
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|22.04.24 - 09.05.24
|27250
|38500
|10.05.24
|28000
|40050
|11.05.24
|28750
|41600
|12.05.24
|29500
|43150
|13.05.24
|30250
|44700
|14.05.24 - 25.06.24
|31000
|46250
|26.06.24
|30600
|45350
|27.06.24
|30200
|44450
|28.06.24
|29800
|43550
|29.06.24
|29400
|42650
|30.06.24 - 27.08.24
|29000
|41750
|28.08.24
|28650
|41150
|29.08.24
|28300
|40550
|30.08.24
|27950
|39950
|31.08.24
|27600
|39350
|01.09.24 - 24.09.24
|27250
|38750
|25.09.24
|26600
|37450
|26.09.24
|25950
|36150
|27.09.24
|25300
|34850
|28.09.24
|24650
|33550
|29.09.24 - 08.10.24
|24000
|32250
Багратион 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|22.04.24
|28750
|39500
|23.04.24
|29600
|41500
|24.04.24
|30450
|43500
|25.04.24
|31300
|45500
|26.04.24
|32150
|47500
|27.04.24 - 07.05.24
|33000
|49500
|08.05.24
|32650
|48500
|09.05.24
|32300
|47500
|10.05.24
|31950
|46500
|11.05.24
|31600
|45500
|12.05.24 - 27.05.24
|31250
|44500
|28.05.24
|32150
|46350
|29.05.24
|33050
|48200
|30.05.24
|33950
|50050
|31.05.24
|36600
|55400
|01.06.24
|39250
|60750
|02.06.24
|41000
|64250
|03.06.24
|42750
|67750
|04.06.24
|44500
|71250
|05.06.24
|44500
|71250
|06.06.24
|42750
|67750
|07.06.24
|41000
|64250
|08.06.24
|39250
|60750
|09.06.24
|37500
|57250
|10.06.24 - 27.07.24
|35750
|53750
|28.07.24
|35200
|52900
|29.07.24
|34650
|52050
|30.07.24
|34100
|51200
|31.07.24
|33550
|50350
|01.08.24 - 27.08.24
|33000
|49500
|28.08.24
|32650
|48500
|29.08.24
|32300
|47500
|30.08.24
|31950
|46500
|31.08.24
|31600
|45500
|01.09.24 - 26.09.24
|31250
|44500
|27.09.24
|30750
|43500
|28.09.24
|30250
|42500
|29.09.24
|29750
|41500
|30.09.24
|29250
|40500
|01.10.24 - 08.10.24
|28750
|39500
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Люкс (быв. Полулюкс)
|22.04.24 - 08.05.24
|30500
|42000
|35000
|51250
|36750
|33750
|54500
|09.05.24
|31250
|43500
|36100
|53400
|38100
|34700
|57250
|10.05.24
|32000
|45000
|37200
|55550
|39450
|35650
|60000
|11.05.24
|32750
|46500
|38300
|57700
|40800
|36600
|62750
|12.05.24
|33500
|48000
|39400
|59850
|42150
|37550
|65500
|13.05.24 - 20.08.24
|34250
|49500
|40500
|62000
|43500
|38500
|68250
|21.08.24
|33600
|48250
|39550
|60100
|42250
|37650
|65750
|22.08.24
|32950
|47000
|38600
|58200
|41000
|36800
|63250
|23.08.24
|32300
|45750
|37650
|56300
|39750
|35950
|60750
|24.08.24
|31650
|44500
|36700
|54400
|38500
|35100
|58250
|25.08.24 - 08.10.24
|31000
|43250
|35750
|52500
|37250
|34250
|55750
Скидка детям до 14 лет: 6 дней 2150 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 6 дней 1250 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.
Доплата за иностранные билеты (кроме Республики Беларусь): 1000 рублей.
Варианты проживания
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Арт Деко Невский 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Cosmos Pribaltiyskaya Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт - отель, 1 650 руб. - вокзал - отель за машину
- Дополнительные экскурсии
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован тур?
Время встречи уточнять перед заездом.
Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.