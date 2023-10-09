Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 7 дней подойдет для знакомства с городом. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Вы можете сами выбрать, с какого дня недели начать тур. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете, с какого дня начнется тур, не нужно подгадывать дату приезда
Насыщенный отдых
Насыщенный отдых
За неделю тура Вы увидите все самые основные локации Петербурга, а также есть большой выбор дополнительных экскурсий
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно:

15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30-02:30 Дополнительно:

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.)

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.).

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Окончание у ст. м. «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.).

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).

Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания: 14500 руб. (7-дневный тур).

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартУлучшенный
22.04.24-24.01.242200028000235002380029500
26.04.242300029750246002450031500
26.04.242400031500257002520033500
27.04.242500033250268002590035500
28.04.242600035000279002660037500
29.04.242700036750290002730039500
30.04.242760037650298502785041000
01.05.242720036800296002770040500
02.05.242680035950293502755040000
03.05.242640035100291002740039500
04.05.242600034250288502725039000
05.05.24-09.05.242560033400286002710038500
10.05.242620034650288502725039250
11.05.242680035900291002740040000
12.05.242740037150293502755040750
13.05.242800038400296002770041500
14.05.242860039650298502785042250
15.05.24-25.05.242920040900301002800043000
26.05.242960041400306502840043900
27.05.243000041900312002880044800
28.05.243040042400317502920045700
29.05.243080042900323002960046600
30.05.243120043400328503000047500
31.05.24-27.06.243160043900334003040048400
28.06.243100043000327502995047250
29.06.243040042100321002950046100
30.06.242980041200314502905044950
01.07.242920040300308002860043800
02.07.242860039400301502815042650
03.07.24-25.07.242800038500295002770041500
26.07.242790038000295002770041400
27.07.242780037500295002770041300
28.07.242770037000295002770041200
29.07.242760036500295002770041100
30.07.242750036000295002770041000
31.07.24-22.08.242740035500295002770040900
23.08.242715035150292002750040250
24.08.242690034800289002730039600
25.08.242665034450286002710038950
26.08.242640034100283002690038300
27.08.242615033750280002670037650
28.08.24-19.09.242590033400277002650037000
20.09.242550032750273502625036400
21.09.242510032100270002600035800
22.09.242470031450266502575035200
23.09.242430030800263002550034600
24.09.242390030150259502525034000
25.09.24-07.10.242350029500256002500033400

Россия 3*. Завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

Бизнес

Бизнес с конд.

22.04.24

24000

33500

25400

24000

32750

26100

24600

33500

23.04.24

24800

35100

26100

24500

33900

26900

25100

34800

24.04.24

25600

36700

26800

25000

35050

27700

25600

36100

25.04.24

26400

38300

27500

25500

36200

28500

26100

37400

26.04.24

26700

38900

27650

25650

36250

28850

26300

37450

27.04.24

27000

39500

27800

25800

36300

29200

26500

37500

28.04.24

26500

38500

27250

25450

35200

28750

26200

36250

29.04.24

26000

37500

26700

25100

34100

28300

25900

35000

30.04.24

25500

36500

26150

24750

33000

27850

25600

33750

01.05.24 - 02.05

25000

35500

25600

24400

31900

27400

25300

32500

03.05.24

25500

36500

26150

24750

33000

27850

25600

33750

04.05.24

26000

37500

26700

25100

34100

28300

25900

35000

05.05.24

26500

38500

27250

25450

35200

28750

26200

36250

06.05.24 – 08.05

27000

39500

27800

25800

36300

29200

26500

37500

09.05.24

26500

38500

27250

25450

35200

28750

26200

36250

10.05.24

26000

37500

26700

25100

34100

28300

25900

35000

11.05.24

25500

36500

26150

24750

33000

27850

25600

33750

12.05.24 - 27.05

25000

35500

25600

24400

31900

27400

25300

32500

28.05.24

25950

37400

26650

25050

34150

28450

26000

34950

29.05.24

26900

39300

27700

25700

36400

29500

26700

37400

30.05.24

32050

49600

33900

30600

44900

35950

31800

46950

31.05.24

37200

59900

40100

35500

53400

42400

36900

56500

01.06.24

42350

70200

46300

40400

61900

48850

42000

66050

02.06.24 – 04.06

47500

80500

52500

45300

70400

55300

47100

75600

05.06.24

43300

72100

47350

41050

64150

49900

42700

68500

06.06.24

39100

63700

42200

36800

57900

44500

38300

61400

07.06.24

34900

55300

37050

32550

51650

39100

33900

54300

08.06.24 - 09.07

30700

46900

31900

28300

45400

33700

29500

47200

10.07.24

30250

46000

31400

28000

44250

33100

29100

46000

11.07.24

29800

45100

30900

27700

43100

32500

28700

44800

12.07.24

29350

44200

30400

27400

41950

31900

28300

43600

13.07.24

28900

43300

29900

27100

40800

31300

27900

42400

14.07.24

28450

42400

29400

26800

39650

30700

27500

41200

15.07.24 - 25.08

28000

41500

28900

26500

38500

30100

27100

40000

26.08.24

27500

40500

28900

26500

38500

29650

26800

38750

27.08.24

27000

39500

28900

26500

38500

29200

26500

37500

28.08.24

26500

38500

28900

26500

38500

28750

26200

36250

29.08.24

26000

37500

28900

26500

38500

28300

25900

35000

30.08.24

25500

36500

28900

26500

38500

27850

25600

33750

31.08.24 – 29.09

25000

35500

25600

24400

31900

27400

25300

32500

30.09.24

24700

34900

25450

24250

31850

27050

25100

32450

01.10.24

24400

34300

25300

24100

31800

26700

24900

32400

02.10.24

24100

33700

25150

23950

31750

26350

24700

32350

03.10.24

23800

33100

25000

23800

31700

26000

24500

32300

04.10.24

23500

32500

24850

23650

31650

25650

24300

32250

05.10.24 – 07.10

23200

31900

24700

23500

31600

25300

24100

32200

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный

Стандартный

Супериор.

22.04.24

27100

26000

24200

25100

33650

30950

28700

26600

27500

41150

23.04.24

28000

26700

24900

25800

35400

 3180029400

27300

28200

42900

24.04.24

28900

27400

25600

26500

37150

32650

30100

8000

2800

44650

25.04.24

29800

28100

26300

27200

38900

33500

30800

28700

29600

46400

26.04.24

30700

28800

27000

27900

40650

34350

31500

29400

30300

48150

27.04.24 - 06.05.24

31600

29500

27700

28600

42400

35200

32200

30100

31000

49900

07.05.24

31350

29350

27500

28450

41900

34950

32000

29950

30850

49400

08.05.24

31100

29200

27300

28300

41400

34700

31800

29800

30700

48900

09.05.24

30850

29050

27100

28150

40900

34450

31600

29650

30550

48400

10.05.24

30600

28900

26900

28000

40400

34200

31400

29500

30400

47900

11.05.24

30350

28750

26700

27850

39900

33950

31200

29350

30250

47400

12.05.24 - 29.05.24

30100

28600

26500

27700

39400

33700

31000

29200

30100

46900

30.05.24

31650

29650

27550

28750

42500

35250

32050

30250

31150

50000

31.05.24

3300

30700

28600

29800

45600

36800

33100

31300

32200

53100

01.06.24

34750

31750

29650

30850

48700

38350

34150

32350

33250

56200

02.06.24

36300

32800

30700

31900

51800

39900

35200

33400

34300

59300

03.06.24

37050

33300

31200

32400

53300

40650

35700

33900

34800

60800

04.06.24

37800

33800

31700

32900

54800

41400

36200

34400

35300

62300

05.06.24

37000

33250

31150

32350

53200

40600

35650

33850

34750

60700

06.06.24

36200

32700

30600

31800

51600

39800

35100

33300

34200

59100

07.06.24

35400

32150

30050

31250

50000

39000

34550

32750

33650

57500

08.06.24 - 25.06.24

34600

31600

29500

30700

48400

38200

34000

32200

33100

55900

26.06.24

34150

31300

29250

30400

47500

37750

33750

31900

32800

55000

27.06.24

33700

31000

29000

30100

46600

37300

33500

31600

32500

54100

28.06.24

33250

30700

28750

29800

45700

36850

33250

31300

32200

53200

29.06.24

32800

30400

28500

29500

44800

36400

33000

31000

31900

52300

30.06.24

32350

30100

28250

29200

43900

35950

32750

30700

31600

51400

01.07.24 - 26.08.24

31900

29800

28000

28900

43000

35500

32500

30400

31300

50500

27.08.24

31350

29300

27500

28400

41900

34950

32000

29900

30800

49400

28.08.24

30800

28800

27000

27900

40800

34400

31500

29400

30300

48300

29.08.24

30250

28300

26500

27400

39700

33850

31000

28900

29800

47200

30.08.24

29700

27800

26000

26900

38600

33300

30500

28400

29300

46100

31.08.24

29150

27300

25500

26400

37500

32750

30000

27900

28800

45000

01.09.24 - 07.10.24

28600

26800

25000

25900

36400

32200

29500

27400

28300

43900

Москва 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

Комфорт

22.04.24

27800

27600

38800

29600

44500

30800

23.04.24

28750

28300

40750

30400

46750

31900

24.04.24

29700

29000

42700

31200

49000

33000

25.04.24

30650

29700

44650

32000

51250

34100

26.04.24 - 06.05.24

31600

30400

46600

32800

53500

35200

07.05.24

31350

30250

46000

32700

53150

35000

08.05.24

31100

30100

45400

32600

52800

34800

09.05.24

30850

29950

44800

32500

52450

34600

10.05.24

30600

29800

44200

32400

52100

34400

11.05.24

30350

29650

43600

32300

51750

34200

12.05.24 - 25.05.24

30100

29500

43000

32200

51400

34000

26.05.24

31100

30150

45000

33100

54150

35400

27.05.24

32100

30800

47000

34000

56900

36800

28.05.24

33100

31450

49000

34900

59650

38200

29.05.24

34100

32100

51000

35800

62400

39600

30.05.24

35100

32750

53000

36700

65150

41000

31.05.24 - 25.06.24

36100

33400

55000

37600

67900

42400

26.06.24

35350

32900

53600

36800

65500

41200

27.06.24

34600

32400

52200

36000

63100

40000

28.06.24

33850

31900

50800

35200

60700

38800

29.06.24

33100

31400

49400

34400

58300

37600

30.06.24

32350

30900

48000

33600

55900

36400

01.07.24 -26.08.24

31600

30400

46600

32800

53500

35200

27.08.24

31350

30250

46000

32800

53500

35200

28.08.24

31100

30100

45400

32800

53500

35200

29.08.24

30850

29950

44800

32800

53500

35200

30.08.24

30600

29800

44200

32800

53500

35200

31.08.24

30350

29650

43600

32800

53500

35200

01.09.24 - 25.09.24

30100

29500

43000

32200

51400

34000

26.09.24

29400

28950

4165

31500

49500

33100

27.09.24

28700

28400

40300

30800

47600

32200

28.09.24

28000

27850

38950

30100

45700

31300

29.09.24

27300

27300

37600

29400

43800

30400

30.09.24

26600

26750

36250

28700

41900

29500

01.1.24 - 07.10.24

25900

26200

34900

28000

40000

28600

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный с видом на Город

Стандартный с видом на Нев

22.04.24

36200

33900

52600

38600

35500

57500

23.04.24

37650

34850

54250

39750

36250

58500

24.04.24 - 10.05.24

39100

35800

55900

40900

37000

59500

11.05.24

39700

36250

57750

40900

37000

59500

12.05.24

40300

36700

59600

41850

37650

62000

13.05.24

40900

37150

61450

42800

38300

64500

14.05.24

41500

37600

63300

43750

38950

67000

15.05.24

42100

38050

65150

44700

39600

69500

16.05.24 - 30.05.24

42700

38500

67000

45650

40250

72000

31.05.24

52100

44750

84500

55950

47150

92000

01.06.24

61500

51000

102000

65300

53400

109500

02.06.24

70900

57250

119500

74650

59650

127000

03.06.24 - 05.06.24

80300

63500

137000

84000

65900

144500

6.06.24

70900

57250

119500

74650

59650

127000

07.06.24

61500

51000

102000

65300

53400

109500

08.06.24

52100

44750

84500

55950

47150

92000

09.06.24 - 05.07.24

42700

38500

67000

46600

40900

74500

06.07.24

42850

38550

66650

46400

40750

73500

07.07.24

43000

38600

66300

46200

40600

72500

08.07.24

4315

38650

65950

46000

40450

71500

09.07.24

43300

38700

65600

45800

40300

70500

10.07.24

43450

38750

65250

45600

40150

69500

11.07.24 - 26.08.24

43600

38800

64900

45400

40000

68500

27.08.24

42450

38050

62650

44250

39250

66250

28.08.24

41300

37300

60400

43100

38500

64000

29.08.24

40150

36550

58150

41950

37750

61750

30.08.24

39000

35800

55900

40800

37000

59500

31.08.24

37850

35050

53650

39650

36250

57250

01.9.24 - 25.09.24

36700

34300

51400

38500

35500

55000

26.09.24

35950

33800

50500

38100

35250

54750

27.09.24

35200

33300

49600

37700

35000

54500

28.09.24

34450

32800

48700

37300

34750

54250

29.09.24

33700

32300

47800

36900

34500

54000

30.09.24

32950

31800

46900

36500

34250

53750

01.10.24 - 07.10.24

32200

31300

46000

36100

34000

53500

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

22.04.24

24000

33500

30700

30400

46900

23.04.24

24800

35100

31200

30750

47900

24.04.24

25600

36700

31700

31100

48900

25.04.24

26400

38300

32200

31450

49900

26.04.24

26700

38900

32700

31800

50900

27.04.24

27000

39500

33200

32150

51900

28.04.24

26500

38500

33700

32500

52900

29.04.24

26000

37500

33700

32500

52900

30.04.24

25500

36500

33700

32500

52900

01.05.24 – 02.01

25000

35500

33700

32500

52900

03.05.24

25500

36500

33700

32500

52900

04.05.24

26000

37500

33700

32500

52900

05.05.24

26500

38500

33700

32500

52900

06.05.24 – 08.05.24

27000

39500

33700

32500

52900

09.05.24

26500

38500

33700

32500

52900

10.05.24

26000

37500

33700

32500

52900

11.05.24 – 27.05.24

25500

36500

33700

32500

52900

28.05.24

25950

37400

39100

35800

63400

29.05.24

26900

39300

39100

35800

63400

30.05.24

32050

49600

39100

35800

63400

09.06.24 – 04.07.24

37600

60400

39100

35800

63400

05.07.24

36950

59150

38450

35400

62150

06.07.24

36300

57900

37800

35000

60900

07.07.24

35650

56650

37150

34600

59650

08.07.24

35000

55400

36500

34200

58400

09.07.24

34350

54150

35850

33800

57150

10.07.24 – 16.08.24

33700

52900

35200

33400

55900

17.08.24

33250

52000

34750

33100

55000

18.08.24

32800

51100

34300

32800

54100

19.08.24

32350

50200

33850

32500

53200

20.08.24

31900

49300

33400

32200

52300

21.08.24

31450

48400

32950

31900

51400

22.08.24 – 25.08.24

31000

47500

32500

31600

50500

26.09.24

30700

46900

32500

31600

50500

27.09.24

30400

46300

32200

31400

49900

28.09.24

30100

45700

31900

31200

49300

29.09.24

29800

45100

31600

31000

48700

30.09.24

29500

44500

31300

30800

48100

01.10.24 – 07.10.24

29200

43900

30700

30400

46900

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Мансарда

Улучшенный

22.04.24 - 24.04.24

24100

29500

24100

29500

27700

26500

37000

25.04.24

24750

31150

24750

31150

28100

26750

38000

26.04.24

25400

32800

25400

32800

28500

27000

39000

27.04.24

26050

34450

26050

34450

28900

27250

40000

28.04.24

26700

36100

26700

36100

29300

27500

41000

29.04.24

27350

37750

27350

37750

29700

27750

42000

30.04.24

27850

39000

27850

39000

29900

27900

42650

01.05.24

27700

38600

27700

38600

29700

27800

42300

02.05.24

27550

38200

27550

38200

29500

27700

41950

03.05.24

27400

37800

27400

37800

29300

27600

41600

04.05.24

27250

37400

27250

37400

29100

27500

41250

05.05.24

27100

37000

27100

37000

28900

27400

40900

06.05.24

27100

37000

27100

37000

28900

27400

40900

07.05.24

27100

37000

27100

37000

28900

27400

40900

08.05.24

27100

37000

27100

37000

28900

27400

40900

09.05.24

27100

37000

27100

37000

28900

27400

40900

10.05.24

27250

37400

27250

37400

29100

27500

41250

11.05.24

27400

37800

27400

37800

29300

27600

41600

12.05.24

27550

38200

27550

38200

29500

27700

41950

13.05.24

27700

38600

27700

38600

29700

27800

42300

14.05.24

27850

39000

27850

39000

29900

27900

42650

15.05.24 - 25.05.24

28000

39400

28000

39400

30100

28000

43000

26.05.24

28650

40250

28650

40250

30700

28400

43900

27.05.24

29300

41100

29300

41100

31300

28800

44800

28.05.24

29950

41950

29950

41950

31900

29200

45700

29.05.24

30600

42800

30600

42800

32500

29600

46600

30.05.24

31250

43650

31250

43650

33100

30000

47500

31.05.24 - 27.06.24

31900

44500

31900

44500

33700

30400

48400

28.06.24

31250

43650

31250

43650

33100

30000

47500

29.06.24

30600

42800

30600

42800

32500

29600

46600

30.06.24

29950

41950

29950

41950

31900

29200

45700

01.07.24

29300

41100

29300

41100

31300

28800

44800

02.07.24

28650

40250

28650

40250

30700

28400

43900

03.07.24- 25.07.24

28000

39400

28000

39400

30100

28000

43000

26.07.24

27700

38750

27700

38750

29750

27800

42400

27.07.24

27400

38100

27400

38100

29400

27600

41800

28.07.24

27100

37450

27100

37450

29050

27400

41200

29.07.24

26800

36800

26800

36800

28700

27200

40600

30.07.24

26500

36150

26500

36150

28350

27000

40000

31.07.24

26200

35500

26200

35500

28000

26800

39400

01.08.24 - 19.09.24

26200

35500

26200

35500

28000

26800

39400

20.09.24

25850

34650

25850

34650

27700

26600

38500

21.09.24

25500

33800

25500

33800

27400

26400

37600

22.09.24

25150

32950

25150

32950

27100

26200

36700

23.09.24

24800

32100

24800

32100

26800

26000

35800

24.09.24

24450

31250

24450

31250

26500

25800

34900

25.09.24 - 07.10.24

24100

30400

24100

30400

26200

25600

34000

Атриум 3*, Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

22.04.24

25000

24400

33400

23.04.24

26000

25250

35400

24.04.24

27000

26100

37400

25.04.24

28000

26950

39400

26.04.24

29000

27800

41400

27.04.24

30000

28650

43400

28.04-07.05.24

31000

29500

45400

08.05.24

30750

29300

44900

09.05.24

30500

29100

44400

10.05.24

30250

28900

43900

11.05.24

30000

28700

43400

12.05.24

29750

28500

42900

13.05-26.05.24

29500

28300

42400

27.05.24

30600

29150

44500

28.05.24

31700

30000

46600

29.05.24

32800

30850

48700

30.05.24

33900

31700

50800

08.06-25.06.24

36100

33400

55000

26.06.24

35250

32750

53400

27.06.24

34400

32100

51800

28.06.24

33550

31450

50200

29.06.24

32700

30800

48600

30.06.24

31850

30150

47000

01.07-26.08.24

31000

29500

45400

27.08.24

30750

29300

44900

28.08.24

30500

29100

44400

29.08.24

30250

28900

43900

30.08.24

30000

28700

43400

31.08.24

29750

28500

42900

01.09-25.09.24

29500

28300

42400

26.09.24

28750

27650

40900

27.09.24

28000

27000

39400

28.09.24

27250

26350

37900

29.09.24

26500

25700

36400

30.09.24

25750

25050

34900

01.10-07.10.24

25000

24400

33400

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

22.04.24 - 25.04.24

25900

35500

28000

27100

37000

26.04.24

26850

37000

28900

27950

38900

27.04.24

27800

38500

29800

28800

40800

28.04.24

28750

40000

30700

29650

42700

29.04.24

29700

41500

31600

30500

44600

30.04.24

30650

43000

32500

31350

46500

01.05.24 - 26.05.24

31600

44500

33400

32200

48400

27.05.24

32850

46400

35250

33250

51500

28.05.24

34100

48300

37100

34300

54600

29.05.24

35350

50200

38950

35350

57700

30.05.24

36600

52100

40800

36400

60800

31.05.24

37850

54000

42650

37450

63900

01.06.24 - 05.07.24

39100

55900

44500

38500

67000

06.07.24

37850

54000

42650

37450

63900

07.07.24

36600

52100

40800

36400

60800

08.07.24

35350

50200

38950

35350

57700

09.07.24

34100

48300

37100

34300

54600

10.07.24

32850

46400

35250

33250

51500

11.07.24 - 25.09.24

31600

44500

33400

32200

48400

26.09.24

30650

43000

32500

31350

46500

27.09.24

29700

41500

31600

30500

44600

28.09.24

28750

40000

30700

29650

42700

29.09.24

27800

38500

29800

28800

40800

30.09.24

26850

37000

28900

27950

38900

01.10.24 – 07.10.24

25900

35500

28000

27100

37000

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт (быв. Cмарт Плюс)

Супериор

22.04.24

27700

28000

38500

27700

39100

32200

59500

23.04.24

28600

28850

39750

28450

40600

33200

62500

24.04.24

29500

29700

41000

29200

42100

34200

65500

25.04.24

30400

30550

42250

29950

43600

35200

68500

26.04.24

31300

31400

43500

30700

45100

36200

71500

27.04.24

32200

32250

44750

31450

46600

37200

74500

28.04.24 - 04.05.24

33100

33100

46000

32200

48100

38200

77500

05.05.24

32950

33000

45750

32100

47950

38100

77250

06.05.24

32800

32900

45500

32000

47800

38000

77000

07.05.24

32600

32750

45150

31800

47600

37850

76650

08.05.24

32400

32600

44800

31600

47400

37700

76300

09.05.24

32200

32450

44450

31400

47200

37550

75950

10.05.24

32000

32300

44100

31200

47000

37400

75600

11.05.24

31950

32250

44000

31100

46950

37350

75500

12.05.24

31950

32250

44000

31100

46950

37350

75500

13.05.24 - 17.05.24

32000

32300

44100

31200

47000

37400

75600

18.05.24

31950

32250

44000

31100

46950

37350

75500

19.05.24

31950

32250

44000

31100

46950

37350

75500

20.05.24

32900

32800

45850

32050

47750

37900

77100

21.05.24

33700

33200

47450

32900

48300

38300

78200

22.05.24

34500

33600

49050

33750

48850

38700

79300

23.05.24

35300

34000

50650

34600

49400

39100

80400

24.05.24

36100

34400

52250

35450

49950

39500

81500

25.05.24 - 26.05.24

36850

34750

53750

36200

50450

39850

82500

27.05.24 - 31.05.24

37000

34900

54000

36300

50700

40000

83000

01.06.24 - 02.06.24

36850

34750

53750

36200

50450

39850

82500

03.06.24-07.06.24

37000

34900

54000

36300

50700

40000

83000

08.06.24 - 09.06.24

36850

34750

53750

36200

50450

39850

82500

10.06.24- 14.06.24

37000

34900

54000

36300

50700

40000

83000

15.06.24 - 16.06.24

36850

34750

53750

36200

50450

39850

82500

17.06.24 - 21.06.24

37000

34900

54000

36300

50700

40000

83000

22.06.24 - 23.06.24

36850

34750

53750

36200

50450

39850

82500

24.06.24 - 25.06.24

37000

34900

54000

36300

50700

40000

83000

26.06.24

36650

34900

53250

35900

50700

40000

83000

27.06.24

36300

34900

52500

35500

50700

40000

83000

28.06.24

35950

34900

51750

35100

50700

40000

83000

29.06.24

35450

34750

50750

34600

50450

39850

82500

30.06.24

35000

34750

49900

34150

50450

39850

82500

01.07.24 - 05.07.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

06.07.24 - 07.07.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

08.07.24 - 12.07.24

3470

34900

49300

33800

50700

40000

83000

13.07.24 - 14.07.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

15.07.24 - 19.07.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

20.07.24 - 21.07.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

22.07.24 - 23.07.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

24.07.24 - 26.07.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

27.07.24 - 28.07.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

29.07.24 - 02.08.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

03.08.24 - 04.08.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

05.08.24 - 09.08.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

10.08.24 - 11.08.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

12.08.24 - 16.08.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

17.08.24 - 18.08.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

19.08.24 - 23.08.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

24.08.24 - 25.08.24

34650

34750

49150

33750

50450

39850

82500

26.08.24

34700

34900

49300

33800

50700

40000

83000

27.08.24

34450

34500

48800

3355

50100

39550

81750

28.08.24

34200

34100

48300

33300

49500

39100

80500

29.08.24

33950

33700

47800

33050

48900

38650

79250

30.08.24

33700

33300

47300

32800

48300

38200

78000

31.08.24

33400

32750

46650

32500

47450

37600

76250

01.09.24 - 25.09.24

33100

32200

46000

32200

46600

3700

74500

26.09.24

32750

32200

45400

3190

46600

37000

74500

27.09.24

32400

32200

44800

31600

46600

37000

74500

28.09.24

32050

32200

44200

31300

46600

37000

74500

29.09.24

31700

32200

43600

31000

46600

3700

74500

30.09.24

31350

32200

43000

30700

46600

37000

74500

01.10.24 - 07.10.24

31000

32200

42400

30400

46600

3700

74500

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Классик (стандарт)

Джуниор Сюи

22.04-24.04.24

27700

31900

30100

28600

40000

25.04.24

28750

33500

31450

29750

42900

26.04.24

29800

35100

32800

30900

45800

27.04.24

30850

36700

34150

32050

48700

28.04.24

31900

38300

35500

33200

51600

29.04.24

32950

39900

36850

34350

54500

30.04-18.05.24

34000

41500

38200

35500

57400

19.05.24

35100

42650

39200

36350

59250

20.05.24

36200

43800

40200

37200

61100

21.05.24

37300

44950

41200

38050

62950

22.05.24

38400

46100

42200

38900

64800

23.05.24

39500

47250

43200

39750

66650

24.05-08.07.24

40600

48400

44200

40600

68500

09.07.24

39500

47250

43200

39750

66650

10.07.24

38400

46100

42200

38900

64800

11.07.24

37300

44950

41200

38050

62950

12.07.24

36200

43800

40200

37200

61100

13.07.24

35100

42650

39200

36350

59250

14.07-16.09.24

34000

41500

38200

35500

57400

17.09.24

32950

39900

36850

34350

54500

18.09.24

31900

38300

35500

33200

51600

19.09.24

30850

36700

34150

32050

48700

20.09.24

29800

35100

32800

30900

45800

21.09.24

28750

33500

31450

29750

42900

22.09-07.10.24

27700

31900

30100

28600

40000

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Студия

22.04.24-23.04.24

30400

45100

31600

47200

32500

31000

49600

24.04.24

30500

45350

31700

47450

32650

31050

49850

25.04.24

30600

45600

31800

47700

32800

31100

50100

26.04.24

30700

45850

31900

47950

32950

31150

50350

27.04.24

30800

46100

32000

48200

33100

31200

50600

28.04.24

30900

46350

32100

48450

33250

31250

50850

29.04-21.05.24

31000

46600

32200

48700

33400

31300

51100

22.05.24

31700

47950

33000

50350

34200

31850

52700

23.05.24

32400

49300

33800

52000

35000

32400

54300

24.05.24

33100

50650

34600

53650

35800

32950

55900

25.05.24

33800

52000

35400

55300

36600

33500

7500

26.05.24

34500

53350

36200

56950

37400

34050

59100

27.05-28.05.24

35200

54700

37000

58600

38200

34600

60700

29.05.24

35500

55350

37350

59200

38650

34900

61600

30.05.24

35800

56000

37700

59800

39100

35200

62500

31.05.24

36100

56650

38050

60400

39550

35500

63400

01.06.24

36400

57300

38400

61000

40000

35800

64300

02.06

36700

57950

38750

61600

40450

36100

65200

03.06.24-04.06.24

37000

58600

39100

62200

40900

36400

66100

05.06.24

36700

57950

38750

61600

40450

36100

65200

06.06.24

36400

57300

38400

61000

40000

35800

64300

07.06.24

36100

56650

38050

60400

39550

35500

63400

08.06.24

35800

56000

37700

59800

39100

35200

62500

09.06.24

35500

55350

37350

59200

38650

34900

61600

10.06-09.07.24

35200

54700

37000

58600

38200

34600

60700

10.07.24

34900

54100

36650

57850

37750

34300

59850

11.07.24

34600

53500

36300

57100

37300

34000

59000

12.07.24

34300

52900

35950

56350

36850

33700

58150

13.07.24

34000

52300

35600

55600

36400

33400

57300

14.07.24

33700

51700

35250

54850

35950

33100

56450

15.07-20.08.24

33400

51100

34900

54100

35500

32800

55600

21.08.24

32750

49850

34250

52850

34950

32450

54450

22.08.24

32100

48600

33600

51600

34400

32100

53300

23.08.24

31450

47350

32950

50350

33850

31750

52150

24.08.24

30800

46100

32300

49100

33300

3140

51000

25.08.24

30150

44850

31650

47850

32750

31050

49850

26.08-01.10.24

29500

43600

31000

6600

32200

0700

48700

02.10.24

29400

43350

30600

45450

31500

30050

47100

03.10.24

29300

43100

30500

45200

31400

30000

47000

04.10.24

29200

42850

30400

44950

31300

29950

46900

05.1024

29100

42600

30300

44700

31200

29900

46800

06.10.24

29000

42350

30200

44450

31100

29850

46700

07.10.24

28900

42100

30100

44200

31000

29800

46600

Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

комфорт

22.04.24

30850

42100

35750

32750

52200

23.04.24

31300

43000

36300

33300

53300

24.04.24

31750

43900

36850

33850

54400

25.04.24

32200

44800

37400

34400

55500

26.04.24

32650

45700

37950

34950

56600

27.04.24

33100

46600

38500

35500

57700

28.04-29.05

33100

46600

38500

35500

57700

30.05.24

35900

52200

41350

37600

63350

31.05.24

38700

57800

44200

39700

69000

01.06.24

41500

63400

47050

41800

74650

02.06.24

44300

69000

49900

43900

80300

03.06.24

45550

71500

51150

44750

82800

04.06.24

46800

74000

52400

45600

85300

05.06.24

45250

70900

50800

44350

82150

06.06.24

43700

67800

49200

43100

79000

07.06.24

42150

64700

47600

41850

75850

08.06-26.07

40600

61600

46000

40600

72700

27.07.24

39750

59950

45200

40050

71100

28.07.24

38900

58300

44400

39500

69500

29.07.24

3050

56650

43600

38950

67900

30.07.24

37200

55000

42800

38400

66300

31.07.24

36350

53350

42000

37850

64700

01.08.24-27.08

35500

51700

41200

37300

63100

28.08.24

33800

48200

39200

35600

59100

29.08.24

32950

46450

38200

34750

57100

30.08.24

32100

44700

37200

33900

55100

31.08.24

31250

42950

36200

33050

53100

01.09.24 - 07.10

30400

41200

35200

32200

51100

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандарт

22.04.24-08.05.24

32200

45700

09.05.24

32950

47250

10.05.24

33700

48800

11.05.24

34450

50350

12.05.24

35200

51900

13.05.24

35950

53450

14.05.24- 24.06.24

36700

55000

25.06.24

36300

54100

26.06.24

35900

53200

27.06.24

35500

52300

28.06.24

35100

51400

29.06.24

34700

50500

30.06.24 - 26.08.24

34300

4960

27.08.24

33950

49000

28.08.24

33600

48400

29.08.24

33250

47800

30.08.24

32900

47200

31.08.24

32550

46600

01.09.24 -23.09.24

32200

46000

24.09.24

31550

44700

25.09.24

30900

43400

26.09.24

30250

42100

27.09.24

29600

40800

28.09.24

28950

39500

29.09.24 - 07.10.24

28300

38200

Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Стандартный

22.04.24

34850

48900

23.04.24

35700

50900

24.04.24

36550

52900

25.04.24

37400

54900

26.04.24

38250

56900

27.04-06.05.24

39100

58900

07.05.24

38750

57900

08.05.24

38400

56900

09.05.24

38050

55900

10.05.24

37700

54900

11.05.24

37350

53900

12.05-26.05.24

37000

52900

27.05.24

37900

54750

28.05.24

38800

56600

29.05.24

39700

58450

30.05.24

42350

63800

31.05.24

45000

69150

01.06.24

47650

74500

02.06.24

49400

78000

03.06.24

51150

81500

04.06.24

52900

85000

05.06.24

51150

81500

06.06.24

49400

78000

07.06.24

47650

74500

08.06.24

45900

71000

09.06.24

44150

67500

10.06-26.07.24

42400

64000

27.07.24

41850

63150

28.07.24

41300

62300

29.07.24

40750

61450

30.07.24

40200

60600

31.07.24

39650

59750

01.08-26.08.24

39100

58900

27.08.24

38750

57900

28.08.24

38400

56900

29.08.24

38050

55900

30.08.24

37700

54900

31.08.24

37350

53900

01.09-25.09.24

37000

52900

26.09.24

36500

51900

27.09.24

36000

50900

28.09.24

35500

49900

29.09.24

35000

48900

30.09.24

34500

47900

01.10-07.10.24

34000

46900

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

Премиум

Люкс

22.04.24 - 07.05.24

36100

49900

61000

41500

40000

64900

43600

08.05.24

36850

51400

63150

42600

40950

67650

44950

09.05.24

37600

52900

65300

43700

41900

70400

46300

10.05.24

38350

54400

67450

44800

42850

73150

47650

11.05.24

39100

55900

69600

45900

43800

75900

49000

12.05.24

39850

57400

71750

47000

44750

78650

50350

13.05.24 - 19.08.24

40600

58900

73900

48100

45700

81400

5170

20.08.24

39950

57650

70100

46200

44000

76400

49200

21.08.24

39300

56400

68200

45250

43150

73900

47950

22.08.24

38650

55150

66300

44300

42300

71400

46700

23.08.24

38000

53900

64400

43350

41450

68900

45450

24.08.24

37350

52650

62500

42400

40600

66400

44200

25.08.24 - 01.10.24

36700

51400

62500

42400

40600

66400

44200

02.10.24 - 24.09.24

36700

51400

61000

41500

40000

64900

43600

25.09.24

36700

51400

63150

42600

40950

67650

44950

26.09.24

36700

51400

65300

43700

41900

70400

46300

27.09.24

36700

51400

67450

44800

42850

73150

47650

28.09.24

36700

51400

69600

45900

43800

75900

49000

29.09.24

36700

51400

71750

47000

44750

78650

50350

30.09.24- 07.10.24

36700

51400

73900

48100

45700

81400

51700

Скидка детям до 14 лет: 7 дней 2550 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 7 дней 1450 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.

Варианты проживания

Арт Деко Невский 4

6 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Ибис 3

6 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Novotel St. Petersburg Centre 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

6 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

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Арт Нуво Палас 4

6 ночей

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

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Отель Багратион

6 ночей

Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.

Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.

Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.

В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.

Отель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель Багратион

Cosmos Pribaltiyskaya Hotel

6 ночей

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Cosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya Hotel

Россия 3

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

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Невский берег 3

6 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

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Кронвелл Инн 4

6 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

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Атриум 3

6 ночей

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

6 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

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Русь 4

6 ночей

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 600 руб
  • Индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину
  • Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте):
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.

Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: 7 дней 2550 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 7 дней 1450 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 450 рублей.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 окт 2023
Всё хорошо, СПАСИБО 😁
👍🏻👍🏻👍🏻
Ю
26 сен 2023
Отличный тур "Петербургская коллекция", очень насыщенная и интересная программа.
Р
13 сен 2023
Поездка удалась на все не 100, а 120 процентов. Программа насыщенная, почти были охвачены все значительные достопримечательности Санкт-Петербурга и плюс дополнительные экскурсии. Цены на допэкскурсии ниже, если бы ты самостоятельно их покупал. Особенно хочется отметить высокий уровень сопровождающих экскурсоводов, их глубокие знания материала и истории, интересное и захватывающее донесение до туристов. Особо хотелось отметить и ваша турфирма, чтобы письменно выразила благодарность нашему сопровождающему экскурсий Наталье Протазановой. Все экскурсии проходили на высоком уровне, увлекательно, позновательно и интересно. В будущем обязательно будем сотрудничать с вашей турфирмой и рекомендовать своим знакомым.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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