Петербургская коллекция
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно:
15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30-02:30 Дополнительно:
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.)
Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.).
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.).
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания: 14500 руб. (7-дневный тур).
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Улучшенный
|22.04.24-24.01.24
|22000
|28000
|23500
|23800
|29500
|26.04.24
|23000
|29750
|24600
|24500
|31500
|26.04.24
|24000
|31500
|25700
|25200
|33500
|27.04.24
|25000
|33250
|26800
|25900
|35500
|28.04.24
|26000
|35000
|27900
|26600
|37500
|29.04.24
|27000
|36750
|29000
|27300
|39500
|30.04.24
|27600
|37650
|29850
|27850
|41000
|01.05.24
|27200
|36800
|29600
|27700
|40500
|02.05.24
|26800
|35950
|29350
|27550
|40000
|03.05.24
|26400
|35100
|29100
|27400
|39500
|04.05.24
|26000
|34250
|28850
|27250
|39000
|05.05.24-09.05.24
|25600
|33400
|28600
|27100
|38500
|10.05.24
|26200
|34650
|28850
|27250
|39250
|11.05.24
|26800
|35900
|29100
|27400
|40000
|12.05.24
|27400
|37150
|29350
|27550
|40750
|13.05.24
|28000
|38400
|29600
|27700
|41500
|14.05.24
|28600
|39650
|29850
|27850
|42250
|15.05.24-25.05.24
|29200
|40900
|30100
|28000
|43000
|26.05.24
|29600
|41400
|30650
|28400
|43900
|27.05.24
|30000
|41900
|31200
|28800
|44800
|28.05.24
|30400
|42400
|31750
|29200
|45700
|29.05.24
|30800
|42900
|32300
|29600
|46600
|30.05.24
|31200
|43400
|32850
|30000
|47500
|31.05.24-27.06.24
|31600
|43900
|33400
|30400
|48400
|28.06.24
|31000
|43000
|32750
|29950
|47250
|29.06.24
|30400
|42100
|32100
|29500
|46100
|30.06.24
|29800
|41200
|31450
|29050
|44950
|01.07.24
|29200
|40300
|30800
|28600
|43800
|02.07.24
|28600
|39400
|30150
|28150
|42650
|03.07.24-25.07.24
|28000
|38500
|29500
|27700
|41500
|26.07.24
|27900
|38000
|29500
|27700
|41400
|27.07.24
|27800
|37500
|29500
|27700
|41300
|28.07.24
|27700
|37000
|29500
|27700
|41200
|29.07.24
|27600
|36500
|29500
|27700
|41100
|30.07.24
|27500
|36000
|29500
|27700
|41000
|31.07.24-22.08.24
|27400
|35500
|29500
|27700
|40900
|23.08.24
|27150
|35150
|29200
|27500
|40250
|24.08.24
|26900
|34800
|28900
|27300
|39600
|25.08.24
|26650
|34450
|28600
|27100
|38950
|26.08.24
|26400
|34100
|28300
|26900
|38300
|27.08.24
|26150
|33750
|28000
|26700
|37650
|28.08.24-19.09.24
|25900
|33400
|27700
|26500
|37000
|20.09.24
|25500
|32750
|27350
|26250
|36400
|21.09.24
|25100
|32100
|27000
|26000
|35800
|22.09.24
|24700
|31450
|26650
|25750
|35200
|23.09.24
|24300
|30800
|26300
|25500
|34600
|24.09.24
|23900
|30150
|25950
|25250
|34000
|25.09.24-07.10.24
|23500
|29500
|25600
|25000
|33400
Россия 3*. Завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
Бизнес
Бизнес с конд.
22.04.24
24000
33500
25400
24000
32750
26100
24600
33500
23.04.24
24800
35100
26100
24500
33900
26900
25100
34800
24.04.24
25600
36700
26800
25000
35050
27700
25600
36100
25.04.24
26400
38300
27500
25500
36200
28500
26100
37400
26.04.24
26700
38900
27650
25650
36250
28850
26300
37450
27.04.24
27000
39500
27800
25800
36300
29200
26500
37500
28.04.24
26500
38500
27250
25450
35200
28750
26200
36250
29.04.24
26000
37500
26700
25100
34100
28300
25900
35000
30.04.24
25500
36500
26150
24750
33000
27850
25600
33750
01.05.24 - 02.05
25000
35500
25600
24400
31900
27400
25300
32500
03.05.24
25500
36500
26150
24750
33000
27850
25600
33750
04.05.24
26000
37500
26700
25100
34100
28300
25900
35000
05.05.24
26500
38500
27250
25450
35200
28750
26200
36250
06.05.24 – 08.05
27000
39500
27800
25800
36300
29200
26500
37500
09.05.24
26500
38500
27250
25450
35200
28750
26200
36250
10.05.24
26000
37500
26700
25100
34100
28300
25900
35000
11.05.24
25500
36500
26150
24750
33000
27850
25600
33750
12.05.24 - 27.05
25000
35500
25600
24400
31900
27400
25300
32500
28.05.24
25950
37400
26650
25050
34150
28450
26000
34950
29.05.24
26900
39300
27700
25700
36400
29500
26700
37400
30.05.24
32050
49600
33900
30600
44900
35950
31800
46950
31.05.24
37200
59900
40100
35500
53400
42400
36900
56500
01.06.24
42350
70200
46300
40400
61900
48850
42000
66050
02.06.24 – 04.06
47500
80500
52500
45300
70400
55300
47100
75600
05.06.24
43300
72100
47350
41050
64150
49900
42700
68500
06.06.24
39100
63700
42200
36800
57900
44500
38300
61400
07.06.24
34900
55300
37050
32550
51650
39100
33900
54300
08.06.24 - 09.07
30700
46900
31900
28300
45400
33700
29500
47200
10.07.24
30250
46000
31400
28000
44250
33100
29100
46000
11.07.24
29800
45100
30900
27700
43100
32500
28700
44800
12.07.24
29350
44200
30400
27400
41950
31900
28300
43600
13.07.24
28900
43300
29900
27100
40800
31300
27900
42400
14.07.24
28450
42400
29400
26800
39650
30700
27500
41200
15.07.24 - 25.08
28000
41500
28900
26500
38500
30100
27100
40000
26.08.24
27500
40500
28900
26500
38500
29650
26800
38750
27.08.24
27000
39500
28900
26500
38500
29200
26500
37500
28.08.24
26500
38500
28900
26500
38500
28750
26200
36250
29.08.24
26000
37500
28900
26500
38500
28300
25900
35000
30.08.24
25500
36500
28900
26500
38500
27850
25600
33750
31.08.24 – 29.09
25000
35500
25600
24400
31900
27400
25300
32500
30.09.24
24700
34900
25450
24250
31850
27050
25100
32450
01.10.24
24400
34300
25300
24100
31800
26700
24900
32400
02.10.24
24100
33700
25150
23950
31750
26350
24700
32350
03.10.24
23800
33100
25000
23800
31700
26000
24500
32300
04.10.24
23500
32500
24850
23650
31650
25650
24300
32250
05.10.24 – 07.10
23200
31900
24700
23500
31600
25300
24100
32200
Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
Одноместный
Стандартный
Супериор.
22.04.24
27100
26000
24200
25100
33650
30950
28700
26600
27500
41150
23.04.24
28000
26700
24900
25800
35400
|31800
|29400
27300
28200
42900
24.04.24
28900
27400
25600
26500
37150
32650
30100
8000
2800
44650
25.04.24
29800
28100
26300
27200
38900
33500
30800
28700
29600
46400
26.04.24
30700
28800
27000
27900
40650
34350
31500
29400
30300
48150
27.04.24 - 06.05.24
31600
29500
27700
28600
42400
35200
32200
30100
31000
49900
07.05.24
31350
29350
27500
28450
41900
34950
32000
29950
30850
49400
08.05.24
31100
29200
27300
28300
41400
34700
31800
29800
30700
48900
09.05.24
30850
29050
27100
28150
40900
34450
31600
29650
30550
48400
10.05.24
30600
28900
26900
28000
40400
34200
31400
29500
30400
47900
11.05.24
30350
28750
26700
27850
39900
33950
31200
29350
30250
47400
12.05.24 - 29.05.24
30100
28600
26500
27700
39400
33700
31000
29200
30100
46900
30.05.24
31650
29650
27550
28750
42500
35250
32050
30250
31150
50000
31.05.24
3300
30700
28600
29800
45600
36800
33100
31300
32200
53100
01.06.24
34750
31750
29650
30850
48700
38350
34150
32350
33250
56200
02.06.24
36300
32800
30700
31900
51800
39900
35200
33400
34300
59300
03.06.24
37050
33300
31200
32400
53300
40650
35700
33900
34800
60800
04.06.24
37800
33800
31700
32900
54800
41400
36200
34400
35300
62300
05.06.24
37000
33250
31150
32350
53200
40600
35650
33850
34750
60700
06.06.24
36200
32700
30600
31800
51600
39800
35100
33300
34200
59100
07.06.24
35400
32150
30050
31250
50000
39000
34550
32750
33650
57500
08.06.24 - 25.06.24
34600
31600
29500
30700
48400
38200
34000
32200
33100
55900
26.06.24
34150
31300
29250
30400
47500
37750
33750
31900
32800
55000
27.06.24
33700
31000
29000
30100
46600
37300
33500
31600
32500
54100
28.06.24
33250
30700
28750
29800
45700
36850
33250
31300
32200
53200
29.06.24
32800
30400
28500
29500
44800
36400
33000
31000
31900
52300
30.06.24
32350
30100
28250
29200
43900
35950
32750
30700
31600
51400
01.07.24 - 26.08.24
31900
29800
28000
28900
43000
35500
32500
30400
31300
50500
27.08.24
31350
29300
27500
28400
41900
34950
32000
29900
30800
49400
28.08.24
30800
28800
27000
27900
40800
34400
31500
29400
30300
48300
29.08.24
30250
28300
26500
27400
39700
33850
31000
28900
29800
47200
30.08.24
29700
27800
26000
26900
38600
33300
30500
28400
29300
46100
31.08.24
29150
27300
25500
26400
37500
32750
30000
27900
28800
45000
01.09.24 - 07.10.24
28600
26800
25000
25900
36400
32200
29500
27400
28300
43900
Москва 4*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
Комфорт
22.04.24
27800
27600
38800
29600
44500
30800
23.04.24
28750
28300
40750
30400
46750
31900
24.04.24
29700
29000
42700
31200
49000
33000
25.04.24
30650
29700
44650
32000
51250
34100
26.04.24 - 06.05.24
31600
30400
46600
32800
53500
35200
07.05.24
31350
30250
46000
32700
53150
35000
08.05.24
31100
30100
45400
32600
52800
34800
09.05.24
30850
29950
44800
32500
52450
34600
10.05.24
30600
29800
44200
32400
52100
34400
11.05.24
30350
29650
43600
32300
51750
34200
12.05.24 - 25.05.24
30100
29500
43000
32200
51400
34000
26.05.24
31100
30150
45000
33100
54150
35400
27.05.24
32100
30800
47000
34000
56900
36800
28.05.24
33100
31450
49000
34900
59650
38200
29.05.24
34100
32100
51000
35800
62400
39600
30.05.24
35100
32750
53000
36700
65150
41000
31.05.24 - 25.06.24
36100
33400
55000
37600
67900
42400
26.06.24
35350
32900
53600
36800
65500
41200
27.06.24
34600
32400
52200
36000
63100
40000
28.06.24
33850
31900
50800
35200
60700
38800
29.06.24
33100
31400
49400
34400
58300
37600
30.06.24
32350
30900
48000
33600
55900
36400
01.07.24 -26.08.24
31600
30400
46600
32800
53500
35200
27.08.24
31350
30250
46000
32800
53500
35200
28.08.24
31100
30100
45400
32800
53500
35200
29.08.24
30850
29950
44800
32800
53500
35200
30.08.24
30600
29800
44200
32800
53500
35200
31.08.24
30350
29650
43600
32800
53500
35200
01.09.24 - 25.09.24
30100
29500
43000
32200
51400
34000
26.09.24
29400
28950
4165
31500
49500
33100
27.09.24
28700
28400
40300
30800
47600
32200
28.09.24
28000
27850
38950
30100
45700
31300
29.09.24
27300
27300
37600
29400
43800
30400
30.09.24
26600
26750
36250
28700
41900
29500
01.1.24 - 07.10.24
25900
26200
34900
28000
40000
28600
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный с видом на Город
Стандартный с видом на Нев
22.04.24
36200
33900
52600
38600
35500
57500
23.04.24
37650
34850
54250
39750
36250
58500
24.04.24 - 10.05.24
39100
35800
55900
40900
37000
59500
11.05.24
39700
36250
57750
40900
37000
59500
12.05.24
40300
36700
59600
41850
37650
62000
13.05.24
40900
37150
61450
42800
38300
64500
14.05.24
41500
37600
63300
43750
38950
67000
15.05.24
42100
38050
65150
44700
39600
69500
16.05.24 - 30.05.24
42700
38500
67000
45650
40250
72000
31.05.24
52100
44750
84500
55950
47150
92000
01.06.24
61500
51000
102000
65300
53400
109500
02.06.24
70900
57250
119500
74650
59650
127000
03.06.24 - 05.06.24
80300
63500
137000
84000
65900
144500
6.06.24
70900
57250
119500
74650
59650
127000
07.06.24
61500
51000
102000
65300
53400
109500
08.06.24
52100
44750
84500
55950
47150
92000
09.06.24 - 05.07.24
42700
38500
67000
46600
40900
74500
06.07.24
42850
38550
66650
46400
40750
73500
07.07.24
43000
38600
66300
46200
40600
72500
08.07.24
4315
38650
65950
46000
40450
71500
09.07.24
43300
38700
65600
45800
40300
70500
10.07.24
43450
38750
65250
45600
40150
69500
11.07.24 - 26.08.24
43600
38800
64900
45400
40000
68500
27.08.24
42450
38050
62650
44250
39250
66250
28.08.24
41300
37300
60400
43100
38500
64000
29.08.24
40150
36550
58150
41950
37750
61750
30.08.24
39000
35800
55900
40800
37000
59500
31.08.24
37850
35050
53650
39650
36250
57250
01.9.24 - 25.09.24
36700
34300
51400
38500
35500
55000
26.09.24
35950
33800
50500
38100
35250
54750
27.09.24
35200
33300
49600
37700
35000
54500
28.09.24
34450
32800
48700
37300
34750
54250
29.09.24
33700
32300
47800
36900
34500
54000
30.09.24
32950
31800
46900
36500
34250
53750
01.10.24 - 07.10.24
32200
31300
46000
36100
34000
53500
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
22.04.24
24000
33500
30700
30400
46900
23.04.24
24800
35100
31200
30750
47900
24.04.24
25600
36700
31700
31100
48900
25.04.24
26400
38300
32200
31450
49900
26.04.24
26700
38900
32700
31800
50900
27.04.24
27000
39500
33200
32150
51900
28.04.24
26500
38500
33700
32500
52900
29.04.24
26000
37500
33700
32500
52900
30.04.24
25500
36500
33700
32500
52900
01.05.24 – 02.01
25000
35500
33700
32500
52900
03.05.24
25500
36500
33700
32500
52900
04.05.24
26000
37500
33700
32500
52900
05.05.24
26500
38500
33700
32500
52900
06.05.24 – 08.05.24
27000
39500
33700
32500
52900
09.05.24
26500
38500
33700
32500
52900
10.05.24
26000
37500
33700
32500
52900
11.05.24 – 27.05.24
25500
36500
33700
32500
52900
28.05.24
25950
37400
39100
35800
63400
29.05.24
26900
39300
39100
35800
63400
30.05.24
32050
49600
39100
35800
63400
09.06.24 – 04.07.24
37600
60400
39100
35800
63400
05.07.24
36950
59150
38450
35400
62150
06.07.24
36300
57900
37800
35000
60900
07.07.24
35650
56650
37150
34600
59650
08.07.24
35000
55400
36500
34200
58400
09.07.24
34350
54150
35850
33800
57150
10.07.24 – 16.08.24
33700
52900
35200
33400
55900
17.08.24
33250
52000
34750
33100
55000
18.08.24
32800
51100
34300
32800
54100
19.08.24
32350
50200
33850
32500
53200
20.08.24
31900
49300
33400
32200
52300
21.08.24
31450
48400
32950
31900
51400
22.08.24 – 25.08.24
31000
47500
32500
31600
50500
26.09.24
30700
46900
32500
31600
50500
27.09.24
30400
46300
32200
31400
49900
28.09.24
30100
45700
31900
31200
49300
29.09.24
29800
45100
31600
31000
48700
30.09.24
29500
44500
31300
30800
48100
01.10.24 – 07.10.24
29200
43900
30700
30400
46900
Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Мансарда
Улучшенный
22.04.24 - 24.04.24
24100
29500
24100
29500
27700
26500
37000
25.04.24
24750
31150
24750
31150
28100
26750
38000
26.04.24
25400
32800
25400
32800
28500
27000
39000
27.04.24
26050
34450
26050
34450
28900
27250
40000
28.04.24
26700
36100
26700
36100
29300
27500
41000
29.04.24
27350
37750
27350
37750
29700
27750
42000
30.04.24
27850
39000
27850
39000
29900
27900
42650
01.05.24
27700
38600
27700
38600
29700
27800
42300
02.05.24
27550
38200
27550
38200
29500
27700
41950
03.05.24
27400
37800
27400
37800
29300
27600
41600
04.05.24
27250
37400
27250
37400
29100
27500
41250
05.05.24
27100
37000
27100
37000
28900
27400
40900
06.05.24
27100
37000
27100
37000
28900
27400
40900
07.05.24
27100
37000
27100
37000
28900
27400
40900
08.05.24
27100
37000
27100
37000
28900
27400
40900
09.05.24
27100
37000
27100
37000
28900
27400
40900
10.05.24
27250
37400
27250
37400
29100
27500
41250
11.05.24
27400
37800
27400
37800
29300
27600
41600
12.05.24
27550
38200
27550
38200
29500
27700
41950
13.05.24
27700
38600
27700
38600
29700
27800
42300
14.05.24
27850
39000
27850
39000
29900
27900
42650
15.05.24 - 25.05.24
28000
39400
28000
39400
30100
28000
43000
26.05.24
28650
40250
28650
40250
30700
28400
43900
27.05.24
29300
41100
29300
41100
31300
28800
44800
28.05.24
29950
41950
29950
41950
31900
29200
45700
29.05.24
30600
42800
30600
42800
32500
29600
46600
30.05.24
31250
43650
31250
43650
33100
30000
47500
31.05.24 - 27.06.24
31900
44500
31900
44500
33700
30400
48400
28.06.24
31250
43650
31250
43650
33100
30000
47500
29.06.24
30600
42800
30600
42800
32500
29600
46600
30.06.24
29950
41950
29950
41950
31900
29200
45700
01.07.24
29300
41100
29300
41100
31300
28800
44800
02.07.24
28650
40250
28650
40250
30700
28400
43900
03.07.24- 25.07.24
28000
39400
28000
39400
30100
28000
43000
26.07.24
27700
38750
27700
38750
29750
27800
42400
27.07.24
27400
38100
27400
38100
29400
27600
41800
28.07.24
27100
37450
27100
37450
29050
27400
41200
29.07.24
26800
36800
26800
36800
28700
27200
40600
30.07.24
26500
36150
26500
36150
28350
27000
40000
31.07.24
26200
35500
26200
35500
28000
26800
39400
01.08.24 - 19.09.24
26200
35500
26200
35500
28000
26800
39400
20.09.24
25850
34650
25850
34650
27700
26600
38500
21.09.24
25500
33800
25500
33800
27400
26400
37600
22.09.24
25150
32950
25150
32950
27100
26200
36700
23.09.24
24800
32100
24800
32100
26800
26000
35800
24.09.24
24450
31250
24450
31250
26500
25800
34900
25.09.24 - 07.10.24
24100
30400
24100
30400
26200
25600
34000
Атриум 3*, Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
22.04.24
25000
24400
33400
23.04.24
26000
25250
35400
24.04.24
27000
26100
37400
25.04.24
28000
26950
39400
26.04.24
29000
27800
41400
27.04.24
30000
28650
43400
28.04-07.05.24
31000
29500
45400
08.05.24
30750
29300
44900
09.05.24
30500
29100
44400
10.05.24
30250
28900
43900
11.05.24
30000
28700
43400
12.05.24
29750
28500
42900
13.05-26.05.24
29500
28300
42400
27.05.24
30600
29150
44500
28.05.24
31700
30000
46600
29.05.24
32800
30850
48700
30.05.24
33900
31700
50800
08.06-25.06.24
36100
33400
55000
26.06.24
35250
32750
53400
27.06.24
34400
32100
51800
28.06.24
33550
31450
50200
29.06.24
32700
30800
48600
30.06.24
31850
30150
47000
01.07-26.08.24
31000
29500
45400
27.08.24
30750
29300
44900
28.08.24
30500
29100
44400
29.08.24
30250
28900
43900
30.08.24
30000
28700
43400
31.08.24
29750
28500
42900
01.09-25.09.24
29500
28300
42400
26.09.24
28750
27650
40900
27.09.24
28000
27000
39400
28.09.24
27250
26350
37900
29.09.24
26500
25700
36400
30.09.24
25750
25050
34900
01.10-07.10.24
25000
24400
33400
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
22.04.24 - 25.04.24
25900
35500
28000
27100
37000
26.04.24
26850
37000
28900
27950
38900
27.04.24
27800
38500
29800
28800
40800
28.04.24
28750
40000
30700
29650
42700
29.04.24
29700
41500
31600
30500
44600
30.04.24
30650
43000
32500
31350
46500
01.05.24 - 26.05.24
31600
44500
33400
32200
48400
27.05.24
32850
46400
35250
33250
51500
28.05.24
34100
48300
37100
34300
54600
29.05.24
35350
50200
38950
35350
57700
30.05.24
36600
52100
40800
36400
60800
31.05.24
37850
54000
42650
37450
63900
01.06.24 - 05.07.24
39100
55900
44500
38500
67000
06.07.24
37850
54000
42650
37450
63900
07.07.24
36600
52100
40800
36400
60800
08.07.24
35350
50200
38950
35350
57700
09.07.24
34100
48300
37100
34300
54600
10.07.24
32850
46400
35250
33250
51500
11.07.24 - 25.09.24
31600
44500
33400
32200
48400
26.09.24
30650
43000
32500
31350
46500
27.09.24
29700
41500
31600
30500
44600
28.09.24
28750
40000
30700
29650
42700
29.09.24
27800
38500
29800
28800
40800
30.09.24
26850
37000
28900
27950
38900
01.10.24 – 07.10.24
25900
35500
28000
27100
37000
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт (быв. Cмарт Плюс)
Супериор
22.04.24
27700
28000
38500
27700
39100
32200
59500
23.04.24
28600
28850
39750
28450
40600
33200
62500
24.04.24
29500
29700
41000
29200
42100
34200
65500
25.04.24
30400
30550
42250
29950
43600
35200
68500
26.04.24
31300
31400
43500
30700
45100
36200
71500
27.04.24
32200
32250
44750
31450
46600
37200
74500
28.04.24 - 04.05.24
33100
33100
46000
32200
48100
38200
77500
05.05.24
32950
33000
45750
32100
47950
38100
77250
06.05.24
32800
32900
45500
32000
47800
38000
77000
07.05.24
32600
32750
45150
31800
47600
37850
76650
08.05.24
32400
32600
44800
31600
47400
37700
76300
09.05.24
32200
32450
44450
31400
47200
37550
75950
10.05.24
32000
32300
44100
31200
47000
37400
75600
11.05.24
31950
32250
44000
31100
46950
37350
75500
12.05.24
31950
32250
44000
31100
46950
37350
75500
13.05.24 - 17.05.24
32000
32300
44100
31200
47000
37400
75600
18.05.24
31950
32250
44000
31100
46950
37350
75500
19.05.24
31950
32250
44000
31100
46950
37350
75500
20.05.24
32900
32800
45850
32050
47750
37900
77100
21.05.24
33700
33200
47450
32900
48300
38300
78200
22.05.24
34500
33600
49050
33750
48850
38700
79300
23.05.24
35300
34000
50650
34600
49400
39100
80400
24.05.24
36100
34400
52250
35450
49950
39500
81500
25.05.24 - 26.05.24
36850
34750
53750
36200
50450
39850
82500
27.05.24 - 31.05.24
37000
34900
54000
36300
50700
40000
83000
01.06.24 - 02.06.24
36850
34750
53750
36200
50450
39850
82500
03.06.24-07.06.24
37000
34900
54000
36300
50700
40000
83000
08.06.24 - 09.06.24
36850
34750
53750
36200
50450
39850
82500
10.06.24- 14.06.24
37000
34900
54000
36300
50700
40000
83000
15.06.24 - 16.06.24
36850
34750
53750
36200
50450
39850
82500
17.06.24 - 21.06.24
37000
34900
54000
36300
50700
40000
83000
22.06.24 - 23.06.24
36850
34750
53750
36200
50450
39850
82500
24.06.24 - 25.06.24
37000
34900
54000
36300
50700
40000
83000
26.06.24
36650
34900
53250
35900
50700
40000
83000
27.06.24
36300
34900
52500
35500
50700
40000
83000
28.06.24
35950
34900
51750
35100
50700
40000
83000
29.06.24
35450
34750
50750
34600
50450
39850
82500
30.06.24
35000
34750
49900
34150
50450
39850
82500
01.07.24 - 05.07.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
06.07.24 - 07.07.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
08.07.24 - 12.07.24
3470
34900
49300
33800
50700
40000
83000
13.07.24 - 14.07.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
15.07.24 - 19.07.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
20.07.24 - 21.07.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
22.07.24 - 23.07.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
24.07.24 - 26.07.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
27.07.24 - 28.07.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
29.07.24 - 02.08.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
03.08.24 - 04.08.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
05.08.24 - 09.08.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
10.08.24 - 11.08.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
12.08.24 - 16.08.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
17.08.24 - 18.08.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
19.08.24 - 23.08.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
24.08.24 - 25.08.24
34650
34750
49150
33750
50450
39850
82500
26.08.24
34700
34900
49300
33800
50700
40000
83000
27.08.24
34450
34500
48800
3355
50100
39550
81750
28.08.24
34200
34100
48300
33300
49500
39100
80500
29.08.24
33950
33700
47800
33050
48900
38650
79250
30.08.24
33700
33300
47300
32800
48300
38200
78000
31.08.24
33400
32750
46650
32500
47450
37600
76250
01.09.24 - 25.09.24
33100
32200
46000
32200
46600
3700
74500
26.09.24
32750
32200
45400
3190
46600
37000
74500
27.09.24
32400
32200
44800
31600
46600
37000
74500
28.09.24
32050
32200
44200
31300
46600
37000
74500
29.09.24
31700
32200
43600
31000
46600
3700
74500
30.09.24
31350
32200
43000
30700
46600
37000
74500
01.10.24 - 07.10.24
31000
32200
42400
30400
46600
3700
74500
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Классик (стандарт)
Джуниор Сюи
22.04-24.04.24
27700
31900
30100
28600
40000
25.04.24
28750
33500
31450
29750
42900
26.04.24
29800
35100
32800
30900
45800
27.04.24
30850
36700
34150
32050
48700
28.04.24
31900
38300
35500
33200
51600
29.04.24
32950
39900
36850
34350
54500
30.04-18.05.24
34000
41500
38200
35500
57400
19.05.24
35100
42650
39200
36350
59250
20.05.24
36200
43800
40200
37200
61100
21.05.24
37300
44950
41200
38050
62950
22.05.24
38400
46100
42200
38900
64800
23.05.24
39500
47250
43200
39750
66650
24.05-08.07.24
40600
48400
44200
40600
68500
09.07.24
39500
47250
43200
39750
66650
10.07.24
38400
46100
42200
38900
64800
11.07.24
37300
44950
41200
38050
62950
12.07.24
36200
43800
40200
37200
61100
13.07.24
35100
42650
39200
36350
59250
14.07-16.09.24
34000
41500
38200
35500
57400
17.09.24
32950
39900
36850
34350
54500
18.09.24
31900
38300
35500
33200
51600
19.09.24
30850
36700
34150
32050
48700
20.09.24
29800
35100
32800
30900
45800
21.09.24
28750
33500
31450
29750
42900
22.09-07.10.24
27700
31900
30100
28600
40000
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Студия
22.04.24-23.04.24
30400
45100
31600
47200
32500
31000
49600
24.04.24
30500
45350
31700
47450
32650
31050
49850
25.04.24
30600
45600
31800
47700
32800
31100
50100
26.04.24
30700
45850
31900
47950
32950
31150
50350
27.04.24
30800
46100
32000
48200
33100
31200
50600
28.04.24
30900
46350
32100
48450
33250
31250
50850
29.04-21.05.24
31000
46600
32200
48700
33400
31300
51100
22.05.24
31700
47950
33000
50350
34200
31850
52700
23.05.24
32400
49300
33800
52000
35000
32400
54300
24.05.24
33100
50650
34600
53650
35800
32950
55900
25.05.24
33800
52000
35400
55300
36600
33500
7500
26.05.24
34500
53350
36200
56950
37400
34050
59100
27.05-28.05.24
35200
54700
37000
58600
38200
34600
60700
29.05.24
35500
55350
37350
59200
38650
34900
61600
30.05.24
35800
56000
37700
59800
39100
35200
62500
31.05.24
36100
56650
38050
60400
39550
35500
63400
01.06.24
36400
57300
38400
61000
40000
35800
64300
02.06
36700
57950
38750
61600
40450
36100
65200
03.06.24-04.06.24
37000
58600
39100
62200
40900
36400
66100
05.06.24
36700
57950
38750
61600
40450
36100
65200
06.06.24
36400
57300
38400
61000
40000
35800
64300
07.06.24
36100
56650
38050
60400
39550
35500
63400
08.06.24
35800
56000
37700
59800
39100
35200
62500
09.06.24
35500
55350
37350
59200
38650
34900
61600
10.06-09.07.24
35200
54700
37000
58600
38200
34600
60700
10.07.24
34900
54100
36650
57850
37750
34300
59850
11.07.24
34600
53500
36300
57100
37300
34000
59000
12.07.24
34300
52900
35950
56350
36850
33700
58150
13.07.24
34000
52300
35600
55600
36400
33400
57300
14.07.24
33700
51700
35250
54850
35950
33100
56450
15.07-20.08.24
33400
51100
34900
54100
35500
32800
55600
21.08.24
32750
49850
34250
52850
34950
32450
54450
22.08.24
32100
48600
33600
51600
34400
32100
53300
23.08.24
31450
47350
32950
50350
33850
31750
52150
24.08.24
30800
46100
32300
49100
33300
3140
51000
25.08.24
30150
44850
31650
47850
32750
31050
49850
26.08-01.10.24
29500
43600
31000
6600
32200
0700
48700
02.10.24
29400
43350
30600
45450
31500
30050
47100
03.10.24
29300
43100
30500
45200
31400
30000
47000
04.10.24
29200
42850
30400
44950
31300
29950
46900
05.1024
29100
42600
30300
44700
31200
29900
46800
06.10.24
29000
42350
30200
44450
31100
29850
46700
07.10.24
28900
42100
30100
44200
31000
29800
46600
Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
комфорт
22.04.24
30850
42100
35750
32750
52200
23.04.24
31300
43000
36300
33300
53300
24.04.24
31750
43900
36850
33850
54400
25.04.24
32200
44800
37400
34400
55500
26.04.24
32650
45700
37950
34950
56600
27.04.24
33100
46600
38500
35500
57700
28.04-29.05
33100
46600
38500
35500
57700
30.05.24
35900
52200
41350
37600
63350
31.05.24
38700
57800
44200
39700
69000
01.06.24
41500
63400
47050
41800
74650
02.06.24
44300
69000
49900
43900
80300
03.06.24
45550
71500
51150
44750
82800
04.06.24
46800
74000
52400
45600
85300
05.06.24
45250
70900
50800
44350
82150
06.06.24
43700
67800
49200
43100
79000
07.06.24
42150
64700
47600
41850
75850
08.06-26.07
40600
61600
46000
40600
72700
27.07.24
39750
59950
45200
40050
71100
28.07.24
38900
58300
44400
39500
69500
29.07.24
3050
56650
43600
38950
67900
30.07.24
37200
55000
42800
38400
66300
31.07.24
36350
53350
42000
37850
64700
01.08.24-27.08
35500
51700
41200
37300
63100
28.08.24
33800
48200
39200
35600
59100
29.08.24
32950
46450
38200
34750
57100
30.08.24
32100
44700
37200
33900
55100
31.08.24
31250
42950
36200
33050
53100
01.09.24 - 07.10
30400
41200
35200
32200
51100
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандарт
22.04.24-08.05.24
32200
45700
09.05.24
32950
47250
10.05.24
33700
48800
11.05.24
34450
50350
12.05.24
35200
51900
13.05.24
35950
53450
14.05.24- 24.06.24
36700
55000
25.06.24
36300
54100
26.06.24
35900
53200
27.06.24
35500
52300
28.06.24
35100
51400
29.06.24
34700
50500
30.06.24 - 26.08.24
34300
4960
27.08.24
33950
49000
28.08.24
33600
48400
29.08.24
33250
47800
30.08.24
32900
47200
31.08.24
32550
46600
01.09.24 -23.09.24
32200
46000
24.09.24
31550
44700
25.09.24
30900
43400
26.09.24
30250
42100
27.09.24
29600
40800
28.09.24
28950
39500
29.09.24 - 07.10.24
28300
38200
Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Стандартный
22.04.24
34850
48900
23.04.24
35700
50900
24.04.24
36550
52900
25.04.24
37400
54900
26.04.24
38250
56900
27.04-06.05.24
39100
58900
07.05.24
38750
57900
08.05.24
38400
56900
09.05.24
38050
55900
10.05.24
37700
54900
11.05.24
37350
53900
12.05-26.05.24
37000
52900
27.05.24
37900
54750
28.05.24
38800
56600
29.05.24
39700
58450
30.05.24
42350
63800
31.05.24
45000
69150
01.06.24
47650
74500
02.06.24
49400
78000
03.06.24
51150
81500
04.06.24
52900
85000
05.06.24
51150
81500
06.06.24
49400
78000
07.06.24
47650
74500
08.06.24
45900
71000
09.06.24
44150
67500
10.06-26.07.24
42400
64000
27.07.24
41850
63150
28.07.24
41300
62300
29.07.24
40750
61450
30.07.24
40200
60600
31.07.24
39650
59750
01.08-26.08.24
39100
58900
27.08.24
38750
57900
28.08.24
38400
56900
29.08.24
38050
55900
30.08.24
37700
54900
31.08.24
37350
53900
01.09-25.09.24
37000
52900
26.09.24
36500
51900
27.09.24
36000
50900
28.09.24
35500
49900
29.09.24
35000
48900
30.09.24
34500
47900
01.10-07.10.24
34000
46900
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
Премиум
Люкс
22.04.24 - 07.05.24
36100
49900
61000
41500
40000
64900
43600
08.05.24
36850
51400
63150
42600
40950
67650
44950
09.05.24
37600
52900
65300
43700
41900
70400
46300
10.05.24
38350
54400
67450
44800
42850
73150
47650
11.05.24
39100
55900
69600
45900
43800
75900
49000
12.05.24
39850
57400
71750
47000
44750
78650
50350
13.05.24 - 19.08.24
40600
58900
73900
48100
45700
81400
5170
20.08.24
39950
57650
70100
46200
44000
76400
49200
21.08.24
39300
56400
68200
45250
43150
73900
47950
22.08.24
38650
55150
66300
44300
42300
71400
46700
23.08.24
38000
53900
64400
43350
41450
68900
45450
24.08.24
37350
52650
62500
42400
40600
66400
44200
25.08.24 - 01.10.24
36700
51400
62500
42400
40600
66400
44200
02.10.24 - 24.09.24
36700
51400
61000
41500
40000
64900
43600
25.09.24
36700
51400
63150
42600
40950
67650
44950
26.09.24
36700
51400
65300
43700
41900
70400
46300
27.09.24
36700
51400
67450
44800
42850
73150
47650
28.09.24
36700
51400
69600
45900
43800
75900
49000
29.09.24
36700
51400
71750
47000
44750
78650
50350
30.09.24- 07.10.24
36700
51400
73900
48100
45700
81400
51700
Скидка детям до 14 лет: 7 дней 2550 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 7 дней 1450 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.
Варианты проживания
Арт Деко Невский 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Cosmos Pribaltiyskaya Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) - 600 руб
- Индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину
- Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте):
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.
Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет: 7 дней 2550 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 7 дней 1450 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 450 рублей.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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