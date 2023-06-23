Петербургская коллекция весна-лето
Экскурсионная программа подстраивается под туриста – вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многи известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)
16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Окончание у ст. м. «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
Суббота. Автобусная экскурсия в Гатчину
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».
ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания: 3 дня – 6300 с человека.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|22.04-28.04
|8800
|10800
|9300
|9400
|11300
|29.04.24
|9800
|12550
|10400
|10100
|13300
|30.04-03.05
|10800
|14300
|11500
|10800
|15300
|04.05.24
|10400
|13450
|11250
|10650
|14800
|05.05-13.05
|10000
|12600
|11000
|10500
|14300
|14.05.24
|10600
|13850
|11250
|10650
|15050
|15.05-29.05
|11200
|15100
|11500
|10800
|15800
|30.05.24
|11600
|15600
|12050
|11200
|16700
|31.05-01.07
|12000
|16100
|12600
|11600
|17600
|02.07.24
|11400
|15200
|11950
|11150
|16450
|03.07-29.07
|10800
|14300
|11300
|10700
|15300
|30.07.24
|10700
|13800
|11300
|10700
|15200
|31.07-26.08
|10600
|13300
|11300
|10700
|15100
|27.08.24
|10350
|12950
|11000
|10500
|14450
|28.08-23.09
|10100
|12600
|10700
|10300
|13800
|24.09.24
|9700
|11950
|10350
|10050
|13200
|25.09-11.10
|9300
|11300
|10000
|9800
|12600
Россия 3*. Завтрак «шведский стол».
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|Бизнес
|Бизнес с конд.
|22.04-25.04
|9200
|12100
|10300
|10100
|14300
|9700
|9300
|12000
|9900
|9500
|12200
|26.04.24
|10000
|13700
|11200
|10500
|16050
|10400
|9800
|13150
|10700
|10000
|13500
|27.04-29.04
|10800
|15300
|12100
|10900
|17800
|11100
|10300
|14300
|11500
|10500
|14800
|30.04.24
|10300
|14300
|11450
|10500
|16550
|10550
|9950
|13200
|11050
|10200
|13550
|01.05-06.05
|9800
|13300
|10800
|10100
|15300
|10000
|9600
|12100
|10600
|9900
|12300
|07.05.24
|10300
|14300
|11450
|10500
|16550
|10550
|9950
|13200
|11050
|10200
|13550
|08.05-10.05
|10800
|15300
|12100
|10900
|17800
|11100
|10300
|14300
|11500
|10500
|14800
|11.05.24
|10300
|14300
|11450
|10500
|16550
|10550
|9950
|13200
|11050
|10200
|13550
|12.05-31.05
|9800
|13300
|10800
|10100
|15300
|10000
|9600
|12100
|10600
|9900
|12300
|01.06.24
|10750
|15200
|12050
|10950
|17800
|11050
|10250
|14350
|11650
|10600
|14750
|02.06.24
|11700
|17100
|13300
|11800
|20300
|12100
|10900
|16600
|12700
|11300
|17200
|03.06.24
|15900
|25500
|18950
|16350
|31600
|17250
|15150
|22850
|18100
|15700
|24300
|04.06-06.06
|20100
|33900
|24600
|20900
|42900
|22400
|19400
|29100
|23500
|20100
|31400
|07.06.24
|15900
|25500
|18950
|16350
|31600
|17250
|15150
|22850
|18100
|15700
|24300
|08.06-13.07
|11700
|17100
|13300
|11800
|20300
|12100
|10900
|16600
|12700
|11300
|17200
|14.07.24
|11250
|16200
|12700
|11350
|19050
|11600
|10600
|15450
|12100
|10900
|16000
|15.07-29.08
|10800
|15300
|12100
|10900
|17800
|11100
|10300
|14300
|11500
|10500
|14800
|30.08.24
|10300
|14300
|11450
|10500
|16550
|10550
|9950
|13200
|11050
|10200
|13550
|31.08-03.10
|9800
|13300
|10800
|10100
|15300
|10000
|9600
|12100
|10600
|9900
|12300
|04.10.24
|9500
|12700
|10550
|9950
|14800
|9850
|9450
|12050
|10250
|9700
|12250
|05.10-11.10
|9200
|12100
|10300
|9800
|14300
|9700
|9300
|12000
|9900
|9500
|12200
Москва 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Комфорт
|22.04.24
|10100
|10200
|13100
|10800
|14800
|11000
|25.04.24
|11050
|10900
|15050
|11600
|17050
|12100
|26.04-10.05
|12000
|11600
|17000
|12400
|19300
|13200
|11.05.24
|11750
|11450
|16400
|12300
|18950
|13000
|12.05-29.05
|11500
|11300
|15800
|12200
|18600
|12800
|30.05.24
|12500
|11950
|17800
|13100
|21350
|14200
|31.05-29.06
|13500
|12600
|19800
|14000
|24100
|15600
|30.06.24
|12750
|12100
|18400
|13200
|21700
|14400
|01.07-30.08
|12000
|11600
|17000
|12400
|19300
|13200
|31.08.24
|11750
|11450
|16400
|12300
|18950
|13000
|01.09-29.09
|11500
|11300
|15800
|12200
|18600
|12800
|30.09.24
|10800
|10750
|14450
|11500
|16700
|11900
|01.10-11.10
|10100
|10200
|13100
|10800
|14800
|11000
Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|22.04-25.04
|10200
|9900
|9300
|9600
|12100
|11500
|10800
|10100
|10400
|14600
|26.04.24
|11100
|10600
|10000
|10300
|13850
|12350
|11500
|10800
|11100
|16350
|27.04-10.05
|12000
|11300
|10700
|11000
|15600
|13200
|12200
|11500
|11800
|18100
|11.05.24
|11750
|11150
|10500
|10850
|15100
|12950
|12000
|11350
|11650
|17600
|12.05-02.06
|11500
|11000
|10300
|10700
|14600
|12700
|11800
|11200
|11500
|17100
|03.06.24
|13050
|12050
|11350
|11750
|17700
|14250
|12850
|12250
|12550
|20200
|04.06-06.06
|14600
|13100
|12400
|12800
|20800
|15800
|13900
|13300
|13600
|23300
|07.06.24
|13800
|12550
|11850
|12250
|19200
|15000
|13350
|12750
|13050
|21700
|08.06-29.06
|13000
|12000
|11300
|11700
|17600
|14200
|12800
|12200
|12500
|20100
|30.06.24
|12550
|11700
|11050
|11400
|16700
|13750
|12550
|11900
|12200
|19200
|01.07-30.08
|12100
|11400
|10800
|11100
|15800
|13300
|12300
|11600
|11900
|18300
|31.08.24
|11550
|10900
|10300
|10600
|14700
|12750
|11800
|11100
|11400
|17200
|01.09-11.10
|11000
|10400
|9800
|10100
|13600
|12200
|11300
|10600
|10900
|16100
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|22.04.24
|11600
|11500
|11100
|16800
|12800
|12300
|11900
|19300
|23.04.24
|13050
|12450
|12050
|18450
|13950
|13050
|12650
|20300
|24.04-14.05
|14500
|13400
|13000
|20100
|15100
|13800
|13400
|21300
|15.05.24
|15100
|13850
|13400
|21950
|16050
|14450
|14050
|23800
|16.05-03.06
|15700
|14300
|13800
|23800
|17000
|15100
|14700
|26300
|04.06.24
|25100
|20550
|20050
|41300
|26350
|21350
|20950
|43800
|05.06-07.06
|34500
|26800
|26300
|58800
|35700
|27600
|27200
|61300
|08.06.24
|25100
|20550
|20050
|41300
|26350
|21350
|20950
|43800
|09.06-09.07
|15700
|14300
|13800
|23800
|17000
|15100
|14700
|26300
|10.07.24
|15850
|14350
|13900
|23450
|16800
|14950
|14550
|25300
|11.07-30.08
|16000
|14400
|14000
|23100
|16600
|14800
|14400
|24300
|31.08.24
|14850
|13650
|13250
|20850
|15450
|14050
|13650
|22050
|01.09-29.09
|13700
|12900
|12500
|18600
|14300
|13300
|12900
|19800
|30.09.24
|12950
|12400
|12000
|17700
|13900
|13050
|12600
|19550
|01.10-11.10
|12200
|11900
|11500
|16800
|13500
|12800
|12300
|19300
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Мансарда
|Улучшенный
|22.04-28.04
|9500
|11300
|9500
|11300
|10700
|10300
|13800
|29.04.24
|10150
|12950
|10150
|12950
|11100
|10550
|14800
|30.04-03.05
|10800
|14600
|10800
|14600
|11500
|10800
|15800
|04.05.24
|10650
|14200
|10650
|14200
|11300
|10700
|15450
|05.05-13.05
|10500
|13800
|10500
|13800
|11100
|10600
|15100
|14.05.24
|10650
|14200
|10650
|14200
|11300
|10700
|15450
|15.05-29.05
|10800
|14600
|10800
|14600
|11500
|10800
|15800
|30.05.24
|11450
|15450
|11450
|15450
|12100
|11200
|16700
|31.05-01.07
|12100
|16300
|12100
|16300
|12700
|11600
|17600
|02.07.24
|11450
|15450
|11450
|15450
|12100
|11200
|16700
|03.07-29.07
|10800
|14600
|10800
|14600
|11500
|10800
|15800
|30.07.24
|10500
|13950
|10500
|13950
|11150
|10600
|15200
|31.07-23.09
|10200
|13300
|10200
|13300
|10800
|10400
|14600
|24.09.24
|9850
|12450
|9850
|12450
|10500
|10200
|13700
|25.09-11.10
|9500
|11600
|9500
|11600
|10200
|10000
|12800
Атриум 3*, Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|22.04.24-26.04.24
|9800
|9600
|12600
|27.04.24
|10800
|10450
|14600
|28.04.24-11.05.24
|11800
|11300
|16600
|12.05.24
|11550
|11100
|16100
|13.05.24-30.05.24
|11300
|10900
|15600
|31.05.24
|12400
|11750
|17700
|01.06.24-29.06.24
|13500
|12600
|19800
|30.06.24
|12650
|11950
|18200
|01.07.24-30.08.24
|11800
|11300
|16600
|31.08.24
|11550
|11100
|16100
|01.09.24-29.09.24
|11300
|10900
|15600
|30.09.24
|10550
|10250
|14100
|01.10.24-11.10.24
|9800
|9600
|12600
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|22.04-29.04
|10100
|13300
|10800
|10500
|13800
|30.04.24
|11050
|14800
|11700
|11350
|15700
|01.05-30.05
|12000
|16300
|12600
|12200
|17600
|31.05.24
|13250
|18200
|14450
|13250
|20700
|01.06-09.07
|14500
|20100
|16300
|14300
|23800
|10.07.24
|13250
|18200
|14450
|13250
|20700
|11.07-29.09
|12000
|16300
|12600
|12200
|17600
|30.09.24
|11050
|14800
|11700
|11350
|15700
|01.10-11.10
|10100
|13300
|10800
|10500
|13800
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Cмарт Плюс)
|Супериор
|22.04-26.04
|10700
|10800
|14300
|10700
|14500
|12200
|21300
|27.04.24
|11600
|11650
|15550
|11450
|16000
|13200
|24300
|28.04-08.05
|12500
|12500
|16800
|12200
|17500
|14200
|27300
|09.05.24
|12350
|12400
|16550
|12100
|17350
|14100
|27050
|10.05.24
|12200
|12300
|16300
|12000
|17200
|14000
|26800
|11.05.24
|12150
|12250
|16200
|11900
|17150
|13950
|26700
|12.05-15.05
|12100
|12200
|16100
|11800
|17100
|13900
|26600
|16.05.24
|12150
|12250
|16200
|11900
|17150
|13950
|26700
|17.05.24
|12200
|12300
|16300
|12000
|17200
|14000
|26800
|18.05.24
|12150
|12250
|16200
|11900
|17150
|13950
|26700
|19.05-22.05
|12100
|12200
|16100
|11800
|17100
|13900
|26600
|23.05.24
|12150
|12250
|16200
|11900
|17150
|13950
|26700
|24.05.24
|13100
|12800
|18050
|12850
|17950
|14500
|28300
|25.05.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|26.05-29.05
|13700
|13000
|19300
|13500
|18200
|14700
|28800
|30.05.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|31.05.24
|14000
|13300
|19800
|13700
|18700
|15000
|29800
|01.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|02.06-05.06
|13700
|13000
|19300
|13500
|18200
|14700
|28800
|06.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|07.06.24
|14000
|13300
|19800
|13700
|18700
|15000
|29800
|08.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|09.06-12.06
|13700
|13000
|19300
|13500
|18200
|14700
|28800
|13.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|14.06.24
|14000
|13300
|19800
|13700
|18700
|15000
|29800
|15.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|16.06-19.06
|13700
|13000
|19300
|13500
|18200
|14700
|28800
|20.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|21.06.24
|14000
|13300
|19800
|13700
|18700
|15000
|29800
|22.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|23.06-26.06
|13700
|13000
|19300
|13500
|18200
|14700
|28800
|27.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|28.06.24
|14000
|13300
|19800
|13700
|18700
|15000
|29800
|29.06.24
|13850
|13150
|19550
|13600
|18450
|14850
|29300
|30.06.24
|13350
|13000
|18550
|13100
|18200
|14700
|28800
|01.07-03.07
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|04.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|05.07.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|06.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|07.07-10.07
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|11.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|12.07.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|13.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|14.07-17.07
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|18.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|19.07.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|20.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|21.07-24.07
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|25.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|26.07.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|27.07.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|28.07-31.07
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|01.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|02.08.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|03.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|04.08-07.08
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|08.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|09.08.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|10.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|11.08-14.08
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|15.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|16.08.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|17.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|18.08-21.08
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|22.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|23.08.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|24.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|25.08-28.08
|13000
|13000
|17800
|12700
|18200
|14700
|28800
|29.08.24
|13050
|13150
|17950
|12750
|18450
|14850
|29300
|30.08.24
|13100
|13300
|18100
|12800
|18700
|15000
|29800
|31.08.24
|12800
|12750
|17450
|12500
|17850
|14400
|28050
|01.09-29.09
|12500
|12200
|16800
|12200
|17000
|13800
|26300
|30.09.24
|12150
|12200
|16200
|11900
|17000
|13800
|26300
|01.10-11.10
|11800
|12200
|15600
|11600
|17000
|13800
|26300
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|22.04-28.04
|10700
|12100
|11500
|11000
|14800
|29.04.24
|11750
|13700
|12850
|12150
|17700
|30.04-22.05
|12800
|15300
|14200
|13300
|20600
|23.05.24
|13900
|16450
|15200
|14150
|22450
|24.05-12.07
|15000
|17600
|16200
|15000
|24300
|13.07.24
|13900
|16450
|15200
|14150
|22450
|14.07-20.09
|12800
|15300
|14200
|13300
|20600
|21.09.24
|11750
|13700
|12850
|12150
|17700
|22.09-11.10
|10700
|12100
|11500
|11000
|14800
Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*, Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|22.04.24-24.04.24
|11100
|10700
|10500
|14700
|25.04.24
|12000
|11500
|11250
|16150
|26.04.24-22.05.24
|12900
|12300
|12000
|17600
|23.05.24
|14050
|13050
|12800
|19950
|24.05.24-03.06.24
|15200
|13800
|13600
|22300
|04.06.24
|15500
|14050
|13800
|22900
|05.06.24-07.06.24
|15800
|14300
|14000
|23500
|08.06.24
|15500
|14050
|13800
|22900
|09.06.24-19.06.24
|15200
|13800
|13600
|22300
|20.06.24
|15500
|14050
|13800
|22900
|21.06.24-22.06.24
|15800
|14300
|14000
|23500
|23.06.24
|15500
|14050
|13800
|22900
|24.06.24-26.06.24
|15200
|13800
|13600
|22300
|27.06.24
|15500
|14050
|13800
|22900
|28.06.24
|15800
|14300
|14000
|23500
|29.06.24
|15500
|14050
|13800
|22900
|30.06.24-05.07.24
|15200
|13800
|13600
|22300
|06.07.24
|14650
|13450
|13200
|21000
|07.07.24-23.08.24
|14100
|13100
|12800
|19700
|24.08.24
|13300
|12450
|12200
|18450
|25.08.24-29.09.24
|12500
|11800
|11600
|17200
Кронвелл Инн Стремянная/Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|22.04-26.04
|11200
|16100
|11700
|11600
|17100
|27.04.24
|11700
|17100
|12200
|11950
|18100
|28.04-24.05
|12200
|18100
|12700
|12300
|19100
|25.05.24
|13100
|19850
|13600
|12850
|20850
|26.05-08.07
|14000
|21600
|14500
|13400
|22600
|09.07.24
|13350
|20350
|13850
|13000
|21350
|10.07-20.08
|12700
|19100
|13200
|12600
|20100
|21.08.24
|12250
|18200
|12750
|12300
|19200
|22.08-29.09
|11800
|17300
|12300
|12000
|18300
|30.09.24
|11500
|16700
|12000
|11800
|17700
|01.10-11.10
|11200
|16100
|11700
|11600
|17100
Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|22.04-25.04
|11600
|15200
|13200
|12200
|18500
|26.04.24
|12050
|16100
|13750
|12750
|19600
|27.04-02.06
|12500
|17000
|14300
|13300
|20700
|03.06.24
|15300
|22600
|17150
|15400
|26350
|04.06-06.06
|18100
|28200
|20000
|17500
|32000
|07.06.24
|16550
|25100
|18400
|16250
|28850
|08.06-30.07
|15000
|22000
|16800
|15000
|25700
|31.07.24
|14150
|20350
|16000
|14450
|24100
|01.08-30.08
|13300
|18700
|15200
|13900
|22500
|31.08.24
|12450
|16950
|14200
|13050
|20500
|01.09-11.10
|11600
|15200
|13200
|12200
|18500
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия
|22.04-27.04
|11600
|16500
|12000
|17200
|12300
|11800
|18000
|28.04.24
|11700
|16750
|12100
|17450
|12450
|11850
|18250
|29.04-25.05
|11800
|17000
|12200
|17700
|12600
|11900
|18500
|26.05.24
|12500
|18350
|13000
|19350
|13400
|12450
|20100
|27.05-01.06
|13200
|19700
|13800
|21000
|14200
|13000
|21700
|02.06.24
|13500
|20350
|14150
|21600
|14650
|13300
|22600
|03.06-08.06
|13800
|21000
|14500
|22200
|15100
|13600
|23500
|09.06.24
|13500
|20350
|14150
|21600
|14650
|13300
|22600
|10.06-13.07
|13200
|19700
|13800
|21000
|14200
|13000
|21700
|14.07.24
|12900
|19100
|13450
|20250
|13750
|12700
|20850
|15.07-24.08
|12600
|18500
|13100
|19500
|13300
|12400
|20000
|25.08.24
|11950
|17250
|12450
|18250
|12750
|12050
|18850
|26.08-14.09
|11300
|16000
|11800
|17000
|12200
|11700
|17700
|15.09.24
|11300
|16000
|11750
|16850
|12100
|11600
|17450
|16.09-05.10
|11300
|16000
|11700
|16700
|12000
|11500
|17200
|06.10.24
|11200
|15750
|11600
|16450
|11900
|11450
|17100
|07.10-11.10
|11100
|15500
|11500
|16200
|11800
|11400
|17000
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|22.04-12.05
|12200
|16700
|13.05.24
|12950
|18250
|14.05-28.06
|13700
|19800
|29.06.24
|13300
|18900
|30.06-30.08
|12900
|18000
|31.08.24
|12550
|17400
|01.09-27.09
|12200
|16800
|28.09.24
|11550
|15500
|29.09-11.10
|10900
|14200
Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|22.04.24-25.04.24
|12800
|17100
|12800
|26.04.24
|13650
|19100
|13650
|27.04.24-10.05.24
|14500
|21100
|14500
|11.05.24
|14150
|20100
|14150
|12.05.24-30.05.24
|13800
|19100
|13800
|31.05.24
|14700
|20950
|14700
|01.06.24-02.06.24
|15600
|22800
|15600
|03.06.24
|17350
|26300
|17350
|04.06.24-08.06.24
|19100
|29800
|19100
|09.06.24
|17350
|26300
|17350
|10.06.24-30.07.24
|15600
|22800
|15600
|31.07.24
|15050
|21950
|15050
|01.08.24-30.08.24
|14500
|21100
|14500
|31.08.24
|14150
|20100
|14150
|01.09.24-29.09.24
|13800
|19100
|13800
|30.09.24
|13300
|18100
|13300
|01.10.24-11.10.24
|12800
|17100
|12800
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Премиум
|Люкс
|22.04-11.05
|13500
|18100
|21800
|15300
|14800
|23100
|16000
|12.05.24
|14250
|19600
|23950
|16400
|15750
|25850
|17350
|13.05-23.08
|15000
|21100
|26100
|17500
|16700
|28600
|18700
|24.08.24
|14350
|19850
|24200
|16550
|15850
|26100
|17450
|25.08-11.10
|13700
|18600
|22300
|15600
|15000
|23600
|16200
Скидка детям до 14 лет: 3 дня 1100 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 3 дня 600 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.
Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): любое количество дней 1000 рублей.
Варианты проживания
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Отель Багратион
Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.
Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.
Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.
В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.
Cosmos Pribaltiyskaya Hotel
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа без проживания)
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.