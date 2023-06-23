Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция весна-лето

5
3 отзыва
Гибкий тур для знакомства с городом за 3 дня.

Экскурсионная программа подстраивается под туриста – вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 22 апреля 2024 г. по 13 октября 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете, с какого дня начнется тур, не нужно подгадывать дату приезда
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Помимо основной программы, вы можете выбрать увлекательную экскурсию на вечер

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30). Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.

17:30 Возвращение на автобусе в центр города к ст. метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.

Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк.,1000 студ.,1000 пенс.).

Вторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

12:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многи известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
4 день

Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

09:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

09:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

11:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.)

16:30 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Окончание у ст. м. «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
5 день

Пятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)

23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)

Пятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж
6 день

Суббота. Автобусная экскурсия в Гатчину

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция».

ВНИМАНИЕ: Время указано ориентировочно. Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

11:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в Гатчину
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция». Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

11:00 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания: 3 дня – 6300 с человека.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Арт Нуво Палас 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйУлучшенный
22.04-28.048800108009300940011300
29.04.24980012550104001010013300
30.04-03.051080014300115001080015300
04.05.241040013450112501065014800
05.05-13.051000012600110001050014300
14.05.241060013850112501065015050
15.05-29.051120015100115001080015800
30.05.241160015600120501120016700
31.05-01.071200016100126001160017600
02.07.241140015200119501115016450
03.07-29.071080014300113001070015300
30.07.241070013800113001070015200
31.07-26.081060013300113001070015100
27.08.241035012950110001050014450
28.08-23.091010012600107001030013800
24.09.24970011950103501005013200
25.09-11.1093001130010000980012600

Россия 3*. Завтрак «шведский стол».

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартКомфортБизнесБизнес с конд.
22.04-25.0492001210010300101001430097009300120009900950012200
26.04.24100001370011200105001605010400980013150107001000013500
27.04-29.041080015300121001090017800111001030014300115001050014800
30.04.24103001430011450105001655010550995013200110501020013550
01.05-06.059800133001080010100153001000096001210010600990012300
07.05.24103001430011450105001655010550995013200110501020013550
08.05-10.051080015300121001090017800111001030014300115001050014800
11.05.24103001430011450105001655010550995013200110501020013550
12.05-31.059800133001080010100153001000096001210010600990012300
01.06.241075015200120501095017800110501025014350116501060014750
02.06.241170017100133001180020300121001090016600127001130017200
03.06.241590025500189501635031600172501515022850181001570024300
04.06-06.062010033900246002090042900224001940029100235002010031400
07.06.241590025500189501635031600172501515022850181001570024300
08.06-13.071170017100133001180020300121001090016600127001130017200
14.07.241125016200127001135019050116001060015450121001090016000
15.07-29.081080015300121001090017800111001030014300115001050014800
30.08.24103001430011450105001655010550995013200110501020013550
31.08-03.109800133001080010100153001000096001210010600990012300
04.10.2495001270010550995014800985094501205010250970012250
05.10-11.109200121001030098001430097009300120009900950012200

Москва 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйКомфорт
22.04.24101001020013100108001480011000
25.04.24110501090015050116001705012100
26.04-10.05120001160017000124001930013200
11.05.24117501145016400123001895013000
12.05-29.05115001130015800122001860012800
30.05.24125001195017800131002135014200
31.05-29.06135001260019800140002410015600
30.06.24127501210018400132002170014400
01.07-30.08120001160017000124001930013200
31.08.24117501145016400123001895013000
01.09-29.09115001130015800122001860012800
30.09.24108001075014450115001670011900
01.10-11.10101001020013100108001480011000

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-6)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)Одноместный
СтандартныйСупериор
22.04-25.0410200990093009600121001150010800101001040014600
26.04.2411100106001000010300138501235011500108001110016350
27.04-10.0512000113001070011000156001320012200115001180018100
11.05.2411750111501050010850151001295012000113501165017600
12.05-02.0611500110001030010700146001270011800112001150017100
03.06.2413050120501135011750177001425012850122501255020200
04.06-06.0614600131001240012800208001580013900133001360023300
07.06.2413800125501185012250192001500013350127501305021700
08.06-29.0613000120001130011700176001420012800122001250020100
30.06.2412550117001105011400167001375012550119001220019200
01.07-30.0812100114001080011100158001330012300116001190018300
31.08.2411550109001030010600147001275011800111001140017200
01.09-11.101100010400980010100136001220011300106001090016100

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
22.04.241160011500111001680012800123001190019300
23.04.241305012450120501845013950130501265020300
24.04-14.051450013400130002010015100138001340021300
15.05.241510013850134002195016050144501405023800
16.05-03.061570014300138002380017000151001470026300
04.06.242510020550200504130026350213502095043800
05.06-07.063450026800263005880035700276002720061300
08.06.242510020550200504130026350213502095043800
09.06-09.071570014300138002380017000151001470026300
10.07.241585014350139002345016800149501455025300
11.07-30.081600014400140002310016600148001440024300
31.08.241485013650132502085015450140501365022050
01.09-29.091370012900125001860014300133001290019800
30.09.241295012400120001770013900130501260019550
01.10-11.101220011900115001680013500128001230019300

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак "шведский стол". В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйМансардаУлучшенный
22.04-28.04950011300950011300107001030013800
29.04.2410150129501015012950111001055014800
30.04-03.0510800146001080014600115001080015800
04.05.2410650142001065014200113001070015450
05.05-13.0510500138001050013800111001060015100
14.05.2410650142001065014200113001070015450
15.05-29.0510800146001080014600115001080015800
30.05.2411450154501145015450121001120016700
31.05-01.0712100163001210016300127001160017600
02.07.2411450154501145015450121001120016700
03.07-29.0710800146001080014600115001080015800
30.07.2410500139501050013950111501060015200
31.07-23.0910200133001020013300108001040014600
24.09.24985012450985012450105001020013700
25.09-11.10950011600950011600102001000012800

Атриум 3*, Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
22.04.24-26.04.249800960012600
27.04.24108001045014600
28.04.24-11.05.24118001130016600
12.05.24115501110016100
13.05.24-30.05.24113001090015600
31.05.24124001175017700
01.06.24-29.06.24135001260019800
30.06.24126501195018200
01.07.24-30.08.24118001130016600
31.08.24115501110016100
01.09.24-29.09.24113001090015600
30.09.24105501025014100
01.10.24-11.10.249800960012600

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
22.04-29.041010013300108001050013800
30.04.241105014800117001135015700
01.05-30.051200016300126001220017600
31.05.241325018200144501325020700
01.06-09.071450020100163001430023800
10.07.241325018200144501325020700
11.07-29.091200016300126001220017600
30.09.241105014800117001135015700
01.10-11.101010013300108001050013800

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт (быв. Cмарт Плюс)Супериор
22.04-26.0410700108001430010700145001220021300
27.04.2411600116501555011450160001320024300
28.04-08.0512500125001680012200175001420027300
09.05.2412350124001655012100173501410027050
10.05.2412200123001630012000172001400026800
11.05.2412150122501620011900171501395026700
12.05-15.0512100122001610011800171001390026600
16.05.2412150122501620011900171501395026700
17.05.2412200123001630012000172001400026800
18.05.2412150122501620011900171501395026700
19.05-22.0512100122001610011800171001390026600
23.05.2412150122501620011900171501395026700
24.05.2413100128001805012850179501450028300
25.05.2413850131501955013600184501485029300
26.05-29.0513700130001930013500182001470028800
30.05.2413850131501955013600184501485029300
31.05.2414000133001980013700187001500029800
01.06.2413850131501955013600184501485029300
02.06-05.0613700130001930013500182001470028800
06.06.2413850131501955013600184501485029300
07.06.2414000133001980013700187001500029800
08.06.2413850131501955013600184501485029300
09.06-12.0613700130001930013500182001470028800
13.06.2413850131501955013600184501485029300
14.06.2414000133001980013700187001500029800
15.06.2413850131501955013600184501485029300
16.06-19.0613700130001930013500182001470028800
20.06.2413850131501955013600184501485029300
21.06.2414000133001980013700187001500029800
22.06.2413850131501955013600184501485029300
23.06-26.0613700130001930013500182001470028800
27.06.2413850131501955013600184501485029300
28.06.2414000133001980013700187001500029800
29.06.2413850131501955013600184501485029300
30.06.2413350130001855013100182001470028800
01.07-03.0713000130001780012700182001470028800
04.07.2413050131501795012750184501485029300
05.07.2413100133001810012800187001500029800
06.07.2413050131501795012750184501485029300
07.07-10.0713000130001780012700182001470028800
11.07.2413050131501795012750184501485029300
12.07.2413100133001810012800187001500029800
13.07.2413050131501795012750184501485029300
14.07-17.0713000130001780012700182001470028800
18.07.2413050131501795012750184501485029300
19.07.2413100133001810012800187001500029800
20.07.2413050131501795012750184501485029300
21.07-24.0713000130001780012700182001470028800
25.07.2413050131501795012750184501485029300
26.07.2413100133001810012800187001500029800
27.07.2413050131501795012750184501485029300
28.07-31.0713000130001780012700182001470028800
01.08.2413050131501795012750184501485029300
02.08.2413100133001810012800187001500029800
03.08.2413050131501795012750184501485029300
04.08-07.0813000130001780012700182001470028800
08.08.2413050131501795012750184501485029300
09.08.2413100133001810012800187001500029800
10.08.2413050131501795012750184501485029300
11.08-14.0813000130001780012700182001470028800
15.08.2413050131501795012750184501485029300
16.08.2413100133001810012800187001500029800
17.08.2413050131501795012750184501485029300
18.08-21.0813000130001780012700182001470028800
22.08.2413050131501795012750184501485029300
23.08.2413100133001810012800187001500029800
24.08.2413050131501795012750184501485029300
25.08-28.0813000130001780012700182001470028800
29.08.2413050131501795012750184501485029300
30.08.2413100133001810012800187001500029800
31.08.2412800127501745012500178501440028050
01.09-29.0912500122001680012200170001380026300
30.09.2412150122001620011900170001380026300
01.10-11.1011800122001560011600170001380026300

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 20-24 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
22.04-28.041070012100115001100014800
29.04.241175013700128501215017700
30.04-22.051280015300142001330020600
23.05.241390016450152001415022450
24.05-12.071500017600162001500024300
13.07.241390016450152001415022450
14.07-20.091280015300142001330020600
21.09.241175013700128501215017700
22.09-11.101070012100115001100014800

Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4*, Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Комфорт
22.04.24-24.04.2411100107001050014700
25.04.2412000115001125016150
26.04.24-22.05.2412900123001200017600
23.05.2414050130501280019950
24.05.24-03.06.2415200138001360022300
04.06.2415500140501380022900
05.06.24-07.06.2415800143001400023500
08.06.2415500140501380022900
09.06.24-19.06.2415200138001360022300
20.06.2415500140501380022900
21.06.24-22.06.2415800143001400023500
23.06.2415500140501380022900
24.06.24-26.06.2415200138001360022300
27.06.2415500140501380022900
28.06.2415800143001400023500
29.06.2415500140501380022900
30.06.24-05.07.2415200138001360022300
06.07.2414650134501320021000
07.07.24-23.08.2414100131001280019700
24.08.2413300124501220018450
25.08.24-29.09.2412500118001160017200

Кронвелл Инн Стремянная/Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
22.04-26.041120016100117001160017100
27.04.241170017100122001195018100
28.04-24.051220018100127001230019100
25.05.241310019850136001285020850
26.05-08.071400021600145001340022600
09.07.241335020350138501300021350
10.07-20.081270019100132001260020100
21.08.241225018200127501230019200
22.08-29.091180017300123001200018300
30.09.241150016700120001180017700
01.10-11.101120016100117001160017100

Невский берег (122) 3*и Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартКомфорт
22.04-25.041160015200132001220018500
26.04.241205016100137501275019600
27.04-02.061250017000143001330020700
03.06.241530022600171501540026350
04.06-06.061810028200200001750032000
07.06.241655025100184001625028850
08.06-30.071500022000168001500025700
31.07.241415020350160001445024100
01.08-30.081330018700152001390022500
31.08.241245016950142001305020500
01.09-11.101160015200132001220018500

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт без кухниСмартСтудия
22.04-27.0411600165001200017200123001180018000
28.04.2411700167501210017450124501185018250
29.04-25.0511800170001220017700126001190018500
26.05.2412500183501300019350134001245020100
27.05-01.0613200197001380021000142001300021700
02.06.2413500203501415021600146501330022600
03.06-08.0613800210001450022200151001360023500
09.06.2413500203501415021600146501330022600
10.06-13.0713200197001380021000142001300021700
14.07.2412900191001345020250137501270020850
15.07-24.0812600185001310019500133001240020000
25.08.2411950172501245018250127501205018850
26.08-14.0911300160001180017000122001170017700
15.09.2411300160001175016850121001160017450
16.09-05.1011300160001170016700120001150017200
06.10.2411200157501160016450119001145017100
07.10-11.1011100155001150016200118001140017000

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандарт
22.04-12.051220016700
13.05.241295018250
14.05-28.061370019800
29.06.241330018900
30.06-30.081290018000
31.08.241255017400
01.09-27.091220016800
28.09.241155015500
29.09-11.101090014200

Багратион 4*, Завтрак "шведский стол". 20 минут пешком от гостиницы Москва 4*

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
22.04.24-25.04.24128001710012800
26.04.24136501910013650
27.04.24-10.05.24145002110014500
11.05.24141502010014150
12.05.24-30.05.24138001910013800
31.05.24147002095014700
01.06.24-02.06.24156002280015600
03.06.24173502630017350
04.06.24-08.06.24191002980019100
09.06.24173502630017350
10.06.24-30.07.24156002280015600
31.07.24150502195015050
01.08.24-30.08.24145002110014500
31.08.24141502010014150
01.09.24-29.09.24138001910013800
30.09.24133001810013300
01.10.24-11.10.24128001710012800

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПремиумЛюкс
22.04-11.0513500181002180015300148002310016000
12.05.2414250196002395016400157502585017350
13.05-23.0815000211002610017500167002860018700
24.08.2414350198502420016550158502610017450
25.08-11.1013700186002230015600150002360016200

Скидка детям до 14 лет: 3 дня 1100 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 3 дня 600 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 450 рублей.

Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): любое количество дней 1000 рублей.

Варианты проживания

Ривер Палас Отель 4

2 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4

Отель «Арт Нуво Палас» 4

2 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Азимут» 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

Отель Багратион

2 ночи

Отель «Багратион» располагается в Санкт-Петербурге. На территории имеется круглосуточная стойка регистрация и камера хранения багажа, автостоянка для личного транспорта. Трансфер оплачивается отдельно.

Просторные номера предлагают гостям комфортное размещение в семейных апартаментах с удобствами, имеется кондиционер и телевизор, спальный гарнитур и мягкая мебель, гардеробная. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть фен и набор полотенец. Доступен Wi-Fi.

Питание постояльцев организовано в ресторане, где стоит попробовать изысканные блюда от шеф-повара, богатый выбор угощений и напитков. Различными коктейлями и вкусным кофе можно угоститься в баре.

В пешей доступности находятся достопримечательности города и станции метро. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пулково-1 составит 17 км.

Отель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель БагратионОтель Багратион

Cosmos Pribaltiyskaya Hotel

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково-2» составляет 15,7 км.

Cosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya HotelCosmos Pribaltiyskaya Hotel

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Невский берег 3

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3

Кронвелл Инн 4

2 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4Кронвелл Инн 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Русь 4

2 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Novotel St. Petersburg Centre 4

2 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Best Western Plus Center Hotel 4

2 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа без проживания)
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
23 июня 2023
Поездка прошла удачно, все понравилось, проживание и сам тур!
М
24 апр 2024
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
И
24 апр 2024
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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