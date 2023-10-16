Петербургская коллекция. Тур на 5 дней

Петербургская коллекция

5
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Классический тур в Санкт-Петербург на 5 дней.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 16 октября 2023 г. по 29 декабря 2023 г. и с 12 января 2024 г. по 21 апреля 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
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Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти
Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»).

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.

В наши дни Морской собор — это главный храм военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт», «Россия».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.

Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (билет приобретается отдельно: взрослым — 500 руб., школьникам — 300 руб., студентам — 400 руб., пенсионерам — 400 руб.).

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.

Билет приобретается отдельно: взрослым — 800 руб., школьникам — 600 руб., студентам — 600 руб., пенсионерам — 400 руб.

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
5 день

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
6 день

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия».

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.).

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута ходьбы до главного корпуса).

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-22.10.23

18350

18750

22150

23.10.23

18750

18900

22750

24.10.23

19150

19050

23350

25.10.23

19550

19200

23950

26.10.23-31.10.23

19950

19350

24550

01.11.23

20050

19450

24750

02.11.23

20150

19550

24950

03.11.23

20250

19650

25150

04.11.23

19850

19500

24550

05.11.23

19350

19250

23750

06.11.23

18850

19000

22950

07.11.23-25.12.23

18350

18750

22150

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах ходьбы от площади Искусств, выход через Итальянскую улицу.

По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СмартСтандартныйКомфорт
16.10.23-31.10.23

18950

24150

19350

25150

20150

20150

26550

01.11.23

19050

24350

19450

25350

20250

20250

26800

02.11.23

19150

24550

19550

25550

20350

20350

27050

03.11.23-04.11.23

19250

24750

19650

25750

20450

20450

27300

05.11.23

19150

24550

19550

25550

20450

20450

27300

06.11.23

19050

24350

19450

25350

20450

20450

27300

07.11.23-25.12.23

18950

24150

19350

25150

20150

2015

26550

12.01.23-28.03.24

18950

24150

19350

25150

20150

20750

26550

Москва 4*. Завтрак "шведский стол".

Ранее заселение и поздний выезд платные.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйКомфорт
16.10.23-23.10.23

19350

19550

24550

21150

20750

28150

24.10.23

19550

19800

24950

21400

21000

28650

25.10.23

19750

20050

25350

21650

21250

29150

26.10.23

19950

20300

25750

21900

21500

29650

27.10.23-31.10.23

20150

20550

26150

22150

21750

30150

01.11.23

20250

20650

26350

22300

21900

30450

02.11.23

20350

20750

26550

22450

22050

30750

03.11.23

20450

20850

26750

22600

22200

31050

04.11.23

20250

20600

26350

22350

21950

30550

05.11.23

19950

20250

25750

21950

21550

29750

06.11.23

19650

19900

25150

21550

21150

28950

07.11.23-25.12.23

19350

19550

24550

21150

20750

28150

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".

По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный МТК (18 м)Комфорт МК
16.10.23

19950

25150

20550

19750

19350

26350

17.10.23

20200

25550

20750

19950

19600

26700

18.10.23

20450

25950

20950

20150

19850

27050

19.10.23

20700

26350

21150

20350

20100

27400

20.10.23-03.11.23

20950

26750

21350

20550

20350

27750

04.11.23

20700

26350

21150

20350

20100

27400

05.11.23

20450

25950

20950

20150

19850

27050

06.11.23

20200

25550

20750

19950

19600

26700

07.11.23-25.12.23

19950

25150

20550

19750

19350

26350

Азимут 4*. Завтрак “шведский стол”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт стандарт
16.10.23

20350

25150

17.10.23

20500

25400

18.10.23-20.10.23

20650

25650

21.10.23

20500

25400

22.10.23

20350

25150

23.10.23

20500

25400

24.10.23

20650

25650

25.10.23

20800

25900

26.10.23-31.10.23

20950

26150

01.11.23

21050

26350

02.11.23

21150

26550

03.11.23

21250

26750

04.11.23

21000

26250

05.11.23

20650

25550

06.11.23

20300

24850

07.11.23-25.12.23

19950

24150

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Москва”.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт без кухниСмартСтудия (бывший стандартный)
17.10.23-31.10.23

20550

27950

21350

29350

22150

21750

30950

01.11.23

20700

28200

21500

29650

22300

21900

31250

02.11.23

20850

28450

21650

29950

22450

2205

31550

03.11.23-04.11.23

21000

28700

21800

30250

22600

22200

31850

05.11.23

20850

28450

21650

29950

22450

23150

31550

06.11.23

20700

28200

21500

29650

22300

23550

31250

07.11.23-25.12.23

20550

27950

21350

29350

22150

23950

30950

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйКомфорт
16.10.23-25.12.23

22150

26150

23150

22950

28150

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 5 минутах ходьбы от гостиницы “Москва”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-28.01.24

25550

34150

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 12 минутах ходьбы от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный Взрослый
СмартКомфорт
16.10.23-19.10.23

20950

27150

21950

20950

29150

20.10.23

21200

27650

22350

21250

30000

21.10.23

21450

28150

22750

21550

30850

22.10.23

21700

28650

23150

21850

31700

23.10.23-03.11.23

21950

29150

23550

22150

32550

04.11.23

21100

27500

22650

21500

30700

05.11.23

20250

25850

21750

20850

28850

06.11.23

19400

24200

20850

20200

27000

07.11.23-18.02.24

18550

22550

19950

19550

25150

19.02.24

19400

24200

20850

20200

27000

20.02.24

20250

25850

21750

20850

28850

21.02.24

21100

27500

22650

21500

30700

22.02.24

21950

29150

23550

22150

32550

23.02.24

21250

27700

22700

21550

30900

24.02.24

20550

26250

21850

20950

29250

25.02.24

19850

24800

21000

20350

27600

26.02.24-03.03.24

19150

23350

20150

19750

25950

04.03.24

19850

24800

21000

20350

27600

05.03.24

20550

26250

21850

20950

29250

06.03.24

21250

27700

22700

21550

30900

07.03.24

21950

29150

23550

22150

32550

08.03.24

21250

27700

22700

21550

30900

09.03.24

20550

26250

21850

20950

29250

10.03.24

19850

24800

21000

20350

27600

11.03.24-14.03.24

19150

23350

20150

19750

25950

15.03.24

19850

24800

21000

20350

27600

16.03.24

20550

26250

21850

20950

29250

17.03.24

21250

27700

22700

21550

30900

18.03.24-29.03.24

21950

29150

23550

22150

32550

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах ходьбы от гостиницы "Октябрьская".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-31.20.23

20550

26350

01.11.23

20650

26600

02.11.23

20750

26850

03.11.23

20850

27100

04.11.23

20400

26250

05.11.23

19850

25150

06.11.23

19300

24050

07.11.23-25.12.23

18750

22950

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская” и в 20 минутах ходьбы от площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйСупериор
16.10.23-24.10.23

20150

26550

21550

23550

28350

25.10.23

20000

26200

21550

22800

28150

26.10.23

19850

25850

21550

22050

27950

27.10.23

19700

25500

21550

21300

27750

28.10.23-31.10.23

19550

25150

21550

20550

27550

01.11.23

19700

25350

21700

20700

27800

02.11.23

19850

25550

21850

20850

28050

03.11.23

20000

25750

22000

21000

28300

04.11.23

19950

25800

21700

21450

28150

05.11.23

19750

25650

21250

21750

27750

06.11.23

19550

25500

20800

22050

27350

07.11.23-21.03.24

19350

25350

20350

22350

26950

22.03.24

19400

25300

20650

21900

27100

23.03.24

19450

25250

20950

21450

27250

24.03.24

19500

25200

21250

21000

27400

25.03.24-28.03.24

19550

25150

21550

20550

27550

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23

20550

20150

19550

25950

17.10.23

20750

20300

19750

26300

18.10.23

20950

20450

19950

26650

19.10.23

21150

20600

20150

27000

20.10.23-03.11.23

21350

20750

20350

27350

04.11.23

21150

20600

20150

27000

05.11.23

20950

20450

19950

26650

06.11.23

20750

20300

19750

26300

07.11.23-25.12.23

20550

20150

19550

25950

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах ходьбы от гостиницы "Октябрьская".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйПолулюкс
16.10.23-31.10.23

24350

31550

29350

27750

41550

01.11.23

24550

31900

29650

28000

42050

02.11.23

24750

32250

29950

28250

42550

03.11.23-04.11.23

24950

32600

30250

28500

43050

05.11.23

24750

32250

29950

28250

42550

06.11.23

24550

31900

29650

28000

42050

07.11.23-27.03.24

24350

31550

29350

27750

41550

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы "Октябрьская".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Стандартный
16.10.23-31.10.23

28550

28750

37950

01.11.23

28800

29000

38350

02.11.23

29050

29250

38750

03.11.23-04.11.23

29300

29500

39150

05.11.23

29050

29250

38750

06.11.23

28800

29000

38350

07.11.23-25.12.23

28550

28750

37950

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Классик (стандарт)Джуниор сюит
16.10.23-31.10.23

20550

23150

21950

20950

28550

01.11.23

20700

23300

22100

21100

28850

02.11.23

20850

23450

22250

21250

29150

03.11.23-04.11.23

21000

23600

22400

21400

29450

05.11.23

20850

23450

22250

21250

29150

06.11.23

20700

23300

22100

21100

28850

07.11.23-25.12.23

20550

23150

21950

20950

28550

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село).

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

СтандартныйБизнес
16.10.23-23.10.23

18150

23550

18950

18350

23350

24.10.23

18450

24200

19150

18500

23400

25.10.23

18750

24850

19350

18650

23450

26.10.23

19050

25500

19550

18800

23500

27.10.23-02.11.23

19350

26150

19750

18950

23550

03.11.23

18850

25150

19400

18700

23300

04.11.23

18350

24150

19050

18450

23050

05.11.23

17850

23150

18700

18200

22800

06.11.23-25.12.23

17350

22150

18350

17950

22550

12.01.24

17550

22350

18550

18150

23150

19.02.24

17550

22350

18750

18250

23350

20.02.24

17950

23250

18950

18350

23550

21.02.24

18150

23700

19150

18450

23750

22.02.24

18150

23200

19150

18450

23750

23.02.24

17950

22250

18950

18350

23550

24.02.24

17750

21300

18750

18250

23350

25.02.24-03.03.24

17550

20350

18550

18150

23150

04.03.24

17750

21300

18750

18250

23350

05.03.24

17950

22250

18950

18350

23550

06.03.24-07.03.24

18150

23200

19150

18450

23750

08.03.24

17950

22250

18950

18350

23550

09.03.24

17750

21300

18750

18250

23350

10.03.24-19.03.24

17550

20350

18550

18150

23150

20.03.24

18050

21900

18900

18400

23400

21.03.24

18550

23450

19250

18650

23650

22.03.24

19050

25000

19600

18900

23900

23.03.24-27.03.24

19550

26550

19600

18900

23900

28.03.24

19250

25950

19800

19000

24100

29.03.24

18950

25350

19650

18850

24050

30.03.24

18650

24750

19500

18700

24000

31.03.24-17.04.24

18350

24150

19350

18550

23950

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Смарт плюс
16.10.23-25.12.23

18950

18350

23550

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 5 дней — 12550 руб.

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

Отель «Азимут» 4

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

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Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Октябрьская» 4

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин.

Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4Отель «Октябрьская» 4

Отель «Катарина Арт Отель»

4 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Категория номера "смарт" - площадь номера 14 м2. Оснащен кроватями-трансформерами, мини-холодильником, чайной станцией, TV, сан. узлом с туалетными принадлежностями. Вид из номера на Базилику Св. Екатерины Александрийской и на тихий уютный дворик. Адаптированы под одноместное/двухместное размещение, нет возможности установки доп. кровати.

Комфорт

- площадь-22 м2, номер рассчитан на одноместное или двухместное размещение. Оснащен кроватями-трансформерами, мини-холодильником, чайной станцией, TV, сан. узлом с туалетными принадлежностями.
Можно разместить детскую кроватку или доп. место. Адаптированы под одноместное/двухместное размещение/трехместное размещение с дополнительным спальным местом

Основные различия: площадь номера, трехместное размещение.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать” (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено))
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1400 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 650 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.);
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.);
  • Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.);
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.).
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.

А-Отель Фонтанка

Лермонтовский просп., 43/1

Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.

Азимут

Лермонтовский просп., 43/1

Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).

ИбисЛиговский просп., 54Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки.
Кравт Невскийул. Александра Невского, 8АДо 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки.
Москваплощадь Александра Невского, 2Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении.
Новотельул. Маяковского 3аСтоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога.
ОктябрьскаяЛиговский просп., 10/118Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки.
Порт Комфорт Лиговский 29Лиговский пр., 29До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб.
Россияплощадь Чернышевского, 111300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог.
РусьАртиллерийская ул., 1Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей.
Ярд Резиденсул. Херсонская 43/12Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

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Можно с детьми
Многодневные туры
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