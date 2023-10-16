Петербургская коллекция
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста, поэтому вы можете выбирать только самые интересные для вас экскурсии.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 16 октября 2023 г. по 29 декабря 2023 г. и с 12 января 2024 г. по 21 апреля 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»).
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский.
В наши дни Морской собор — это главный храм военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт», «Россия».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.
Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.
Это был главный храм города для всех моряков русского флота. Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.
Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.
Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.
14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.
Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы.
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (билет приобретается отдельно: взрослым — 500 руб., школьникам — 300 руб., студентам — 400 руб., пенсионерам — 400 руб.).
Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.
Билет приобретается отдельно: взрослым — 800 руб., школьникам — 600 руб., студентам — 600 руб., пенсионерам — 400 руб.
Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия».
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.).
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.).
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута ходьбы до главного корпуса).
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-22.10.23
18350
18750
22150
|23.10.23
18750
18900
22750
|24.10.23
19150
19050
23350
|25.10.23
19550
19200
23950
|26.10.23-31.10.23
19950
19350
24550
|01.11.23
20050
19450
24750
|02.11.23
20150
19550
24950
|03.11.23
20250
19650
25150
|04.11.23
19850
19500
24550
|05.11.23
19350
19250
23750
|06.11.23
18850
19000
22950
|07.11.23-25.12.23
18350
18750
22150
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах ходьбы от площади Искусств, выход через Итальянскую улицу.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|16.10.23-31.10.23
18950
24150
19350
25150
20150
20150
26550
|01.11.23
19050
24350
19450
25350
20250
20250
26800
|02.11.23
19150
24550
19550
25550
20350
20350
27050
|03.11.23-04.11.23
19250
24750
19650
25750
20450
20450
27300
|05.11.23
19150
24550
19550
25550
20450
20450
27300
|06.11.23
19050
24350
19450
25350
20450
20450
27300
|07.11.23-25.12.23
18950
24150
19350
25150
20150
2015
26550
|12.01.23-28.03.24
18950
24150
19350
25150
20150
20750
26550
Москва 4*. Завтрак "шведский стол".
Ранее заселение и поздний выезд платные.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|16.10.23-23.10.23
19350
19550
24550
21150
20750
28150
|24.10.23
19550
19800
24950
21400
21000
28650
|25.10.23
19750
20050
25350
21650
21250
29150
|26.10.23
19950
20300
25750
21900
21500
29650
|27.10.23-31.10.23
20150
20550
26150
22150
21750
30150
|01.11.23
20250
20650
26350
22300
21900
30450
|02.11.23
20350
20750
26550
22450
22050
30750
|03.11.23
20450
20850
26750
22600
22200
31050
|04.11.23
20250
20600
26350
22350
21950
30550
|05.11.23
19950
20250
25750
21950
21550
29750
|06.11.23
19650
19900
25150
21550
21150
28950
|07.11.23-25.12.23
19350
19550
24550
21150
20750
28150
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный МТК (18 м)
|Комфорт МК
|16.10.23
19950
25150
20550
19750
19350
26350
|17.10.23
20200
25550
20750
19950
19600
26700
|18.10.23
20450
25950
20950
20150
19850
27050
|19.10.23
20700
26350
21150
20350
20100
27400
|20.10.23-03.11.23
20950
26750
21350
20550
20350
27750
|04.11.23
20700
26350
21150
20350
20100
27400
|05.11.23
20450
25950
20950
20150
19850
27050
|06.11.23
20200
25550
20750
19950
19600
26700
|07.11.23-25.12.23
19950
25150
20550
19750
19350
26350
Азимут 4*. Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт стандарт
|16.10.23
20350
25150
|17.10.23
20500
25400
|18.10.23-20.10.23
20650
25650
|21.10.23
20500
25400
|22.10.23
20350
25150
|23.10.23
20500
25400
|24.10.23
20650
25650
|25.10.23
20800
25900
|26.10.23-31.10.23
20950
26150
|01.11.23
21050
26350
|02.11.23
21150
26550
|03.11.23
21250
26750
|04.11.23
21000
26250
|05.11.23
20650
25550
|06.11.23
20300
24850
|07.11.23-25.12.23
19950
24150
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Москва”.
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (бывший стандартный)
|17.10.23-31.10.23
20550
27950
21350
29350
22150
21750
30950
|01.11.23
20700
28200
21500
29650
22300
21900
31250
|02.11.23
20850
28450
21650
29950
22450
2205
31550
|03.11.23-04.11.23
21000
28700
21800
30250
22600
22200
31850
|05.11.23
20850
28450
21650
29950
22450
23150
31550
|06.11.23
20700
28200
21500
29650
22300
23550
31250
|07.11.23-25.12.23
20550
27950
21350
29350
22150
23950
30950
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|16.10.23-25.12.23
22150
26150
23150
22950
28150
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 5 минутах ходьбы от гостиницы “Москва”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-28.01.24
25550
34150
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 12 минутах ходьбы от Площади Искусств.
|Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|16.10.23-19.10.23
20950
27150
21950
20950
29150
|20.10.23
21200
27650
22350
21250
30000
|21.10.23
21450
28150
22750
21550
30850
|22.10.23
21700
28650
23150
21850
31700
|23.10.23-03.11.23
21950
29150
23550
22150
32550
|04.11.23
21100
27500
22650
21500
30700
|05.11.23
20250
25850
21750
20850
28850
|06.11.23
19400
24200
20850
20200
27000
|07.11.23-18.02.24
18550
22550
19950
19550
25150
|19.02.24
19400
24200
20850
20200
27000
|20.02.24
20250
25850
21750
20850
28850
|21.02.24
21100
27500
22650
21500
30700
|22.02.24
21950
29150
23550
22150
32550
|23.02.24
21250
27700
22700
21550
30900
|24.02.24
20550
26250
21850
20950
29250
|25.02.24
19850
24800
21000
20350
27600
|26.02.24-03.03.24
19150
23350
20150
19750
25950
|04.03.24
19850
24800
21000
20350
27600
|05.03.24
20550
26250
21850
20950
29250
|06.03.24
21250
27700
22700
21550
30900
|07.03.24
21950
29150
23550
22150
32550
|08.03.24
21250
27700
22700
21550
30900
|09.03.24
20550
26250
21850
20950
29250
|10.03.24
19850
24800
21000
20350
27600
|11.03.24-14.03.24
19150
23350
20150
19750
25950
|15.03.24
19850
24800
21000
20350
27600
|16.03.24
20550
26250
21850
20950
29250
|17.03.24
21250
27700
22700
21550
30900
|18.03.24-29.03.24
21950
29150
23550
22150
32550
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах ходьбы от гостиницы "Октябрьская".
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-31.20.23
20550
26350
|01.11.23
20650
26600
|02.11.23
20750
26850
|03.11.23
20850
27100
|04.11.23
20400
26250
|05.11.23
19850
25150
|06.11.23
19300
24050
|07.11.23-25.12.23
18750
22950
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская” и в 20 минутах ходьбы от площади Искусств.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|16.10.23-24.10.23
20150
26550
21550
23550
28350
|25.10.23
20000
26200
21550
22800
28150
|26.10.23
19850
25850
21550
22050
27950
|27.10.23
19700
25500
21550
21300
27750
|28.10.23-31.10.23
19550
25150
21550
20550
27550
|01.11.23
19700
25350
21700
20700
27800
|02.11.23
19850
25550
21850
20850
28050
|03.11.23
20000
25750
22000
21000
28300
|04.11.23
19950
25800
21700
21450
28150
|05.11.23
19750
25650
21250
21750
27750
|06.11.23
19550
25500
20800
22050
27350
|07.11.23-21.03.24
19350
25350
20350
22350
26950
|22.03.24
19400
25300
20650
21900
27100
|23.03.24
19450
25250
20950
21450
27250
|24.03.24
19500
25200
21250
21000
27400
|25.03.24-28.03.24
19550
25150
21550
20550
27550
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр. реб. 3-12 лет)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23
20550
20150
19550
25950
|17.10.23
20750
20300
19750
26300
|18.10.23
20950
20450
19950
26650
|19.10.23
21150
20600
20150
27000
|20.10.23-03.11.23
21350
20750
20350
27350
|04.11.23
21150
20600
20150
27000
|05.11.23
20950
20450
19950
26650
|06.11.23
20750
20300
19750
26300
|07.11.23-25.12.23
20550
20150
19550
25950
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах ходьбы от гостиницы "Октябрьская".
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Полулюкс
|16.10.23-31.10.23
24350
31550
29350
27750
41550
|01.11.23
24550
31900
29650
28000
42050
|02.11.23
24750
32250
29950
28250
42550
|03.11.23-04.11.23
24950
32600
30250
28500
43050
|05.11.23
24750
32250
29950
28250
42550
|06.11.23
24550
31900
29650
28000
42050
|07.11.23-27.03.24
24350
31550
29350
27750
41550
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы "Октябрьская".
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|16.10.23-31.10.23
28550
28750
37950
|01.11.23
28800
29000
38350
|02.11.23
29050
29250
38750
|03.11.23-04.11.23
29300
29500
39150
|05.11.23
29050
29250
38750
|06.11.23
28800
29000
38350
|07.11.23-25.12.23
28550
28750
37950
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Классик (стандарт)
|Джуниор сюит
|16.10.23-31.10.23
20550
23150
21950
20950
28550
|01.11.23
20700
23300
22100
21100
28850
|02.11.23
20850
23450
22250
21250
29150
|03.11.23-04.11.23
21000
23600
22400
21400
29450
|05.11.23
20850
23450
22250
21250
29150
|06.11.23
20700
23300
22100
21100
28850
|07.11.23-25.12.23
20550
23150
21950
20950
28550
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село).
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|Бизнес
|16.10.23-23.10.23
18150
23550
18950
18350
23350
|24.10.23
18450
24200
19150
18500
23400
|25.10.23
18750
24850
19350
18650
23450
|26.10.23
19050
25500
19550
18800
23500
|27.10.23-02.11.23
19350
26150
19750
18950
23550
|03.11.23
18850
25150
19400
18700
23300
|04.11.23
18350
24150
19050
18450
23050
|05.11.23
17850
23150
18700
18200
22800
|06.11.23-25.12.23
17350
22150
18350
17950
22550
|12.01.24
17550
22350
18550
18150
23150
|19.02.24
17550
22350
18750
18250
23350
|20.02.24
17950
23250
18950
18350
23550
|21.02.24
18150
23700
19150
18450
23750
|22.02.24
18150
23200
19150
18450
23750
|23.02.24
17950
22250
18950
18350
23550
|24.02.24
17750
21300
18750
18250
23350
|25.02.24-03.03.24
17550
20350
18550
18150
23150
|04.03.24
17750
21300
18750
18250
23350
|05.03.24
17950
22250
18950
18350
23550
|06.03.24-07.03.24
18150
23200
19150
18450
23750
|08.03.24
17950
22250
18950
18350
23550
|09.03.24
17750
21300
18750
18250
23350
|10.03.24-19.03.24
17550
20350
18550
18150
23150
|20.03.24
18050
21900
18900
18400
23400
|21.03.24
18550
23450
19250
18650
23650
|22.03.24
19050
25000
19600
18900
23900
|23.03.24-27.03.24
19550
26550
19600
18900
23900
|28.03.24
19250
25950
19800
19000
24100
|29.03.24
18950
25350
19650
18850
24050
|30.03.24
18650
24750
19500
18700
24000
|31.03.24-17.04.24
18350
24150
19350
18550
23950
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы “Октябрьская”.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями/двуспальной кроватью
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Смарт плюс
|16.10.23-25.12.23
18950
18350
23550
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва»): 5 дней — 12550 руб.
Варианты проживания
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин.
Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Отель «Катарина Арт Отель»
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Категория номера "смарт" - площадь номера 14 м2. Оснащен кроватями-трансформерами, мини-холодильником, чайной станцией, TV, сан. узлом с туалетными принадлежностями. Вид из номера на Базилику Св. Екатерины Александрийской и на тихий уютный дворик. Адаптированы под одноместное/двухместное размещение, нет возможности установки доп. кровати.
Комфорт
- площадь-22 м2, номер рассчитан на одноместное или двухместное размещение. Оснащен кроватями-трансформерами, мини-холодильником, чайной станцией, TV, сан. узлом с туалетными принадлежностями.
Можно разместить детскую кроватку или доп. место. Адаптированы под одноместное/двухместное размещение/трехместное размещение с дополнительным спальным местом
Основные различия: площадь номера, трехместное размещение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать” (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено))
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 5 дней 1400 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 650 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
- Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600 руб.);
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.);
- Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.);
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.).
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.
А-Отель Фонтанка
Лермонтовский просп., 43/1
Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.
Азимут
Лермонтовский просп., 43/1
Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).
Ибис Лиговский просп., 54 Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки. Кравт Невский ул. Александра Невского, 8А До 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки. Москва площадь Александра Невского, 2 Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении. Новотель ул. Маяковского 3а Стоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога. Октябрьская Лиговский просп., 10/118 Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки. Порт Комфорт Лиговский 29 Лиговский пр., 29 До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб. Россия площадь Чернышевского, 11 1300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог. Русь Артиллерийская ул., 1 Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей. Ярд Резиденс ул. Херсонская 43/12 Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.