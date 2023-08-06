Экскурсионный тур «Петербургская панорама» на 8 дней
авг
авг
Что вас ожидает:
Описание
Что может быть интереснее, чем посмотреть на Санкт-Петербург с разных сторон и ракурсов?
Прогуляться по историческому центру, спрятанному от экскурсионных автобусов, погрузиться в атмосферу дворцов и садов, любимых местными, почувствовать всю историю мирового искусства в Эрмитаже и загадать желание у пингвина в Кронштадте всё это возможно в одном путешествии.
А если останутся силы, можно познакомиться с Выборгом и Павловском, прокатиться по каналам и подняться на крыши в Петербурге и даже съездить в Карелию!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия и Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.
12:00 Отъезд от гостиницы «Вало».
12:20 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»
12:50 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
13:00 Отъезд от гостиницы «Римского Корсакова»
13:15 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская»
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, со дня её основания в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
18:30-20:00 Трансфер по гостиницам.
Дворцы Санкт-Петербурга
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 рублей взрослые, 300 рублей школьники, 400 рублей студенты, 400 рублей пенсионеры)
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Исторический центр и Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.
Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми уголками Петербурга, которые не увидишь из окна автобуса: пешеходная Малая Конюшенная улица, Дворики капеллы, набережные реки Мойки и Зимней канавки, которые приведут к главной площади города — Дворцовой.
13:30 Посещение Эрмитажа — 5-ого по величине музея мира, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
12:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (700 взрослые, 500 школьники, 600 студенты, пенсионеры).
Свободный день и Выборг по желанию
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Дополнительно:
08:00-20:00 Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.
Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (2200 рублей взрослые, 2100 рублей школьники, студенты, пенсионеры).
Дворец «Коттедж» и парк Александрия
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
11:00 Экскурсия во дворец «Коттедж» — уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.
12:30 Пешеходная экскурсия в парк «Александрия». Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы — императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I.
Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом — всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.
14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители — белки.
16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Александра Невского.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободный день и по желанию экскурсии по Карелии
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно:
09:30-20:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и Китайского дворца.
Ораниенбаум — уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII-нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. (2400 взрослые, 2200 школьники, 2300 студенты, 2300 пенсионеры)
07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам. Трансфер на о. Валаам от м. «Озерки», автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением главной усадьбы монастыря, собора и памятных мест, концерт певчих. (6990/7390 взрослые, 4655 школьники, 6990/7390 студенты, 6790/7190 пенсионеры)
07:00-23:00 Жемчужина Карелии — «Рускеала». Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.
Отъезд от метро «Пл. Восстания». (3100 взрослые, 2500 школьники, 2650 студенты, 2650 пенсионеры).
Царское село
Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за дополнительную плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII-начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 рублей взрослые, 1000 рублей ребёнок, 1300 рублей студенты, 1300 рублей пенсионеры).
16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Александра Невского». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 рублей взрослые, 1000 рублей школьники, студенты, пенсионеры).
Кронштадт и по желанию экскурсия по крышам Петербурга
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами.
08:30-09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 рублей взрослые,700 рублей школьники, пенсионеры).
Возвращение в центр города на Московский вокзал к 18:00.
Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 рублей взрослые, студенты, пенсионеры;
1 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 1400 рублей, 2 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 2200 рублей).
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в одном из отелей Санкт-Петербурга: Адмиралтейская 3*, Отель на Римского-Корсакова 3*, Москва 4*, Азимут 4*, Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Вало 4*, А-отель Фонтанка 3*.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями В
Одноместный
Трёхместный
Четырёхместный
Стандарт
Арт-стандарт
Арт-адмирал
Семейный
31.07-28.08.23
26900
37400
28300
39150
30050
42650
46150
38800
Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.) В
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Студия
Апартаменты
31.07-28.08.23
26550
24800
38800
28300
26200
42300
34950
30400
55250
А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
31.07-21.08.23
26200
24500
36500
27950
25900
40000
21.08.23
25900
24400
36050
27650
25650
39350
РЕКОМЕНДУЕМ: Вало 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
Джуниор сюит
31.07-28.08.23
30050
42300
34250
31800
51050
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Стандарт
31.07.23
26450
39300
27750
42200
29600
27300
45900
07.08.28.08.23
26200
38800
27250
41250
29000
26900
44750
РЕКОМЕНДУЕМ: Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандарт
31.07-28.08.23
30800
44500
30800
РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандарт
Комфорт
31.07.-28.08.23
29700
28650
44750
34250
31800
54550
Также предусмотрен экскурсионный пакет без проживания: 11 500 рублей на 1 человека.
Скидки:
- детям до 14 лет (0-13): 8 дней — 2150 руб.;
- детям 14-16 лет: 8 дней — 650 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 8 дней — 250 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 8 дней — 550 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 8 дней — 650 руб.
Варианты проживания
Гостиница Адмиралтейская
Гостиница «Амаранта Адмиралтейская» расположена в Санкт-Петербурге, близ дома-музея Александра Блока, в 10-ти минутах ходьбы от Мариинского театра и Никольского собора. Гостиница "Амаранта Адмиралтейская" отличается превосходным дизайном и расположена на тихой улице, недалеко от реки Невы.
Гостиница идеально подходит в качестве отправной точки для осмотра достопримечательностей. Множество достопримечательностей расположены в направлении Дворцовой площади. Если вы планируете совершить путешествие, обратитесь в экскурсионное бюро, где вам дадут рекомендации и продадут билеты. Гостям также предлагаются упакованные ланчи.
Для длительных экскурсий предлагается аренда автомобилей. После возвращения в гостиницу вы можете написать о своем путешествии, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Кроме того, вы можете начать свой день с восхитительного завтрака, а затем переместиться в зал для проведения конференций.
После работы вы можете отведать великолепные блюда европейской и русской кухни в элегантном ресторане. Затем вы можете отдохнуть в баре с расслабляющим напитком. Отель предоставляет бесплатный трансфер до станции метро "Сенная"/"Садовая", которая находится всего в 10 минутах езды на автомобиле.
Отель на Римского-Корсакова
Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.
В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном. В числе удобств некоторых номеров — оборудованная кухня. Станция метро «Спасская» находится в 1,5 км от гостиницы, а поездка на автомобиле до международного аэропорта Пулково занимает 30 минут.
А-ОТЕЛЬ Фонтанка
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Сеть/бренд отелей: Azimut.
Valo Hotel City
Отель Valo City с общим лаунджем и баром расположен в Санкт-Петербурге. Стойка регистрации работает круглосуточно. При отеле открыт ресторан, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В каждом номере среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, посудомоечная машина, чайник, ванна, фен и письменный стол. В собственной ванной комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В каждом номере к услугам гостей платяной шкаф. По утрам в отеле Valo City сервируют завтрак «шведский стол». В распоряжении гостей бизнес-центр. Расстояние от отеля Valo City до Музея Фаберже составляет 7 км, а до Мариинского театра — 8 км.
YARD Residence Apart-hotel
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км.
Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником.
В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф. В 3,7 км от апарт-отеля YARD Residence находится Государственный Русский музей, а в 3,8 км — Летний сад.
AZIMUT Отель Санкт-Петербург
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.
В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.
Сеть/бренд отелей: Azimut.
Отель Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни. Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии:посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублейтеплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублейэкскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублейэкскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублейэкскурсия по крышам Петербурга — 800 рублейэкскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублейморская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 700-850 рублейавтобусная экскурсия в Ораниенбаум — 2 200-2 400 рублейэкскурсия на о. Валаам — 4 655-7 390 рублейэкскурсия в Рускеалу — 2 500-3 100 рублей.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублей
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублей
- Экскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублей
- Экскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублей
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 рублей
- Экскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублей
- Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 700-850 рублей
- Автобусная экскурсия в Ораниенбаум — 2 200-2 400 рублей
- Экскурсия на о. Валаам — 4 655-7 390 рублей
- Экскурсия в Рускеалу — 2 500-3 100 рублей
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Какой транспорт используется в туре?
Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Идея и организация и проведение тура понравились очень!
Добавить можно хотя бы по одной дополнительной экскурсий в день, чтобы был выбор.
Спасибо, всё понравилось.
Особенное спасибо экскурсоводу Ирине Евгеньевне. Информация давалась в нужном, приемлемом количестве, чтобы не закружилась голова. Стихами и интересными фактами передавалась атмосфера города.
Спасибо!