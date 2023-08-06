Что может быть интереснее, чем посмотреть на Санкт-Петербург с разных сторон и ракурсов?

Прогуляться по историческому центру, спрятанному от экскурсионных автобусов, погрузиться в атмосферу дворцов и садов, любимых местными, почувствовать всю историю мирового искусства в Эрмитаже и загадать желание у пингвина в Кронштадте всё это возможно в одном путешествии.

А если останутся силы, можно познакомиться с Выборгом и Павловском, прокатиться по каналам и подняться на крыши в Петербурге и даже съездить в Карелию!