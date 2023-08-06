Петербургская панорама

Экскурсионный тур «Петербургская панорама» на 8 дней

5
3 отзыва
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Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Петербургская панорама
Ближайшие даты:
14
авг
21
авг

Что вас ожидает:

Пешеходные уголки Петербурга
Пешеходные уголки Петербурга
Пешеходная Малая Конюшенная улица, Дворики капеллы, набережные реки Мойки и Зимней канавки и другие
По желанию Карелия и крыши Петербурга
По желанию Карелия и крыши Петербурга
Дополнительные экскурсии по Карелии: Ораниенбаум, Валаам, Рускеала, и крышам Санкт-Петербурга
Пингвин, исполняющий желания
Пингвин, исполняющий желания
Виды Каботажной гавани, панорамные качели и, конечно, пингвин, который исполнит любое желание

Описание

Что может быть интереснее, чем посмотреть на Санкт-Петербург с разных сторон и ракурсов?

Прогуляться по историческому центру, спрятанному от экскурсионных автобусов, погрузиться в атмосферу дворцов и садов, любимых местными, почувствовать всю историю мирового искусства в Эрмитаже и загадать желание у пингвина в Кронштадте всё это возможно в одном путешествии.

А если останутся силы, можно познакомиться с Выборгом и Павловском, прокатиться по каналам и подняться на крыши в Петербурге и даже съездить в Карелию!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия и Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.

12:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

12:20 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Ярд Резиденс»

12:50 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

13:00 Отъезд от гостиницы «Римского Корсакова»

13:15 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская»

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, со дня её основания в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

18:30-20:00 Трансфер по гостиницам.

Обзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепость
2 день

Дворцы Санкт-Петербурга

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 рублей взрослые, 300 рублей школьники, 400 рублей студенты, 400 рублей пенсионеры)

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дворцы Санкт-ПетербургаДворцы Санкт-Петербурга
3 день

Исторический центр и Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.

Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование.

Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми уголками Петербурга, которые не увидишь из окна автобуса: пешеходная Малая Конюшенная улица, Дворики капеллы, набережные реки Мойки и Зимней канавки, которые приведут к главной площади города — Дворцовой.

13:30 Посещение Эрмитажа — 5-ого по величине музея мира, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

12:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (700 взрослые, 500 школьники, 600 студенты, пенсионеры).

Исторический центр и ЭрмитажИсторический центр и ЭрмитажИсторический центр и ЭрмитажИсторический центр и ЭрмитажИсторический центр и ЭрмитажИсторический центр и ЭрмитажИсторический центр и Эрмитаж
4 день

Свободный день и Выборг по желанию

Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Дополнительно:

08:00-20:00 Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.

Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (2200 рублей взрослые, 2100 рублей школьники, студенты, пенсионеры).

Свободный день и Выборг по желаниюСвободный день и Выборг по желаниюСвободный день и Выборг по желаниюСвободный день и Выборг по желаниюСвободный день и Выборг по желаниюСвободный день и Выборг по желанию
5 день

Дворец «Коттедж» и парк Александрия

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

11:00 Экскурсия во дворец «Коттедж» — уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.

12:30 Пешеходная экскурсия в парк «Александрия». Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы — императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I.

Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом — всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.

14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители — белки.

16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Александра Невского.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дворец «Коттедж» и парк АлександрияДворец «Коттедж» и парк Александрия
6 день

Свободный день и по желанию экскурсии по Карелии

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Дополнительно:

09:30-20:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и Китайского дворца.

Ораниенбаум — уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII-нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. (2400 взрослые, 2200 школьники, 2300 студенты, 2300 пенсионеры)

07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам. Трансфер на о. Валаам от м. «Озерки», автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением главной усадьбы монастыря, собора и памятных мест, концерт певчих. (6990/7390 взрослые, 4655 школьники, 6990/7390 студенты, 6790/7190 пенсионеры)

07:00-23:00 Жемчужина Карелии — «Рускеала». Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Отъезд от метро «Пл. Восстания». (3100 взрослые, 2500 школьники, 2650 студенты, 2650 пенсионеры).

Свободный день и по желанию экскурсии по КарелииСвободный день и по желанию экскурсии по Карелии
7 день

Царское село

Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за дополнительную плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII-начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1300 рублей взрослые, 1000 рублей ребёнок, 1300 рублей студенты, 1300 рублей пенсионеры).

16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Александра Невского». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 рублей взрослые, 1000 рублей школьники, студенты, пенсионеры).

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село
8 день

Кронштадт и по желанию экскурсия по крышам Петербурга

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами.

08:30-09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 рублей взрослые,700 рублей школьники, пенсионеры).

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 18:00.

Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 рублей взрослые, студенты, пенсионеры;

1 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 1400 рублей, 2 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 2200 рублей).

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Кронштадт и по желанию экскурсия по крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по крышам Петербурга

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одном из отелей Санкт-Петербурга: Адмиралтейская 3*, Отель на Римского-Корсакова 3*, Москва 4*, Азимут 4*, Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Вало 4*, А-отель Фонтанка 3*.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями В

Одноместный

Трёхместный

Четырёхместный

Стандарт

Арт-стандарт

Арт-адмирал

Семейный

31.07-28.08.23

26900

37400

28300

39150

30050

42650

46150

38800

Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.) В

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Студия

Апартаменты

31.07-28.08.23

26550

24800

38800

28300

26200

42300

34950

30400

55250

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

31.07-21.08.23

26200

24500

36500

27950

25900

40000

21.08.23

25900

24400

36050

27650

25650

39350

РЕКОМЕНДУЕМ: Вало 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

Джуниор сюит

31.07-28.08.23

30050

42300

34250

31800

51050

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) В

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Стандарт

31.07.23

26450

39300

27750

42200

29600

27300

45900

07.08.28.08.23

26200

38800

27250

41250

29000

26900

44750

РЕКОМЕНДУЕМ: Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандарт

31.07-28.08.23

30800

44500

30800

РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандарт

Комфорт

31.07.-28.08.23

29700

28650

44750

34250

31800

54550

Также предусмотрен экскурсионный пакет без проживания: 11 500 рублей на 1 человека.

Скидки:

  • детям до 14 лет (0-13): 8 дней — 2150 руб.;
  • детям 14-16 лет: 8 дней — 650 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 8 дней — 250 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 8 дней — 550 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 8 дней — 650 руб.

Варианты проживания

Гостиница Адмиралтейская

1 ночь

Гостиница «Амаранта Адмиралтейская» расположена в Санкт-Петербурге, близ дома-музея Александра Блока, в 10-ти минутах ходьбы от Мариинского театра и Никольского собора. Гостиница "Амаранта Адмиралтейская" отличается превосходным дизайном и расположена на тихой улице, недалеко от реки Невы.

Гостиница идеально подходит в качестве отправной точки для осмотра достопримечательностей. Множество достопримечательностей расположены в направлении Дворцовой площади. Если вы планируете совершить путешествие, обратитесь в экскурсионное бюро, где вам дадут рекомендации и продадут билеты. Гостям также предлагаются упакованные ланчи.

Для длительных экскурсий предлагается аренда автомобилей. После возвращения в гостиницу вы можете написать о своем путешествии, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Кроме того, вы можете начать свой день с восхитительного завтрака, а затем переместиться в зал для проведения конференций.

После работы вы можете отведать великолепные блюда европейской и русской кухни в элегантном ресторане. Затем вы можете отдохнуть в баре с расслабляющим напитком. Отель предоставляет бесплатный трансфер до станции метро "Сенная"/"Садовая", которая находится всего в 10 минутах езды на автомобиле.

Гостиница АдмиралтейскаяГостиница АдмиралтейскаяГостиница АдмиралтейскаяГостиница АдмиралтейскаяГостиница АдмиралтейскаяГостиница Адмиралтейская

Отель на Римского-Корсакова

1 ночь

Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.

В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном. В числе удобств некоторых номеров — оборудованная кухня. Станция метро «Спасская» находится в 1,5 км от гостиницы, а поездка на автомобиле до международного аэропорта Пулково занимает 30 минут.

Отель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-Корсакова

А-ОТЕЛЬ Фонтанка

1 ночь

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

А-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ Фонтанка

Valo Hotel City

1 ночь

Отель Valo City с общим лаунджем и баром расположен в Санкт-Петербурге. Стойка регистрации работает круглосуточно. При отеле открыт ресторан, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В каждом номере среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, посудомоечная машина, чайник, ванна, фен и письменный стол. В собственной ванной комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В каждом номере к услугам гостей платяной шкаф. По утрам в отеле Valo City сервируют завтрак «шведский стол». В распоряжении гостей бизнес-центр. Расстояние от отеля Valo City до Музея Фаберже составляет 7 км, а до Мариинского театра — 8 км.

Valo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel City

YARD Residence Apart-hotel

1 ночь

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км.

Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником.

В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф. В 3,7 км от апарт-отеля YARD Residence находится Государственный Русский музей, а в 3,8 км — Летний сад.

YARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotel

AZIMUT Отель Санкт-Петербург

1 ночь

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.

В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

AZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-Петербург

Отель Москва

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни. Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии:посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублейтеплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублейэкскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублейэкскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублейэкскурсия по крышам Петербурга — 800 рублейэкскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублейморская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 700-850 рублейавтобусная экскурсия в Ораниенбаум — 2 200-2 400 рублейэкскурсия на о. Валаам — 4 655-7 390 рублейэкскурсия в Рускеалу — 2 500-3 100 рублей.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублей
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублей
  • Экскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублей
  • Экскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублей
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 рублей
  • Экскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублей
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 700-850 рублей
  • Автобусная экскурсия в Ораниенбаум — 2 200-2 400 рублей
  • Экскурсия на о. Валаам — 4 655-7 390 рублей
  • Экскурсия в Рускеалу — 2 500-3 100 рублей
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какой транспорт используется в туре?

Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
6 авг 2023
Подобрали отель с учетом наших пожеланий. С оплатой проблем не возникло, ссылки рабочие. Чат в Ватсап очень выручает при возникновении вопросов.
О
6 авг 2023
Спасибо!!!!
Идея и организация и проведение тура понравились очень!
Добавить можно хотя бы по одной дополнительной экскурсий в день, чтобы был выбор.
Спасибо, всё понравилось.
Особенное спасибо экскурсоводу Ирине Евгеньевне. Информация давалась в нужном, приемлемом количестве, чтобы не закружилась голова. Стихами и интересными фактами передавалась атмосфера города.
Спасибо!
Спасибо!!!!Спасибо!!!!Спасибо!!!!Спасибо!!!!
О
6 авг 2023
Добрый день. Отличные впечатления от путешествия. Хорошо скомпонован тур, хороший экскурсовод, удобный отель.

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Можно с детьми
Многодневные туры
Панорамы

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