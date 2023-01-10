Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней

Петербургская коллекция весна-лето

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Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 5 дней подойдет для знакомства с городом.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
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Что вас ожидает:

Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти
Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, в какой день вы хотите начать тур, и что вы мечтаете посетить в этом туре по Санкт-Петербургу

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.

  • Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (доп. плата).

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга (доп. плата).

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

  • Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (доп. плата).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30 – 19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (доп. плата).

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

  • Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (доп. плата).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

  • 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (доп. плата).

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (доп. плата).

  • 23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).
Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
24.04-25.04.231410017500153001550018500
26.04.231535019800166001640021050
27.04.231660022100179001730023600
28.04-04.05.231880026100202001880028100
05.05-11.05.231690022100189001790025500
12.05-27.05.231930027100199001850025500
28.05-06.06.232090029100221002010032100
07.06,12.062105029400223002025032450
08.06, 11.062120029700225002040032800
09.06, 10.062135030000227002055033150
13.06-19.06.232090029100221002010032100
20.06, 25.06.232105029400223002025032450
21.06, 24.06.232120029700225002040032800
22.06, 23.06.232135030000227002055033150
26.06-02.07.232090029100221002010032100
03.07-24.07.231850025500195003590027500
25.07-30.07.231895026400201003710028400
31.07-27.08.231810023500195001830027100
28.08-24.09.231710022100183001750024500
25.09-11.10.231550019500169001650022100

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместный йДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт без кухниСмартСтандартный
24.04-25.04.2315900211001690023100175001710024500
26.04-02.05.2318750268501955028400209001935031150
03.05-21.05.2318300261001910027500203001890030100
22.05-06.06.2321500325002210033500253002210040100
07.06-30.06.2322100337002270034700260502285041600
01.07-24.07.2318300261001990029100211001990031500
25.07-31.07.2318900271002050030300219001990033100
01.08-28.08.2317900251001850026500195001830028500
29.08-24.09.2316500225001710023500179001710025100
25.09-11.10.2315300201001590021100169001950023100

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
МансардаКомфорт
24.04-25.04.231590019500183001750024500
26.04-04.05.231895026850203501895029500
05.05-11.05.231790024500191001810027100
12.05-27.05.231850026100199001850028500
28.05-06.06.232110029500223002010032100
07.06-12.06.232170030550229002070033150
13.06-19.06.232110029500223002010032100
20.06, 25.062130029850225002030032450
21.06, 24.062150030200227002050032800
22.06-23.062170030550229002070033150
26.06-02.07.232110029500223002010032100
03.07-24.07.231850026100199001850028500
25.07-30.07.231895026850203501895029550
31.07-24.09.231730023500185001770026100
25.09-11.10.231590020100173001690022500

Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйКомфортДжуниор Сюит
24.04.23-27.04162501600022950171501625023950193003310021650
28.04-09.05.23185001810029100203001850030100217003970025100
10.05-15.05.23183001710026100187001730027100203003610023300
16.05-18.05.23190501785027600194501805028600210503760024050
19.05-03.06.23193001810028100197001830029100213003810024300
04.06-12.06.23219001990033300223002030034300235004390027100
26.06-08.07.23197001830029100203001870030100217003910024700
09.07-05.08.23193001930028100197001830029100213003810024300
06.08-31.08.23183001710026100187001730027100203003610023300
01.09-30.09.23169001610023300173001650024300195003330021900
01.10-11.10.23155001530020900161001550021900185003090020500

Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)Одноместный
СтандартныйСупериор
24.04-25.041530016500159002050018900177001710024500
26.04-28.041810018400177002490020900194001880028200
29.04.23-02.052090020300195002930022900211002050031900
03.05-22.05.231950018700181002550020900195001890028100
23.05-05.06.232210020500197003050023300213002050033100
06.06-12.06.232590023900231003990028300247002390042700
13.06-19.06.232210020500197003050023300213002050033100
20.06-02.07.232270020950203003155024050219002110034300
03.07-24.07.231950018700181002550020900195001890028100
25.07-30.07.232010019150185502640021350201001935029000
31.07-31.08.231950018700181002550020900195001890028100
01.09-11.10.231850017500169002350019900185001770026100

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСупериор
24.04-26.04.231650022100185001750024500
27.04-01.05.232010028000213501975030550
02.05-21.05.231950027100209001930029500
22.05-30.05.232330034500283002370042100
31.05-06.06.232450037100295002450044500
07.06,12.062475037550298502475045100
08.06, 11.062500038000302002500045700
09.06, 10.062525038450305502525046300
13.06-19.062450037100295002450044500
20.06-30.062500038000302002500045700
01.07-24.07.231950027100209001930029500
25.07-30.07.232010028000213501975030550
31.07-30.09.231950027100209001930029500
01.10-11.10.231650022100185001750024500

Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
24.04-25.04.23173501735023600200501875027750
26.04-01.05.23205001990029900235002190035700
02.05-08.05.23199001930028500225002110034100
09.05-22.05.23189001870026900213002030031500
23.05-06.06.23233002150035500271002410043100
07.06, 12.06235502170035950274002435043650
08.06, 11.06238002190036400277002460044200
09.06, 10.06240502210036850280002485044750
13.06-19.06.23233002150035500271002410043100
20.06, 25.06235502170035950274002435043650
21.06, 24.06.23238002190036400277002460044200
22.06, 23.06240502210036850280002485044750
26.06-01.07.23233002150035500271002410043100
02.07-24.07.23199001930028500225002110034100
25.07, 30.07200501945028850227502130034500
26.07, 29.07202001960029200230002150034900
27.07-28.07203501975029550232502170035300
31.07-28.08.23199001930028500225002110034100
29.08-30.09.23189001870026900213002030031500
01.10-11.10.23163001650021500181001770025100

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
24.04.23173002290017900171001670023900
25.04-27.04.23196002680020300192001870028100
28.04-01.05.23219003070022700213002070032300
02.05-22.05.23211002930021900205002010030900
23.05-05.06.23249003690026300235002310039900
06.06-15.06.23269004070028500253002470043900
16.06, 22.06, 23.06264003975027950248502430042900
17.06, 21.06, 24.06259003880027400244002390041900
18.06, 20.06, 25.06254003785026850239502350040900
19.06, 26.06-08.07249003690026300235002310039900
09.07-24.07.23223003190023500217002130034300
25.07-31.07.23231003330024500359002250035900
01.08-20.08.23223003190023500217002130034300
21.08-27.09.23203002830021300197001970030300

Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандартный
24.04-25.04.231950027300
26.04-01.05.231980027900
02.05-11.05.231950027300
12.05-14.05.2320150-2145028550-31050
15.05-06.06.232210032300
07.06-14.06.232290033900
15.06-19.06.232210032300
20.06-30.06.232250033100
01.07-24.07.231950027500
25.07-30.07.232010028400
31.07-30.09.231950027500
01.10-11.10.231750023300

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Комфорт
24.04-27.04.2318700181001735025350
28.04-01.05.2322300211001990031500
02.05-22.05.2321500203001910030100
23.05-07.06.2325500231002250038300
08.06-15.06.2327700247002410042300
16.06-24.06.2326600239002330040300
25.06-08.07.2325500231002250038300
09.07-24.07.2323100215002090033300
25.07-30.07.2323700221002150034500
31.07-20.08.2323100215002090033300
21.08-27.09.2320900195001910029300

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйПремиумПолулюкс
24.04-25.04.2321300285002430034500263002470038500
26.04.23-01.05.2323250321502640038450284002640042600
02.05-19.05.2322500311002550037100275002550041100
20.05-06.06.2325100361002890043500325002890051100
07.06.23, 20.06.23, 24.06.23, 30.07.2325350365502921044100329002925051800
09.06.2325850374502983045300337002995053200
17.06-19.06.2325100361002890043500325002890051100
08.06, 21.06-23.06, 29.0725600370002952044700333002960052500
25.06-22.07, 31.07-13.0825100361002890043500325002890051100
14.08-09.10.2322500311002550037100275002550041100
10.10-11.1022200304502520036450272002530040450

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 7-12)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 7-12)

Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
24.04-12.05.232450022900221003450025900237002290037100
13.05-06.06.232710024500237004450028300255002450047100

07.06, 12.06,

20.06, 24.06

2740024750239504510028600257502475047700

08.06, 11.06,

21.06-23.06

2770025000242004570028900260002500048300
09.06-10.062800025250244504630029200262502525048900

13.06-19.06,

25.06-10.07.23

2710024500237004450028300255002450047100
11.07-24.07.232590023700229003950027100245002370042100
25.07-30.07.232665024450236504100028000252502445043750
31.07-31.08.232590023700229003950027100245002370042100
01.09-30.09.232090020500195003210022100213002050034500
01.10-11.10.231910019300185002850020300201001930031100

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный
СтандартныйУлучшенный
24.04-30.04.233385031550511503900061750
01.05-06.06.233650033100569004150066900
07.06-24.06.233740033800584004250068800
25.06-22.07.233650033100569004150066900
31.07-11.10.232890028100419003390051900

Экскурсионный пакет без проживания: 9 500 руб. (5-дневный тур).

Скидка детям до 14 лет: 5 дней 1700 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 750 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 300 рублей.

Варианты проживания

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4

Охтинская 3

4 ночи

Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.

Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.

При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.

В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.

Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3

Арт Деко Невский 4

4 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Москва 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Парк Инн Прибалтийская 4

4 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.

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Ибис 3

4 ночи

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

4 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

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Best Western Plus Center Hotel 4

4 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

4 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

4 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4

Арт Нуво Палас 4

4 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

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Гранд Отель Эмеральд 5

4 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб
  • Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт – отель, 1 650 руб. – вокзал – отель за машину
  • Дополнительные экскурсии:посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст. теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.
  • Посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
  • Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст.
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс.
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.

Отправление от гостиниц в понедельник:

  • 1 автобус:
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
  • 3 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
    • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц во вторник:

  • 1 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
  • 3 автобус:
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в среду:

  • 1 автобус:

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

  • 2 автобус:
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
  • 3 автобус:
    • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
    • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
    • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в четверг, пятницу, субботу и воскресенье:

  • 1 автобус:
    • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 3 автобус:
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
    • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
    • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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