Петербургская коллекция весна-лето
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.
- Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (доп. плата).
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга (доп. плата).
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
- Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (доп. плата).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30 – 19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (доп. плата).
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
- Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (доп. плата).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
- 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (доп. плата).
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (доп. плата).
- 23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).
Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04-25.04.23
|14100
|17500
|15300
|15500
|18500
|26.04.23
|15350
|19800
|16600
|16400
|21050
|27.04.23
|16600
|22100
|17900
|17300
|23600
|28.04-04.05.23
|18800
|26100
|20200
|18800
|28100
|05.05-11.05.23
|16900
|22100
|18900
|17900
|25500
|12.05-27.05.23
|19300
|27100
|19900
|18500
|25500
|28.05-06.06.23
|20900
|29100
|22100
|20100
|32100
|07.06,12.06
|21050
|29400
|22300
|20250
|32450
|08.06, 11.06
|21200
|29700
|22500
|20400
|32800
|09.06, 10.06
|21350
|30000
|22700
|20550
|33150
|13.06-19.06.23
|20900
|29100
|22100
|20100
|32100
|20.06, 25.06.23
|21050
|29400
|22300
|20250
|32450
|21.06, 24.06.23
|21200
|29700
|22500
|20400
|32800
|22.06, 23.06.23
|21350
|30000
|22700
|20550
|33150
|26.06-02.07.23
|20900
|29100
|22100
|20100
|32100
|03.07-24.07.23
|18500
|25500
|19500
|35900
|27500
|25.07-30.07.23
|18950
|26400
|20100
|37100
|28400
|31.07-27.08.23
|18100
|23500
|19500
|18300
|27100
|28.08-24.09.23
|17100
|22100
|18300
|17500
|24500
|25.09-11.10.23
|15500
|19500
|16900
|16500
|22100
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный й
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|24.04-25.04.23
|15900
|21100
|16900
|23100
|17500
|17100
|24500
|26.04-02.05.23
|18750
|26850
|19550
|28400
|20900
|19350
|31150
|03.05-21.05.23
|18300
|26100
|19100
|27500
|20300
|18900
|30100
|22.05-06.06.23
|21500
|32500
|22100
|33500
|25300
|22100
|40100
|07.06-30.06.23
|22100
|33700
|22700
|34700
|26050
|22850
|41600
|01.07-24.07.23
|18300
|26100
|19900
|29100
|21100
|19900
|31500
|25.07-31.07.23
|18900
|27100
|20500
|30300
|21900
|19900
|33100
|01.08-28.08.23
|17900
|25100
|18500
|26500
|19500
|18300
|28500
|29.08-24.09.23
|16500
|22500
|17100
|23500
|17900
|17100
|25100
|25.09-11.10.23
|15300
|20100
|15900
|21100
|16900
|19500
|23100
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|24.04-25.04.23
|15900
|19500
|18300
|17500
|24500
|26.04-04.05.23
|18950
|26850
|20350
|18950
|29500
|05.05-11.05.23
|17900
|24500
|19100
|18100
|27100
|12.05-27.05.23
|18500
|26100
|19900
|18500
|28500
|28.05-06.06.23
|21100
|29500
|22300
|20100
|32100
|07.06-12.06.23
|21700
|30550
|22900
|20700
|33150
|13.06-19.06.23
|21100
|29500
|22300
|20100
|32100
|20.06, 25.06
|21300
|29850
|22500
|20300
|32450
|21.06, 24.06
|21500
|30200
|22700
|20500
|32800
|22.06-23.06
|21700
|30550
|22900
|20700
|33150
|26.06-02.07.23
|21100
|29500
|22300
|20100
|32100
|03.07-24.07.23
|18500
|26100
|19900
|18500
|28500
|25.07-30.07.23
|18950
|26850
|20350
|18950
|29550
|31.07-24.09.23
|17300
|23500
|18500
|17700
|26100
|25.09-11.10.23
|15900
|20100
|17300
|16900
|22500
Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Комфорт
|Джуниор Сюит
|24.04.23-27.04
|16250
|16000
|22950
|17150
|16250
|23950
|19300
|33100
|21650
|28.04-09.05.23
|18500
|18100
|29100
|20300
|18500
|30100
|21700
|39700
|25100
|10.05-15.05.23
|18300
|17100
|26100
|18700
|17300
|27100
|20300
|36100
|23300
|16.05-18.05.23
|19050
|17850
|27600
|19450
|18050
|28600
|21050
|37600
|24050
|19.05-03.06.23
|19300
|18100
|28100
|19700
|18300
|29100
|21300
|38100
|24300
|04.06-12.06.23
|21900
|19900
|33300
|22300
|20300
|34300
|23500
|43900
|27100
|26.06-08.07.23
|19700
|18300
|29100
|20300
|18700
|30100
|21700
|39100
|24700
|09.07-05.08.23
|19300
|19300
|28100
|19700
|18300
|29100
|21300
|38100
|24300
|06.08-31.08.23
|18300
|17100
|26100
|18700
|17300
|27100
|20300
|36100
|23300
|01.09-30.09.23
|16900
|16100
|23300
|17300
|16500
|24300
|19500
|33300
|21900
|01.10-11.10.23
|15500
|15300
|20900
|16100
|15500
|21900
|18500
|30900
|20500
Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|24.04-25.04
|15300
|16500
|15900
|20500
|18900
|17700
|17100
|24500
|26.04-28.04
|18100
|18400
|17700
|24900
|20900
|19400
|18800
|28200
|29.04.23-02.05
|20900
|20300
|19500
|29300
|22900
|21100
|20500
|31900
|03.05-22.05.23
|19500
|18700
|18100
|25500
|20900
|19500
|18900
|28100
|23.05-05.06.23
|22100
|20500
|19700
|30500
|23300
|21300
|20500
|33100
|06.06-12.06.23
|25900
|23900
|23100
|39900
|28300
|24700
|23900
|42700
|13.06-19.06.23
|22100
|20500
|19700
|30500
|23300
|21300
|20500
|33100
|20.06-02.07.23
|22700
|20950
|20300
|31550
|24050
|21900
|21100
|34300
|03.07-24.07.23
|19500
|18700
|18100
|25500
|20900
|19500
|18900
|28100
|25.07-30.07.23
|20100
|19150
|18550
|26400
|21350
|20100
|19350
|29000
|31.07-31.08.23
|19500
|18700
|18100
|25500
|20900
|19500
|18900
|28100
|01.09-11.10.23
|18500
|17500
|16900
|23500
|19900
|18500
|17700
|26100
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|24.04-26.04.23
|16500
|22100
|18500
|17500
|24500
|27.04-01.05.23
|20100
|28000
|21350
|19750
|30550
|02.05-21.05.23
|19500
|27100
|20900
|19300
|29500
|22.05-30.05.23
|23300
|34500
|28300
|23700
|42100
|31.05-06.06.23
|24500
|37100
|29500
|24500
|44500
|07.06,12.06
|24750
|37550
|29850
|24750
|45100
|08.06, 11.06
|25000
|38000
|30200
|25000
|45700
|09.06, 10.06
|25250
|38450
|30550
|25250
|46300
|13.06-19.06
|24500
|37100
|29500
|24500
|44500
|20.06-30.06
|25000
|38000
|30200
|25000
|45700
|01.07-24.07.23
|19500
|27100
|20900
|19300
|29500
|25.07-30.07.23
|20100
|28000
|21350
|19750
|30550
|31.07-30.09.23
|19500
|27100
|20900
|19300
|29500
|01.10-11.10.23
|16500
|22100
|18500
|17500
|24500
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04-25.04.23
|17350
|17350
|23600
|20050
|18750
|27750
|26.04-01.05.23
|20500
|19900
|29900
|23500
|21900
|35700
|02.05-08.05.23
|19900
|19300
|28500
|22500
|21100
|34100
|09.05-22.05.23
|18900
|18700
|26900
|21300
|20300
|31500
|23.05-06.06.23
|23300
|21500
|35500
|27100
|24100
|43100
|07.06, 12.06
|23550
|21700
|35950
|27400
|24350
|43650
|08.06, 11.06
|23800
|21900
|36400
|27700
|24600
|44200
|09.06, 10.06
|24050
|22100
|36850
|28000
|24850
|44750
|13.06-19.06.23
|23300
|21500
|35500
|27100
|24100
|43100
|20.06, 25.06
|23550
|21700
|35950
|27400
|24350
|43650
|21.06, 24.06.23
|23800
|21900
|36400
|27700
|24600
|44200
|22.06, 23.06
|24050
|22100
|36850
|28000
|24850
|44750
|26.06-01.07.23
|23300
|21500
|35500
|27100
|24100
|43100
|02.07-24.07.23
|19900
|19300
|28500
|22500
|21100
|34100
|25.07, 30.07
|20050
|19450
|28850
|22750
|21300
|34500
|26.07, 29.07
|20200
|19600
|29200
|23000
|21500
|34900
|27.07-28.07
|20350
|19750
|29550
|23250
|21700
|35300
|31.07-28.08.23
|19900
|19300
|28500
|22500
|21100
|34100
|29.08-30.09.23
|18900
|18700
|26900
|21300
|20300
|31500
|01.10-11.10.23
|16300
|16500
|21500
|18100
|17700
|25100
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|24.04.23
|17300
|22900
|17900
|17100
|16700
|23900
|25.04-27.04.23
|19600
|26800
|20300
|19200
|18700
|28100
|28.04-01.05.23
|21900
|30700
|22700
|21300
|20700
|32300
|02.05-22.05.23
|21100
|29300
|21900
|20500
|20100
|30900
|23.05-05.06.23
|24900
|36900
|26300
|23500
|23100
|39900
|06.06-15.06.23
|26900
|40700
|28500
|25300
|24700
|43900
|16.06, 22.06, 23.06
|26400
|39750
|27950
|24850
|24300
|42900
|17.06, 21.06, 24.06
|25900
|38800
|27400
|24400
|23900
|41900
|18.06, 20.06, 25.06
|25400
|37850
|26850
|23950
|23500
|40900
|19.06, 26.06-08.07
|24900
|36900
|26300
|23500
|23100
|39900
|09.07-24.07.23
|22300
|31900
|23500
|21700
|21300
|34300
|25.07-31.07.23
|23100
|33300
|24500
|35900
|22500
|35900
|01.08-20.08.23
|22300
|31900
|23500
|21700
|21300
|34300
|21.08-27.09.23
|20300
|28300
|21300
|19700
|19700
|30300
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|24.04-25.04.23
|19500
|27300
|26.04-01.05.23
|19800
|27900
|02.05-11.05.23
|19500
|27300
|12.05-14.05.23
|20150-21450
|28550-31050
|15.05-06.06.23
|22100
|32300
|07.06-14.06.23
|22900
|33900
|15.06-19.06.23
|22100
|32300
|20.06-30.06.23
|22500
|33100
|01.07-24.07.23
|19500
|27500
|25.07-30.07.23
|20100
|28400
|31.07-30.09.23
|19500
|27500
|01.10-11.10.23
|17500
|23300
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|24.04-27.04.23
|18700
|18100
|17350
|25350
|28.04-01.05.23
|22300
|21100
|19900
|31500
|02.05-22.05.23
|21500
|20300
|19100
|30100
|23.05-07.06.23
|25500
|23100
|22500
|38300
|08.06-15.06.23
|27700
|24700
|24100
|42300
|16.06-24.06.23
|26600
|23900
|23300
|40300
|25.06-08.07.23
|25500
|23100
|22500
|38300
|09.07-24.07.23
|23100
|21500
|20900
|33300
|25.07-30.07.23
|23700
|22100
|21500
|34500
|31.07-20.08.23
|23100
|21500
|20900
|33300
|21.08-27.09.23
|20900
|19500
|19100
|29300
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|24.04-25.04.23
|21300
|28500
|24300
|34500
|26300
|24700
|38500
|26.04.23-01.05.23
|23250
|32150
|26400
|38450
|28400
|26400
|42600
|02.05-19.05.23
|22500
|31100
|25500
|37100
|27500
|25500
|41100
|20.05-06.06.23
|25100
|36100
|28900
|43500
|32500
|28900
|51100
|07.06.23, 20.06.23, 24.06.23, 30.07.23
|25350
|36550
|29210
|44100
|32900
|29250
|51800
|09.06.23
|25850
|37450
|29830
|45300
|33700
|29950
|53200
|17.06-19.06.23
|25100
|36100
|28900
|43500
|32500
|28900
|51100
|08.06, 21.06-23.06, 29.07
|25600
|37000
|29520
|44700
|33300
|29600
|52500
|25.06-22.07, 31.07-13.08
|25100
|36100
|28900
|43500
|32500
|28900
|51100
|14.08-09.10.23
|22500
|31100
|25500
|37100
|27500
|25500
|41100
|10.10-11.10
|22200
|30450
|25200
|36450
|27200
|25300
|40450
Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|24.04-12.05.23
|24500
|22900
|22100
|34500
|25900
|23700
|22900
|37100
|13.05-06.06.23
|27100
|24500
|23700
|44500
|28300
|25500
|24500
|47100
07.06, 12.06,
20.06, 24.06
|27400
|24750
|23950
|45100
|28600
|25750
|24750
|47700
08.06, 11.06,
21.06-23.06
|27700
|25000
|24200
|45700
|28900
|26000
|25000
|48300
|09.06-10.06
|28000
|25250
|24450
|46300
|29200
|26250
|25250
|48900
13.06-19.06,
25.06-10.07.23
|27100
|24500
|23700
|44500
|28300
|25500
|24500
|47100
|11.07-24.07.23
|25900
|23700
|22900
|39500
|27100
|24500
|23700
|42100
|25.07-30.07.23
|26650
|24450
|23650
|41000
|28000
|25250
|24450
|43750
|31.07-31.08.23
|25900
|23700
|22900
|39500
|27100
|24500
|23700
|42100
|01.09-30.09.23
|20900
|20500
|19500
|32100
|22100
|21300
|20500
|34500
|01.10-11.10.23
|19100
|19300
|18500
|28500
|20300
|20100
|19300
|31100
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|24.04-30.04.23
|33850
|31550
|51150
|39000
|61750
|01.05-06.06.23
|36500
|33100
|56900
|41500
|66900
|07.06-24.06.23
|37400
|33800
|58400
|42500
|68800
|25.06-22.07.23
|36500
|33100
|56900
|41500
|66900
|31.07-11.10.23
|28900
|28100
|41900
|33900
|51900
Экскурсионный пакет без проживания: 9 500 руб. (5-дневный тур).
Скидка детям до 14 лет: 5 дней 1700 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 5 дней 750 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 300 рублей.
Варианты проживания
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Охтинская 3
Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.
Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.
При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.
В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.
Арт Деко Невский 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Парк Инн Прибалтийская 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб
- Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт – отель, 1 650 руб. – вокзал – отель за машину
- Дополнительные экскурсии:посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст. теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.
- Посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
- Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст.
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс.
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.
- Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.
Отправление от гостиниц в понедельник:
- 1 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
- 2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
- 3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц во вторник:
- 1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
- 2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
- 3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в среду:
- 1 автобус:
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
- 2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
- 3 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в четверг, пятницу, субботу и воскресенье:
- 1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
- 2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
- 1 автобус:
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.