Петербургская коллекция
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.
- Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (доп. плата).
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга (доп. плата).
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
- Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (доп. плата).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30 – 19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (доп. плата).
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
- Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (доп. плата).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
- 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (доп. плата).
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (доп. плата).
- 23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).
Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|24.04.23-26.04.23
|17800
|23100
|19350
|19200
|24600
|27.04.23-02.05.23
|22350
|31400
|24100
|22350
|33900
|03.05.23-04.05.23
|20850
|28250
|23050
|21600
|31800
|05.05.23-10.05.23
|20050
|26550
|22550
|21300
|30800
|11.05.23-13.05.23
|21250
|29050
|23050
|21600
|30800
|14.05.23-27.05.23
|23050
|32800
|23800
|22050
|30800
|28.05.23-30.05.23
|24250
|34300
|25450
|23250
|35750
|31.05.23-05.06.23
|25050
|35300
|26550
|24050
|39050
|06.06.23-12.06.23
|25500
|36200
|27150
|24500
|40100
|13.06.23-29.06.23
|25050
|35300
|26550
|24050
|39050
|30.06.23-02.07.23
|22650
|31700
|23950
|39850
|34450
|03.07.23-24.07.23
|22050
|30800
|23300
|43800
|33300
|25.07.23-30.07.23
|22350
|31400
|23700
|44600
|33900
|31.07.23-23.08.23
|21550
|28300
|23300
|21800
|32800
|24.08.23-27.08.23
|21050
|27600
|22700
|21400
|31500
|28.08.23-22.09.23
|20300
|26550
|21800
|20800
|29550
|25.09.23-10.10.23
|18300
|23300
|20050
|19550
|26550
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандарт
|24.04.23-25.04.23
|26800
|19550
|29200
|20750
|21700
|20900
|31300
|26.04.23-28.04.23
|29800
|21050
|32000
|22150
|23500
|22100
|34800
|29.04.23-02.05.23
|32550
|22400
|34500
|23400
|25100
|23150
|37950
|03.05.23-20.05.23
|31550
|21800
|33300
|22800
|24300
|22550
|36550
|21.05.23-23.05.23
|34750
|23400
|36300
|24300
|26800
|24150
|41550
|24.05.23-06.06.23
|39950
|26000
|41200
|26750
|30800
|26800
|49550
|07.06.23-12.06.23
|41150
|26600
|42400
|27350
|31550
|27550
|51050
|13.06.23-19.06.23
|39950
|26000
|41200
|26750
|30800
|26800
|49550
|20.06.23-24.06.23
|40750
|26400
|42000
|27150
|31300
|27300
|50550
|25.06.23-26.06.23
|39950
|26000
|41200
|26750
|30800
|26800
|49550
|27.06.23-29.06.23
|36350
|24200
|38600
|25450
|28450
|25450
|44750
|30.06.23-23.07.23
|31550
|21800
|35300
|23800
|25300
|23800
|38300
|24.07.23-31.07.23
|32300
|22250
|36200
|24250
|25900
|23800
|39500
|01.08.23-24.08.23
|30300
|21300
|32050
|22050
|23300
|21800
|34550
|25.08.23-28.08.23
|29650
|20950
|31300
|21700
|22900
|21500
|33700
|29.08.23-20.09.23
|27050
|19550
|28300
|20300
|21300
|20300
|30300
|20.09.23-24.09.23
|26450
|19250
|27700
|20000
|21050
|20900
|29800
|25.09.23-10.10.23
|24050
|18050
|25300
|18800
|20050
|23300
|27800
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Мансарда
|Комфорт
|24.04.23-29.04.23
|21200
|29000
|23450
|22000
|33600
|23450
|30.04.23-04.05.23
|21600
|30350
|23200
|21750
|33400
|23200
|05.05.23-10.05.23
|21300
|29550
|22800
|21550
|32800
|22800
|11.05.23-14.05.23
|21600
|30350
|23200
|21750
|33500
|23200
|15.05.23-26.05.23
|22050
|31550
|23800
|22050
|34550
|23800
|27.05.23-30.05.23
|24000
|34100
|25600
|23250
|37250
|25600
|31.05.23-05.06.23
|25300
|35800
|26800
|24050
|39050
|26800
|06.06.23-29.06.23
|25700
|36500
|27200
|24450
|39750
|27200
|29.06.23-02.07.23
|24000
|34100
|25600
|23250
|37250
|25600
|03.07.23-26.07.23
|22050
|31550
|23800
|22050
|34550
|23800
|27.07.23-30.07.23
|21450
|30100
|23050
|21750
|33450
|23050
|31.07.23-20.09.23
|20550
|28300
|22050
|21050
|31550
|22050
|21.09.23-24.09.23
|19850
|26600
|21450
|20650
|29750
|21450
|25.09.23-10.10.23
|18800
|24050
|20550
|20050
|27050
|20550
Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|24.04.23-25.04.23
|19800
|19450
|29150
|21150
|19800
|30400
|26.04.23-14.05.23
|22000
|21300
|34550
|23900
|21750
|35800
|15.05.23-02.06.23
|23050
|21550
|34050
|23550
|21800
|35300
|03.06.23-05.06.23
|24350
|22450
|36650
|24850
|22800
|37900
|06.06.23-11.06.23
|26300
|23800
|40550
|26800
|24300
|41800
|26.06.23-07.07.23
|23550
|21800
|35300
|24300
|22300
|36550
|08.07.23-01.08.23
|23150
|22800
|34300
|23700
|21900
|35550
|02.08.23-05.08.23
|22550
|21050
|33050
|23050
|21300
|34300
|06.08.23-27.08.23
|21800
|20300
|31550
|22300
|20550
|32800
|28.08.23-30.08.23
|21100
|19800
|30150
|21600
|20150
|31400
|31.08.23-27.09.23
|20050
|19050
|28050
|20550
|19550
|29300
|28.09.23-10.10.23
|18300
|18050
|25050
|19050
|18300
|26300
Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной и
раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|24.04.23-25.04.23
|19450
|20500
|19700
|26750
|23550
|21900
|31400
|26.04.23-28.04.23
|22250
|22400
|21500
|31150
|25550
|23600
|35100
|29.04.23-02.05.23
|24350
|23500
|22600
|33650
|26550
|24500
|36900
|03.05.23
|23650
|22700
|21900
|31750
|25550
|23700
|35000
|04.05.23-21.05.23
|23300
|22300
|21550
|30800
|25050
|23300
|34050
|22.05.23-25.05.23
|25250
|23650
|22750
|34550
|26850
|24650
|37800
|26.05.23-04.06.23
|26550
|24550
|23550
|37050
|28050
|25550
|40300
|05.06.23-07.06.23
|28450
|26250
|25250
|41750
|30550
|27250
|45100
|08.06.23-09.06.23
|30350
|27950
|26950
|46450
|33050
|28950
|49900
|10.06.23-12.06.23
|28450
|26250
|25250
|41750
|30550
|27250
|45100
|13.06.23-18.06.23
|26550
|24550
|23550
|37050
|28050
|25550
|40300
|19.06.23-20.06.23
|26950
|24850
|23950
|37750
|28550
|25950
|41100
|21.06.23-23.06.23
|27150
|25000
|24150
|38100
|28800
|26150
|41500
|24.06.23-25.06.23
|26950
|24850
|23950
|37750
|28550
|25950
|41100
|26.06.23-29.06.23
|26550
|24550
|23550
|37050
|28050
|25550
|40300
|30.06.23-02.07.23
|24600
|23200
|22350
|33300
|26250
|24200
|36550
|03.07.23-23.07.23
|23300
|22300
|21550
|30800
|25050
|23300
|34050
|24.07.23-25.07.23
|23700
|22600
|21850
|31400
|25350
|23700
|34650
|26.07.23-30.07.23
|23900
|22750
|22000
|31700
|25500
|23900
|34950
|31.07.23-27.08.23
|23300
|22300
|21550
|30800
|25050
|23300
|34050
|28.08.23-31.08.23
|22550
|21400
|20650
|29300
|24300
|22550
|32550
|01.09.23-10.10.23
|22050
|20800
|20050
|28300
|23800
|22050
|31550
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Супериор
|24.04.23-25.04.23
|20500
|28100
|20500
|22800
|21400
|31150
|26.04.23-27.04.23
|22400
|31200
|22400
|24300
|22600
|34350
|28.04.23
|23150
|32450
|23150
|24900
|23050
|35600
|29.04.23
|23900
|33700
|23900
|25500
|23500
|36850
|30.04.23-20.05.23
|23700
|33400
|23700
|25350
|23350
|36500
|21.05.23-24.05.23
|25200
|36500
|25200
|28750
|25250
|42100
|25.05.23-29.05.23
|28050
|42050
|28050
|34300
|28550
|51550
|30.05.23-05.06.23
|29250
|44650
|29250
|35500
|29350
|53950
|06.06.23
|29800
|45750
|29800
|36150
|29800
|55150
|07.06.23-11.06.23
|30050
|46200
|30050
|36500
|30050
|55750
|12.06.23-19.06.23
|29550
|45300
|29550
|35800
|29550
|54550
|20.06.23-24.06.23
|30300
|46650
|30300
|36850
|30300
|56350
|25.06.23-28.06.23
|29800
|45750
|29800
|36150
|29800
|55150
|30.06.23-23.07.23
|23300
|32800
|23300
|25050
|23050
|35800
|24.07.23-25.07.23
|23500
|33100
|23500
|25200
|23200
|36150
|26.07.23-30.07.23
|23900
|33700
|23900
|25500
|23500
|36850
|31.07.23-26.09.23
|23300
|32800
|23300
|25050
|23050
|35800
|27.09.23-28.09.23
|22550
|31550
|22550
|24450
|22600
|34550
|29.09.23
|21050
|29050
|21050
|23250
|21700
|32050
|30.09.23
|20300
|27800
|20300
|22650
|21250
|30800
|01.10.23-10.10.23
|19550
|26550
|19550
|22050
|20800
|29550
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Комфорт
|24.04.23-25.04.23
|21400
|21250
|30000
|24850
|23150
|35600
|26.04.23-30.04.23
|24100
|23350
|35250
|27550
|25700
|42350
|01.05.23-04.05.23
|23800
|23050
|34550
|27050
|25300
|41550
|05.05.23-07.05.23
|23300
|22750
|33750
|26450
|24900
|40250
|08.05.23
|22800
|22450
|32950
|25850
|24500
|38950
|09.05.23-21.05.23
|22550
|22300
|32550
|25550
|24300
|38300
|22.05.23-24.05.23
|24750
|23700
|36850
|28450
|26200
|44100
|25.05.23-05.06.23
|28050
|25800
|43300
|32800
|29050
|52800
|06.06.23-12.06.23
|28550
|26200
|44200
|33400
|29550
|53900
|13.06.23-18.06.23
|28050
|25800
|43300
|32800
|29050
|52800
|19.06.23-27.06.23
|28550
|26200
|44200
|33400
|29550
|53900
|28.06.23-01.07.23
|26350
|24700
|39800
|30500
|27550
|48300
|02.07.23-23.07.23
|23800
|23050
|34550
|27050
|25300
|41550
|24.07.23-25.07.23
|24100
|23350
|35250
|27550
|25700
|42350
|26.07.23-29.07.23
|24250
|23500
|35600
|27800
|25900
|42750
|30.07.23
|23950
|23200
|34900
|27300
|25500
|41950
|31.07.23-23.08.23
|23800
|23050
|34550
|27050
|25300
|41550
|25.08.23-28.08.23
|23300
|22750
|33750
|26450
|24900
|40250
|29.08.23-26.09.23
|22550
|22300
|32550
|25550
|24300
|38300
|27.09.23-30.09.23
|20600
|20650
|28500
|23150
|22350
|33500
|01.10.23-10.10.23
|19300
|19550
|25800
|21550
|21050
|30300
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с
раздельными кроватями
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандарт МТК
|Комфорт
|24.04.23-25.04.23
|22850
|31450
|22850
|23700
|22400
|21800
|33000
|26.04.23-27.04.23
|25150
|35350
|25150
|26100
|24500
|23800
|37200
|28.04.23
|26100
|36950
|26100
|27100
|25350
|24650
|38950
|29.04.23-01.05.23
|25700
|36250
|25700
|26700
|24950
|24350
|38250
|02.05.23-21.05.23
|25300
|35550
|25300
|26300
|24550
|24050
|37550
|22.05.23
|26250
|37450
|26250
|27400
|25300
|24800
|39800
|23.05.23
|27200
|39350
|27200
|28500
|26050
|25550
|42050
|24.05.23
|28150
|41250
|28150
|29600
|26800
|26300
|44300
|25.05.23
|29100
|43150
|29100
|30700
|27550
|27050
|46550
|26.05.23-05.06.23
|30050
|45050
|30050
|31800
|28300
|27800
|48800
|06.06.23-15.06.23
|31050
|46950
|31050
|32900
|29200
|28600
|50800
|07.06.23-24.06.23
|31550
|47900
|31550
|33450
|29650
|29000
|51800
|25.06.23-05.07.23
|30550
|46000
|30550
|32350
|28750
|28200
|49800
|06.07.23-08.07.23
|27450
|40050
|27450
|29000
|26500
|26000
|43200
|09.07.23-23.07.23
|26800
|38800
|26800
|28300
|26050
|25550
|41800
|24.07.23-31.07.23
|27400
|39850
|27400
|29050
|36700
|26450
|43000
|01.08.23-17.08.23
|26800
|38800
|26800
|28300
|26050
|25550
|41800
|18.08.23-20.08.23
|25300
|36100
|25300
|26650
|24550
|24350
|38800
|21.08.23-26.09.23
|24300
|34300
|24300
|25550
|23550
|23550
|36800
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандарт
|24.04.23-10.05.23
|23500
|33450
|23500
|11.05.23-13.05.23
|24600
|35550
|24600
|14.05.23-05.06.23
|26550
|39300
|26550
|06.06.23-07.06.23
|26750
|39700
|26750
|08.06.23-20.06.23
|27350
|40900
|27350
|21.06.23-23.06.23
|27150
|40500
|27150
|24.06.23-26.06.23
|26950
|40100
|26950
|27.06.23-30.06.23
|25250
|36900
|25250
|01.07.23-23.07.23
|23300
|33300
|23300
|24.07.23-30.07.23
|23700
|33900
|23700
|31.07.23-26.09.23
|23300
|33300
|23300
|29.09.23-10.10.23
|20800
|28050
|20800
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Комфорт
|24.04.23-26.04.23
|22000
|21300
|20400
|30100
|22000
|27.04.23-01.05.23
|26400
|24900
|23400
|37600
|26400
|02.05.23-21.05.23
|25800
|24300
|22800
|36550
|25800
|22.05.23-25.05.23
|28800
|26400
|25350
|42700
|28800
|26.05.23-04.06.23
|30800
|27800
|27050
|46800
|30800
|05.06.23-15.06.23
|33000
|29400
|28650
|50800
|33000
|16.06.23-24.06.23
|31900
|28600
|27850
|48800
|31900
|25.06.23-08.07.23
|30800
|27800
|27050
|46800
|30800
|09.07.23-23.07.23
|27800
|25800
|25050
|40550
|27800
|24.07.23-30.07.23
|28400
|26400
|25650
|41750
|28400
|31.07.23-16.08.23
|27800
|25800
|25050
|40550
|27800
|17.08.23-20.08.23
|26700
|24800
|24150
|38550
|26700
|21.08.23-26.09.23
|25050
|23300
|22800
|35550
|25050
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандарт
|Полулюкс
|24.04.23-01.05.23
|27200
|37550
|27200
|33600
|31300
|50500
|33600
|02.05.23-18.05.23
|27050
|37800
|27050
|33300
|30800
|50300
|33300
|19.05.23
|27700
|39050
|27700
|34550
|31650
|52800
|34550
|20.05.23
|28350
|40300
|28350
|35800
|32500
|55300
|35800
|21.05.23
|29000
|41550
|29000
|37050
|33350
|57800
|37050
|22.05.23
|29650
|42800
|29650
|38300
|34200
|60300
|38300
|23.05.23-18.06.23
|30300
|44050
|30300
|39550
|35050
|62800
|39550
|19.06.23-24.06.23
|30800
|44950
|30800
|40350
|35750
|64200
|40350
|25.06.23-21.07.23
|30300
|44050
|30300
|39550
|35050
|62800
|39550
|29.07.23-30.07.23
|30800
|44950
|30800
|40350
|35750
|64200
|40350
|31.07.23-12.08.23
|30300
|44050
|30300
|39550
|35050
|62800
|39550
|13.08.23-10.10.23
|27050
|37800
|27050
|33300
|30800
|50300
|33300
Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный с видом на город
|Стандартный с видом на Неву
|24.04.23-11.05.23
|29550
|27550
|26550
|42050
|31300
|28550
|45300
|12.05.23-13.05.23
|30850
|28350
|27350
|47050
|32500
|29450
|50300
|14.05.23-15.05.23
|31500
|28750
|27750
|49550
|33100
|29900
|52800
|16.05.23-05.06.23
|32800
|29550
|28550
|54550
|34300
|30800
|57800
|06.06.23-12.06.23
|33700
|30300
|29300
|56350
|35200
|31550
|59600
|13.06.23-18.06.23
|32800
|29550
|28550
|54550
|34300
|30800
|57800
|19.06.23-23.06.23
|33400
|30050
|29050
|55750
|34900
|31300
|59000
|24.06.23-09.07.23
|32800
|29550
|28550
|54550
|34300
|30800
|57800
|10.07.23-23.07.23
|31300
|28550
|27550
|48300
|32800
|29550
|51550
|24.07.23-30.07.23
|32050
|29300
|28300
|49800
|33700
|30300
|53200
|31.07.23-27.08.23
|31300
|28550
|27550
|48300
|32800
|29550
|51550
|28.08.23-31.08.23
|28800
|26950
|25850
|44600
|30300
|27950
|47750
|01.09.23-26.09.23
|25050
|24550
|23300
|39050
|26550
|25550
|42050
|27.09.23-30.09.23
|23700
|23650
|22550
|36350
|25200
|24650
|39500
|01.10.23-10.10.23
|22800
|23050
|22050
|34550
|24300
|24050
|37800
Экскурсионный пакет без проживания: 10 800 руб. (6-дневный тур).
Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 900 руб.
Варианты проживания
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Охтинская 3
Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.
Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.
При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.
В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.
Арт Деко Невский 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Парк Инн Прибалтийская 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб
- Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт – отель, 1 650 руб. – вокзал – отель за машину
- Дополнительные экскурсии:посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст. теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.
- Посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
- Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст.
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс.
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.
- Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.
Отправление от гостиниц в понедельник:
- 1 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
- 2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
- 3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц во вторник:
- 1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
- 2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
- 3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в среду:
- 1 автобус:
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
- 2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
- 3 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в четверг, пятницу, субботу и воскресенье:
- 1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
- 2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».
В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
- 1 автобус:
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.