Петербургская коллекция. Тур на 6 дней

Петербургская коллекция

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Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 6 дней подойдет для знакомства с городом.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
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Что вас ожидает:

Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.

  • Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (доп. плата).

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга (доп. плата).

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

  • Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (доп. плата).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: на заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30 – 19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (доп. плата).

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

  • Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (доп. плата).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

  • 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (доп. плата).

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (доп. плата).

  • 23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).
Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартКомфорт
24.04.23-26.04.231780023100193501920024600
27.04.23-02.05.232235031400241002235033900
03.05.23-04.05.232085028250230502160031800
05.05.23-10.05.232005026550225502130030800
11.05.23-13.05.232125029050230502160030800
14.05.23-27.05.232305032800238002205030800
28.05.23-30.05.232425034300254502325035750
31.05.23-05.06.232505035300265502405039050
06.06.23-12.06.232550036200271502450040100
13.06.23-29.06.232505035300265502405039050
30.06.23-02.07.232265031700239503985034450
03.07.23-24.07.232205030800233004380033300
25.07.23-30.07.232235031400237004460033900
31.07.23-23.08.232155028300233002180032800
24.08.23-27.08.232105027600227002140031500
28.08.23-22.09.232030026550218002080029550
25.09.23-10.10.231830023300200501955026550

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватью ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
Смарт без кухниСмартСтандарт
24.04.23-25.04.2326800195502920020750217002090031300
26.04.23-28.04.2329800210503200022150235002210034800
29.04.23-02.05.2332550224003450023400251002315037950
03.05.23-20.05.2331550218003330022800243002255036550
21.05.23-23.05.2334750234003630024300268002415041550
24.05.23-06.06.2339950260004120026750308002680049550
07.06.23-12.06.2341150266004240027350315502755051050
13.06.23-19.06.2339950260004120026750308002680049550
20.06.23-24.06.2340750264004200027150313002730050550
25.06.23-26.06.2339950260004120026750308002680049550
27.06.23-29.06.2336350242003860025450284502545044750
30.06.23-23.07.2331550218003530023800253002380038300
24.07.23-31.07.2332300222503620024250259002380039500
01.08.23-24.08.2330300213003205022050233002180034550
25.08.23-28.08.2329650209503130021700229002150033700
29.08.23-20.09.2327050195502830020300213002030030300
20.09.23-24.09.2326450192502770020000210502090029800
25.09.23-10.10.2324050180502530018800200502330027800

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
МансардаКомфорт
24.04.23-29.04.23212002900023450220003360023450
30.04.23-04.05.23216003035023200217503340023200
05.05.23-10.05.23213002955022800215503280022800
11.05.23-14.05.23216003035023200217503350023200
15.05.23-26.05.23220503155023800220503455023800
27.05.23-30.05.23240003410025600232503725025600
31.05.23-05.06.23253003580026800240503905026800
06.06.23-29.06.23257003650027200244503975027200
29.06.23-02.07.23240003410025600232503725025600
03.07.23-26.07.23220503155023800220503455023800
27.07.23-30.07.23214503010023050217503345023050
31.07.23-20.09.23205502830022050210503155022050
21.09.23-24.09.23198502660021450206502975021450
25.09.23-10.10.23188002405020550200502705020550

Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
СтандартныйКомфорт
24.04.23-25.04.23198001945029150211501980030400
26.04.23-14.05.23220002130034550239002175035800
15.05.23-02.06.23230502155034050235502180035300
03.06.23-05.06.23243502245036650248502280037900
06.06.23-11.06.23263002380040550268002430041800
26.06.23-07.07.23235502180035300243002230036550
08.07.23-01.08.23231502280034300237002190035550
02.08.23-05.08.23225502105033050230502130034300
06.08.23-27.08.23218002030031550223002055032800
28.08.23-30.08.23211001980030150216002015031400
31.08.23-27.09.23200501905028050205501955029300
28.09.23-10.10.23183001805025050190501830026300

Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с двуспальной и
раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 6-13)

ОдноместныйДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
СтандартныйСупериор
24.04.23-25.04.2319450205001970026750235502190031400
26.04.23-28.04.2322250224002150031150255502360035100
29.04.23-02.05.2324350235002260033650265502450036900
03.05.2323650227002190031750255502370035000
04.05.23-21.05.2323300223002155030800250502330034050
22.05.23-25.05.2325250236502275034550268502465037800
26.05.23-04.06.2326550245502355037050280502555040300
05.06.23-07.06.2328450262502525041750305502725045100
08.06.23-09.06.2330350279502695046450330502895049900
10.06.23-12.06.2328450262502525041750305502725045100
13.06.23-18.06.2326550245502355037050280502555040300
19.06.23-20.06.2326950248502395037750285502595041100
21.06.23-23.06.2327150250002415038100288002615041500
24.06.23-25.06.2326950248502395037750285502595041100
26.06.23-29.06.2326550245502355037050280502555040300
30.06.23-02.07.2324600232002235033300262502420036550
03.07.23-23.07.2323300223002155030800250502330034050
24.07.23-25.07.2323700226002185031400253502370034650
26.07.23-30.07.2323900227502200031700255002390034950
31.07.23-27.08.2323300223002155030800250502330034050
28.08.23-31.08.2322550214002065029300243002255032550
01.09.23-10.10.2322050208002005028300238002205031550

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартСупериор
24.04.23-25.04.23205002810020500228002140031150
26.04.23-27.04.23224003120022400243002260034350
28.04.23231503245023150249002305035600
29.04.23239003370023900255002350036850
30.04.23-20.05.23237003340023700253502335036500
21.05.23-24.05.23252003650025200287502525042100
25.05.23-29.05.23280504205028050343002855051550
30.05.23-05.06.23292504465029250355002935053950
06.06.23298004575029800361502980055150
07.06.23-11.06.23300504620030050365003005055750
12.06.23-19.06.23295504530029550358002955054550
20.06.23-24.06.23303004665030300368503030056350
25.06.23-28.06.23298004575029800361502980055150
30.06.23-23.07.23233003280023300250502305035800
24.07.23-25.07.23235003310023500252002320036150
26.07.23-30.07.23239003370023900255002350036850
31.07.23-26.09.23233003280023300250502305035800
27.09.23-28.09.23225503155022550244502260034550
29.09.23210502905021050232502170032050
30.09.23203002780020300226502125030800
01.10.23-10.10.23195502655019550220502080029550

Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартКомфорт
24.04.23-25.04.23214002125030000248502315035600
26.04.23-30.04.23241002335035250275502570042350
01.05.23-04.05.23238002305034550270502530041550
05.05.23-07.05.23233002275033750264502490040250
08.05.23228002245032950258502450038950
09.05.23-21.05.23225502230032550255502430038300
22.05.23-24.05.23247502370036850284502620044100
25.05.23-05.06.23280502580043300328002905052800
06.06.23-12.06.23285502620044200334002955053900
13.06.23-18.06.23280502580043300328002905052800
19.06.23-27.06.23285502620044200334002955053900
28.06.23-01.07.23263502470039800305002755048300
02.07.23-23.07.23238002305034550270502530041550
24.07.23-25.07.23241002335035250275502570042350
26.07.23-29.07.23242502350035600278002590042750
30.07.23239502320034900273002550041950
31.07.23-23.08.23238002305034550270502530041550
25.08.23-28.08.23233002275033750264502490040250
29.08.23-26.09.23225502230032550255502430038300
27.09.23-30.09.23206002065028500231502235033500
01.10.23-10.10.23193001955025800215502105030300

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с
раздельными кроватями		ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с
раздельными кроватями		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)		Одноместный
Стандарт МТККомфорт
24.04.23-25.04.2322850314502285023700224002180033000
26.04.23-27.04.2325150353502515026100245002380037200
28.04.2326100369502610027100253502465038950
29.04.23-01.05.2325700362502570026700249502435038250
02.05.23-21.05.2325300355502530026300245502405037550
22.05.2326250374502625027400253002480039800
23.05.2327200393502720028500260502555042050
24.05.2328150412502815029600268002630044300
25.05.2329100431502910030700275502705046550
26.05.23-05.06.2330050450503005031800283002780048800
06.06.23-15.06.2331050469503105032900292002860050800
07.06.23-24.06.2331550479003155033450296502900051800
25.06.23-05.07.2330550460003055032350287502820049800
06.07.23-08.07.2327450400502745029000265002600043200
09.07.23-23.07.2326800388002680028300260502555041800
24.07.23-31.07.2327400398502740029050367002645043000
01.08.23-17.08.2326800388002680028300260502555041800
18.08.23-20.08.2325300361002530026650245502435038800
21.08.23-26.09.2324300343002430025550235502355036800

Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью
Стандарт
24.04.23-10.05.23235003345023500
11.05.23-13.05.23246003555024600
14.05.23-05.06.23265503930026550
06.06.23-07.06.23267503970026750
08.06.23-20.06.23273504090027350
21.06.23-23.06.23271504050027150
24.06.23-26.06.23269504010026950
27.06.23-30.06.23252503690025250
01.07.23-23.07.23233003330023300
24.07.23-30.07.23237003390023700
31.07.23-26.09.23233003330023300
29.09.23-10.10.23208002805020800

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью
Комфорт
24.04.23-26.04.232200021300204003010022000
27.04.23-01.05.232640024900234003760026400
02.05.23-21.05.232580024300228003655025800
22.05.23-25.05.232880026400253504270028800
26.05.23-04.06.233080027800270504680030800
05.06.23-15.06.233300029400286505080033000
16.06.23-24.06.233190028600278504880031900
25.06.23-08.07.233080027800270504680030800
09.07.23-23.07.232780025800250504055027800
24.07.23-30.07.232840026400256504175028400
31.07.23-16.08.232780025800250504055027800
17.08.23-20.08.232670024800241503855026700
21.08.23-26.09.232505023300228003555025050

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартПолулюкс
24.04.23-01.05.2327200375502720033600313005050033600
02.05.23-18.05.2327050378002705033300308005030033300
19.05.2327700390502770034550316505280034550
20.05.2328350403002835035800325005530035800
21.05.2329000415502900037050333505780037050
22.05.2329650428002965038300342006030038300
23.05.23-18.06.2330300440503030039550350506280039550
19.06.23-24.06.2330800449503080040350357506420040350
25.06.23-21.07.2330300440503030039550350506280039550
29.07.23-30.07.2330800449503080040350357506420040350
31.07.23-12.08.2330300440503030039550350506280039550
13.08.23-10.10.2327050378002705033300308005030033300

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный с видом на городСтандартный с видом на Неву
24.04.23-11.05.2329550275502655042050313002855045300
12.05.23-13.05.2330850283502735047050325002945050300
14.05.23-15.05.2331500287502775049550331002990052800
16.05.23-05.06.2332800295502855054550343003080057800
06.06.23-12.06.2333700303002930056350352003155059600
13.06.23-18.06.2332800295502855054550343003080057800
19.06.23-23.06.2333400300502905055750349003130059000
24.06.23-09.07.2332800295502855054550343003080057800
10.07.23-23.07.2331300285502755048300328002955051550
24.07.23-30.07.2332050293002830049800337003030053200
31.07.23-27.08.2331300285502755048300328002955051550
28.08.23-31.08.2328800269502585044600303002795047750
01.09.23-26.09.2325050245502330039050265502555042050
27.09.23-30.09.2323700236502255036350252002465039500
01.10.23-10.10.2322800230502205034550243002405037800

Экскурсионный пакет без проживания: 10 800 руб. (6-дневный тур).

Скидка детям до 14 лет: 2000 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 900 руб.

Варианты проживания

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4Ярд Резиденс Апарт Отель 4

Охтинская 3

5 ночей

Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.

Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.

При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.

В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.

Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3Охтинская 3

Арт Деко Невский 4

5 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4Арт Деко Невский 4

Достоевский 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Москва 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Парк Инн Прибалтийская 4

5 ночей

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.

Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4Парк Инн Прибалтийская 4

Ибис 3

5 ночей

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

5 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Best Western Plus Center Hotel 4

5 ночей

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

5 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

5 ночей

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

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Арт Нуво Палас 4

5 ночей

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

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Гранд Отель Эмеральд 5

5 ночей

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб
  • Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт – отель, 1 650 руб. – вокзал – отель за машину
  • Дополнительные экскурсии:посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст. теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.
  • Посещение Океанариума с 01.04-31.05 — 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06 – 31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
  • Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1 000 шк., 1 300 пенс., ст.
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 200 взр., 1 000 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс.
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.

Отправление от гостиниц в понедельник:

  • 1 автобус:
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
  • 3 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
    • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц во вторник:

  • 1 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
  • 3 автобус:
  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в среду:

  • 1 автобус:

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

  • 2 автобус:
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
  • 3 автобус:
    • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
    • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
    • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в четверг, пятницу, субботу и воскресенье:

  • 1 автобус:
    • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
  • 2 автобус:
    • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»;
    • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
  • 3 автобус:
    • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»;
    • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»;
    • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс», «Атриум».

В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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