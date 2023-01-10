2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Отъезд на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Информацию по прибытию и времени отправления на экскурсию смотрите в разделе «Важно знать».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (доп. плата).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

23:30 – 02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (доп. плата).