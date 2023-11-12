Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя

Посетить главные места в жизни Достоевского и его героев на групповой автобусной экскурсии

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Вся жизнь Федора Михайловича Достоевского неразрывно связана с Петербургом. Здесь он жил, гулял по набережным и каналам, черпал вдохновение для романов.

Вы узнаете, как невзрачные на первый взгляд улицы и строения становились декорациями для будоражащих воображение сюжетов. А затем побываете в стенах дома, где прошли последние годы жизни писателя.
Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя
Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя
Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя
Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя
Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя
Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя
Петербургские адреса Достоевского + мемориальный музей-квартира писателя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург, с его мрачными улицами и угрожающей атмосферой, оказал огромное влияние на творчество Достоевского. Именно здесь он нашёл вдохновение для создания глубоких и сложных персонажей, историй о любви и страдании, о морали и вечных вопросах. Наша автобусная экскурсия позволит вам открыть для себя город на Неве, каким видел его писатель-классик. Мы побываем в тех самым местах, где посреди «александровской эпохи» Достоевский оставил жить своих героев: «Униженные и оскорблённые», «Идиот», «Бедные люди» услышат ваши шаги в своих дворах-колодцах, на улочках и набережных… Вы увидите:

  • дом на Гражданской улице, где писатель поселил главного героя «Преступления и наказания».
  • дом на Средней Подьяческой, куда Раскольников приходил к старухе-процентщице. Попробуем сосчитать, сколько шагов ему приходилось для этого сделать.
  • бывший полковой плац в Семенцах, где приговорённый к расстрелу молодой писатель перенёс «десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти».
  • угол Казначейской и Столярного, где поговорим об истории знакомства Достоевского со второй женой и жизни в доходных домах Петербурга.
  • дом № 5 по Кузнечному переулку — музей-квартира писателя, где представлена экспозиция о его творчестве и литературной деятельности.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Экскурсия включает посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского с аудиогидом (2 часа)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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