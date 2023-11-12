Посетить главные места в жизни Достоевского и его героев на групповой автобусной экскурсии
Вся жизнь Федора Михайловича Достоевского неразрывно связана с Петербургом. Здесь он жил, гулял по набережным и каналам, черпал вдохновение для романов.
Вы узнаете, как невзрачные на первый взгляд улицы и строения становились декорациями для будоражащих воображение сюжетов. А затем побываете в стенах дома, где прошли последние годы жизни писателя.
Вы узнаете, как невзрачные на первый взгляд улицы и строения становились декорациями для будоражащих воображение сюжетов. А затем побываете в стенах дома, где прошли последние годы жизни писателя.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург, с его мрачными улицами и угрожающей атмосферой, оказал огромное влияние на творчество Достоевского. Именно здесь он нашёл вдохновение для создания глубоких и сложных персонажей, историй о любви и страдании, о морали и вечных вопросах. Наша автобусная экскурсия позволит вам открыть для себя город на Неве, каким видел его писатель-классик. Мы побываем в тех самым местах, где посреди «александровской эпохи» Достоевский оставил жить своих героев: «Униженные и оскорблённые», «Идиот», «Бедные люди» услышат ваши шаги в своих дворах-колодцах, на улочках и набережных… Вы увидите:
- дом на Гражданской улице, где писатель поселил главного героя «Преступления и наказания».
- дом на Средней Подьяческой, куда Раскольников приходил к старухе-процентщице. Попробуем сосчитать, сколько шагов ему приходилось для этого сделать.
- бывший полковой плац в Семенцах, где приговорённый к расстрелу молодой писатель перенёс «десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти».
- угол Казначейской и Столярного, где поговорим об истории знакомства Достоевского со второй женой и жизни в доходных домах Петербурга.
- дом № 5 по Кузнечному переулку — музей-квартира писателя, где представлена экспозиция о его творчестве и литературной деятельности.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Экскурсия включает посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского с аудиогидом (2 часа)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2171 туриста
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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