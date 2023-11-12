Вся жизнь Федора Михайловича Достоевского неразрывно связана с Петербургом. Здесь он жил, гулял по набережным и каналам, черпал вдохновение для романов. Вы узнаете, как невзрачные на первый взгляд улицы и строения становились декорациями для будоражащих воображение сюжетов. А затем побываете в стенах дома, где прошли последние годы жизни писателя.

Описание

Что вас ожидает

Петербург, с его мрачными улицами и угрожающей атмосферой, оказал огромное влияние на творчество Достоевского. Именно здесь он нашёл вдохновение для создания глубоких и сложных персонажей, историй о любви и страдании, о морали и вечных вопросах. Наша автобусная экскурсия позволит вам открыть для себя город на Неве, каким видел его писатель-классик. Мы побываем в тех самым местах, где посреди «александровской эпохи» Достоевский оставил жить своих героев: «Униженные и оскорблённые», «Идиот», «Бедные люди» услышат ваши шаги в своих дворах-колодцах, на улочках и набережных… Вы увидите:

дом на Гражданской улице , где писатель поселил главного героя «Преступления и наказания».

, где писатель поселил главного героя «Преступления и наказания». дом на Средней Подьяческой , куда Раскольников приходил к старухе-процентщице. Попробуем сосчитать, сколько шагов ему приходилось для этого сделать.

, куда Раскольников приходил к старухе-процентщице. Попробуем сосчитать, сколько шагов ему приходилось для этого сделать. бывший полковой плац в Семенцах , где приговорённый к расстрелу молодой писатель перенёс «десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти».

, где приговорённый к расстрелу молодой писатель перенёс «десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти». угол Казначейской и Столярного , где поговорим об истории знакомства Достоевского со второй женой и жизни в доходных домах Петербурга.

, где поговорим об истории знакомства Достоевского со второй женой и жизни в доходных домах Петербурга. дом № 5 по Кузнечному переулку — музей-квартира писателя, где представлена экспозиция о его творчестве и литературной деятельности.

Организационные детали