«Человек есть тайна. Её надо разгадать, ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.» — этой мыслью Достоевский в 18 лет сформулировал свое творческое кредо. Чем отличается одаренный автор от остальных людей? Как связаны характер и жизнь писателя с его произведениями? Вы подумаете об этом и познакомитесь с Достоевским как с Человеком, Гражданином и Писателем.

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Описание

Почему Федор Михайлович Достоевский?

С детства я обожаю литературу, историю, искусство. Прочитав в юности роман Достоевского «Бедные люди», я была особенно ошеломлена тем, что Федор Михайлович написал его в 24 года. С тех пор я изучаю биографию и творчество этого великого человека, которого уже чувствую родным. Мои гости часто говорят: «Анна, вы как-будто жили с Достоевским!». Каждая экскурсия отличается от другой, ведь я постоянно в теме, слежу за публикациями и исследованиями и в России, и за границей.

Что вас ожидает

Жизнь и творчество: неразрывная связь

Путь Ф. М. Достоевского уникален не только по творческим результатам, обессмертившим его имя; сама биография писателя была полна лишений, горя и невзгод… Чтобы лучше понять глубину произведений гения, важно знать и его личную жизнь. Образ Достоевского обладает огромной притягательной силой. Я расскажу, как он сформировался: в какой среде рос Федор Михайлович, какие книги оказали на него влияние, с кем он общался, кто был для него примером. А еще объясню, почему Достоевского можно уверенно назвать писателем-пророком.

Два периода жизни Достоевского — два маршрута

Учитывая, что писатель в общей сложности прожил в Петербурге 28 лет, невозможно уложиться в одну экскурсию. Поэтому я разделила тему жизни и творчества Достоевского на две прогулки и предлагаю вам выбрать одну по вашему усмотрению и интересам.

Маршрут 1 : эта экскурсия перенесет вас в Петербург 40-х и 70-х годов 19 века. В период обучения и литературного дебюта Феденьки Достоевского. Поговорим о круге его общения и первых произведениях. Также затрагивается период, когда Федор Михайлович достигает настоящей славы. Экскурсия начинается на Невском проспекте, охватывает площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, а заканчивается у Дома-музея Достоевского в Кузнечном переулке.

: эта экскурсия перенесет вас в Петербург 40-х и 70-х годов 19 века. В период обучения и литературного дебюта Феденьки Достоевского. Поговорим о круге его общения и первых произведениях. Также затрагивается период, когда Федор Михайлович достигает настоящей славы. Экскурсия начинается на Невском проспекте, охватывает площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, а заканчивается у Дома-музея Достоевского в Кузнечном переулке. Маршрут 2: вторая экскурсия посвящена произведениям, творческой и личной жизни Достоевского с 1861 по 1867 год. Особый акцент на романе «Преступление и наказание»: судьба и психология героев, топография мест событий. Экскурсия начинается Сенной площади, охватывает набережную Грибоедова и маршрут Родиона Раскольникова, а заканчивается около Юсуповского сада.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, поклонникам произведений Достоевского. Но еще тем, кто не понимает этого писателя, не разделяет любви к нему — вы наверняка поменяете свое мнение (или будете готовы поменять).

P.S. На моей страничке вы видите фото репродукций шедевров Рафаэля, Карраччи, Лоррена. Достоевский, путешествуя по Европе, всегда посещал картинные галереи, и это — некоторые из его любимых полотен.

Организационные детали