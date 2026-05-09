Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по историческим местам Петербурга, связанным с жизнью и творчеством Достоевского, в комфортных условиях. (between 150-300 symbols).

Многие гости Анны говорят, что она будто жила с Достоевским. С юности изучая творчество великого писателя, она поможет вам узнать его как Человека и Гражданина.Прогулка по Петербургу из романов Достоевского

раскроет, чем отличается одаренный автор от остальных людей и как связаны характер и жизнь писателя с его произведениями. Маршрут включает Сенную площадь, набережную Грибоедова и Юсуповский сад. Альтернативный маршрут охватывает Невский проспект, площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, заканчиваясь у Дома-музея Достоевского. Экскурсия подходит поклонникам Достоевского и тем, кто хочет глубже понять его творчество

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Человек есть тайна. Её надо разгадать, ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.»

Эту цитату я выбрала эпиграфом экскурсии, ведь этой мыслью Достоевский в 18 лет сформулировал свое творческое кредо.

Что вас ожидает

Жизнь и творчество: неразрывная связь

Путь Ф. М. Достоевского уникален не только по творческим результатам, обессмертившим его имя; сама биография писателя была полна лишений, горя и невзгод… Чтобы лучше понять глубину произведений гения, важно знать и его личную жизнь. Образ Достоевского обладает огромной притягательной силой. Я расскажу, как он сформировался: в какой среде рос Фёдор Михайлович, какие книги оказали на него влияние, с кем он общался, кто был для него примером. А еще объясню, почему Достоевского можно уверенно назвать писателем-пророком.

По следам автора и его произведений

Маршрут близок к классическим экскурсиям по Петербургу Достоевского. Мы посвятим эти 3 часа произведениям, творческой и личной жизни Достоевского с 1861 по 1867 год. Особый акцент на романе «Преступление и наказание»: судьба и психология героев, топография мест событий. Итак, экскурсия начинается на Сенной площади, охватывает набережную Грибоедова и маршрут Родиона Раскольникова, а заканчивается около Юсуповского сада. Гуляя, вы заодно узнаете много об истории и архитектуре Города на Неве.

📚 Вы также можете выбрать альтернативный маршрут — или заказать обе экскурсии, чтобы еще лучше узнать творца и его творения. Эта прогулка перенесет вас в Петербург 40-х и 70-х годов 19 века. В период обучения и становления Феденьки Достоевского. Поговорим о круге его общения и романе-дебюте «Бедные люди». Также затрагивается период, когда Федор Михайлович достигает настоящей славы. Экскурсия начинается на Невском проспекте, охватывает площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, а заканчивается у Дома-музея Достоевского в Кузнечном переулке.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, поклонникам произведений Достоевского. Но еще тем, кто не понимает этого писателя, не разделяет любви к нему — вы наверняка поменяете свое мнение (или будете готовы поменять).

P.S. На моей страничке вы видите фото репродукций шедевров Рафаэля, Карраччи, Лоррена. Достоевский, путешествуя по Европе, всегда посещал картинные галереи, и это — некоторые из его любимых полотен.

Организационные детали