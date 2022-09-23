С детства я обожаю литературу, историю, искусство. Прочитав в юности роман Достоевского «Бедные люди», я была особенно ошеломлена тем, что Федор Михайлович написал его в 24 года. С тех пор я изучаю биографию и творчество этого великого человека, которого уже чувствую родным. Мои гости часто говорят: «Анна, вы как-будто жили с Достоевским!». Каждая экскурсия отличается от другой, ведь я постоянно в теме, слежу за публикациями и исследованиями и в России, и за границей.
Путь Ф. М. Достоевского уникален не только по творческим результатам, обессмертившим его имя; сама биография писателя была полна лишений, горя и невзгод… Чтобы лучше понять глубину произведений гения, важно знать и его личную жизнь. Образ Достоевского обладает огромной притягательной силой. Я расскажу, как он сформировался: в какой среде рос Федор Михайлович, какие книги оказали на него влияние, с кем он общался, кто был для него примером. А еще объясню, почему Достоевского можно уверенно назвать писателем-пророком.
Учитывая, что писатель в общей сложности прожил в Петербурге 28 лет, невозможно уложиться в одну экскурсию. Поэтому я разделила тему жизни и творчества Достоевского на две прогулки и предлагаю вам выбрать одну по вашему усмотрению и интересам.
Конечно, поклонникам произведений Достоевского. Но еще тем, кто не понимает этого писателя, не разделяет любви к нему — вы наверняка поменяете свое мнение (или будете готовы поменять).
P.S. На моей страничке вы видите фото репродукций шедевров Рафаэля, Карраччи, Лоррена. Достоевский, путешествуя по Европе, всегда посещал картинные галереи, и это — некоторые из его любимых полотен.