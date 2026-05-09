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Открыть для себя Достоевского

Прогулка по Петербургу, где жил и творил Достоевский. Узнайте о его жизни, вдохновении и произведениях, посетив знаковые места города
Многие гости Анны говорят, что она будто жила с Достоевским. С юности изучая творчество великого писателя, она поможет вам узнать его как Человека и Гражданина.

Прогулка по Петербургу из романов Достоевского
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раскроет, чем отличается одаренный автор от остальных людей и как связаны характер и жизнь писателя с его произведениями. Маршрут включает Сенную площадь, набережную Грибоедова и Юсуповский сад.

Альтернативный маршрут охватывает Невский проспект, площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, заканчиваясь у Дома-музея Достоевского. Экскурсия подходит поклонникам Достоевского и тем, кто хочет глубже понять его творчество

4.9
65 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная возможность узнать Достоевского как человека
  • 🏛 Прогулка по местам, связанным с его произведениями
  • 🎓 Глубокое погружение в творчество великого писателя
  • 🗺 Альтернативный маршрут для более полного понимания
  • 📖 Дополнительные материалы для самостоятельного изучения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по историческим местам Петербурга, связанным с жизнью и творчеством Достоевского, в комфортных условиях. (between 150-300 symbols).
Сейчас август — это идеальное время.
Открыть для себя Достоевского
Открыть для себя Достоевского
Открыть для себя Достоевского

Что можно увидеть

  • Сенная площадь
  • Набережная Грибоедова
  • Юсуповский сад
  • Невский проспект
  • Площадь Искусств
  • Михайловский замок
  • Набережная Фонтанки
  • Дом-музей Достоевского

Описание экскурсии

«Человек есть тайна. Её надо разгадать, ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.»

Эту цитату я выбрала эпиграфом экскурсии, ведь этой мыслью Достоевский в 18 лет сформулировал свое творческое кредо.

Что вас ожидает

Жизнь и творчество: неразрывная связь

Путь Ф. М. Достоевского уникален не только по творческим результатам, обессмертившим его имя; сама биография писателя была полна лишений, горя и невзгод… Чтобы лучше понять глубину произведений гения, важно знать и его личную жизнь. Образ Достоевского обладает огромной притягательной силой. Я расскажу, как он сформировался: в какой среде рос Фёдор Михайлович, какие книги оказали на него влияние, с кем он общался, кто был для него примером. А еще объясню, почему Достоевского можно уверенно назвать писателем-пророком.

По следам автора и его произведений

Маршрут близок к классическим экскурсиям по Петербургу Достоевского. Мы посвятим эти 3 часа произведениям, творческой и личной жизни Достоевского с 1861 по 1867 год. Особый акцент на романе «Преступление и наказание»: судьба и психология героев, топография мест событий. Итак, экскурсия начинается на Сенной площади, охватывает набережную Грибоедова и маршрут Родиона Раскольникова, а заканчивается около Юсуповского сада. Гуляя, вы заодно узнаете много об истории и архитектуре Города на Неве.

📚 Вы также можете выбрать альтернативный маршрут — или заказать обе экскурсии, чтобы еще лучше узнать творца и его творения. Эта прогулка перенесет вас в Петербург 40-х и 70-х годов 19 века. В период обучения и становления Феденьки Достоевского. Поговорим о круге его общения и романе-дебюте «Бедные люди». Также затрагивается период, когда Федор Михайлович достигает настоящей славы. Экскурсия начинается на Невском проспекте, охватывает площадь Искусств, Михайловский замок и набережную Фонтанки, а заканчивается у Дома-музея Достоевского в Кузнечном переулке.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, поклонникам произведений Достоевского. Но еще тем, кто не понимает этого писателя, не разделяет любви к нему — вы наверняка поменяете свое мнение (или будете готовы поменять).

P.S. На моей страничке вы видите фото репродукций шедевров Рафаэля, Карраччи, Лоррена. Достоевский, путешествуя по Европе, всегда посещал картинные галереи, и это — некоторые из его любимых полотен.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится пешком, в любое время суток
  • Дополнительных расходов нет
  • После экскурсии я дам вам материалы, в том числе статьи, которые нелегко найти, — чтобы вы могли сориентироваться и глубже погрузиться в тему

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный двор или метро Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 507 туристов
Меня зовут Анна, я живу и работаю в Санкт-Петербурге. Последние 8 лет работаю гидом-переводчиком итальянского языка. У меня есть все необходимые лицензии для проведения экскурсий (Эрмитаж, Петергоф, Пушкин, Петропавловская крепость,
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Спас на крови, Исаакиевский собор, Казанский Собор). Работу с итальянским языком я выбрала неслучайно. Я прожила в Риме 24 года, там же закончила университет, много работала с русскими путешественниками. В настоящий момент, помимо классических экскурсий, я разрабатываю и индивидуальные запросы. Моя особенная тема — жизнь и творчество Достоевского, человека и писателя с большой буквы. Буду рада познакомить вас с ним и с Петербургом.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
4
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2
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1
Анастасия
Мне было очень приятно провести вечер после работы с экскурсоводом Анной. Было душевно. Как с даней знакомой. Ведь есть то что нас объединяет. Вспомнить то что знаю и узнать абсолютно новое. Рекомендую. Плюс Анна даёт дополнительные материалы.
Спасибо, Анна.
Мне было очень приятно провести вечер после работы с экскурсоводом Анной. Было душевно. Как с даней
Мне было очень приятно провести вечер после работы с экскурсоводом Анной. Было душевно. Как с даней
Мне было очень приятно провести вечер после работы с экскурсоводом Анной. Было душевно. Как с даней
Мне было очень приятно провести вечер после работы с экскурсоводом Анной. Было душевно. Как с даней
Мне было очень приятно провести вечер после работы с экскурсоводом Анной. Было душевно. Как с даней
Мне было очень приятно провести вечер после работы с экскурсоводом Анной. Было душевно. Как с даней
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Н
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев произведений, но и про личную жизнь Достоевского. Время пролетело незаметно. Ещё Анна подарила пачку материалов про Достоевского, читаем её до сих пор.
Спасибо! До новых встреч!
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
Потрясающая экскурсия! Мы с детьми получили массу впечатлений. Узнали много ценной информации не только про героев
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Пётр
Великолепная экскурсия! За три часа мы увидели большое количество домов, улиц и переулков в окрестностях Сенной площади, связанных с жизнью и творчеством Достоевского, а также событиями романа "Преступление и наказание".
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Гид увлечён своим делом, и хотя изучает Достоевского "для души", погружён в тему на все 100. Отдельно хочется отметить раздачу в конце экскурсии распечатанных материалов по теме, что позволяет продолжить изучение жизни и творчества великого русского писателя.

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М
Огромная благодарность Анне за увлекательную экскурсию!!! Были дети 12, 14, 17 и 18 лет. Все в восторге! Сказали, что даже не заметили, что прошло уже 2,5 часа. Обязательно вернёмся к Анне на другую экскурсию! А пока изучаем раздаточный материал))
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Р
Огромное спасибо Анне за эту замечательную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за увлекательным рассказом о моем любимом писателе. Я узнала много новых для себя подробностей из жизни Федора Михайловича, еще
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больше прониклась любовью и уважением к этому великому человеку! Читая его книги, я мечтала пройти тропками его героев в Петербурге, моя мечта сбылась! Когда буду перечитывать книги, буду вспоминать все места, по которым мы ходили. В конце Анна даёт интересные материалы, как дополнение к экскурсии. Очень рекомендую!!

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А
Отличная экскурсия! Было душевно и интересно ходить по местам где когда-то ходил сам Достоевский. Рассказ Анны расскрыл для меня Федора Михайловича с личной, даже интимной стороны, экскурсия была больше про Человека, а не про писателя. После этой экскурсии полюбила Достоевского еще больше!
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