Экскурсия по Санкт-Петербургу раскрывает тайны жизни и творчества Достоевского. Участники пройдут по местам, связанным с его судьбой и произведениями.
Это уникальная возможность почувствовать атмосферу литературного Петербурга и понять, как город стал частью его произведений. Путешествие охватывает ключевые этапы жизни писателя, отразившиеся в его текстах. Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как Михайловский замок и Невский проспект
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в мир Достоевского
- 🏰 Посещение знаковых мест
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 🎧 Радиогиды для комфорта
- 🕵️ Интересные факты о писателе
Что можно увидеть
- Михайловский замок
- Инженерный сквер
- Манежная площадь
- Аничков мост
- Невский проспект
- Владимирский собор
- Памятник Ф.М. Достоевскому
Описание экскурсии
Вы погрузитесь в атмосферу литературного Петербурга, следуя по стопам одного из величайших писателей России — Достоевского. На этой биографической экскурсии вы не только пройдёте там, где ступала нога гения, но и откроете для себя тайны и вдохновения, которые легли в основу его произведений. Увидите места, где Достоевский творил и страдал, и узнаете, как Петербург стал неотъемлемой частью его судьбы и творчества.
Точки маршрута
Каждая остановка на нашем пути поможет лучше понять, как из жизненного опыта писателя рождались его бессмертные тексты.
Организационные детали
- Если группа будет более 5 человек, то мы выдадим вам радиогиды, чтобы всем было хорошо слышно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию индивидуально: если вас 1-2 чел. — 2500 руб. за чел., если вас 3 и более чел. — 2000 руб. за чел.
ежедневно в 13:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1280 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1163 туристов
Приветствую! С 2021 года я посвящаю себя проведению экскурсий по Петербургу. Работаю с талантливыми гидами, с которыми мы дарим путешественникам уникальные впечатления. Наша миссия — раскрыть все тайны и очарование города, чтобы каждая поездка оставила след в вашей памяти.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Фотографии от путешественников
Я
Ярослава
10 сен 2025
Замечательная экскурсия! Нашим экскурсоводом была Дарья. Время выбрали вечернее, и, как оказалось, не зря! Увлекательный рассказ Дарьи, заход солнца и атмосфера Питерских улиц, погружающихся в темноту, все вместе так органично дополняло друг друга, что мы с мужем остались в восторге, и потом еще долго бродили по ночному Питеру, обсуждая услышанное и увиденное. Благодарим вашу команду и Дарью!
Дата посещения: 9 сентября 2025
Е
Елена
8 ноя 2025
Сегодня мы были на экскурсии «Достоевский- от жизни к тексту». С нами был экскурсовод Иван, который произвел на нас огромное впечатление! Мы получили большое удовольствие от содержания экскурсии, от обаяния, харизмы и эрудиции Ивана. Чувствуется его увлеченность и любовь к работе, которые он передал нам. 2 часа пролетели незаметно. Теперь хотим посетить все его экскурсии!!! Браво!!!
Г
Галина
8 ноя 2025
Спасибо экскурсоводу Ивану за интересный, неизвестный ранее маршрут, содержательную экскурсию и формат подачи материала, рекомендую!
Валиванская
8 ноя 2025
Вчера с мужем были на экскурсии. Забронировали внезапно, и оказались вдвоем. Несмотря на погоду-прекрасно провели время. Виктория очень приятная и эмоциональная девушка. Отвечала на все вопросы, аккуратно вела нас по маршруту, очень тактичная.
И
Ирина
7 ноя 2025
Виктория как гид поразила меня своими знаниями, интересным маршрутом, ласковым голосом. Спасибо. Гид -настоящий профессионал. Рекомендую от всей души.
О
Ольга
4 ноя 2025
Замечательная экскурсия, узнали много новых деталей. Экскурсовод Иван очень увлекательно провел нас по местам Достоевского, 2 часа на одном дыхании. Благодарим 🙏
М
Мария
3 ноя 2025
Очень интересная и информативная экскурсия. Ивану огромная благодарность
Е
Евгения
2 ноя 2025
Иван - прекрасный рассказчик. Интересно, доступно, динамично, увлеченно! Обязательно порекомендовала бы его, как экскурсовода, своим друзьям. Очень атмосферно провели время с Достоевским, творчество которого очень люблю, погрузились в его жизнь))) Большое спасибо!!!
А
Алексей
1 ноя 2025
Очень интересная экскурсия с гидом Иваном. Доброжелательный парень, интересно и в быстром темпе дает очень много информации о жизни и творчестве писателя. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую.
И
Ирина
30 окт 2025
Виктория провела потрясающую экскурсию, приятный темп, доходчивый рассказ. Очень благодарны!
А
Анастасия
24 окт 2025
В начале октября была на экскурсии Путь Достоевского: от жизни - к тексту. Гид Иван прекрасно передал атмосферу Петербурга XIX века и рассказал о важных этапах жизни Федора Михайловича, очень
Лунный
19 окт 2025
Очень хорошая по содержанию и маршруту экскурсия. Рекомендуем
М
Мария
18 окт 2025
Спасибо, было очень интересно и познавательно. Отличный экскурсовод.
А
Ангелина
17 окт 2025
Спасибо Дарье за хорошую экскурсию. Интересный маршрут, прекрасная подборка материала.
С
Светлана
11 окт 2025
Очень увлекательная, познавательная и интересная экскурсия! Дарья прекрасный экскурсовод! С первой минуты нас расположила к себе и заинтересовала рассказом про Федора Михайловича и его семью и жизнь! Очень рекомендую всем данного экскурсовода! Дарья спасибо! Теперь на экскурсии только с вами!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
