Экскурсия по Санкт-Петербургу раскрывает тайны жизни и творчества Достоевского. Участники пройдут по местам, связанным с его судьбой и произведениями. Это уникальная возможность почувствовать атмосферу литературного Петербурга и понять, как город стал частью его произведений. Путешествие охватывает ключевые этапы жизни писателя, отразившиеся в его текстах. Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как Михайловский замок и Невский проспект

Описание экскурсии

Вы погрузитесь в атмосферу литературного Петербурга, следуя по стопам одного из величайших писателей России — Достоевского. На этой биографической экскурсии вы не только пройдёте там, где ступала нога гения, но и откроете для себя тайны и вдохновения, которые легли в основу его произведений. Увидите места, где Достоевский творил и страдал, и узнаете, как Петербург стал неотъемлемой частью его судьбы и творчества.

Точки маршрута

Михайловский замок

Инженерный сквер

Манежная площадь

Аничков мост

Невский проспект

Владимирский собор

Памятник Ф. М. Достоевскому

Каждая остановка на нашем пути поможет лучше понять, как из жизненного опыта писателя рождались его бессмертные тексты.

Организационные детали