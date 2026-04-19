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Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Россия вошла в мировую культуру, в первую очередь, благодаря классикам литературы. Изучение творчества Достоевского - это таинство соприкосновения с достоянием человечества.

Экскурсия "Петербург Достоевского" предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великого
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писателя, увидеть город его глазами.

Мы поговорим о городе в жизни и книгах Достоевского, о самой жизни писателя, отраженной на страницах его романов.

Экскурсия основана на обширном исследовании, результаты которого были представлены в статьях и телепередачах.

Участники узнают о создании романа "Преступление и наказание", о шутках и каламбурах, связанных с знаковыми местами в произведениях писателя, а также о прототипах домов, в которых жили его герои.

Экскурсия подойдет как школьникам, так и знатокам творчества Достоевского, желающим глубже погрузиться в атмосферу его произведений и узнать больше о жизни классика

5
80 отзывов
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей

Описание экскурсии

По следам культового

Я расскажу и покажу, как создавался роман «Преступление и наказание» и другие произведения Федора Михайловича. О шутках, каламбурах и неслучайности некоторых знаковых мест, например, чердака Раскольникова и двора, где он спрятал награбленное. А отдельное внимание уделим прототипам домов Достоевского. В нашей программе несколько домов Родиона, старухи-процентщицы, Сонечки Мармеладовой и Парфёна Рогожина.

Кроме того, я покажу найденные мною: дом Мармеладовых, здание, где спустя 5 лет после публикации «Преступления и наказания» совершили убийство, почти копирующее преступление Раскольникова, и место, вошедшее в историю российской криминалистики, по соседству с известным домом старухи-процентщицы.

Город Достоевского

Вы узнаете, как жил классик и его современники, увидите дома, где обитал писатель, знаменитую ночлежку, полицейские участки, трактиры, доходные дома. И сравните этот город с городом в произведениях Федора Михайловича, чтобы понять, как перетекала жизнь писателя в его романы «Преступление и наказания», «Идиот», «Униженные и оскорблённые», «Бедные люди». Обсудим, кто был прототипами героев и где Достоевский находил вдохновение.

Кому подойдет экскурсия

Как детям, желающим глубже освоить школьную программу, так и знатокам творчества Федора Михайловича. Готов ответить на вопросы: 2-х часовая насыщенная экскурсия, исходя из моего опыта — столько, сколько могут комфортно выдержать слушатели, но знаю я, конечно, намного больше.

Организационные детали

В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но, на всякий случай, одевайтесь теплее:)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав
Ярослав — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1690 туристов
Коренной петербуржец, член Союза писателей, доцент, кандидат наук, автор более 20 выступлений по ТВ и десятка публикаций по темам своих экскурсий («АиФ», финская пресса и т. п.). И просто веселый человек, умеющий «зажигательно» и с юмором, живым языком рассказать о прошлом и настоящем Петербурга. Работаю гидом с лета 2011 года и создал больше 20 авторских экскурсий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
4
3
2
2
1
Нина
Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Интересное содержание и маршрут экскурсии. Ярослав - прекрасный рассказчик, речь у него грамотная и хорошо развитая - слушать его приятно. Умеет адаптировать материал -
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многое поясняет, проводит параллели с современностью. Ярослав вёл экскурсию с микрофоном, нам раздал гарнитуру с наушником - всё прекрасно работало, слышно было на расстоянии. Я теперь на групповых пеших экскурсиях всегда сама буду запрашивать гарнитуру у экскурсовода - иначе не буду соглашаться. Ярослав показал мне качество экскурсии. Все мои студенты были увлечены рассказом, слушали все 2 часа и не ныли. Ещё добавлю, что Ярослав надежный человек. На все вопросы до экскурсии отвечал быстро. На саму экскурсию пришёл во время.

Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Интересное содержание и маршрут экскурсии. Ярослав - прекрасный рассказчик, речь
Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Интересное содержание и маршрут экскурсии. Ярослав - прекрасный рассказчик, речь
Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Интересное содержание и маршрут экскурсии. Ярослав - прекрасный рассказчик, речь
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Злата
Отличная экскурсия! Ярослав очень интересно рассказывает, информация углубленная, не все можно встретить в общедоступных источниках. У меня, как у любителя Достоевского, вызвало много восхищения!
Отличная экскурсия! Ярослав очень интересно рассказывает, информация углубленная, не все можно встретить в общедоступных источниках. У
Отличная экскурсия! Ярослав очень интересно рассказывает, информация углубленная, не все можно встретить в общедоступных источниках. У
Отличная экскурсия! Ярослав очень интересно рассказывает, информация углубленная, не все можно встретить в общедоступных источниках. У
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Р
Прогулка с Ярославом по той части Петербурга, которая известна, как "Петербург Достоевского", станет не только глубоким экскурсом в литературное наследие великого писателя, но и в контекст эпохи, энергетику этих мест,
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их социальный уклад. Вы узнаете, где Достоевский черпал идеи, как создавал образы своих персонажей и локаций, почему о последних до сих пор идут споры и существуют противоречия.
Можно утверждать, что писатель писателя видит издалека!
Ярослав чрезвычайно глубоко погружен в свой предмет и бесконечно влюблен в свое дело и Петербург!
Желаем новых находок и удачи в исследованиях и творчестве!

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с
видно, как Ярослав погружен в тему, готов ответить на любые вопросы, скорректирует свой рассказ под вас индивидуально. при просьбе перенести мероприятие, спокойно согласился. невероятно вежлив и уважителен. почувствовала себя как на лекции в университете со знающим профессором, где была интересно и познавательно. рекомендую!
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О
Замечательный экскурсовод! если бы не жаркая погода, так как во время маршрута практически не было места в теньке для отдыха), было бы совсем отлично! Даже сын 13 лет слушал с интересом. Очень приятный как человек!!!
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Светлана
считаю, что это лучшая экскурсия по произведения Достоевского.
очень интересующая и захватывающая.
кажется, что мы вернулись во времена дореволюционной России.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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