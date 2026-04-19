Россия вошла в мировую культуру, в первую очередь, благодаря классикам литературы. Изучение творчества Достоевского - это таинство соприкосновения с достоянием человечества.Экскурсия "Петербург Достоевского" предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великого

писателя, увидеть город его глазами. Мы поговорим о городе в жизни и книгах Достоевского, о самой жизни писателя, отраженной на страницах его романов. Экскурсия основана на обширном исследовании, результаты которого были представлены в статьях и телепередачах. Участники узнают о создании романа "Преступление и наказание", о шутках и каламбурах, связанных с знаковыми местами в произведениях писателя, а также о прототипах домов, в которых жили его герои. Экскурсия подойдет как школьникам, так и знатокам творчества Достоевского, желающим глубже погрузиться в атмосферу его произведений и узнать больше о жизни классика

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Описание экскурсии

По следам культового

Я расскажу и покажу, как создавался роман «Преступление и наказание» и другие произведения Федора Михайловича. О шутках, каламбурах и неслучайности некоторых знаковых мест, например, чердака Раскольникова и двора, где он спрятал награбленное. А отдельное внимание уделим прототипам домов Достоевского. В нашей программе несколько домов Родиона, старухи-процентщицы, Сонечки Мармеладовой и Парфёна Рогожина.

Кроме того, я покажу найденные мною: дом Мармеладовых, здание, где спустя 5 лет после публикации «Преступления и наказания» совершили убийство, почти копирующее преступление Раскольникова, и место, вошедшее в историю российской криминалистики, по соседству с известным домом старухи-процентщицы.

Город Достоевского

Вы узнаете, как жил классик и его современники, увидите дома, где обитал писатель, знаменитую ночлежку, полицейские участки, трактиры, доходные дома. И сравните этот город с городом в произведениях Федора Михайловича, чтобы понять, как перетекала жизнь писателя в его романы «Преступление и наказания», «Идиот», «Униженные и оскорблённые», «Бедные люди». Обсудим, кто был прототипами героев и где Достоевский находил вдохновение.

Кому подойдет экскурсия

Как детям, желающим глубже освоить школьную программу, так и знатокам творчества Федора Михайловича. Готов ответить на вопросы: 2-х часовая насыщенная экскурсия, исходя из моего опыта — столько, сколько могут комфортно выдержать слушатели, но знаю я, конечно, намного больше.

Организационные детали

В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но, на всякий случай, одевайтесь теплее:)