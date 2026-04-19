Экскурсия "Петербург Достоевского" предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великого
Описание экскурсии
По следам культового
Я расскажу и покажу, как создавался роман «Преступление и наказание» и другие произведения Федора Михайловича. О шутках, каламбурах и неслучайности некоторых знаковых мест, например, чердака Раскольникова и двора, где он спрятал награбленное. А отдельное внимание уделим прототипам домов Достоевского. В нашей программе несколько домов Родиона, старухи-процентщицы, Сонечки Мармеладовой и Парфёна Рогожина.
Кроме того, я покажу найденные мною: дом Мармеладовых, здание, где спустя 5 лет после публикации «Преступления и наказания» совершили убийство, почти копирующее преступление Раскольникова, и место, вошедшее в историю российской криминалистики, по соседству с известным домом старухи-процентщицы.
Город Достоевского
Вы узнаете, как жил классик и его современники, увидите дома, где обитал писатель, знаменитую ночлежку, полицейские участки, трактиры, доходные дома. И сравните этот город с городом в произведениях Федора Михайловича, чтобы понять, как перетекала жизнь писателя в его романы «Преступление и наказания», «Идиот», «Униженные и оскорблённые», «Бедные люди». Обсудим, кто был прототипами героев и где Достоевский находил вдохновение.
Кому подойдет экскурсия
Как детям, желающим глубже освоить школьную программу, так и знатокам творчества Федора Михайловича. Готов ответить на вопросы: 2-х часовая насыщенная экскурсия, исходя из моего опыта — столько, сколько могут комфортно выдержать слушатели, но знаю я, конечно, намного больше.
Организационные детали
В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но, на всякий случай, одевайтесь теплее:)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
очень интересующая и захватывающая.
кажется, что мы вернулись во времена дореволюционной России.