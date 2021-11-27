Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей

Взглянуть на город, как на творческую мастерскую гения и узнать о ярких эпизодах его биографии

Индивидуально
до 20 чел.
Россия вошла в мировую культуру, в первую очередь, благодаря классикам литературы.

Оттого изучение их творчества — это всегда таинство соприкосновения с тем, что признали достоянием человечества.

За экскурсией, на которую я вас приглашаю, стоит большое исследование, а по ее материалам выпущены статьи и сняты телепередачи.

Мы поговорим о городе в жизни и книгах Достоевского.

И о самой жизни писателя, отраженной на страницах великих романов.
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По следам культового

Я расскажу и покажу, как создавался роман «Преступление и наказание» и другие произведения Федора Михайловича. О шутках, каламбурах и неслучайности некоторых знаковых мест, например, чердака Раскольникова и двора, где он спрятал награбленное. А отдельное внимание уделим прототипам домов Достоевского. В нашей программе несколько домов Родиона, старухи-процентщицы, Сонечки Мармеладовой и Парфёна Рогожина.

Кроме того, я покажу найденные мною: дом Мармеладовых, здание, где спустя 5 лет после публикации «Преступления и наказания» совершили убийство, почти копирующее преступление Раскольникова, и место, вошедшее в историю российской криминалистики, по соседству с известным домом старухи-процентщицы.

Город Достоевского

Вы узнаете, как жил классик и его современники, увидите дома, где обитал писатель, знаменитую ночлежку, полицейские участки, трактиры, доходные дома. И сравните этот город с городом в произведениях Федора Михайловича, чтобы понять, как перетекала жизнь писателя в его романы «Преступление и наказания», а также, по желанию, «Идиот», «Униженные и оскорблённые», «Бедные люди». Обсудим, кто был прототипами его героев и где Достоевский находил вдохновение.

Кому подойдет экскурсия

Как детям, желающим глубже освоить школьную программу, так и знатокам творчества Федора Михайловича. Готов ответить на вопросы: 2-х часовая насыщенная экскурсия, исходя из моего опыта — столько, сколько могут комфортно выдержать слушатели, но знаю я, конечно, намного больше.

Организационные детали

В плохую погоду можно будет согреться чаем в недорогой уютной столовой или кафе. Но, на всякий случай, одевайтесь теплее:).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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