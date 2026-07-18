Погрузиться в гастрономическую историю северной столицы
Совместим прогулку по центру города и разговор о петербургской кухне — законодательнице общепита царской России и зарубежья того времени. Многие блюда и напитки той поры сегодня нигде нельзя попробовать.
Но можно читать дальшеуменьшить
побродить по историческим местам, где вершились настоящие кулинарные события, узнать несколько легендарных рецептов и имена тех, кто пару столетий назад прослыл истинным гурманом и новатором.
Познакомившись ближе с петербургскими гастрономическими традициями, вы поймёте, какие из них остались в прошлом, а какие шагнули в современную жизнь и, возможно, соблюдаются лично вами.
По местам гастрономической славы Петербургская кухня сформировалась не на пустом месте. Ей предшествовала кухня племён Ингерманландии и пришлых новгородцев, свой вклад в неё внесли знаменитые французские повара и прочие иностранцы, знатные чиновники, члены царской семьи и литераторы. Наш маршрут пройдёт по местам, где когда-то располагались самые известные общепитовские учреждения имперского Петербурга, неоднократно воспетые в стихах и прозе. Вы узнаете, где впервые в Российской империи был сделан коктейль, где — задействована мигающая светореклама и как первое в России заседание футбольного клуба связано с кулинарией.
Гурманы кто? Я расскажу о гастрономических пристрастиях баснописца Крылова и писателя Дюма-отца, князя Потёмкина, графа Орлова и других приближённых ко двору вельмож. Вы поймёте, почему названия некоторых блюд часто сопровождают приписками вроде “по-александровски” или “а-ля Демидов”. И когда в следующий раз обратитесь к рецепту толчёного картофеля, запечённого в сливках, будете знать, кто придумал это блюдо.
Организационные вопросы
Экскурсия полностью пешая.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2406 туристов
Провожу кулинарно-просветительские, рок-н-ролльно-исторические, мистические и романтические экскурсии в формате дружеской прогулки по Санкт-Петербургу — Петрограду — Ленинграду.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
С Александром не в первыйраз на экскурсии. Все на отлично, как всегда. Вернемся еще!
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Ольга
С Александром мы уже знакомы давно. Пошли к нему на экскурсию в четвёртый раз. И не пожалели. Александр прекрасный рассказчик, знает много исторических фактов. Мало того он увлекается кулинарией и читать дальшеуменьшить
восстанавливает приготовление блюд по старым рецептам. На экскурсиях мы дегустируем его изыски. Моей дочери экскурсия очень понравилась. Хотя экскурсия длилась около шести часов мы ее прошли на одном дыхании и даже не заметили, как пролетело время. Спасибо за экскурсию. Ждём новых маршрутов. Ольга, Татьяна, Раймис, Арина.
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Г
Галина
Экскурсия замечательная. Александр прекрасно владеет материалом. Ни минуты не было скучно. Узнали много интересного. Кулинарным способностям Александра смело ставим не 5, а 10 баллов. Огромное спасибо за такую неординарную экскурсию. С нетерпением будем ждать следующей встречи. Александру желаем творческих успехов.
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Оксана
Такое огромнейшее количество интереснейших историй и фактов переплетающиеся с знаменательными местами и личностями вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Огромное Спасибо, все было как всегда увлекательно и необыкновенно! Советуем и будем советовать!
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И
Ирина
Замечательная, познавательная экскурсия! Даёт возможность посмотреть на историю Санкт-Петербурга под иным углом зрения! 4 часа прошли незаметно. Рекомендую.
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