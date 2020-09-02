Петербургские кулинарные заметки

Погрузиться в гастрономическую историю северной столицы

5
3 отзыва
Совместим прогулку по центру города и разговор о петербургской кухне — законодательнице общепита царской России и зарубежья того времени. Многие блюда и напитки той поры сегодня нигде нельзя попробовать.

Но можно побродить по историческим местам, где вершились настоящие кулинарные события, узнать несколько легендарных рецептов и имена тех, кто пару столетий назад прослыл истинным гурманом и новатором.

Познакомившись ближе с петербургскими гастрономическими традициями, вы поймёте, какие из них остались в прошлом, а какие шагнули в современную жизнь и, возможно, соблюдаются лично вами.
Петербургские кулинарные заметки
Петербургские кулинарные заметки
Петербургские кулинарные заметки
Петербургские кулинарные заметки
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Описание

Что вас ожидает

По местам гастрономической славы
Петербургская кухня сформировалась не на пустом месте. Ей предшествовала кухня племён Ингерманландии и пришлых новгородцев, свой вклад в неё внесли знаменитые французские повара и прочие иностранцы, знатные чиновники, члены царской семьи и литераторы. Наш маршрут пройдёт по местам, где когда-то располагались самые известные общепитовские учреждения имперского Петербурга, неоднократно воспетые в стихах и прозе. Вы узнаете, где впервые в Российской империи был сделан коктейль, где — задействована мигающая светореклама и как первое в России заседание футбольного клуба связано с кулинарией.

Гурманы кто?
Я расскажу о гастрономических пристрастиях баснописца Крылова и писателя Дюма-отца, князя Потёмкина, графа Орлова и других приближённых ко двору вельмож. Вы поймёте, почему названия некоторых блюд часто сопровождают приписками вроде “по-александровски” или “а-ля Демидов”. И когда в следующий раз обратитесь к рецепту толчёного картофеля, запечённого в сливках, будете знать, кто придумал это блюдо.

Организационные вопросы

Экскурсия полностью пешая.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Оксана
2 сен 2020
Такое огромнейшее количество интереснейших историй и фактов переплетающиеся с знаменательными местами и личностями вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Огромное Спасибо, все было как всегда увлекательно и необыкновенно! Советуем и будем советовать!
О
14 мар 2020
С Александром мы уже знакомы давно. Пошли к нему на экскурсию в четвёртый раз. И не пожалели. Александр прекрасный рассказчик, знает много исторических фактов. Мало того он увлекается кулинарией и восстанавливает приготовление блюд по старым рецептам. На экскурсиях мы дегустируем его изыски. Моей дочери экскурсия очень понравилась. Хотя экскурсия длилась около шести часов мы ее прошли на одном дыхании и даже не заметили, как пролетело время. Спасибо за экскурсию. Ждём новых маршрутов. Ольга, Татьяна, Раймис, Арина.
И
24 дек 2017
Замечательная, познавательная экскурсия! Даёт возможность посмотреть на историю Санкт-Петербурга под иным углом зрения! 4 часа прошли незаметно. Рекомендую.

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