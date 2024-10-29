Приглашаем вас погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга! На комфортабельном теплоходе вместимостью до 50 человек вы пройдёте по рекам и каналам города. Рассмотрите его достопримечательности с романтичного ракурса — с воды. А также услышите интересные факты о локациях, которые встретятся по пути.

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Описание водной прогулки

На самом популярном маршруте по центру Петербурга вы познакомитесь с городом в удобном формате. Под рассказы аудиогида проплывёте мимо дворцов и памятников, набережных и мостов. В нашей программе:

Нева — Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева

Если вдруг пойдёт дождь — не страшно, все наши теплоходы оборудованы как открытыми, так и закрытыми палубами.

Организационные детали