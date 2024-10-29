Приглашаем вас погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга! На комфортабельном теплоходе вместимостью до 50 человек вы пройдёте по рекам и каналам города. Рассмотрите его достопримечательности с романтичного ракурса — с воды. А также услышите интересные факты о локациях, которые встретятся по пути.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
На самом популярном маршруте по центру Петербурга вы познакомитесь с городом в удобном формате. Под рассказы аудиогида проплывёте мимо дворцов и памятников, набережных и мостов. В нашей программе:
Нева — Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева
Если вдруг пойдёт дождь — не страшно, все наши теплоходы оборудованы как открытыми, так и закрытыми палубами.
Организационные детали
- На борту теплохода действует свободная рассадка
- Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями или перекрытием акваторий
- На теплоход можно проносить любые напитки, кроме алкогольных
- Дополнительные расходы по желанию: мини-бар — на выбор, пледы — 400 ₽
- Продажа билетов на рейс закрывается за час до начала прогулки
- Посадка начинается за 30 минут до отплытия
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Льготный
|600 ₽
|Дети (3-11 лет)
|500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 358 туристов
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
29 окт 2024
Прогулка понравилась, виды очень красивые, аудиогид рассказывает интересно, узнали что-то новое о любимом городе. Полтора часа пролетели незаметно, скучать не пришлось. В закрытой палубе достаточно комфортно, наш капризный ребенок даже не капризничал. Можно купить снеки, чай, кофе, есть туалет.
Альберт
29 окт 2024
Всё очень понравилось! Волновались немного перед прогулкой, что будет прохладно, так как уже довольно холодно на улице, но оказалось комфортно на кораблике. Так же, можно приобрести плед, если он нужен.
Наталья
28 окт 2024
Впечатление испортила шумная компания с детьми. Очень хотелось бы всё внимательно прослушать и посмотреть. Но многие просто что бы покататься едут.
Звёздочку сняла за разбитое стекло на судне, погода была на очень хорошая и от туда дуло, да и обзору мешало.
ССпасибо организаторам!
Звёздочку сняла за разбитое стекло на судне, погода была на очень хорошая и от туда дуло, да и обзору мешало.
ССпасибо организаторам!
Т
Татьяна
25 окт 2024
Все понравилось, аудиогид на 100% совпадает. Было интересно, спасибо!
О
Оксана
25 окт 2024
Экскурсия очень понравилась, было интересно, организатор ответил на все звонки
4 звезды ставлю из-за бара, надеялась будет побольше выбор еды и напитков, хотелось перекусить во время поездки, но там были только снеки
А так прошло всё супер,спасибо
4 звезды ставлю из-за бара, надеялась будет побольше выбор еды и напитков, хотелось перекусить во время поездки, но там были только снеки
А так прошло всё супер,спасибо
М
Максим
25 окт 2024
Прогулка организованна грамотно, теплоходы чистые, уютные.
Можно находиться как на закрытой, так и на открытой части.
Есть кофе, чай, шоколад 🍫
Можно находиться как на закрытой, так и на открытой части.
Есть кофе, чай, шоколад 🍫
Д
Дмитрий
24 окт 2024
Хорошая познавательная экскурсия
Т
Татьяна
24 окт 2024
Великолепный маршрут, комфортный, чистый и теплый теплоход, приветливый и очень внимательный персонал. Цены приемлемые. Спасибо за отличный сервис.
А
Алика
24 окт 2024
Всегда хотела прокатиться на корабле по историческому центру города — мои ожидания полностью оправдались.
Удобная посадка в центре города, живописные виды на Дворцовый Петербург, довольно интересный аудиогид, чистый и не шумный корабль.
Погода была хорошая, поэтому удалось всё посмотреть с открытой части корабля
Я отлично провела время, спасибо!
Удобная посадка в центре города, живописные виды на Дворцовый Петербург, довольно интересный аудиогид, чистый и не шумный корабль.
Погода была хорошая, поэтому удалось всё посмотреть с открытой части корабля
Я отлично провела время, спасибо!
Владимир
17 окт 2024
Замечательная прогулка по рекам и каналам. Позже частично тот же маршрут проделал сам, но уже пешком) Сопровождется экскурсия рассказом/записью через динамик всех значимых мест, зданий и мостов. Очень познавательно и красиво.
Марина
11 окт 2024
Отличный маршрут! Теплоходик в нормальном состоянии - не грязный, не ржавый. Аудиогид отлично работал. Рассказ кратко, бодро и по-существу. За время прогулки не утомил, нестыковок не было. В отзывах много жалоб на эти самые несовпадения маршрута и рассказа, сомневалась стоит ли, но решилась и не пожалела!
Р
Роман
9 окт 2024
Все было великолепно.
Е
Елена
15 сен 2024
Экскурсия очень понравилась! Остались под впечатлением от красоты города!
Хорошая организация. Не первый раз заказываем экскурсии через сайт tripster.
Большое спасибо!
Хорошая организация. Не первый раз заказываем экскурсии через сайт tripster.
Большое спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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