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Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)

4.9
230 отзывов
Валерий О.
Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга
Это не просто обзорная экскурсия ⛳, это авторский моноспектакль.

Вы услышите драматический рассказ об истории 📖 Петербурга, переносящий зрителя в прошлое.

Трагические события и невероятные факты официальной истории Санкт-Петербурга сплетаются с неофициальными гипотезами о прошлом Северной столицы ⭐️.

Это цельная история о том, как зарождался город 🏙️.

Каждая наша остановка продумана и соответствует тому, о чем мы будем говорить.

Наша экскурсия — возможность соприкоснуться с историей города, его тайнами и мистикой.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)

Что вы увидите

  • Петропавловская крепость
  • Летний дворец Петра Первого
  • Кунсткамера
  • Меншиковский дворец
  • Аничков дворец
  • Шуваловский дворец
  • Шереметевский дворец
  • Воронцовский дворец
  • Большой Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Академия Наук
  • Академия Художеств
  • Большой гостиный двор
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Спас-на-Крови
Обзорная экскурсия ⛳ в необычном формате.
Наша экскурсия пройдет в камерной обстановке, в небольшом уютном автобусе 🚌 на 7 мест. Мы объедем весь центр Петербурга и разберемся, как появилась и как развивалась Северная столица ⭐️. Экскурсия стартует от ст. м. Гостиный двор и охватывает весь исторический центр Петербурга.

Мы увидим:

  • Рождение и ранний период строительства Санкт-Петербурга
  • Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец.
  • Елизаветинское барокко
  • Дворцы: Аничков, Строгановский, Шуваловский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.
  • Эпоха Екатерины Великой
  • Памятник Петру Первому. Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр. Мраморный дворец. Здания Академии Наук и Академии Художеств. Большой гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.
  • Трагический стык веков
  • Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного Павла Первого.
  • Золотой девятнадцатый век
  • Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое.

По дороге мы сделаем четыре остановки:

  • У Петропавловской крепости ( В зависимости от времени проведения экскурсии 🧭, сезона и загрузки транспортных магистралей может быть заменена на проезд)
  • На Исаакиевской площади
  • У Сфинксов на пристани Академии Художеств
  • На Стрелке Васильевского острова
Важно знать
  • Участие в экскурсии строго от 7 лет.
  • Внимание!
  • Если при бронировании Вы внесли предоплату, место в автобусе Вам гарантировано. Если нет - гид вправе отказать Вам в экскурсии, если все места в автобусе предоплачены заранее.
Что входит
  • Погружение в атмосферу благодаря авторской экскурсии-моноспектаклю
  • Транспортное обслуживание на микроавтобусе
  • В стоимость входит обзорный (наружный) осмотр объектов и архитектурных ансамблей.
Что не входит
  • Внутренний осмотр достопримечательностей
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Возможность обогатит ваши знания о Санкт-Петербурге
Начало и место завершения
🚩 Садовая ул., д. 17
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий О.
Валерий О.
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230 отзывов оставили туристы

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