Наша экскурсия пройдет в камерной обстановке, в небольшом уютном автобусе 🚌 на 7 мест. Мы объедем весь центр Петербурга и разберемся, как появилась и как развивалась Северная столица ⭐️. Экскурсия стартует от ст. м. Гостиный двор и охватывает весь исторический центр Петербурга.
Мы увидим:
Рождение и ранний период строительства Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость и Петропавловский собор, Летний дворец Петра Первого, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец.
Елизаветинское барокко
Дворцы: Аничков, Строгановский, Шуваловский, Шереметевский, Воронцовский, Большой Зимний.
Эпоха Екатерины Великой
Памятник Петру Первому. Малый и Большой Эрмитажи, Эрмитажный театр. Мраморный дворец. Здания Академии Наук и Академии Художеств. Большой гостиный двор, гранитные набережные, мосты и многое другое.
Трагический стык веков
Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного Павла Первого.
Золотой девятнадцатый век
Казанский и Исаакиевский соборы, ансамбль Стрелки Васильевского острова, ансамбли Дворцовой площади и Невского проспекта, Спас-на-Крови и многое другое.
По дороге мы сделаем четыре остановки:
У Петропавловской крепости ( В зависимости от времени проведения экскурсии 🧭, сезона и загрузки транспортных магистралей может быть заменена на проезд)
На Исаакиевской площади
У Сфинксов на пристани Академии Художеств
На Стрелке Васильевского острова
Важно знать
Участие в экскурсии строго от 7 лет.
Внимание!
Если при бронировании Вы внесли предоплату, место в автобусе Вам гарантировано. Если нет - гид вправе отказать Вам в экскурсии, если все места в автобусе предоплачены заранее.
Что входит
Погружение в атмосферу благодаря авторской экскурсии-моноспектаклю
Транспортное обслуживание на микроавтобусе
В стоимость входит обзорный (наружный) осмотр объектов и архитектурных ансамблей.
Что не входит
Внутренний осмотр достопримечательностей
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Возможность обогатит ваши знания о Санкт-Петербурге
Начало и место завершения
🚩 Садовая ул., д. 17
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.