Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга

Это не просто обзорная экскурсия ⛳, это авторский моноспектакль.



Вы услышите драматический рассказ об истории 📖 Петербурга, переносящий зрителя в прошлое.



Трагические события и невероятные факты официальной истории Санкт-Петербурга сплетаются с неофициальными гипотезами о прошлом Северной столицы ⭐️.



Это цельная история о том, как зарождался город 🏙️.



Каждая наша остановка продумана и соответствует тому, о чем мы будем говорить.



Наша экскурсия — возможность соприкоснуться с историей города, его тайнами и мистикой.