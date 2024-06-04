Гастрономические экскурсии Санкт-Петербурга

Найдено 68 экскурсий в категории «Гастрономические» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
«Я отведу вас в тайный бар за закрытыми дверями, который не найдешь при свете дня»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
153 отзыва
В тренде
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
«Вы побываете в баре с дореволюционным интерьером и баре-прачечной, в советской рюмочной, в католическом готичном подвале и в лучших современных авторских барах в центре Петербурга»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
30002 550 за человека
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
«в классических питерских барах с историей»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
100 отзывов
Гастрономическое путешествие: авторская кухня Петербурга
Откройте для себя вкус Петербурга: эксклюзивные рестораны, шедевры кулинарии и истории за каждым блюдом
Начало: У метро Чернышевская
«А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Петербурга от Петра I до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси»
10 июня в 18:00
11 июня в 13:00
от 50004 500 за всё до 6 чел.
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
41 отзыв
Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна
Пройти по улице, способной рассказать об истории всего города, и заглянуть в лучшие заведения
Начало: Рубинштейна 1
«Улица Рубинштейна сегодня считается средоточием главных баров и ресторанов Петербурга, но она куда интереснее, чем просто гастрономический уголок города»
13 июня в 18:00
26 июня в 18:00
12 000 за всё до 6 чел.
Тайны конфетного фантика
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
17 отзывов
Тайны конфетного фантика
Семейная интерактивная прогулка по Невскому проспекту с посещением старинного кафе и магазина
Начало: У Литературного кафе со стороны наб. реки Мойки
«Начнём с Литературного кафе и узнаем, что из сладкого любил А»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
Посетить инсайдерские заведения Петербурга - весело, красиво и немного пьяно
«Вы посетите 4–5 топовых концептуальных бара, в том числе и на крыше, джаз-клуб и модные кластеры»
14 июня в 18:00
15 июня в 20:00
9 800 за всё до 4 чел.
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Гастро-Питер от Петра I до наших дней
Узнать историю петербургских вкусов и зайти в знаковые заведения и магазины на Невском
Начало: Невский пр., д. 100
«Вам встретятся заведения общепита времён СССР, Дом ленинградской торговли и, конечно, роскошный Магазин Купцов Елисеевых, он же Гастроном № 1»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 970 за всё до 10 чел.
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Круиз
2 часа
296 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка» Важно: эту экскурсию можно полностью оплатить на причале»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800 за человека
Ползком по клубам и барам
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
785 отзывов
Ползком по клубам и барам
Начало: Жуковского 3, в баре Синий Пушкин (но не всегда)
«Помимо прочего, в программе предусмотрена дегустация необычных фирменных шот-дринков (там, где они есть), мастер-класс по игре в кикер (настольный футбол), ну и, само собой — хорошая компания для кутежа и ночной прогулки по Питеру»
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 2 500 за человека
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
«Попробуете знаменитые пышки и не устоите перед десертами в кондитерских»
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800 за всё до 5 чел.
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Групповая
2 часа
15 отзывов
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива
Начало: Митрофаньевское шоссе 27
«Дегустация 6 сортов пива, а также бутылочка пива в подарок включены в стоимость экскурсии»
21 июня в 19:00
1 900 за человека
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
98 отзывов
Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
Окунуться в мир кофе с гидом-специалистом по теме и научиться готовить любимый напиток, как бариста
Начало: В центре города, районе метро Спасская/Сенная/Садо...
«Все напитки на дегустациях завариваются разными способами — от классической кофемашины до альтернативы»
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 16:00
12 июня в 11:30
19 июня в 19:00
23002 070 за человека
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Экскурсия с дегустацией на крафтовую пивоварню в центре Санкт-Петербурга
Начало: Финляндский проспект, 4А
«какая еда лучше всего подходит под каждый сорт пива»
Расписание: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000 за человека
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 27 минут
1384 отзыва
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600 за человека
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
15 отзывов
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
«Теплоход-ресторан «Чайка»: Мягкие кресла, панорамные окна, простирающиеся до крыши, и очень уютная атмосферу — все это вас ждет на закрытой палубе нашего теплохода»
Завтра в 13:55
9 июня в 13:55
1 700 за человека
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
198 отзывов
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Атмосфера петербургских приёмов для особого случая Приглашаем в гастрономический круиз на теплоходе «Корюшка»»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800 за человека
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
🚌 На автобусе
Групповая
9.5 часов
97 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300 за человека
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
71 отзыв
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
«Тур по барам - это российский вариант популярного зарубежом формата Pub Crawl или Bar Hopping»
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750 за человека
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Питейная культура Петербурга: исторический тур по барам
Откройте для себя мир питейной культуры Петербурга, погрузитесь в атмосферу легендарных баров и их истории
Начало: Ст. метро «Садовая»
«Вы узнаете: - Историю питейных дореволюционных заведений - Как не грустить в период сухого закона и найти подпольный бар - Почему в Питере так приятно пить - Как улица Рубинштейна стала главной питейной и затмила Думскую»
Расписание: согласно расписанию в календаре
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
2 950 за человека
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
167 отзывов
Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
«Мы предлагаем не классический бар-хоппинг, а погружение в историю с приятным алкогольным сопровождением»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
35002 625 за человека
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
Узнать, как варят пиво в Петербурге, и попробовать 10 вкуснейших сортов
Начало: На Финляндском проспекте
«Вы посетите действующую пивоварню, где опытный пивовар расскажет, как же варят пиво и по какой рецептуре»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 15:30 и 18:00, в пятницу в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
2 000 за человека
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Гастрономический тур по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, потрясающая атмосфера и увлекательные истории
«В каждом из них оцените ряд специалитетов, которые раскрывают вкус современной гастрономии»
Сегодня в 22:30
Завтра в 12:00
от 1180010 620 за всё до 20 чел.
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Слепая дегустация доступных и премиальных вин
Разобраться во вкусовых оттенках и отличить дорогие вина от просто хороших - формат «всё включено»
Начало: На улице Жуковского
«Не включены: дополнительное вино/еда/напитки (по желанию)»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
12 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной (обед включён)
Начало: На Лиговском проспекте
«В стоимость включены: трансфер, входные билеты в парк Ораниенбаум (самостоятельное посещение), входные билеты с экскурсиями в Большом Меншиковском и Китайском дворцах, обед»
15 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 300 за человека
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Начать утро в уютном кафе и проникнуть в тайны петербургской Коломны с архитектором
Начало: На набережной Грибоедова
«Кафе для первой части нашей встречи выбрано неслучайно: уютное и любимое местными жителями, оно заряжает хорошим настроем на весь день»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Квест по местам петербургского общепита
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
«Выполняя интересные задания, вы раскроете гастрономический Петербург в разных проявлениях и весело проведёте время»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
3 000 за всё до 7 чел.
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
38 отзывов
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик
Начало: Музей Купцов Елисеевых
«В конце экскурсии вас ждет настоящий купеческий обед в одном из ресторанов магазина»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
5 000 за человека
Неформальная прогулка по барам Петербурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
5 часов
326 отзывов
Неформальная прогулка по барам Петербурга: история и веселье
Откройте тайны ночного Петербурга, посетив уникальные бары и клубы с экскурсией, полной историй и развлечений
Начало: в районе площади Восстания
«История барной культуры, веселье, концерты и дегустации»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:00
30002 550 за человека
Гастрономический Петербург
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Гастрономический Петербург
Увидеть легендарные рестораны города и узнать, как они повлияли на отечественную гастрономию
Начало: У метро «Адмиралтейская»
«Петербург, перенимая европейские новинки и новаторские идеи, сыграл большую роль в развитии гастрономии»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:30
от 30002 700 за всё до 10 чел.
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
Атмосферное путешествие на Мини Купере с выходами на набережных и посещением двух заведений
Начало: На Лиговском проспекте
«Дополнительные расходы: напитки в барах»
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
8 000 за всё до 3 чел.
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Совместите водное путешествие с гастрономическим удовольствием — зачем выбирать что-то одно»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Шоколадные истории: арт-бранч в мини-группе
Спрятаться от непогоды в легендарном кафе-музее, чтобы погрузиться в историю сладостей и Петербурга
Начало: В кафе «Абрикосовъ»
«Арт-бранч включает дегустацию конфет с историей»
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 500 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«На борту теплохода работает ресторан с алкогольной и безалкогольной картой, если вам захочется поднять бокал игристого за этот прекрасный вечер»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
В уютном ресторане послушать размышления о трагической судьбе поэта Серебряного века
Начало: У гостиницы «Англетер»
«Если ресторан будет закрыт на мероприятие (такое редко, но бывает), мы зайдём в одно из уютных кафе неподалёку»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500 за всё до 3 чел.
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Прогулка по «секретным» барам Санкт-Петербурга
Уникальный тур по заведениям «для своих» с эксклюзивными коктейлями и общительными владельцами
Начало: Шведский переулок
«Дополнительные расходы: остальные коктейли или еда — 1200 руб с человека (средний чек в каждом баре)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 19:00
от 1180010 620 за всё до 10 чел.
Тур-игра по барам Питера
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
4 часа
43 отзыва
Тур-игра по барам Питера: погружение в ночную жизнь города
Зажигательная прогулка по лучшим барам Петербурга с конкурсами и призами для активных участников
Начало: В лучшем барном районе Петербурга - Квартале писат...
«Тур непредсказуем, маршруты меняются, но у каждого бара в программе всегда есть своя фишка и атмосфера»
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
30002 550 за человека
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
«Гурманам, ценителям искусства жить, любителям нестандартных прогулок и парадного Петербурга»
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 6 чел.
Артефакты Литейного: от парадной Фонтанки к кафе в парадной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Артефакты Литейного: от парадной Фонтанки к кафе в парадной
Секретные дворы-колодцы, закрашенные муралы и легендарные книжные - с местной активисткой
Начало: У кафе «Кофе на кухне»
«Как активисты спасли старейший гастроном на Некрасова (где собирались открыть очередной «Магнит»)»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Эрмитаж 5*: арт-маршрут и арт-коктейль
Музей с хранителем и авторские напитки в программе на самый взыскательный вкус (все включено)
Начало: на Дворцовой площади
«Путешествие для эстетов и гурманов»
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
12 950 за человека
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
2 отзыва
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 11:00
935 за человека
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
Попробовать азиатскую кухню, выучить несколько фраз и узнать основы этикета на прогулке с японистом
Начало: У метро «Площадь восстания»
«Совместим любовь к азиатской кухне и страсть к новым открытиям»
9 июня в 08:30
15 июня в 13:30
от 8 000 за всё до 2 чел.
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
5 отзывов
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
««Ряпушка» — это двухпалубный теплоход-ресторан с большой прогулочной зоной под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600 за человека
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
«Получившийся кулинарный шедевр вы унесёте с собой»
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 8 чел.
«Арт-коктейль» - оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
«Арт-коктейль»: эксклюзивный тур по барам Санкт-Петербурга
Исследуйте барную культуру Петербурга: эксклюзивные коктейли и секреты миксологии в туре «Арт-коктейль»
«Дополнительные обязательные расходы: остальные коктейли и еда — средний чек в каждом баре — 1000-1400 руб»
9 июня в 20:30
10 июня в 20:30
от 1300011 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    Все было отлично и прогулка и гид Ася, рассказала много интересного из истории Пьющего Петербурга))) и сами мы были под конец пьяненькие и веселые
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне
    Спасибо экскурсоводу Александру, лёгкий, интересный, хорошо осведомлённый. . Понравилось очень, экскурсия живая, интересная, понятная, необычная, прошла на одном дыхании. Действительно
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    все можно посмотреть, заглянуть. Дегустация отдельная песня. Десять сортов пива, порции щедрые, с комментариями, обязательно вернёмся в бар. Спасибо за настроение!

  • В
    Виолетта
    4 июня 2024
    Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
    Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻
    Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻Отличная экскурсия, рекомендую к посещению 👍🏻
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Питейный Петербург: экскурсия с дегустацией
    Огромное благодарность Денису за экскурсию. Очень было интересно. Мы в восторге.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    По секретным барам - на премиальном авто с панорамной крышей
    Сидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. Хочу еще, в другие. Мария,
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    спасибо за организацию. Вы невероятная! Компания наша наверно была странновата, но просто так получилось, если бы на день раньше или позже) перелеты, работа, мероприятия, возраст). Очень веселые люди были у нас за столом, мы их вспоминали и на следующий день. Мексиканский бар оказался нашей отдельной любовью, хорошо, что он был завершающим, и еду, и напитки мы с удовольствием повторили. Всем рекомендую! И да, зеркало было!

    Сидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. ХочуСидя на работе во Владивостоке в понедельник, можно и про бары написать. Мне очень понравилось. Хочу
  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Рыбалка в Финском заливе
    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень пунктуальный, все подробно объяснил
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    и уточнил. Капитан Александр и гид Никита -отличная команда! Родители остались очень довольны: наловили рыбы (судака и окуня, как и обещали организаторы) и приехали домой счастливые, всем хвастались)), большое спасибо!!

    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень
  • В
    Виктор
    1 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    Экскурсия началась в точно обозначенное время и это огромный плюс! Дарья отличный экскурсовод, интересно и не монотонно рассказывает, знает материал
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    и интересно его преподносит. 4 часа пролетели не заметно. Очень интересные истории питейных заведение и вообще как это все в России развивалось. Если вы хотите узнать больше о истории распития алкоголя, то Дарья ваш проводник;)

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Петербургская ночь: развод мостов и тайные бары
    Сегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали много нового. Были в трех барах. Все разные, везде интересно, настоечки вкусные😉. Мосты - красота! Игристое холодненькое! Еще и до гостиницы нас довезли. Однозначно рекомендуем!
    Сегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали многоСегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали многоСегодня ночью были с подругами на этой экскурсии. Нам очень понравилось! Элла - супер! Узнали много
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
    В конце мая 2024 года посетил экскурсию по барам Питера. Несмотря на молодость, экскурсовод Дарья обладает достаточными знаниями, чтобы погрузить
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    в атмосферу алко-Питера, грамотно и подробно отвечает на все сопутствующие вопросы, подскажет и поможет. Узнал классные истории и легенды Питера, связанные с алкоголем, побывал в очень необычных барах, которые сам вряд ли бы смог найти. Огромное спасибо Дарье и за, что я наконец-то понял, почему Рома Зверь в своей песне "Я приехал в Питер" именно на улице Думской получил в торец. Всем, кто интересуется алкоголем, историей Питера, а также не прочь выпить шот-другой, однозначно рекомендую.

  • А
    Артур
    30 мая 2024
    Кофейная экскурсия по Питеру с дегустацией
    Очень понравилась экскурсия: Хорошая подача материала Много полезной информации Вкусный кофе И потрясающий ведущий!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гастрономические»

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