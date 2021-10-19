Потрясающая экскурсия, которую ведёт чудесный экскурсовод. Живо, интересно, по делу. Отлично подойдёт тому, кто не первый раз в Питере, кого уже не удивить убийством Александра II в храме Спаса на Крови, Исакиевским и Казанским соборами. Экскурсия проходит по невероятным улочкам, в которые ты сам навряд ли забредешь, потому что просто представить не можешь, какая там красота. Три часа прошли на одном дыхании, было даже жалко, что экскурсия подошла к кончу. Безумно благодарны Марии за чудесно проведённое время! Надеемся, когда приедем в следующий раз в Питер, попасть к ней уже на какую-нибудь новую, не менее интересную экскурсию))))))