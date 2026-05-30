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Северные острова Петербурга на авто

Путешествие по историческим островам города в душевной компании
Приглашаю проехать по шести островам Северной столицы: Васильевскому, Крестовскому, Елагину, Каменному, Петровскому и Бычьему.

Вы увидите старинный деревянный театр, современный модный кластер Севкабель Порт и первый в стране яхт-клуб.

Подышите свежим воздухом, полюбуетесь потрясающими видами и проведете время легко, весело и комфортно!
5
157 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто

Описание экскурсии

Природа, архитектура и шикарные виды

Вы посетите 6 старинных островов города и раскроете самобытность каждого из них. В программе экскурсии:

  • Васильевский остров — мы прогуляемся по набережной, увидим гигантский генератор на 1,5 миллиона Вольт и заедем в модное пространство Севкабель Порт на территории бывшего завода.
  • Петровский остров — вы заглянете в старейший яхт-клуб в стране и услышите о борьбе, которая ведется за его территорию.
  • Крестовский остров — место, где всегда свежо и пахнет морем. Вы насладитесь потрясающими видами на Финский залив, раскроете секрет названия острова и узнаете, как с ним связана сестра Петра I.
  • Бычий остров — небольшой островок в дельте Невы. Я расскажу о расположенном на нем современном закрытом пансионе благородных девиц.
  • Каменный остров — вы увидите старинные и современные особняки, посаженный Петром Первым дуб и единственный сохранившийся в России деревянный театр.
  • Елагин остров — остров-парк для отдыха и неспешных прогулок. А еще это культурное пространство. Вы узнаете, какие фестивали, выставки, лекции и мастер-классы на нем проводят.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле БМВ Х5
  • Маршрут может быть изменен по вашему желанию
  • По запросу количество человек может быть увеличено до 4-х, доплата составит 500 ₽
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на вашем или арендованном авто. Подробности в переписке
  • Не стесняйтесь написать мне, если видите, что день в календаре занят: мы подберём для вас свободное время!
  • Продолжительность экскурсии может варьироваться от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Исаакиевском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2183 туристов
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пелёнок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянно
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учусь и развиваюсь. Посетила более 32 стран. Получаю истинное удовольствие, исследуя окружающий мир. Знаю массу любопытных мест, скрытых от посторонних глаз: арт-пространства, кластеры, проходные дворы, парадные, видовые рестораны и террасы, секретные бары. Обещаю, что со мной вам будет весело, душевно и красиво!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валентина
Восхищению нашему нет предела! с момента встречи с Марией, которая очаровала нас своим обаянием, внимательностью, доброжелательным общением. Интересным маршрутом, эрудицией, грамотной речью! Мы увидили много мест, о которых не знали,
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хотя бываем в Санкт-Петербурге часто, услышали о истории и современности много нового. Трехчасовая экскурсия по северным островам прошла на одном дыхании, комфортабельный автомобиль, мастерское вождение, обаяние и рассказ экскурсовода, такое увлекательное путешествие стоит этих денег! Хотим снова приехать в ваш город, чтобы встретиться с Марией, у которой большой выбор экскурсий! Прошло уже несколько дней, а мы находимся под сильным впечатлением! Благодарим! Благодарим! Благодарим!

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Марина
Экскурсия с Марией стала вишенкой на торте, завершившей недельное пребывание нашей семьи в Петербурге. После традиционных экскурсий из обязательной программы, презентация северных островов дополнила общее впечатление и пазл сложился.
Информационное сопровождение на протяжении всего маршрута, комфортное вождение и соблюдение тайминга, вызывало только положительные эмоции. Рекомендую данную экскурсию к посещению.
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С
В июне 2026г. были на экскурсии по Северным островам Петербурга, впечатлений очень много и все позитивные. Мария- прекрасный рассказчик, старалась охватить как можно больше мест. Рассказы захватывающие. Всем советую.
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Ю
В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно. Так вот, если хотите посмотреть на красоты Питера глазами влюбленного
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в свой город и в свое дело профессионала, да еще и в лице очаровательной Марии, то вам сюда!
Кажется, что нет темы и вопроса, на который Мария не смогла бы ответить и рассказать. Не хватает отведенного времени. И это при том, что всю экскурсию Мария проводит находясь за рулем своего комфортабельного автомобиля. Такого Питера мы еще не видели! Хотите прекрасных впечатлений надолго? Обращайтесь к Марии!!!
Мария, огромное Вам спасибо за незабываемые почти 4 часа!!!

В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
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Е
С Марией было невероятно интересно и комфортно. Легкая подача материала, знание нюансов и интересных фактов - человек действительно относится с любовью к своему делу и стремится рассказать больше в рамках
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тайминга. Конечно, стоит отметить и комфорт и чистоту автомобиля! Мы немного скорректировали окончание маршрута исходя из наших предпочтений - все обсуждаемо и удобно.

Порекомендую людям, которым важна в первую очередь эрудиция гида, которые любят получать информацию «подробно и по делу», и которые могут озвучить и обсудить свои пожелания.
Мы определенно ждём новой встречи с Петербургом и Марией!

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Татьяна
Посетили данную экскурсию летним пятничным вечером. Мария вежливый, интеллигентный, эрудированный экскурсовод, отлично водит очень комфортную машину. Экскурсия для тех, кому хочется отдохнуть от череды дворцов и замков, безумно красивых и
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исторически интересных, но со временем сливающихся в памяти в один огромный дворец. Легкая и в тоже время весьма познавательная поездка. Острова, особняки, их прошлые хозяева и нынешние владельцы. Нас кроме исторических сведений интересовало и современное развитие островов. Мария уловив наш интерес уделила внимание и современности. На серверных островах Санкт-Петербурга кроме исторических и современных построек очень красивая природа, каналы и пруды утопают в зелени. Виды, открывающиеся на закате действительно прекрасны.

Посетили данную экскурсию летним пятничным вечером. Мария вежливый, интеллигентный, эрудированный экскурсовод, отлично водит очень комфортную машину.
Посетили данную экскурсию летним пятничным вечером. Мария вежливый, интеллигентный, эрудированный экскурсовод, отлично водит очень комфортную машину.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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