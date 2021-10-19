Экскурсия с Марией - это действительно здорово. Помимо того, что интересна сама экскурсия (и места, которые посетили, и информация о них), Мария очень внимательный и чуткий человек - она сделала максимум от себя зависящее, чтобы экскурсия была удачной, интересной, комфортной и приятной. Очень довольны вечером, проведенным в ее обществе.

Что касается предмета экскурсии - то он также весьма интересен. Сам по себе ты никогда не поедешь по данному маршруту, во-первых, потому что очень мало информации, во-вторых, на общественном транспорте это займет гораздо больше времени. Мария показывает заповедные места города и делится уникальной информацией.

Спасибо, мы с подругой получили огромное удовольствие!