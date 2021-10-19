Северные острова Петербурга на авто

Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании

5
37 отзывов
Приглашаю проехать в золотые закатные часы по шести островам Северной столицы: Васильевскому, Крестовскому, Елагину, Каменному, Петровскому и Бычьему.

Вы увидите старинный деревянный театр, современный модный кластер Севкабель Порт и первый в стране яхт-клуб.

Подышите свежим воздухом, полюбуетесь потрясающими видами и проведете время легко, весело и комфортно!
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто
Северные острова Петербурга на авто

Что вас ожидает

Природа, архитектура и шикарные виды

Вы посетите 6 старинных островов города и раскроете самобытность каждого из них. В программе экскурсии:

  • Васильевский остров — мы прогуляемся по набережной, увидим гигантский генератор на 1, 5 миллиона Вольт и заедем в модное пространство Севкабель Порт на территории бывшего завода.
  • Петровский остров — вы заглянете в старейший яхт-клуб в стране и услышите о борьбе, которая ведется за его территорию.
  • Крестовский остров — место, где всегда свежо и пахнет морем. Вы насладитесь потрясающими видами на Финский залив, раскроете секрет названия острова и узнаете, как с ним связана сестра Петра I.
  • Бычий остров — небольшой островок в дельте Невы. Я расскажу о расположенном на нем современном закрытом пансионе благородных девиц.
  • Каменный остров — вы увидите старинные и современные особняки, посаженный Петром Первым дуб и единственный сохранившийся в России деревянный театр.
  • Елагин остров — остров-парк для отдыха и неспешных прогулок. А еще это культурное пространство. Вы узнаете, какие фестивали, выставки, лекции и мастер-классы на нем проводят.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле БМВ Х5
  • Маршрут может быть изменен по вашему желанию
  • По запросу количество человек может быть увеличено до 4-х, доплата составит 500 рублей
  • Не стесняйтесь написать мне, если видите, что день в календаре занят: мы подберём для вас свободное время.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Исаакиевском сквере или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Мария
Мария
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пеленок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянно учусь и развиваюсь. Посетила более 32 стран. Получаю истинное удовольствие, исследуя окружающий мир. Знаю массу любопытных мест, скрытых от посторонних глаз: арт-пространства, кластеры, проходные дворы, парадные, видовые рестораны и террасы, секретные бары. Обещаю, что со мной вам будет весело, душевно и красиво!
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37 реальных отзывов от туристов

Ирина
19 окт 2021
Машенька, большое спасибо вам за увлекательное путешествие по Северным островам Санкт-Петербурга. Интересный маршрут, увлекательный рассказ об истории и современных реалиях островов, на которых раскинулся этот красивейший город. Комфортный автомобиль проехал по самым интересным улочкам и дворам. Для ненастной осенней погоды это самое то.
На экскурсии мы были с нашими гостями, понравилось всем. Особенная благодарность за то, что вы нас забрали с того места, где мы попросили и высадили тоже, где нам было удобно.
Добрая и очень обаятельная девушка-экскурсовод окунула нас в мир истории Северных островов Санкт-Петербурга, а этот город не может не восхищать.
Т
18 окт 2021
Оч нет приятная в общении, глубокие знания в теме. Было интересно и познавательно
Е
9 окт 2021
Потрясающая экскурсия, которую ведёт чудесный экскурсовод. Живо, интересно, по делу. Отлично подойдёт тому, кто не первый раз в Питере, кого уже не удивить убийством Александра II в храме Спаса на Крови, Исакиевским и Казанским соборами. Экскурсия проходит по невероятным улочкам, в которые ты сам навряд ли забредешь, потому что просто представить не можешь, какая там красота. Три часа прошли на одном дыхании, было даже жалко, что экскурсия подошла к кончу. Безумно благодарны Марии за чудесно проведённое время! Надеемся, когда приедем в следующий раз в Питер, попасть к ней уже на какую-нибудь новую, не менее интересную экскурсию))))))
К
4 окт 2021
Экскурсия с Марией - это действительно здорово. Помимо того, что интересна сама экскурсия (и места, которые посетили, и информация о них), Мария очень внимательный и чуткий человек - она сделала максимум от себя зависящее, чтобы экскурсия была удачной, интересной, комфортной и приятной. Очень довольны вечером, проведенным в ее обществе.
Что касается предмета экскурсии - то он также весьма интересен. Сам по себе ты никогда не поедешь по данному маршруту, во-первых, потому что очень мало информации, во-вторых, на общественном транспорте это займет гораздо больше времени. Мария показывает заповедные места города и делится уникальной информацией.
Спасибо, мы с подругой получили огромное удовольствие!
Т
1 окт 2021
Благодарим Марию за экскурсию по островам. После посещения островов мы наметили для себя те места, где хотелось побывать еще раз обязательно. А значит нас опять ждет встреча с нашим любимым Санкт-Петербургом.
Мария доброжелательна и коммуникабельна. Экскурсию порекомендую своим друзьям.
Дарья
24 сен 2021
Спасибо прекрасной Марии за удивительную, фееричную экскурсию и замечательно, нескучно поданные исторические факты! Благодаря Вам, Мария, мы посетили интереснейшие, нестандартные, нетривиальные места, куда сами, не зная города, не добрались бы!
О
21 сен 2021
Экскурсия понравилась! Побывали там, где ещё не были! Посмотрели новое! Рекомендую!
А
18 сен 2021
Были в Питере впервые. От экскурсии проведённой гидом в восторге. Таких мест больше никто не покажет. Рекомендуем безусловно.
Алла
15 сен 2021
Казалось, полюбить этот город больше невозможно., но Мария помогла нам вновь влюбиться в Петербург, показала заветные уголки, в которые обычно не забираются путешественники, открыла места, доступные только жителям. Рекомендую
Т
12 сен 2021
Великолепная экскурсия! Мария прекрасный рассказчик, хорошо эрудирована, очень обаятельная девушка с классным чувством юмора! Узнал много нового, маршрут уникальный - ни одна другая экскурсия не объединяет такие разные объекты. Авто комфортабельное, экскурсия заняла более трех часов, при этом Мария, несмотря на вечер субботы, не старалась закончить экскурсию побыстрее, а, напротив, рассказала даже больше, чем планировала. Такое отношение очень ценно. Резюме - всем советую побывать на экскурсии у Марии, желаю ей творческих успехов и новых маршрутов)
J
10 сен 2021
Mария, мы в восторге! Спасибо! Легко, познавательно. Посоветую непременно!
Елена
9 сен 2021
Экскурсия понравилась, увидели Санкт-Петербург с неизвестной стороны. Очень интересно, комфортно, Мария хороший гид и просто приятный человек.
А
6 сен 2021
Огромное спасибо Марии за экскурсию! Очень интересный маршрут в приятной компании!
Ж
1 сен 2021
Спасибо Марии огромное! В такие места сам не зайдешь, не заедешь. А места очень интересные. И рассказчик Мария очень хороший! Экскурсию однозначно рекомендую.
Константин
28 авг 2021
Мария провела прекрасную экскурсию. Показала много мест закрытых от глаз туристов. Так же всегда отвечала на все дополнительные вопросы и так же показала несколько мест которые мы попросили и которые не входили в экскурсию. Была доброжелательная беседа. Так же во время экскурсии мы от души посмеялись.
Ещё 22 отзыва

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