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в свой город и в свое дело профессионала, да еще и в лице очаровательной Марии, то вам сюда!

Кажется, что нет темы и вопроса, на который Мария не смогла бы ответить и рассказать. Не хватает отведенного времени. И это при том, что всю экскурсию Мария проводит находясь за рулем своего комфортабельного автомобиля. Такого Питера мы еще не видели! Хотите прекрасных впечатлений надолго? Обращайтесь к Марии!!!

Мария, огромное Вам спасибо за незабываемые почти 4 часа!!!