Приглашаю проехать по шести островам Северной столицы: Васильевскому, Крестовскому, Елагину, Каменному, Петровскому и Бычьему.
Вы увидите старинный деревянный театр, современный модный кластер Севкабель Порт и первый в стране яхт-клуб.
Подышите свежим воздухом, полюбуетесь потрясающими видами и проведете время легко, весело и комфортно!
Вы увидите старинный деревянный театр, современный модный кластер Севкабель Порт и первый в стране яхт-клуб.
Подышите свежим воздухом, полюбуетесь потрясающими видами и проведете время легко, весело и комфортно!
Описание экскурсии
Природа, архитектура и шикарные виды
Вы посетите 6 старинных островов города и раскроете самобытность каждого из них. В программе экскурсии:
- Васильевский остров — мы прогуляемся по набережной, увидим гигантский генератор на 1,5 миллиона Вольт и заедем в модное пространство Севкабель Порт на территории бывшего завода.
- Петровский остров — вы заглянете в старейший яхт-клуб в стране и услышите о борьбе, которая ведется за его территорию.
- Крестовский остров — место, где всегда свежо и пахнет морем. Вы насладитесь потрясающими видами на Финский залив, раскроете секрет названия острова и узнаете, как с ним связана сестра Петра I.
- Бычий остров — небольшой островок в дельте Невы. Я расскажу о расположенном на нем современном закрытом пансионе благородных девиц.
- Каменный остров — вы увидите старинные и современные особняки, посаженный Петром Первым дуб и единственный сохранившийся в России деревянный театр.
- Елагин остров — остров-парк для отдыха и неспешных прогулок. А еще это культурное пространство. Вы узнаете, какие фестивали, выставки, лекции и мастер-классы на нем проводят.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле БМВ Х5
- Маршрут может быть изменен по вашему желанию
- По запросу количество человек может быть увеличено до 4-х, доплата составит 500 ₽
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на вашем или арендованном авто. Подробности в переписке
- Не стесняйтесь написать мне, если видите, что день в календаре занят: мы подберём для вас свободное время!
- Продолжительность экскурсии может варьироваться от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Исаакиевском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2183 туристов
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пелёнок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 157 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Восхищению нашему нет предела! с момента встречи с Марией, которая очаровала нас своим обаянием, внимательностью, доброжелательным общением. Интересным маршрутом, эрудицией, грамотной речью! Мы увидили много мест, о которых не знали,
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Экскурсия с Марией стала вишенкой на торте, завершившей недельное пребывание нашей семьи в Петербурге. После традиционных экскурсий из обязательной программы, презентация северных островов дополнила общее впечатление и пазл сложился.
Информационное сопровождение на протяжении всего маршрута, комфортное вождение и соблюдение тайминга, вызывало только положительные эмоции. Рекомендую данную экскурсию к посещению.
Информационное сопровождение на протяжении всего маршрута, комфортное вождение и соблюдение тайминга, вызывало только положительные эмоции. Рекомендую данную экскурсию к посещению.
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С
В июне 2026г. были на экскурсии по Северным островам Петербурга, впечатлений очень много и все позитивные. Мария- прекрасный рассказчик, старалась охватить как можно больше мест. Рассказы захватывающие. Всем советую.
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Ю
В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно. Так вот, если хотите посмотреть на красоты Питера глазами влюбленного
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Е
С Марией было невероятно интересно и комфортно. Легкая подача материала, знание нюансов и интересных фактов - человек действительно относится с любовью к своему делу и стремится рассказать больше в рамках
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Посетили данную экскурсию летним пятничным вечером. Мария вежливый, интеллигентный, эрудированный экскурсовод, отлично водит очень комфортную машину. Экскурсия для тех, кому хочется отдохнуть от череды дворцов и замков, безумно красивых и
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