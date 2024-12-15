Петергоф без фонтанов: жизнь за границами дворца

В компании местного жителя убедиться, что «Русский Версаль» - это не только фонтаны и парки
«Музей под открытым небом, где представлены небывалые сочетания стилей» — таким все знают Петергоф. Я же, прожив здесь много лет, берусь показать этот город с необычной стороны. А помогут мне биографии людей, без которых портрет Петергофа был бы не таким примечательным.

За разговорами об их судьбах вы не заметите, как попадёте в настоящий архитектурный заповедник и водоворот исторических событий.
5
1 отзыв
Петергоф без фонтанов: жизнь за границами дворца
Петергоф без фонтанов: жизнь за границами дворца
Петергоф без фонтанов: жизнь за границами дворца

Описание экскурсии

Петергоф — общемировое достояние, столица фонтанов, крупнейший туристический центр. Но кроме того, это ещё и жилой массив вдоль южного берега Финского залива, где живут тысячи жителей — и я один из них. Самая зелёная локация около Северной столицы, уютная (хотя и местами эклектичная) застройка — таким вы увидите мой Петергоф. На маршруте нам встретятся:

  • Станция «Новый Петергоф» — самое изящное здание вокзала середины 19 века в Европе
  • Александрийский и Колонистский парки — выясним, кто в них был главной персоной
  • Настоящее «царство лошадей» — самые огромные конюшни в мире
  • Постройки, где жили фрейлины и свита императорского двора
  • Один из выдающихся образцов религиозной архитектуры конца 19 века

Я хочу, чтобы за время прогулки по Петергофу каждый дом словно обрёл живую душу, пробуждая воспоминания о связанных с ним людях и событиях. В удобном формате — в ходе моего монолога или дружеской беседы — нам предстоит:

  • Вспомнить имена многих талантливых молодых людей и представителей старых родовитых фамилий
  • Понять, как император Николай I изменил образ Петергофа и почему его называют последним рыцарем самодержавия
  • Экспериментальным путём проверить, как работает система водопроводных каналов

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Петергофе, куда вам нужно добраться самостоятельно (на автобусе или электричке из Санкт-Петербурга)
  • Рекомендуемый возраст 16+
  • Продолжительность маршрута 3,5 км, гулять будем по обустроенным городским улицам. По пути будет возможность сделать санитарную остановку и присесть на 5 мин
  • От места окончания до ж/д станции около 1 км, в непосредственной близости есть остановка автобуса, на котором можно будет добраться либо до вокзала Петергофа, либо прямыми маршрутами автобусов до метро «Ленинский проспект» или «Автово» в Санкт-Петербурге

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции «Новый Петергоф»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алла
15 дек 2024
Экскурсия авторская, очень насыщенная, материал тщательно подобран,структурирован,много фотоматериалов,дополняющих рассказ. При этом хочется отметить,что Сергей отличный рассказчик,совершенно не в скучной манере знакомит вас с множеством интересных исторических фактов. Детям лет до 12,пожалуй,будет сложновато и пройти весь маршрут, да и внимание удержать. А подросткам и взрослым туристам очень рекомендую такое небанальное и познавательное посещение Петергофа в компании Сергея!
Экскурсия авторская, очень насыщенная, материал тщательно подобран,структурирован,много фотоматериалов,дополняющих рассказ. При этом хочется отметить,что Сергей отличный рассказчик,совершенноЭкскурсия авторская, очень насыщенная, материал тщательно подобран,структурирован,много фотоматериалов,дополняющих рассказ. При этом хочется отметить,что Сергей отличный рассказчик,совершенноЭкскурсия авторская, очень насыщенная, материал тщательно подобран,структурирован,много фотоматериалов,дополняющих рассказ. При этом хочется отметить,что Сергей отличный рассказчик,совершенноЭкскурсия авторская, очень насыщенная, материал тщательно подобран,структурирован,много фотоматериалов,дополняющих рассказ. При этом хочется отметить,что Сергей отличный рассказчик,совершенноЭкскурсия авторская, очень насыщенная, материал тщательно подобран,структурирован,много фотоматериалов,дополняющих рассказ. При этом хочется отметить,что Сергей отличный рассказчик,совершенно

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