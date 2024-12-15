«Музей под открытым небом, где представлены небывалые сочетания стилей» — таким все знают Петергоф. Я же, прожив здесь много лет, берусь показать этот город с необычной стороны. А помогут мне биографии людей, без которых портрет Петергофа был бы не таким примечательным.
За разговорами об их судьбах вы не заметите, как попадёте в настоящий архитектурный заповедник и водоворот исторических событий.
За разговорами об их судьбах вы не заметите, как попадёте в настоящий архитектурный заповедник и водоворот исторических событий.
Описание экскурсии
Петергоф — общемировое достояние, столица фонтанов, крупнейший туристический центр. Но кроме того, это ещё и жилой массив вдоль южного берега Финского залива, где живут тысячи жителей — и я один из них. Самая зелёная локация около Северной столицы, уютная (хотя и местами эклектичная) застройка — таким вы увидите мой Петергоф. На маршруте нам встретятся:
- Станция «Новый Петергоф» — самое изящное здание вокзала середины 19 века в Европе
- Александрийский и Колонистский парки — выясним, кто в них был главной персоной
- Настоящее «царство лошадей» — самые огромные конюшни в мире
- Постройки, где жили фрейлины и свита императорского двора
- Один из выдающихся образцов религиозной архитектуры конца 19 века
Я хочу, чтобы за время прогулки по Петергофу каждый дом словно обрёл живую душу, пробуждая воспоминания о связанных с ним людях и событиях. В удобном формате — в ходе моего монолога или дружеской беседы — нам предстоит:
- Вспомнить имена многих талантливых молодых людей и представителей старых родовитых фамилий
- Понять, как император Николай I изменил образ Петергофа и почему его называют последним рыцарем самодержавия
- Экспериментальным путём проверить, как работает система водопроводных каналов
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Петергофе, куда вам нужно добраться самостоятельно (на автобусе или электричке из Санкт-Петербурга)
- Рекомендуемый возраст 16+
- Продолжительность маршрута 3,5 км, гулять будем по обустроенным городским улицам. По пути будет возможность сделать санитарную остановку и присесть на 5 мин
- От места окончания до ж/д станции около 1 км, в непосредственной близости есть остановка автобуса, на котором можно будет добраться либо до вокзала Петергофа, либо прямыми маршрутами автобусов до метро «Ленинский проспект» или «Автово» в Санкт-Петербурге
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции «Новый Петергоф»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я лицензированный гид и учитель истории. Человек читающий и изучающий. С радостью поделюсь своими знаниями на авторских экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алла
15 дек 2024
Экскурсия авторская, очень насыщенная, материал тщательно подобран,структурирован,много фотоматериалов,дополняющих рассказ. При этом хочется отметить,что Сергей отличный рассказчик,совершенно не в скучной манере знакомит вас с множеством интересных исторических фактов. Детям лет до 12,пожалуй,будет сложновато и пройти весь маршрут, да и внимание удержать. А подросткам и взрослым туристам очень рекомендую такое небанальное и познавательное посещение Петергофа в компании Сергея!
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