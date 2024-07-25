Петергоф: Верхний сад и Нижний парк

Посетить сразу два парка и узнать, чем фонтаны насолили Екатерине II
Это экскурсия не на бегу — с неспешными прогулками вдоль зелёных беседок и шпалер, с яркими фотолокациями, цветниками и, конечно, фонтанами Петергофа. Мы увидим Большой каскад, яростного «Самсона» и фонтаны-шутихи.

А ещё обязательно пройдёмся по Верхнему саду, открывшемуся после реставрации, чтобы найти самый старый фонтан парка.
5
2 отзыва
Петергоф: Верхний сад и Нижний парк
Петергоф: Верхний сад и Нижний парк
Петергоф: Верхний сад и Нижний парк
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. Мы встретимся в любой удобной для вас точке города. Я расскажу об истории Петергофа и достопримечательностях по пути.

Верхний сад. Вы увидите «аванзал» Петергофа, пруды, боскеты, солнечные часы и «Нептунову телегу».

Нижний парк. Ради его каскадов и фонтанов-шутих, обливающих всех желающих, сюда и приезжают тысячи гостей. Вы посмотрите на «Самсона», «Шахматную гору», «Скамеечки», «Китайский зонтик» и другие фонтаны. Но и дворцовые постройки не останутся в стороне.

О чём поговорим:

  • Порассуждаем, как зарождался Петергоф и как Пётр I перенимал европейский опыт, но с русским размахом
  • Обсудим отличия между нашими парками и тем, что император увидел во Франции
  • Вспомним гидравликов и фонтанных дел мастеров: Поля Суалема, братьев Баратини и Василия Туволкова, создавшего уникальный самотечный водовод
  • Оценим моду на регулярные и пейзажные парки. Франция vs Англия — кто ближе и понятнее русскому сердцу?
  • Перечислим всё самое-самое: самый высокий и самый старый фонтаны Петергофа, устройство с самым большим в парке расходом воды и другое

Помимо этого, вы узнаете:

  • Как Павел I закрыл гештальт, купив фонтан
  • Что случилось с Петергофом во время войны
  • Что значит «межеумный» и почему трубят тритоны
  • Кто такая Латона, и зачем Нева тянется к Волхову, а Самсон убивает льва

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Киа Picanto и услуги гида. По запросу предоставлю бустер/детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк (в том числе для гида): 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся из РФ и РБ от 14 до 18 лет, бесплатно детям до 14 лет
  • Помимо двух парков, вы можете посетить любой другой музейный объект: Большой дворец, парковые павильоны, парк «Александрия». Экскурсию во дворцах проводит штатный сотрудник (в составе группы), гид ожидает снаружи
  • Возможно продление экскурсии за дополнительную оплату — 1800 ₽ за 1 час

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Е
25 июл 2024
Мы очень благодарны нашему гиду Любови за очень интересную непринужденную экскурсию в Петергоф. До Петергофа мы ехали на личной машине Любови. Машина была очень чистая, комфортная, а наш гид показала
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себя не только очень интересным рассказчиком во время нашего небольшого путешествия, но и отличным, спокойным водителем с прекрасным голосом и правильной русской речью, что было очень приятно, Мой муж очень любит и знает историю, и, очень часто, добавляет или поправляет экскурсоводов. Но в этой экскурсии, он с нашим гидом был и согласен, и узнал много нового. Надо отметить, что Любовь шла навстречу нашим пожеланиям, благодаря чему поездка прошла ненапряжно, несмотря на жару. Она не только провела экскурсию, но и дала советы по дальнейшему пребыванию в Питере. Мы оочень довольны и надеемся, что это не последняя наша встреча.

Д
23 июл 2024
Остались очень довольны экскурсией, Любовь настоящий профессионал! Рекомендую)

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