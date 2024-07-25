Это экскурсия не на бегу — с неспешными прогулками вдоль зелёных беседок и шпалер, с яркими фотолокациями, цветниками и, конечно, фонтанами Петергофа. Мы увидим Большой каскад, яростного «Самсона» и фонтаны-шутихи.
А ещё обязательно пройдёмся по Верхнему саду, открывшемуся после реставрации, чтобы найти самый старый фонтан парка.
А ещё обязательно пройдёмся по Верхнему саду, открывшемуся после реставрации, чтобы найти самый старый фонтан парка.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия. Мы встретимся в любой удобной для вас точке города. Я расскажу об истории Петергофа и достопримечательностях по пути.
Верхний сад. Вы увидите «аванзал» Петергофа, пруды, боскеты, солнечные часы и «Нептунову телегу».
Нижний парк. Ради его каскадов и фонтанов-шутих, обливающих всех желающих, сюда и приезжают тысячи гостей. Вы посмотрите на «Самсона», «Шахматную гору», «Скамеечки», «Китайский зонтик» и другие фонтаны. Но и дворцовые постройки не останутся в стороне.
О чём поговорим:
- Порассуждаем, как зарождался Петергоф и как Пётр I перенимал европейский опыт, но с русским размахом
- Обсудим отличия между нашими парками и тем, что император увидел во Франции
- Вспомним гидравликов и фонтанных дел мастеров: Поля Суалема, братьев Баратини и Василия Туволкова, создавшего уникальный самотечный водовод
- Оценим моду на регулярные и пейзажные парки. Франция vs Англия — кто ближе и понятнее русскому сердцу?
- Перечислим всё самое-самое: самый высокий и самый старый фонтаны Петергофа, устройство с самым большим в парке расходом воды и другое
Помимо этого, вы узнаете:
- Как Павел I закрыл гештальт, купив фонтан
- Что случилось с Петергофом во время войны
- Что значит «межеумный» и почему трубят тритоны
- Кто такая Латона, и зачем Нева тянется к Волхову, а Самсон убивает льва
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Киа Picanto и услуги гида. По запросу предоставлю бустер/детское кресло
- Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк (в том числе для гида): 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащихся из РФ и РБ от 14 до 18 лет, бесплатно детям до 14 лет
- Помимо двух парков, вы можете посетить любой другой музейный объект: Большой дворец, парковые павильоны, парк «Александрия». Экскурсию во дворцах проводит штатный сотрудник (в составе группы), гид ожидает снаружи
- Возможно продление экскурсии за дополнительную оплату — 1800 ₽ за 1 час
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 135 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 июл 2024
Мы очень благодарны нашему гиду Любови за очень интересную непринужденную экскурсию в Петергоф. До Петергофа мы ехали на личной машине Любови. Машина была очень чистая, комфортная, а наш гид показала
Д
Дарья
23 июл 2024
Остались очень довольны экскурсией, Любовь настоящий профессионал! Рекомендую)
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