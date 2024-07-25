Это экскурсия не на бегу — с неспешными прогулками вдоль зелёных беседок и шпалер, с яркими фотолокациями, цветниками и, конечно, фонтанами Петергофа. Мы увидим Большой каскад, яростного «Самсона» и фонтаны-шутихи. А ещё обязательно пройдёмся по Верхнему саду, открывшемуся после реставрации, чтобы найти самый старый фонтан парка.

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия. Мы встретимся в любой удобной для вас точке города. Я расскажу об истории Петергофа и достопримечательностях по пути.

Верхний сад. Вы увидите «аванзал» Петергофа, пруды, боскеты, солнечные часы и «Нептунову телегу».

Нижний парк. Ради его каскадов и фонтанов-шутих, обливающих всех желающих, сюда и приезжают тысячи гостей. Вы посмотрите на «Самсона», «Шахматную гору», «Скамеечки», «Китайский зонтик» и другие фонтаны. Но и дворцовые постройки не останутся в стороне.

О чём поговорим:

Порассуждаем, как зарождался Петергоф и как Пётр I перенимал европейский опыт, но с русским размахом

Обсудим отличия между нашими парками и тем, что император увидел во Франции

Вспомним гидравликов и фонтанных дел мастеров: Поля Суалема, братьев Баратини и Василия Туволкова, создавшего уникальный самотечный водовод

Оценим моду на регулярные и пейзажные парки. Франция vs Англия — кто ближе и понятнее русскому сердцу?

Перечислим всё самое-самое: самый высокий и самый старый фонтаны Петергофа, устройство с самым большим в парке расходом воды и другое

Помимо этого, вы узнаете:

Как Павел I закрыл гештальт, купив фонтан

Что случилось с Петергофом во время войны

Что значит «межеумный» и почему трубят тритоны

Кто такая Латона, и зачем Нева тянется к Волхову, а Самсон убивает льва

Организационные детали