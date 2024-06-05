Экскурсии в Петергоф из Санкт-Петербурга

Найдено 95 экскурсий в категории «Петергоф» в Санкт-Петербурге, цены от 1 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
«По дороге из Петербурга вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги»
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
«Из Петербурга мы отправимся в один из его красивейших пригородов — искрящийся Петергоф на берегу Финского залива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
«Вы проведёте около 3 часов в Нижнем парке Петергофа с нашим профессиональным гидом, узнаете историю самой знаменитой резиденции Петра I и, конечно, собственными глазами увидите уникальные фонтаны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
«Как работают петергофские фонтаны и каскады»
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Верхний и Нижний парки Петергофа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
«Из Петербурга мы поедем по легендарной Петергофской дороге»
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000 за всё до 5 чел.
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
🚗 На машине
Групповая
6 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
«Путевые заметки по дороге в Петергоф»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
19 отзывов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
«Услышав про Петергоф, кто-то сразу представляет каскады фонтанов с символичными позолоченными скульптурами мифических и древних героев»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
«По дороге проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«Главная точка притяжения в Петергофе — парк с великолепными фонтанами и скульптурами»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
258 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
«Вы узнаете историю старой Петергофской дороги, а также увидите Константиновский дворец и Петергофский собор Петра и Павла»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320 за человека
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
65 отзывов
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«В 60 километрах от Петербурга находится одно из любимейших мест туристов и местных — фонтанный парк Петергоф»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200 за всё до 12 чел.
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«Всего через 30-40 минут вы прибудете в Петергоф, где и начинается Ваша экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
«Всего через 30-40 минут вы прибываете в Петергоф, где и начинается Ваша экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
«Побалуйте себя посещением Петергофа, и вы не только получите массу впечатлений, но и узнаете то, о чём умалчивают учебники российской истории»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
199 отзывов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Путешествие начинается в Санкт-Петербурге от вашего отеля (с трассовой экскурсией), с расчетом прибытия к пуску фонтанов в Петергофе к 11»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
«Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
29 отзывов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Петергоф - резиденция Петра Великого
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Начало: У отеля туристов
«Во время нашей прогулки по паркам Петергофа мы посетим Верхний сад с его величественным фонтаном Нептун»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
«Затем мы сделаем перерыв в экскурсии — пообедаем в ресторане «Голландская кухня», после чего отправимся в Петергоф»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
«Побалуйте себя посещением Петергофа, и вы не только получите массу впечатлений, но и узнаете то, о чём умалчивают учебники российской истории»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
«Вы поймете, что объединяет эти места с Петергофом, узнаете, как жила здесь царская семья, и услышите об укладе простых селян»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Маршрут 1: Кронштадт и Петергоф»
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
5.5 часов
433 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
«Что вас ждет: Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф»
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950 за человека
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
275 отзывов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
«Максимальная программа в Петергофе – без спешки, полноценно увидеть шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
🚀 На метеоре
Групповая
45 минут
3654 отзыва
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
«Билет на быстроходное судно «Метеор» с сообщением Санкт-Петербург — Петергоф»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
2312 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Трансфер на метеоре — приятный способ быстро попасть в Петергоф»
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900 за человека
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
86 отзывов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
«Что вас ждет В Петергоф на фонтаны стремятся все гости Санкт-Петербурга»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
«Что вас ожидает: Русский Версаль Обязательно исследуем главную достопримечательность Петергофа — Нижний парк, украшенный двумястами фонтанами, который вслед за Петром Великим сегодня называют Русской Версалией»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Вы увидите самые красивые места и здания Петергофа, узнаете, что является прообразом этого комплекса, где изначально должен был разбит парк и как менялся облик дворцов»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Неизвестный Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Автово»
«Шедевры неоготики в Петергофе: вокзал, конюшни, парк Александрия (Готическая капелла, Фермерский дворец, дворец Коттедж)»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
15 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
«Что вас ждет Петергоф – одно из самых популярных мест среди отечественных и иностранных туристов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
«Следующим пунктом нашей программы станет Петергоф — мы домчимся до него за 30 минут»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Из Петербурга в Ораниенбаум: путешествие к Меншиковскому дворцу
Погрузитесь в мир роскоши и истории, посетив Меншиковский дворец и парки Ораниенбаума. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У метро Московская
«Вы услышите о Петергофской дороге — парадной «першпективе», которая, по задумке Петра I, соперничала с Версальским аналогом»
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990 за всё до 4 чел.
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
«Большой Петергофский дворец и «малые» дворцы Сможете посетить Большой петергофский дворец или, по желанию, вместо него можно организовать посещение «Малых дворцов»: Монплезир – любимый дворец Петра I, окна его смотрят прямо на Финский залив»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
«Если вы ещё не были в Петергофе, вам только предстоит испытать чувство восторга»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390 за билет
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
🚌 На автобусе
Групповая
9.5 часов
97 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
«Переехав в Петергоф, мы увидим Русский Версаль, жемчужину дворцово-паркового искусства - Петергоф с фонтанами»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000 за человека
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
67 отзывов
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«По пути вам расскажут о богатом прошлом Петергофа и правителях, оставивших след в его истории и облике»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
36003 240 за человека
Экскурсия в Петергоф и Кронштадт
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Начало: Лиговский пр-т, 47 3-й этаж, офис 4
«Петергоф Дворцово-парковый комплекс с фонтанами, в котором располагается Большой Императорский Дворец»
Расписание: понедельник, суббота 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 3 500 за человека
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
19 отзывов
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
Погулять среди знаменитых скульптур, фонтанов, старинных аллей и познакомиться с историей ансамбля
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Вы узнаете, какие праздники устраивали в Петергофе, как проходили торжественные приёмы наших императоров»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 09:30 и 12:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:30
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
20001 800 за человека
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Групповая
6 часов
218 отзывов
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Переправьтесь через Финский залив на метеоре или катамаране и погрузитесь в красоту Петергофа. Откройте для себя величие Нижнего парка и роскошь Большого дворца
Начало: На Дворцовой площади
«Если вы собираетесь в Петергоф в понедельник, то советуем вам экскурсию В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам»
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
5 950 за человека
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
82 отзыва
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100 за человека
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
12 отзывов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
«экскурсию по парку и дворцу проводит местный гид, сотрудник Петергофа»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500 за человека
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
Посетить два знаменитых дворцово-парковых ансамбля и подробно рассмотреть оба
Начало: По договорённости
«Вы увидите Большой дворец и знаменитые фонтаны Петергофа, дворец Марли и сад Венеры, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 700 за всё до 4 чел.
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
Начало: У турникетов на входе в Нижний парк
«Прогулка по Нижнему парку Петергофа (тому самому, где фонтаны) специально рассчитана на семейных путешественников, ведь мы работаем с детьми много лет и знаем, как интересно и доступно рассказать ребятам и родителям о достопримечательностях»
9 июня в 10:00
11 июня в 14:30
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
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    информация. Понравилось, что было достаточно свободного времени для осмотра парка. Обратная дорога на микроавтобусе также сопровождалась интересной, исторической информацией. Окончание маршрута у Казанского собора, что очень удобно. Отдельное спасибо Виктории за доброжелательность и отлично проведенную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
    Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
    Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
    Все пршло отлично! Спасибо организаторы молодцы! Однозначно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
    Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к тому же, очень повезло, цветы, фонтаны, солнце - красота!
    Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф»

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  1. Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
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  3. К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
  4. Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
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