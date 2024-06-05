1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
«По дороге из Петербурга вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта и строительстве загородных дач 18-19 веков, расположенных вдоль дороги»
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
«Из Петербурга мы отправимся в один из его красивейших пригородов — искрящийся Петергоф на берегу Финского залива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
5%
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
«Вы проведёте около 3 часов в Нижнем парке Петергофа с нашим профессиональным гидом, узнаете историю самой знаменитой резиденции Петра I и, конечно, собственными глазами увидите уникальные фонтаны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
«Как работают петергофские фонтаны и каскады»
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
«Из Петербурга мы поедем по легендарной Петергофской дороге»
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
«Путевые заметки по дороге в Петергоф»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
«Услышав про Петергоф, кто-то сразу представляет каскады фонтанов с символичными позолоченными скульптурами мифических и древних героев»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
«По дороге проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«Главная точка притяжения в Петергофе — парк с великолепными фонтанами и скульптурами»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
«Вы узнаете историю старой Петергофской дороги, а также увидите Константиновский дворец и Петергофский собор Петра и Павла»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
«В 60 километрах от Петербурга находится одно из любимейших мест туристов и местных — фонтанный парк Петергоф»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200₽ за всё до 12 чел.
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«Всего через 30-40 минут вы прибудете в Петергоф, где и начинается Ваша экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
«Всего через 30-40 минут вы прибываете в Петергоф, где и начинается Ваша экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
«Побалуйте себя посещением Петергофа, и вы не только получите массу впечатлений, но и узнаете то, о чём умалчивают учебники российской истории»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«Путешествие начинается в Санкт-Петербурге от вашего отеля (с трассовой экскурсией), с расчетом прибытия к пуску фонтанов в Петергофе к 11»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
«Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Начало: У отеля туристов
«Во время нашей прогулки по паркам Петергофа мы посетим Верхний сад с его величественным фонтаном Нептун»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
«Затем мы сделаем перерыв в экскурсии — пообедаем в ресторане «Голландская кухня», после чего отправимся в Петергоф»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
«Побалуйте себя посещением Петергофа, и вы не только получите массу впечатлений, но и узнаете то, о чём умалчивают учебники российской истории»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
«Вы поймете, что объединяет эти места с Петергофом, узнаете, как жила здесь царская семья, и услышите об укладе простых селян»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«Маршрут 1: Кронштадт и Петергоф»
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
«Что вас ждет: Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф»
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
«Максимальная программа в Петергофе – без спешки, полноценно увидеть шедевры архитектуры, садово-паркового искусства и фонтанного дела»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
45 минут
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
«Билет на быстроходное судно «Метеор» с сообщением Санкт-Петербург — Петергоф»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«Трансфер на метеоре — приятный способ быстро попасть в Петергоф»
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
«Что вас ждет В Петергоф на фонтаны стремятся все гости Санкт-Петербурга»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
«Что вас ожидает: Русский Версаль Обязательно исследуем главную достопримечательность Петергофа — Нижний парк, украшенный двумястами фонтанами, который вслед за Петром Великим сегодня называют Русской Версалией»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Вы увидите самые красивые места и здания Петергофа, узнаете, что является прообразом этого комплекса, где изначально должен был разбит парк и как менялся облик дворцов»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Автово»
«Шедевры неоготики в Петергофе: вокзал, конюшни, парк Александрия (Готическая капелла, Фермерский дворец, дворец Коттедж)»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
«Что вас ждет Петергоф – одно из самых популярных мест среди отечественных и иностранных туристов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
«Следующим пунктом нашей программы станет Петергоф — мы домчимся до него за 30 минут»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Ораниенбаум: путешествие к Меншиковскому дворцу
Погрузитесь в мир роскоши и истории, посетив Меншиковский дворец и парки Ораниенбаума. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У метро Московская
«Вы услышите о Петергофской дороге — парадной «першпективе», которая, по задумке Петра I, соперничала с Версальским аналогом»
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
«Большой Петергофский дворец и «малые» дворцы Сможете посетить Большой петергофский дворец или, по желанию, вместо него можно организовать посещение «Малых дворцов»: Монплезир – любимый дворец Петра I, окна его смотрят прямо на Финский залив»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
«Если вы ещё не были в Петергофе, вам только предстоит испытать чувство восторга»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Групповая
9.5 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
«Переехав в Петергоф, мы увидим Русский Версаль, жемчужину дворцово-паркового искусства - Петергоф с фонтанами»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«По пути вам расскажут о богатом прошлом Петергофа и правителях, оставивших след в его истории и облике»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
36003 240₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Начало: Лиговский пр-т, 47 3-й этаж, офис 4
«Петергоф Дворцово-парковый комплекс с фонтанами, в котором располагается Большой Императорский Дворец»
Расписание: понедельник, суббота 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 3 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
Погулять среди знаменитых скульптур, фонтанов, старинных аллей и познакомиться с историей ансамбля
Начало: У метро «Площадь Восстания»
«Вы узнаете, какие праздники устраивали в Петергофе, как проходили торжественные приёмы наших императоров»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 09:30 и 12:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:30
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
20001 800₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Переправьтесь через Финский залив на метеоре или катамаране и погрузитесь в красоту Петергофа. Откройте для себя величие Нижнего парка и роскошь Большого дворца
Начало: На Дворцовой площади
«Если вы собираетесь в Петергоф в понедельник, то советуем вам экскурсию В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам»
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
5 950₽ за человека
Групповая
9 часов
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
«По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100₽ за человека
Групповая
6.5 часов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
«экскурсию по парку и дворцу проводит местный гид, сотрудник Петергофа»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
Посетить два знаменитых дворцово-парковых ансамбля и подробно рассмотреть оба
Начало: По договорённости
«Вы увидите Большой дворец и знаменитые фонтаны Петергофа, дворец Марли и сад Венеры, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
Начало: У турникетов на входе в Нижний парк
«Прогулка по Нижнему парку Петергофа (тому самому, где фонтаны) специально рассчитана на семейных путешественников, ведь мы работаем с детьми много лет и знаем, как интересно и доступно рассказать ребятам и родителям о достопримечательностях»
9 июня в 10:00
11 июня в 14:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- ААнна5 июня 2024Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
- ННаталья5 июня 2024Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
- ККсения5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
- ННаталья5 июня 2024Все пршло отлично! Спасибо организаторы молодцы! Однозначно рекомендую.
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к тому же, очень повезло, цветы, фонтаны, солнце - красота!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф»
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