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Санкт-Петербургский Планетарий входит в тройку крупнейших Планетариев России. На сегодняшний день – это научно-просветительский центр для всех возрастов. Здесь каждый может окунуться в мир знаний, выбрав подходящую программу: для детей, подростков, молодежи или взрослых. На данный момент в Планетарии представлено 7 залов с научно-популярными программами по космонавтике, астрономии, физике, природоведению и географии.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Когда начало
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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