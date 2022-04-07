Данная программа предполагает самостоятельное посещение музея, без экскурсионного сопровождения и трансфера. Музей открыт для посещения ежедневно с 9 до 21 ч. Последний вход в музей в 20:15.



Для прохода в музей предъявите Ваш билет на входе администратору.



Билет действителен на дату указанную при бронировании, в любое время в часы его работы.