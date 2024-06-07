И Игорь Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке Классная экскурсия, мне все понравилось, мосты красивые, гид интересно рассказывает

Н Наталия Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом Все понравилось. Структурированный рассказ аудио гида. Красивые виды. Но на такую экскурсию нужно только в хорошую погоду.

С Станислав Шедевры Русского музея Человек увлеченный своим делом, таких слушать очень приятно

С Светлана Гоголь и Достоевский в городе на Неве Ирина,спасибо большое за удивительные знания, которыми вы с нами поделились!!! Определенно рекомендую данную экскурсию!!! Отличный экскурсовод с огромным багажом знаний, грамотно и интересно преподносит информацию!!!

С Светлана Залы Эрмитажа Определенно рекомендую все экскурсии,которые проводит Андрей! Отличный экскурсовод, грамотно и интересно преподносит материал!!! Вся организация, профессиональный подход выше всяких похвал!!! Спасибо за впечатления!!!

Н Наталья Познавательная гастрономическая прогулка по Рубинштейна читать дальше открыла двери в культурный питейно - гастрономический мир Петербурга. Спасибо за все рекомендации. Экскурсия для гурманов и ценителей благородных напитков, готовых "раскошелиться"!!! Гид Алла провела по красивым и вкусным местам нашей экскурсии, доступно донесла информацию, поделилась своими богатыми знаниями улицы Рубинштейна и

А Александра Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку читать дальше музыку, и в любом случае это были динамики. Отправление задержали на 15 минут из-за очереди на посадку, а приплыли мы чуть раньше, поэтому прогулка длилась час с небольшим. Теплоход развернулся обратно не доходя до моста, поэтому заката не хватило. Спорные чувства остались после этой прогулки. Мы сидели на втором этаже на открытой части палубы, там практически не было слышно

В Виктория Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены) Были на экскурсии в мини-группе с экскурсоводом Нелли, очень понравилось, содержательно и интересно, 3 часа пролетели незаметно

У Ульяна Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены) Экскурсия потрясающая. Нас было 4ч человека в группе, очень удобно. Гид Нина настоящий профессионал, моя благодарность. Тем, кто будет в Петербурге, настоятельно рекомендую посетить Эрмитаж!