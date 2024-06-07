🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 1428 отзывов В тренде Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии Начало: На выходе из метро Адмиралтейская 4700 3 760 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 5.5 часов 189 отзывов Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур Начало: От Казанского собора «Прибыв примерно через час в музейный комплекс, мы начнём пешеходную экскурсию по Нижнему парку» 1650 1 320 ₽ за человека

🚌 На автобусе 35% скидка Групповая 2.5 часа 608 отзывов Экскурсия с посещением Петропавловской крепости Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1200 780 ₽ за человека

🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора 1000 750 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади «Экскурсия начнется еще до входа в музейный комплекс» Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

🚤 На катере Мини-группа 1 час 78 отзывов По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом Начало: на набережной р. Фонтанки 1 600 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 28 отзывов Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены Начало: На Дворцовой площади «По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжить осмотр самостоятельно» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00 2 750 ₽ за билет

Билеты 30 минут 2229 отзывов Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2) «Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты» 500 ₽ за билет

Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории Начало: У Иорданской лестницы «Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет» от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Мини-группа 2.5 часа 506 отзывов Популярное предложение По закоулкам Петроградки - в гости к художникам Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников Начало: В районе метро Спортивная «После этого походы в картинные галереи станут для вас интереснее» Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00 1320 990 ₽ за человека

Билеты 3 часа 26 отзывов Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ... «Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты» 1 100 ₽ за билет

Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства Начало: в Эрмитаже за контролем «Намекните детям, что их ждёт не просто музей, а настоящий дворец» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади «Наш маршрут охватит все здания музейного комплекса:» 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 143 отзыва Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости Начало: В районе ст. метро Гостиный двор «Посещение музеев крепости в экскурсию не входит» Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00 1 690 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 26 отзывов Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами Начало: На площади Искусств «В музее фонарей под открытым небом мы сделаем остановку и расскажем вам про фурманщиков-зажигателей, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города» Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00 1 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера Начало: У м. Площадь Восстания «Я покажу вам первый сквот Петербурга: ныне арт-пространство, 38 мастерских и несколько музеев» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

Билеты 2.5 часа 32 отзыва Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров Начало: В Михайловском сквере «Путешествуя по главному зданию Русского музея, вы выясните, какие приемы помогли легендарному архитектору Карлу Росси создать магическое ощущение идеальных пропорций» 1 390 ₽ за билет

Квест 1 час 223 отзыва Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов Начало: У Иорданской лестницы «Живые коты обитают в подвалах музея, у вас будет возможность увидеть их из окон Эрмитажа» от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 25 отзывов Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства Начало: На набережной Фонтанки «Я официальный гид музея Фаберже и прекрасно ориентируюсь в его коллекции» Расписание: ежедневно в 18:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 27 отзывов Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России Начало: На улице Гороховой «Посещение квартиры-музея входит в стоимость» Расписание: ежедневно в 13:00 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 135 отзывов Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: На Дворцовой площади «Возврат билетов и денежных средств за билеты производится только по запросу покупателя, который может быть направлен не позднее, чем за три дня до даты посещения музея» 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки Начало: У метро Адмиралтейская 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади «Мы откроем вам секрет, как Эрмитаж стал самым большим музеем мира и откуда у нас шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Рембрандта» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 304 отзыва Экскурсия по дворцу Меншикова Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова «Обратите внимание, что посещение музея возможно только с экскурсионным обслуживанием» Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30 790 ₽ за билет

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника Начало: В районе станции метро Московская «Экскурсию по дворцу проводят сотрудники музея» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

Билеты 1 час 25 отзывов Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры Начало: У входа в музей Фаберже «— Музей Фаберже— знаменитые пасхальные шедевры— работы современников К» 990 ₽ за билет

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 201 отзыв Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре Начало: В районе метро Адмиралтейская Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00 1500 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 55 отзывов Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас Начало: На площади Искусств «Входные билеты в Русский музей включены в стоимость» Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15 3 650 ₽ за билет

10% скидка Квест 1.5 часа 107 отзывов Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа» Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея Начало: В Эрмитаже «Перед вами главная лестница музея, вы отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через бота на платформе «ВКонтакте» или Телеграм) — и игра начинается» от 1625 1 463 ₽ за всё до 32 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 40 отзывов Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории Начало: Исаакиеская площадь «Если музей будет работать — мы посетим его» 1 340 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 360 отзывов Эрмитаж: экскурсия в мир искусства Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее Начало: На Дворцовой площади «Обратите внимание:— важно заранее приобретать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Легенды русского балета в Петербурге Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии Начало: На площади Островского «Балетный класс в Музее театрального искусства» 7 558 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов С умом по Эрмитажу Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца «Ведь всего за встречу не получится охватить и малой толики красоты, которую хранят стены музея» 6275 5 334 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 63 отзыва Шедевры Русского музея От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея Начало: На Площади искусств «Сам Русский музей был основан в память об Александре III — вы узнаете, почему его прозвали Миротворцем и считают едва ли не лучшим монархом Российской империи» 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 135 отзывов Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме Начало: В Русском музее или по договоренности «Рассказывать о работах и художниках мы будем простым языком, ведь наша главная задача — включить ребенка в процесс и сделать его посещение музея комфортным» 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 3 часа 29 отзывов Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу Начало: На Площади Искусств «Собираемся на площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси — Михайловский дворец, сегодня здесь расположен Русский музей» Расписание: ежедневно в 11:00 3200 2 880 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры Начало: На Сенатской площади 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 44 отзыва Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города Начало: Особняк Румянцева «Каждый из залов музея раскроет новые страницы истории блокады:» от 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин... 18500 12 950 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас Начало: На Дворцовой площади «А еще вы услышите о формировании музея и о первых экспонатах коллекции» 7 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 582 отзыва По Петербургу с петербуржцем Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме «Я дам вам все инструкции по покорению Северной столицы — как попасть в Эрмитаж и другие музеи, организовать выездные экскурсии, найти правильные пышки и самые вкусные места, которые выбирают петербуржцы» от 5 600 ₽ за всё до 40 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 143 отзыва Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города Начало: Невский проспект от 4 290 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 30 минут 174 отзыва Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8) «Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты» 500 ₽ за билет