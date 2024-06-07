Музеи и искусство Санкт-Петербурга

Найдено 422 экскурсии в категории «Музеи» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
«Прибыв примерно через час в музейный комплекс, мы начнём пешеходную экскурсию по Нижнему парку»
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
1836 отзывов
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
«Экскурсия начнется еще до входа в музейный комплекс»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850 за билет
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600 за человека
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Билеты
2.5 часа
28 отзывов
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
«По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжить осмотр самостоятельно»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:30
2 750 за билет
Услуга по покупке билета в Эрмитаж
Билеты
30 минут
2229 отзывов
Покупка билета в Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Посетите Эрмитаж, один из крупнейших музеев мира, без очередей. Купите билет онлайн и наслаждайтесь искусством и историей в удобное для вас время
Начало: У Зимнего дворца (Дворцовая пл., д. 2)
«Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты»
9 июня в 13:30
500 за билет
Эрмитаж с нуля
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
«Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет»
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
«После этого походы в картинные галереи станут для вас интереснее»
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Билеты
3 часа
26 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетите Русский музей в Санкт-Петербурге: Михайловский дворец и корпус Бенуа. Билет действителен на выбранный сеанс и маршрут в день посещения
Начало: У Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
«Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
1 100 за билет
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
«Намекните детям, что их ждёт не просто музей, а настоящий дворец»
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
«Наш маршрут охватит все здания музейного комплекса:»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
«Посещение музеев крепости в экскурсию не входит»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
Магия вечернего Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
26 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
«В музее фонарей под открытым небом мы сделаем остановку и расскажем вам про фурманщиков-зажигателей, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690 за человека
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
«Я покажу вам первый сквот Петербурга: ныне арт-пространство, 38 мастерских и несколько музеев»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
32 отзыва
Михайловский дворец и шедевры Русского музея: путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир русской живописи с аудиоэкскурсией по Михайловскому дворцу и Русскому музею. Откройте для себя историю и шедевры великих мастеров
Начало: В Михайловском сквере
«Путешествуя по главному зданию Русского музея, вы выясните, какие приемы помогли легендарному архитектору Карлу Росси создать магическое ощущение идеальных пропорций»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 390 за билет
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
«Живые коты обитают в подвалах музея, у вас будет возможность увидеть их из окон Эрмитажа»
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Музей Фаберже с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Групповая
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
«Я официальный гид музея Фаберже и прекрасно ориентируюсь в его коллекции»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500 за человека
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
27 отзывов
Авторская экскурсия по квартире-музею Распутина
По-новому взглянуть на судьбу одного из самых таинственных персонажей царской России
Начало: На улице Гороховой
«Посещение квартиры-музея входит в стоимость»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 200 за человека
Эрмитаж. Знакомство
Индивидуальная
2 часа
135 отзывов
Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства
Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
«Возврат билетов и денежных средств за билеты производится только по запросу покупателя, который может быть направлен не позднее, чем за три дня до даты посещения музея»
12 июня в 11:00
14 июня в 13:00
4 500 за всё до 2 чел.
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
154 отзыва
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
«Мы откроем вам секрет, как Эрмитаж стал самым большим музеем мира и откуда у нас шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и Рембрандта»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790 за билет
Экскурсия по дворцу Меншикова
🚶 Пешая
Билеты
1 час
304 отзыва
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
«Обратите внимание, что посещение музея возможно только с экскурсионным обслуживанием»
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
790 за билет
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«Экскурсию по дворцу проводят сотрудники музея»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже: билет и аудиоэкскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с билетом в Музей Фаберже и аудиоэкскурсией. Откройте для себя легендарные пасхальные яйца и другие шедевры
Начало: У входа в музей Фаберже
«— Музей Фаберже— знаменитые пасхальные шедевры— работы современников К»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
990 за билет
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
55 отзывов
Экскурсия в Русский музей: иконопись и шедевры живописи
Погрузитесь в мир русской культуры с экскурсией по Русскому музею. Иконопись, шедевры живописи и уникальные истории ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Входные билеты в Русский музей включены в стоимость»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 13:15
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
3 650 за билет
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
«Перед вами главная лестница музея, вы отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через бота на платформе «ВКонтакте» или Телеграм) — и игра начинается»
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Великие события и жители Большой Морской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
«Если музей будет работать — мы посетим его»
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340 за человека
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Индивидуальная
2 часа
360 отзывов
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
«Обратите внимание:— важно заранее приобретать билеты в музей, потому что раскупают их очень быстро»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
«Балетный класс в Музее театрального искусства»
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558 за всё до 6 чел.
С умом по Эрмитажу
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
С умом по Эрмитажу
Вдохновение - от мировых шедевров, знания - от лицензированного гида
Начало: Угол Дворцовой площади справа от Зимнего дворца
«Ведь всего за встречу не получится охватить и малой толики красоты, которую хранят стены музея»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
62755 334 за всё до 3 чел.
Шедевры Русского музея
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
Начало: На Площади искусств
«Сам Русский музей был основан в память об Александре III — вы узнаете, почему его прозвали Миротворцем и считают едва ли не лучшим монархом Российской империи»
10 июня в 17:00
19 июня в 14:00
7 500 за всё до 3 чел.
Мир Русского музея для детей
Индивидуальная
1.5 часа
135 отзывов
Мир Русского музея: познавательное приключение для детей и взрослых
Погрузитесь в мир русского искусства: откройте для детей красоту и историю великих полотен в увлекательной форме
Начало: В Русском музее или по договоренности
«Рассказывать о работах и художниках мы будем простым языком, ведь наша главная задача — включить ребенка в процесс и сделать его посещение музея комфортным»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200 за всё до 4 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«Собираемся на площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси — Михайловский дворец, сегодня здесь расположен Русский музей»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
«Каждый из залов музея раскроет новые страницы истории блокады:»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
Интимный Эрмитаж
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга
Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас
Начало: На Дворцовой площади
«А еще вы услышите о формировании музея и о первых экспонатах коллекции»
12 июня в 13:00
13 июня в 11:00
7 950 за всё до 4 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Я дам вам все инструкции по покорению Северной столицы — как попасть в Эрмитаж и другие музеи, организовать выездные экскурсии, найти правильные пышки и самые вкусные места, которые выбирают петербуржцы»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290 за всё до 10 чел.
Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
Билеты
30 минут
174 отзыва
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
«Если нужного вам дня нет — значит, все билеты проданы, или музей ещё не открыл продажу на эти даты»
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500 за билет
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
В музей «Эрарта» с гидом-искусствоведом
Окунуться в бескрайний мир фантазии и творчества современных художников
Начало: У входа в музей
«Коллекция музея «Эрарта» расположена на 5 этажах исторического здания на Васильевском острове, перестроенного специально под музей»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    7 июня 2024
    Шедевры Русского музея
    Человек увлеченный своим делом, таких слушать очень приятно
    Человек увлеченный своим делом, таких слушать очень приятно
  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Зоологический музей для детей и взрослых
    Экскурсия замечательная. Ребенок в восторге. Запомнил много нового. Спасибо большое.
  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    Всё отлично!
  • П
    Потапова
    7 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    Спасибо за возможность без потери личного времени получить билет для посещения музея. Впредь буду пользоваться такой услугой. Спасибо
  • А
    Анна
    7 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Были на экскурсии 4 июня, с ребенком и бабушкой. Все очень понравилось! Гид Алена, спасибо большое, очень содержательно, познавательно, увлекательно,
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    мы очень довольны. Все было в нашем темпе и с учетом наших пожеланий, интересно было всем участникам от 12 до 67 лет. Еще раз огрлмное спасибо!

  • С
    Сараева
    7 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Эрмитаж
    Огромное спасибо!)
  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Его Императорское Величество Эрмитаж
    Очень понравилась экскурсовод Дарья, преподнесла информацию так, что дети сказали, мы не ожидали, что будет так интересно!!!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    Благодарим за экскурсию! Очень интересно и динамично! Всей семье понравилось! Рекомендуем как для гостей, так и тех, кто хочет расширить свои знания и кругозор о Санкт-Петербурге!
    Благодарим за экскурсию! Очень интересно и динамично! Всей семье понравилось! Рекомендуем как для гостей, так и
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Эрмитаж за 2 часа - в мини-группе (билеты включены)
    Замечательная ознакомительная экскурсия для тех, кто первый раз в Эрмитаже. В то же время экскурсовод Диляра по желанию туристов показала
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    конкретных художников более подробно. Отличная возможность увидеть подлинные шедевры, в том числе редкие - например, картины Рафаэля и Леонардо да Винчи. После музея мы прогулялись по набережной, по Троицкому мосту, увидели Аврору, в общем провели насыщенный яркий день.

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Эрмитаж с нуля
    Были на экскурсии по Эрмитажу с гидом Ксенией! Впечатления незабываемо позитивные!!!! Все прошло превосходно!!! Понравилось всем очень! Спасибо большое за такой сервис! И отдельное спасибо еще раз Ксении за увлекательную беседу!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музеи»

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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
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