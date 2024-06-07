Необычные экскурсии по Санкт-Петербургу

Найдено 614 экскурсий в категории «Необычные» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1885 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
387 отзывов
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184 за человека
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
356 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900 за человека
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Бандитский Петербург: по следам преступлений
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
4 800 за всё до 4 чел.
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
97 отзывов
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Начало: 1-я Советская, д. 8
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
1 100 за человека
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
201 отзыв
Фейк-тур: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
15001 350 за человека
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
432 отзыва
В тренде
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: во вторник в 18:30, в четверг и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 18:30
850 за человека
Необычные памятники Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Необычные памятники Петербурга
История города через малоизвестные достопримечательности на автомобильной экскурсии
Начало: В центре по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
5 800 за всё до 4 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Легенды русского балета в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558 за всё до 6 чел.
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
21 отзыв
Петербург на ощупь: прогулка с завязанными глазами
Преодолеть свой страх и погрузиться в другую реальность с единственным незрячим гидом России
Начало: У станции метро «Горьковская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за человека
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
Северная Венеция на электросамокатах
🛴 На самокатах
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
46 отзывов
Северная Венеция на электросамокатах
Атмосферные места и увлекательный рассказ о прошлом города на Неве
Начало: Рядом с метро «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
27502 200 за человека
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Чарующее сияние ночного Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Ночной Петербург: эксклюзивное путешествие по сияющему городу
Откройте для себя магию ночного Санкт-Петербурга, его освещённые достопримечательности и романтическую атмосферу
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 20:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
39 отзывов
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком
Начало: На площади Искусств
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Петербург Достоевского: авторская прогулка с членом Союза писателей
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга времен Достоевского, исследуя истории за страницами его произведений
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 7 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290 за всё до 10 чел.
Креативный Петербург на Мини Купере
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
143 отзыва
Креативный Петербург на Мини Купере
Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото
Начало: В районе метро Пл. Восстания
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 3 чел.
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
49 отзывов
Популярное предложение
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
29652 669 за человека
Легенды ленинградского рока
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Легенды ленинградского рока
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
Начало: В районе станции метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Петроградка - от крепости до революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Петербург в стиле хай-тек
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340 за всё до 4 чел.
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Русский музей с гидом-психологом
Индивидуальная
1.5 часа
88 отзывов
Русский музей с гидом-психологом
Неклассический формат на стыке ваших эмоций, чувств и искусства
Начало: На площади Искусств
Завтра в 16:30
9 июня в 10:30
от 6 500 за всё до 4 чел.
Фонари ночного Петербурга - прошлое, настоящее, будущее
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
10 июня в 22:30
11 июня в 22:30
89906 743 за всё до 3 чел.
Рок-н-ролл на Петроградской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
Начало: В районе м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    7 июня 2024
    Зловещие места и политические убийства Петербурга
    Потрясающая экскурсия. Прекрасный рассказчик. Однозначно рекомендовано к посещению. Сергей, спасибо огромное. И дети и взрослые до сих пор под впечатлением. 🤝
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Петербург в блокадных дневниках
    Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках». Если хотите с пользой провести 2,5 часа дневного времени в Санкт-Петербурге,
    читать дальше

    то это небольшое, но очень увлекательное путешествие в прошлое для вас! Александр - прекрасный рассказчик и замечательный экскурсовод. В день нашей экскурсии было очень жарко, но Александром были продуманы даже такие мелочи, как остановки в тени😊 Содержание экскурсии - это отдельная тема. Скажу только, что я ни разу не пожалела. Шла на экскурсию для сына, чтобы подросток 13 лет проникся трагическими событиями того времени. Сын почти всю экскурсию был в стороне и не очень-то интересовался информацией, а вечером я услышала, как он рассказывал бабушке по телефону те факты, которые даже я не запомнила🙈так что смело берите с собой подростков - им будет полезно😉 По окончании экскурсии Александр отправляет каждому ссылки на интересные материалы по теме. Это очень приятно! В общем, рекомендую от всей души🥰

    Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Хорошая познавательная экскурсия. Увидели коммунальные квартиры Петербурга (ранее не видели). Теперь может отличить парадные от «чёрных входов». Конечно, хотелось бы больше локаций посмотреть.
    Хорошая познавательная экскурсия. Увидели коммунальные квартиры Петербурга (ранее не видели). Теперь может отличить парадные от «чёрных входов»Хорошая познавательная экскурсия. Увидели коммунальные квартиры Петербурга (ранее не видели). Теперь может отличить парадные от «чёрных входов»
  • А
    Арина
    6 июня 2024
    Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
    Очень понравилась экскурсия! Шикарно провели время! Это что-то новое, необычное, что позволяет увидит Петербург с другой (не парадной) стороны. Очень содержательно, интересно, где-то шокирующе, но оно того стоит
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Отличная экскурсия и Экскурсовод! Спасибо!
  • Р
    Рамис
    6 июня 2024
    Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
    Потрясающая экскурсия, несмотря на погоду, оставила неизгладимые впечатления. Все началось словно в сказке: мы собрались в солнечном Санкт-Петербурге, но вскоре
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    окунулись в атмосферу типичного серого и дождливого Петербурга. Слушая истории о великих людях, которые жили здесь и создавали свои великолепные произведения, мы не могли не восхищаться их талантами и вкладом в культуру. Мини-перерыв в уютной кофейне добавил теплоты и уюта нашему путешествию. Я в восторге от содержания экскурсии и от того, с каким интересом и любовью экскурсовод рассказывал! Спасибо за этот незабываемый день 2,5 часа!

  • А
    Алёна
    6 июня 2024
    Californication по-питерски
    Эта поездка - лучшее что было за день! Ребята байкеры очень добрые, позитивные и весёлые, очень интересные. Сама поездка -
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    это взрыв эмоций! Умеренная, но быстрая езда, и если вы боитесь скорости, то вам совершенно не о чем беспокоиться, ведь вас везут профессионалы. Эта скорость очень повышает настроение. Сами ребята очень много знают о городе и рассказывают много историй, о которых просто в интернете не узнаешь.

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
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    истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо!

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Чарующее сияние ночного Петербурга
    Виктор потрясающий гид и человек! Все четко организовано, на любые вопросы ты получаешь моментальные подробные ответы. Обязательно буду рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Необычные»

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  1. Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
  2. Californication по-питерски
  3. Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
  4. Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
  5. По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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