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то это небольшое, но очень увлекательное путешествие в прошлое для вас! Александр - прекрасный рассказчик и замечательный экскурсовод. В день нашей экскурсии было очень жарко, но Александром были продуманы даже такие мелочи, как остановки в тени😊 Содержание экскурсии - это отдельная тема. Скажу только, что я ни разу не пожалела. Шла на экскурсию для сына, чтобы подросток 13 лет проникся трагическими событиями того времени. Сын почти всю экскурсию был в стороне и не очень-то интересовался информацией, а вечером я услышала, как он рассказывал бабушке по телефону те факты, которые даже я не запомнила🙈так что смело берите с собой подростков - им будет полезно😉 По окончании экскурсии Александр отправляет каждому ссылки на интересные материалы по теме. Это очень приятно! В общем, рекомендую от всей души🥰