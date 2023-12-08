По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Проехать по праздничному маршруту и услышать интересные факты из истории города и Нового года

С приближением Нового года Петербург погружается в сказочную атмосферу: праздничные декорации и ярмарки буквально захватывают город. Предлагаем вам увидеть все самые нарядные локации на автомобиле с мини-группой.

Вы не замёрзнете, не устанете, зато услышите увлекательные истории, проезжая по Невскому, мимо Казанского собора, Дворцовой площади и других мест!
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
По новогоднему Петербургу - в уютной мини-группе
Ближайшие даты:
8
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9
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16
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Невский проспект, который откроет вам свои самые яркие акценты: Казанский собор, Дом Зингера, Пассаж, Гостиный двор и многое другое.
  • Дворцовая площадь, которая в этом году будет украшена настоящей ёлкой.
  • Стрелка Васильевского острова, откуда открываются роскошные виды на город.
  • Михайловский дворец, где живёт привидение.

Вы услышите много интересного из истории Петербурга, а также узнаете:

  • Как появился «Новый год» в России.
  • Какие старинные новогодние традиции до сих пор с нами, а какие остались в прошлом.
  • Кто такой Дед Мороз.
  • Что входит в состав «правильного оливье».
  • Какой указ издал Пётр Первый о праздновании Нового года.
  • Откуда пошла традиция зажигать фейерверки и много другое.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе в зависимости от количества человек.

ежедневно в 16:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Кутузову у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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