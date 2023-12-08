Проехать по праздничному маршруту и услышать интересные факты из истории города и Нового года
С приближением Нового года Петербург погружается в сказочную атмосферу: праздничные декорации и ярмарки буквально захватывают город. Предлагаем вам увидеть все самые нарядные локации на автомобиле с мини-группой.
Вы не замёрзнете, не устанете, зато услышите увлекательные истории, проезжая по Невскому, мимо Казанского собора, Дворцовой площади и других мест!
Вы не замёрзнете, не устанете, зато услышите увлекательные истории, проезжая по Невскому, мимо Казанского собора, Дворцовой площади и других мест!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Невский проспект, который откроет вам свои самые яркие акценты: Казанский собор, Дом Зингера, Пассаж, Гостиный двор и многое другое.
- Дворцовая площадь, которая в этом году будет украшена настоящей ёлкой.
- Стрелка Васильевского острова, откуда открываются роскошные виды на город.
- Михайловский дворец, где живёт привидение.
Вы услышите много интересного из истории Петербурга, а также узнаете:
- Как появился «Новый год» в России.
- Какие старинные новогодние традиции до сих пор с нами, а какие остались в прошлом.
- Кто такой Дед Мороз.
- Что входит в состав «правильного оливье».
- Какой указ издал Пётр Первый о праздновании Нового года.
- Откуда пошла традиция зажигать фейерверки и много другое.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе в зависимости от количества человек.
ежедневно в 16:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Кутузову у Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 16:00 и 20:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8696 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе «колодце», окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и «парадных». Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к истории города, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
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