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Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта

Откройте для себя тайны жизни Есенина в Санкт-Петербурге! Уникальная экскурсия по местам, связанным с поэтом, ждет вас. Узнайте больше о его творчестве и судьбе
Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве Сергея Есенина.

Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как дом Блока и отель «Англетер», где поэт проводил время. Участники
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смогут услышать малоизвестные факты о его произведениях и трагической судьбе.

Экскурсия предназначена для взрослых и подростков старше 16 лет, что делает её идеальным выбором для любителей литературы и истории.

Гид-филолог, основываясь на обширных исследованиях, расскажет о том, что обычно остается за пределами школьной программы

5
62 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальные факты о Есенине
  • 🏛️ Исторические места Петербурга
  • 🖋️ Неизданные стихи поэта
  • 🎭 Истории из жизни и творчества
  • 👥 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулок по Санкт-Петербургу и погружения в атмосферу Есенина - это весна и осень. В эти месяцы город особенно красив, а улицы наполнены вдохновением, что делает экскурсию по местам поэта ещё более захватывающей и атмосферной.
Сейчас август — это идеальное время.
Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта

Что можно увидеть

  • Дом Блока
  • Отель «Англетер»
  • Места выступлений
  • Издательство
  • Литературный клуб
  • Дом поэта

Описание экскурсии

Мы будем гулять по историческому центру. Вот некоторые точки нашего маршрута: начнём путь у дома Блока, пройдём мимо отеля «Англетер», мест выступлений, издательства, где вышел первый сборник Сергея Александровича, мест собрания литературного клуба, завершим прогулку у дома поэта.

Это нелитературная и неклассическая экскурсия. Вас ждут настоящие истории из жизни и творчества Есенина:

  • Вы выясните, какой город Сергей Александрович любил больше — Санкт-Петербург или Москву
  • Познакомитесь со стихами, не изданными при жизни поэта
  • Поймёте, что знаменитое «Клён ты мой опавший» вовсе не про русские пейзажи
  • Узнаете подробности трагической смерти Есенина и многое другое

Организационные детали

Экскурсию рекомендую для взрослых и подростков с 16-ти лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Пестеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 317 туристов
Филолог, учитель русского языка и литературы, в прошлом радиоведущий, чей голос 10 лет звучал в эфире трёх известных российских радиостанций. Создатель и идейный вдохновитель первой в России поэтической мастерской нового
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формата «Пера’Техники», один из основателей поэтической формации «Вольность». Участник музыкально-поэтического фестиваля «Маяк» (СПб) и резидент организованной поэтической группировки «Подельники». Переехав из Центрального Черноземья в северную столицу, создал самый крупный поэтический фестиваль с динамической сценой в окнах особняка 19-го века под названием «Настежь». Выпустил 5 музыкальных альбомов стихотворений, в том числе трек с композитором Андреем Ясинским.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Добрый день, ценители прекрасного! В прошедшие выходные мы вдвоем с мужем посетили город на Неве и побывали на экскурсии с Александром по знаковым местам, связанным с Сергеем Есениным. Александр очень
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понятно и доходчиво рассказал о поэте. При этом его знания были далеки от тех, что можно прочитать в учебниках. Александр раскрыл для нас неизвестные нам стороны личности Сергея Александровича. Александр рассказывал увлеченно, хорошо поставленным голосом. После его экскурсии захотелось почитать новые источники информации об Есенине, вспомнить знакомые с детства стихи, поискать и прочесть редкие. Наш выходной в чудесном северном городе прошел чудесно, в том числе, благодаря этой экскурсии.

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Евгения
Если вы думаете, что знаете всё о Есенине, но хотите узнать больше - идите на экскурсию к Александру. Он переворачивает привычное представление о поэте, рассказывая о нём как о гениальном
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самопиарщике и шоумене своей эпохи. Мы гуляли по центру, и каждый шаг сопровождался небанальными фактами и историями, о которых не пишут в учебниках. Александр очень харизматичный и увлечённый человек, даже подростк, как выяснилось был впечатлен новыми фактами из жизни поэта, о которых в школе не рассказывают. Эта экскурсия прекрасный способ посмотреть на литературный Петербург и его героев под совершенно новым, нестандартным углом. Огромная благодарность Александру за подаренный опыт).

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И
Чудесную экскурсию по местам поэта Сергея Есенина мы с будущим супругом посетили 22 января 2026 года - в холодный, морозный день. Организация на высшем уровне, подача материала удивительная, много интересных
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фактов. Муж увлекается творчеством Сергея Александровича, цитирует стихи, знает много интересного из биографии, но даже он до сих пор под огромным впечатлением. Мы вспоминаем, что такого гида не встречали нигде и никогда! Экскурсия в прямом смысле этого слова БОМБА! Советуем к посещению!!

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Люба
Александр очень интересный рассказчик, неожиданная подача материала. Мы познакомились с новым Есениным, было очень интересно и полезно посмотреть на поэта с непривычной стороны. Точно буду рекомендовать друзьям погулять с Александром по петербургским улочкам
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Ирина
Александру спасибо за нескучную прогулку по есенинским местам Петербурга.
К сожалению мы не смогли увидеть памятник поэту, зато увидели две мемориальные доски и услышали много новых фактов о творчестве Сергея Александровича.
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Ирина
Неожиданно прекрасная экскурсия! Материал упорядочен по вехам жизни Есенина, всё описываемое совпадало по маршруту, не было пауз и нигде не ждали. как будто просто гуляли и рраз- памятная доска или дом, где снимал квартиру Сергей Александрович) Факты небанальные, многие относятся к категории 16+, с перчинкой) Александр, вы великолепны! успехов и приятных собеседников!
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