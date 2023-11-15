Мы привыкли к академическому преподнесению биографии поэта в литературе. В то время как его жизнь в Санкт-Петербурге была преисполнена интересными историями и фактами. Я филолог, учитель русского языка и литературы. Составил свою экскурсию на основе 8-ми книг и документальных фильмов о поэте. Расскажу вам о Сергее Александровиче то, что вы никогда не узнали бы на уроках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы будем гулять по историческому центру. Вот некоторые точки нашего маршрута. Начнём путь у дома Блока. Пройдём мимо отеля «Англетер», мест выступлений, издательства, где вышел первый сборник Сергея Александровича, мест собрания литературного клуба, завершим прогулку у дома поэта.

Это нелитературная и неклассическая экскурсия. Вас ждут настоящие истории из жизни и творчества Есенина:

Вы выясните, какой город Сергей Александрович любил больше — Санкт-Петербург или Москву.

Познакомитесь со стихами, не изданными при жизни поэта.

Поймёте, что знаменитое «Клён ты мой опавший» вовсе не про русские пейзажи.

Узнаете подробности трагической смерти Есенина и многое другое.

Организационные детали

Экскурсию рекомендую для взрослых и подростков с 16-ти лет.