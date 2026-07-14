Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве Сергея Есенина.
Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как дом Блока и отель «Англетер», где поэт проводил время. Участники
Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как дом Блока и отель «Англетер», где поэт проводил время. Участники
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные факты о Есенине
- 🏛️ Исторические места Петербурга
- 🖋️ Неизданные стихи поэта
- 🎭 Истории из жизни и творчества
- 👥 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулок по Санкт-Петербургу и погружения в атмосферу Есенина - это весна и осень. В эти месяцы город особенно красив, а улицы наполнены вдохновением, что делает экскурсию по местам поэта ещё более захватывающей и атмосферной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Блока
- Отель «Англетер»
- Места выступлений
- Издательство
- Литературный клуб
- Дом поэта
Описание экскурсии
Мы будем гулять по историческому центру. Вот некоторые точки нашего маршрута: начнём путь у дома Блока, пройдём мимо отеля «Англетер», мест выступлений, издательства, где вышел первый сборник Сергея Александровича, мест собрания литературного клуба, завершим прогулку у дома поэта.
Это нелитературная и неклассическая экскурсия. Вас ждут настоящие истории из жизни и творчества Есенина:
- Вы выясните, какой город Сергей Александрович любил больше — Санкт-Петербург или Москву
- Познакомитесь со стихами, не изданными при жизни поэта
- Поймёте, что знаменитое «Клён ты мой опавший» вовсе не про русские пейзажи
- Узнаете подробности трагической смерти Есенина и многое другое
Организационные детали
Экскурсию рекомендую для взрослых и подростков с 16-ти лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пестеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 317 туристов
Филолог, учитель русского языка и литературы, в прошлом радиоведущий, чей голос 10 лет звучал в эфире трёх известных российских радиостанций. Создатель и идейный вдохновитель первой в России поэтической мастерской нового
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Добрый день, ценители прекрасного! В прошедшие выходные мы вдвоем с мужем посетили город на Неве и побывали на экскурсии с Александром по знаковым местам, связанным с Сергеем Есениным. Александр очень
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Если вы думаете, что знаете всё о Есенине, но хотите узнать больше - идите на экскурсию к Александру. Он переворачивает привычное представление о поэте, рассказывая о нём как о гениальном
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И
Чудесную экскурсию по местам поэта Сергея Есенина мы с будущим супругом посетили 22 января 2026 года - в холодный, морозный день. Организация на высшем уровне, подача материала удивительная, много интересных
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Александр очень интересный рассказчик, неожиданная подача материала. Мы познакомились с новым Есениным, было очень интересно и полезно посмотреть на поэта с непривычной стороны. Точно буду рекомендовать друзьям погулять с Александром по петербургским улочкам
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Александру спасибо за нескучную прогулку по есенинским местам Петербурга.
К сожалению мы не смогли увидеть памятник поэту, зато увидели две мемориальные доски и услышали много новых фактов о творчестве Сергея Александровича.
К сожалению мы не смогли увидеть памятник поэту, зато увидели две мемориальные доски и услышали много новых фактов о творчестве Сергея Александровича.
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Неожиданно прекрасная экскурсия! Материал упорядочен по вехам жизни Есенина, всё описываемое совпадало по маршруту, не было пауз и нигде не ждали. как будто просто гуляли и рраз- памятная доска или дом, где снимал квартиру Сергей Александрович) Факты небанальные, многие относятся к категории 16+, с перчинкой) Александр, вы великолепны! успехов и приятных собеседников!
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