Неизвестные истории известных стихотворений и многое другое - то, что не рассказывают в школе
Мы привыкли к академическому преподнесению биографии поэта в литературе. В то время как его жизнь в Санкт-Петербурге была преисполнена интересными историями и фактами. Я филолог, учитель русского языка и литературы. Составил свою экскурсию на основе 8-ми книг и документальных фильмов о поэте. Расскажу вам о Сергее Александровиче то, что вы никогда не узнали бы на уроках.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы будем гулять по историческому центру. Вот некоторые точки нашего маршрута. Начнём путь у дома Блока. Пройдём мимо отеля «Англетер», мест выступлений, издательства, где вышел первый сборник Сергея Александровича, мест собрания литературного клуба, завершим прогулку у дома поэта.
Это нелитературная и неклассическая экскурсия. Вас ждут настоящие истории из жизни и творчества Есенина:
- Вы выясните, какой город Сергей Александрович любил больше — Санкт-Петербург или Москву.
- Познакомитесь со стихами, не изданными при жизни поэта.
- Поймёте, что знаменитое «Клён ты мой опавший» вовсе не про русские пейзажи.
- Узнаете подробности трагической смерти Есенина и многое другое.
Организационные детали
Экскурсию рекомендую для взрослых и подростков с 16-ти лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Пестеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Филолог, учитель русского языка и литературы, в прошлом радиоведущий, чей голос 10 лет звучал в эфире 3-х известных российских радиостанций. Создатель и идейный вдохновитель первой в России поэтической мастерской нового формата «Пера’Техники», один из основателей поэтической формации «Вольность». Участник музыкально-поэтического фестиваля «Маяк» (СПб) и резидент организованной поэтической группировки «Подельники». Переехав из Центрального Черноземья в северную столицу, создал самый крупный поэтический фестиваль с динамической сценой в окнах особняка 19-го века под названием «Настежь». Выпустил 5 музыкальных альбомов стихотворений, в том числе трек с композитором Андреем Ясинским.
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