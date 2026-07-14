Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность узнать о жизни и творчестве Сергея Есенина.Маршрут включает посещение знаковых мест, таких как дом Блока и отель «Англетер», где поэт проводил время. Участники

смогут услышать малоизвестные факты о его произведениях и трагической судьбе. Экскурсия предназначена для взрослых и подростков старше 16 лет, что делает её идеальным выбором для любителей литературы и истории. Гид-филолог, основываясь на обширных исследованиях, расскажет о том, что обычно остается за пределами школьной программы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулок по Санкт-Петербургу и погружения в атмосферу Есенина - это весна и осень. В эти месяцы город особенно красив, а улицы наполнены вдохновением, что делает экскурсию по местам поэта ещё более захватывающей и атмосферной.

Сейчас август — это идеальное время.