Вы пройдёте по одному из самых красивых маршрутов Петербурга! Наш бот будет присылать вам интересные исторические факты, архивные фото и видео, задавать вопросы. Всё, что вам нужно, — установить на телефон приложение Телеграм, взять с собой наушники и приготовиться к увлекательному приключению наедине с городом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Маршрут — это тайна, которая будет постепенно вам открываться. В процессе игры вы прогуляетесь по Петербургу, ответите на 20 вопросов про город, прослушаете аудиоэкскурсию и увидите:

Казанский собор

Базилику святой Екатерины

Площадь искусств

Спас на Крови

Дворцовую площадь

А также заглянете в роскошные парадные и отыщете любопытные дворики.

Вы узнаете:

Почему в Петербурге главный вход в дом называют парадная, а не подъезд

Где находился самый неожиданный морг Ленинграда

Кто был лучшим другом великой балерины Анны Павловой

Как поднимали самую высокую в мире колонну

И многое другое!

По времени вы совершенно не ограничены — в спокойном темпе можно завершить прогулку за 1,5 часа, а можно и растянуть на несколько дней.

Кому подойдёт программа

Взрослым и детям, путешественникам и местным жителям. Этот формат позволит детям с огромным удовольствием пройти весь маршрут, запомнить информацию и по-настоящему насладиться экскурсией. А взрослым — изучить город по неизведанным дорожкам и узнать много нового!

Организационные детали