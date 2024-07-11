Вы пройдёте по одному из самых красивых маршрутов Петербурга! Наш бот будет присылать вам интересные исторические факты, архивные фото и видео, задавать вопросы.
Всё, что вам нужно, — установить на телефон приложение Телеграм, взять с собой наушники и приготовиться к увлекательному приключению наедине с городом.
Всё, что вам нужно, — установить на телефон приложение Телеграм, взять с собой наушники и приготовиться к увлекательному приключению наедине с городом.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание квеста
Маршрут — это тайна, которая будет постепенно вам открываться. В процессе игры вы прогуляетесь по Петербургу, ответите на 20 вопросов про город, прослушаете аудиоэкскурсию и увидите:
- Казанский собор
- Базилику святой Екатерины
- Площадь искусств
- Спас на Крови
- Дворцовую площадь
А также заглянете в роскошные парадные и отыщете любопытные дворики.
Вы узнаете:
- Почему в Петербурге главный вход в дом называют парадная, а не подъезд
- Где находился самый неожиданный морг Ленинграда
- Кто был лучшим другом великой балерины Анны Павловой
- Как поднимали самую высокую в мире колонну
- И многое другое!
По времени вы совершенно не ограничены — в спокойном темпе можно завершить прогулку за 1,5 часа, а можно и растянуть на несколько дней.
Кому подойдёт программа
Взрослым и детям, путешественникам и местным жителям. Этот формат позволит детям с огромным удовольствием пройти весь маршрут, запомнить информацию и по-настоящему насладиться экскурсией. А взрослым — изучить город по неизведанным дорожкам и узнать много нового!
Организационные детали
- Обратите внимание: игра проходит онлайн, без гида
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Перед стартом убедитесь, что ваш телефон заряжен, так как на него будут приходить сообщения с вопросами, маршрутом и всей информацией
- Установите Телеграм и возьмите с собой наушники: квест полностью озвучен
- Оставшуюся часть оплаты нужно перевести организатору, после чего вы получите ссылку на квест
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
«Гид, к которому хочется возвращаться и рекомендовать близким», — так про меня говорят мои гости. Дорогие друзья! Меня зовут Ольга Быховская, и я дипломированный гид по Санкт-Петербургу! А ещё я кореннаяЗадать вопрос
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