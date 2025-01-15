По следам петровских идей: авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт

Увидеть и оценить единый оборонительный, судостроительный и портовый комплекс страны
Что общего у Петербурга и Кронштадта? И что в них главное? Инженерный и военный подход! Вы последуете по стопам петровских идей: от создания на болотах модной европейской столицы до возведения мощной военно-морской крепости. Узнаете, как развивалась мысль Петра I и как дело императора продолжали его последователи. И поймёте, какое значение имеет Кронштадт для всей России.
5
2 отзыва
По следам петровских идей: авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт
По следам петровских идей: авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт
По следам петровских идей: авторская экскурсия из Петербурга в Кронштадт
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Стрелка Васильевского острова

Здесь и в Кронштадте в течение 180 лет находился главный портовый комплекс страны. Вы увидите Адмиралтейство и крупнейший судостроительный комплекс России времён парусного флота — Новую Голландию.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на подворье Оптиной пустыни

Интересные технические решения петербургского храма позволили Василию Косякову стать главным архитектором Морского Собора в Кронштадте.

Экскурсия по форту «Константин» (полчаса)

Вы узнаете об одной из крупнейших крепостей в мире, её истории и значении для страны. Кстати, форты Кронштадта включены в список ЮНЕСКО.

Соборная площадь Кронштадта

Гид расскажет о возникновении города, его архитектурных и планировочных решениях. Также вы услышите об Иоанне Кронштадтском и соборе Андрея Первозванного.

Никольский Морской собор – главный храм Российского Флота

Рассмотрите памятник знаменитому исследователю и флотоводцу Степану Осиповичу Макарову на Якорной площади. Увидите ров и бассейн сухого дока Петра I, пройдёте по пешеходному Макаровскому мосту.

Возвращение в Петербург (около часа)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter
  • Дополнительные расходы: билеты в форт — 100 ₽ с человека, за гида платить не надо
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды, автор программы

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Пенсионеры2100 ₽
Детский1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Д
15 янв 2025
Спасибо очень познавательно и увлекательно! Много внимания деталям и доступно к восприятию.
Инна
31 дек 2024
Супер поездка. Экскурсовод просто фанат своего дела! Маршрут интересный, Автобус удобный! 👍
Супер поездка. Экскурсовод просто фанат своего дела! Маршрут интересный, Автобус удобный! 👍Супер поездка. Экскурсовод просто фанат своего дела! Маршрут интересный, Автобус удобный! 👍

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