Описание экскурсии
Стрелка Васильевского острова
Здесь и в Кронштадте в течение 180 лет находился главный портовый комплекс страны. Вы увидите Адмиралтейство и крупнейший судостроительный комплекс России времён парусного флота — Новую Голландию.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на подворье Оптиной пустыни
Интересные технические решения петербургского храма позволили Василию Косякову стать главным архитектором Морского Собора в Кронштадте.
Экскурсия по форту «Константин» (полчаса)
Вы узнаете об одной из крупнейших крепостей в мире, её истории и значении для страны. Кстати, форты Кронштадта включены в список ЮНЕСКО.
Соборная площадь Кронштадта
Гид расскажет о возникновении города, его архитектурных и планировочных решениях. Также вы услышите об Иоанне Кронштадтском и соборе Андрея Первозванного.
Никольский Морской собор – главный храм Российского Флота
Рассмотрите памятник знаменитому исследователю и флотоводцу Степану Осиповичу Макарову на Якорной площади. Увидите ров и бассейн сухого дока Петра I, пройдёте по пешеходному Макаровскому мосту.
Возвращение в Петербург (около часа)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter
- Дополнительные расходы: билеты в форт — 100 ₽ с человека, за гида платить не надо
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды, автор программы
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2100 ₽
|Детский
|1900 ₽