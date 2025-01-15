Что общего у Петербурга и Кронштадта? И что в них главное? Инженерный и военный подход! Вы последуете по стопам петровских идей: от создания на болотах модной европейской столицы до возведения мощной военно-морской крепости. Узнаете, как развивалась мысль Петра I и как дело императора продолжали его последователи. И поймёте, какое значение имеет Кронштадт для всей России.

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Описание экскурсии

Стрелка Васильевского острова

Здесь и в Кронштадте в течение 180 лет находился главный портовый комплекс страны. Вы увидите Адмиралтейство и крупнейший судостроительный комплекс России времён парусного флота — Новую Голландию.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на подворье Оптиной пустыни

Интересные технические решения петербургского храма позволили Василию Косякову стать главным архитектором Морского Собора в Кронштадте.

Экскурсия по форту «Константин» (полчаса)

Вы узнаете об одной из крупнейших крепостей в мире, её истории и значении для страны. Кстати, форты Кронштадта включены в список ЮНЕСКО.

Соборная площадь Кронштадта

Гид расскажет о возникновении города, его архитектурных и планировочных решениях. Также вы услышите об Иоанне Кронштадтском и соборе Андрея Первозванного.

Никольский Морской собор – главный храм Российского Флота

Рассмотрите памятник знаменитому исследователю и флотоводцу Степану Осиповичу Макарову на Якорной площади. Увидите ров и бассейн сухого дока Петра I, пройдёте по пешеходному Макаровскому мосту.

Возвращение в Петербург (около часа)

Организационные детали